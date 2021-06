“LA SEGURIDAD NO ES UN TEMA DE INTERÉS DEL MUNICIPIO, AL MUNICIPIO SOLO LE INTERESA RECAUDAR, QUE AL VECINO LE ROBEN EN LA PARADA NO LES IMPORTA”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal (m/c) Gustavo Ferragut sobre distintas problemáticas que se ven en el distrito.

QP: Ferragut, estamos pasando momentos complicados en La Matanza en cuanto a problemas de inseguridad ¿Cómo está viendo está situación?

GF.: “Estoy muy preocupado, porque ha habido un avance muy importante del narco menudeo en los barrios, haciéndose cargo en muchos de los barrios empobrecidos de La Matanza, alentando alguna toma de tierras, proveyendo material para la construcción de esos barrios, el cableado, que es algo muy caro en los nuevos asentamientos, y la verdad hay cero predisposición a combatir eso, tanto desde el municipio, como de la provincia de Buenos Aires”

QP: ¿Esto Uds. lo detectan porque se lo cuentan los vecinos, la gente que participa de esa toma o están teniendo pruebas evidentes?

GF.: “Por supuesto que el vecino nos cuenta lo que está sucediendo, tuvimos una experiencia cuando fuimos a una toma que se está construyendo en un pozo, que cuando llueven algunos milímetros en La Matanza quedan bajo el agua. Hay un grupo que se hizo dueño de ese territorio, y fomenta la venta de esos terrenos a gente que lo necesita, juegan con la necesidad de la gente, entonces le proveen de maderas para hacer sus casillas, le proveen de postes para el cableado, con el cableado incluidos que es lo más caro para cubrir 3 hectáreas, es un número importante de dinero que después se lo cobran con esclavitud, y los vecinos depende siempre de ese armador del barrio o dueño de la cuadra quién te dice lo que podes hacer y lo que podes tener, es un tema preocupante que el municipio está haciendo la vista gorda o, en el mejor de los casos, mirando para el costado, y en mucho de los casos siendo cómplices en dejar que algunos se instalen en algunos lugares para y con el afán de cambiar el mapa del voto, si me votas te dejo estar, y eso es bastante complejo”

QP: ¿Esta relacionando la estructura del oficialismo, del PJ con el narco menudeo?

GF.: “Te voy a contar una experiencia personal, fuimos a un barrio (el cual no voy a decir el nombre porque estamos redondeando la investigación), estábamos tomando nota de un basural y el pozo que se estaba construyendo, la foto la hacíamos de afuera hacia adentro, y a la hora que estuvimos en el barrio, a la persona que nos llevó hasta ahí, que nos hizo llegar las fotos del barrio hacia afuera, donde estábamos nosotros, le mandan un mensaje que decía; ‘que no se metan con el barrio, que al barrio lo manejan ellos’, ahí se puede ver en claro cuál es la experiencia, esta es una realidad que se vive en todos los barrios, de clase media, carenciados, y en estos que ni siquiera son barrios, porque instalan en situación de indigencia a la gente, donde saben que de ahí no van a poder salir, y los someten a una directiva de grupos de acción, que los hace dependientes y esclavos”

QP: Ahora el gobernador Kicillof va a permitir el regreso a las aulas, después de un año y medio sin clases presenciales ¿Cómo ve el tema, cree que están en condiciones las escuelas?

GF.: “En realidad es bueno que se pueda entender que sin educación no va a haber futuro, estamos todos viendo la realidad del virus, pero no medimos las consecuencias hacia unos años, no tener presencialidad es comprometer el futuro, la verdad es que toda esta movida fue por capricho, por competencia con la CABA, y la verdad que esa competencia nos perjudico a todos, sino no hubiese surgido los grupos como de padres auto convocados que querían que los chicos estén en las escuelas hoy es un avance y ojala se avance decididamente hacia la presencialidad real y no hacia una cosmética”

QP: ¿Uds. han detectado si las escuelas están en condiciones para ser usadas?

GF.: “Hay un fondo de la provincia de Buenos Aires destinado a mobiliarios, que se reparte en los distintos municipios, La Matanza no fue ajeno a esto, recibió un fondo muy importante hubo licitaciones para la compra de estas cosas para las escuelas, licitación que se abrió el viernes pasado, detectamos lo que pasa siempre, la compra no es para mejorar, sino para hacer un negocio, porque las empresas que se han presentado mejorando la oferta en valores importantes, fueron descartadas por artilugios técnicos, inverosímiles, que las dejan afuera porque no son las empresas amigas que generan el negocio del poder, estamos en esa investigación y el municipio tendrá que dar explicaciones de porque no compro a mejor precio”

QP: ¿Quiere decir que se compró a mayor precio con calidad inferior?

