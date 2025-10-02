LAS PILCHAS DE ZARACHO Y “RICKY RICÓN” FRESCO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El coordinador Gral. de Cementerios, Eduardo Zaracho anduvo haciendo campaña o pasando vergüenza (según se mire la cosa) por los cementerios matanceros.

Según fuentes fidedignas estuvo haciendo entregas de “ropa de trabajo” un reclamo del personal municipal que lleva muchos meses esperando. El pedido de suministro para la entrega de “Ropa de Trabajo” lleva muchos meses encarpetado en la Subsecretaria de Gobierno, a cargo de Ricardo “Ricky Ricón” Fresco y, hasta ahora, no hubo respuesta a dicho pedido.

Hace unos días, el inefable Zaracho apareció por el cementerio de Villegas y convocó al personal para entregar la tan deseada “Ropa de Trabajo”. Se realizó la entrega, pero la decepción fue muy grande al constar que solo entregaba “CUATRO MUDAS DE ROPA DE TRABAJO” y todas a militantes de su agrupación.

Todos se quedaron sorprendidos y embroncados porque faltarían entregar 10 ú 12 mudas más para los sepultureros y el personal de limpieza.

Días después repitió el numerito en el cementerio de San Justo dejando la misma sensación que en Villegas.

El suministro correspondiente está a la firma del Intendente Espinoza, pero Zaracho explicó que “entregaba un excedente que tenía él guardado” dejando al resto del personal prácticamente en bolas. No solo se limitó a eso, sino que “prácticamente amenazó que, si esto llegaba a la prensa, el personal responsable sería sancionado”.

Ahora, Radiopasillo informa que “estarían entregando Ropa de Trabajo, pero en una forma un tanto atípica, dado que convocan al personal, uno a uno, al despacho de coordinador Gral. de Cementerios, Eduardo Zaracho, donde reciben una charla motivacional para unirse a la agrupación política de él y luego le entregan la Ropa de Trabajo”.

Esto no deja de ser algo grotesco porque el personal municipal no puede ser amenazado, extorsionado, sobornado, manipulado y otras cosas más para que se sumen a su agrupación política y, parece ser que todo está avalado por el Subsecretario de Gobierno, Ricardo “Ricky Ricón” Fresco.

Hay algunas prácticas que deberían dejarse en el pasado.