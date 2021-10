LAFERRERE: INMOBILIARIA “LOS VIVOS DE SIEMPRE”: SE ALQUILA, SE VENDE, SE COMPRAR, SE TRANSA, TODO DE QUERUSA

Por Gustavo Bustamante

Caminando por la ciudad de la furia, ahora que vamos a ser la perlita del distrito, con tantas obras de infraestructura que vinieron a inundar la ciudad de progreso, belleza y crecimiento.

Obras hidráulicas, peatonales, avenidas, ensanchamiento de ruta 21, túneles bajo a nivel, una cosa nunca esperada ni soñada por los laferrerenses.

Uno camina por las calles y se choca con un cartel de desvió u obra en construcción, es lindo ver a viejos vecinos salir a caminar por el asfalto que esperaron más de 50 años, como en mi caso que tengo 51 y viví toda mi vida en calle de tierra, en el aire de ‘Lafe’ se puede apreciar el contento y la alegría de muchos vecinos, las dudas y descreimientos de los vecinos que son militantes de la oposición política matancera, el contento y las dudas de los comerciantes de la peatonal que ya casi es un hecho, porque está en plena etapa de construcción, en una ciudad populosa y que nunca se detiene.

Falta muy poquito para las elecciones y vemos la ciudad inundada por cooperativistas en cuadrillas, rastrillando el territorio, barriendo las calles, cortando pastos y limpiando basurales, todo a la vista de los vecinos, luces que llevaban tiempo quemadas hoy se están reponiendo, “parece que los muchachos municipales están activados con muchas ganas de trabajar” me decía un viejo vecino, y se sonreía y continuo: “después de las elecciones desaparecen todos, ni el teléfono nos van a atender, pero es mejor que hagan esto a que no hagan nada como siempre, tendremos que esperar dos años a la próxima elección para que nos barran la calle y corten el pasto” (risas de por medio), “este es un comentario habitual de los vecinos que mastican el vidrio pero no lo tragan, estamos mal acostumbrados a recibir estas cuestiones solo en época electoral, porque durante los años no electorales , las maquinas están rotas, no hay camiones, el electricista está enfermo, o no hay recursos”, comentaba otro vecino.

La ciudad está en plena ebullición, y es bueno, el progreso trae cambios y oportunidades, hay sectores que no están muy conformes con estos cambios, como nuestros famosos ‘cochecitos o 0,50’, que ya están teniendo discusiones con el municipio por su reordenamiento y fuente de trabajo.

Por otro lado los comerciantes esperan ansiosos el fin de las obras, y tienen algunas preocupaciones, ‘los precios y renovaciones de alquileres se fueron por las nubes’, y su otra preocupación son los cientos de vendedores ambulantes o manteros que están instalados en toda la ciudad desde siempre, los comerciantes dicen: “en mi vereda no quiero a nadie, encima que vamos a pagar más tenemos competencia desleal, no queremos que esta gente se quede sin trabajo, pero a nosotros nos perjudica”, comentaba un viejo comerciante de la localidad.

El título de la nota hace referencia a negociado inmobiliario, es en tono de burla o irónico, ya que hay varios rumores y comentarios que salen de los mismos comerciantes, puesteros y manteros, “parecería ser que algunos adelantados ya están ofreciendo lugares, puestos y permisos, a cambio de una importante suma de dinero, (todo de querusa, por izquierda), son los vivos de siempre” decía un puestero que a su vez comentaba: “esto es mi única fuente de laburo, acá hay varios puesteros que son millonarios, porque tienen más de un puesto y siempre es más barato pagar coimas a los vivos de siempre, entendemos la preocupación de todos los comerciantes, pero nosotros tenemos que vivir” continuo su relato.

La inmobiliaria clandestina “Los Vivos de Siempre” está abierta las 24hs. Atiende en bares, plazas, estaciones de servicio, o a domicilio, siempre entre bambalinas, a la sombra y sin que nadie se entere, pero en la ciudad de la furia todo se sabe, todo se escucha, y todo se repite, las cifras que se manejan son siderales y hasta irrisorias de lo grande que son, pero ¿son solo rumores? O, como decía un viejo maestro: “cuando el rio suena piedras trae” y acá ¡empezó a sonar el río!