GF.: “Si, con condiciones técnicas que no hacen al beneficio del mobiliario, sino que hacen a la traba administrativa para que no se puede acceder a un mobiliario de menor costo, estamos investigando eso, de empresas que han hecho denuncias formales, que en estos días la vamos a tener, para ver que paso en la licitación del pasado viernes”

QP: Hasta no hace mucho tiempo Ud. desempeñó tareas en el ministerio de seguridad de la nación, y creo que tiene una visión estratégica sobre la seguridad de La Matanza, nos encontramos que el Metrobus hoy es una trampa para los que lo utilizan, casi sin policías en la calle, ¿Cómo ve esto?

GF.: “Lo del Metrobus es un tema muy importante, tal vez no le corresponda tanto al municipio, en algunas si, en otras no, pero me parece que el municipio debería reclamarle al ministerio de transporte de la nación que se haga el mantenimiento del Metrobus, si vas al frente del shopping de San justo, ves todas las barandas rotas, porque un vehículo la llevó por delante, y hace meces que esta sin arreglarse, los cordones divisorios de carril rotos y salidos, las paradas con los cestos de basura repletos, y la verdad atacar una obra así porque no la hizo el gobierno que vos representas es una desidia para con el vecino que lo usa todos los días, y está demostrado que esa obra le ha dado seguridad agilidad y tranquilidad al vecino que viaja de punta a punta de La Matanza. La denuncia de los vecinos es que hay grupos que se dedican a la delincuencia y atacan las paradas del Metrobus, nosotros cuando estábamos en el ministerio de seguridad tuvimos la oportunidad de poder hacer y trabajar en un convenio para poner cámaras en todas las paradas de colectivos, visualizadas con fibra óptica, y el municipio no quiso monitorearlas, y en algún lado hay que monitorearlas para dar el aviso, y el municipio no quiso. Hoy vemos que hubo una inversión en cámaras que se están colocando al costado de la ruta 3, pero la señal de cómo están colocadas esas cámaras nos hacen ver que son para hacer multas, porque solo están enfocadas a los semáforos, no están enfocadas a ver la seguridad en las paradas de colectivos, o algún vehículo que pase con cámara lectora de patente, no son cámaras para patentes en ningún tramo, son cámaras solo para fotografiar la multa, con el solo objetivo de recaudar mediante multas, ahí queda muy claro que la seguridad no es un tema de interés del municipio, al municipio solo le interesa recaudar, que al vecino le roben en la parada no les importa”

QP: No podemos obviar la situación política y la interna del espacio político que Ud. Integra ¿Cómo viene Juntos por el Cambio en La Matanza, va a haber interna en las PASO?

GF.: “Pueden ser las dos cosas, hay temas que hay que resolver de liderazgos, de representación, y me parece muy bien que puede haber esas cuestiones, los otros días hubo un enojo porque plantee que hay que representar al vecino, y no tomar café bajo de un árbol, se enojaron mucho por eso, y la verdad es lo que pienso, cuando nos demuestren que van a representar a los vecinos de una manera fehaciente, y sin especulación, me parece que ahí daremos el salto de calidad que el vecino está pidiendo, al vecino no le interesa cómo resolvemos nuestras internas, pero hay que resolverlas porque se viene una elección, para eso hay que presentar una lista y hay que resolver estos temas, es cierto que al vecino no le interesa esto, pero también el vecino tiene que ser partícipe y que empuje que no lo represente cualquiera, por más que lo pongan en la lista cualquiera tiene la oportunidad de representarnos, que sean dirigentes genuinos que estén con la gente, que representen los problemas, y que si tienen que dar la discusión en HCD como en las distintas áreas del municipio, puedan dar la batalla en eso, que tengan espalda con el acompañamiento de la gente por haber recorrido los barrios, por haber estado en cada problema con la gente, eso significa que cada uno pueda mostrar que lo puede hacer, es así, si no hay acuerdo se dirime en una situación interna, en una elección interna y eso se puede dar, con muchos espacios hay muchos que quieren representar esas áreas, veremos en estos días como se resuelve”

QP: ¿Las discusiones son por candidaturas o por proyectos?

GF.: “Hay algunos que discuten por candidaturas, y otros como es mi postura en concordancia con el nivel nacional que concuerdo con Patricia Bullrich, que la discusión no son por candidaturas, sino como enfrentamos al oficialismo, que hoy cree que tiene la vaca atada, y decide todo con decisiones unilaterales. Nosotros tenemos que representar las dificultades de la gente, después quién es el candidato, viene en segundo lugar, porque es importante saber en una contienda política quien te va a representar, y tiene que ser alguien que este al lado de la gente”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF.: “Creo que venimos en un momento crucial en donde es importante que todos los espacios puedan ser un espacio de oposición, en mi caso me han visto caminar hablando con el peronismo que quiere que este municipio sea diferente, y que no son parte de esta administración agotada del intendente Fernando Espinoza, así que creo que podemos ser un arco opositor bastante amplio que le permita a la ciudadanía dar un vuelco en la próxima elección”