LAS TRUCHOMANÍAS DE DON FRESCO Y ZARACHO

Por Prof. Joaquín. G. Puebla

Trucho: adjetivo coloquial: Falso, fraudulento.

LA IMPUNIDAD es la ausencia de sanción o castigo para quien ha cometido una falta o un delito, lo que resulta en la exención de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria. Implica que el infractor no enfrenta consecuencias por sus acciones, ya sea por deficiencias del sistema de justicia, corrupción, falta de recursos estatales o la no tipificación de la conducta

La impunidad, la angurria, la soberbia se ha convertido en moneda corriente con la que se manejan algunos funcionarios matanceros cuando tienen como único objetivo hacer valer lo que ellos quieren.

No les importa nada, no hacen las cosas para mejorar los servicios que presta el municipio a los vecinos matanceros; hacen y deshacen con el fin determinado de obtener beneficios para ellos y sus secuaces.

El pasado 03/07 publicamos la nota VILLEGAS: UN CEMENTERIO DE LOCOS (https://semanarioquintopoder.com/villegas-un-cementerio-de-locos/), donde planteamos algunos temas que tenían que ver con deficiencias importantes en cuanto a infraestructura, los elementos de trabajo del personal como: No tienen instalaciones sanitarias como corresponden, no tienen ropa de trabajo, varios sectores no tienen electricidad y, otros, tienen las paredes electrificadas.

En esa nota comentamos que el Coordinador Gral. de Cementerios, Eduardo Zaracho, aparecía por el Cementerio Municipal de Villegas no para ver cómo solucionar los enormes problemas que había en el mismo, sino más bien, iba a ver el modo de acomodar su gente.

A partir de la nota mencionada anteriormente, el Subsecretario de Gobierno, Ricardo Fresco, dio la cara, se reunió con el personal y fue prometiendo soluciones qué, en algunos casos se cristalizaron y, en otros, siguen esperando.

El Cementerio de Villegas no tiene designado un Director (quién estaba a cargo se jubiló) y las funciones del mismo las cumple el Jefe de Personal por lo que establece el organigrama y por antigüedad; es decir, tiene toda la responsabilidad de lo que sucede en el Cementerio de Villegas y particulares (en total son 5 cementerios), pero sin la designación ni el salario correspondiente a la función.

El Subsecretario de Gobierno, Ricardo Fresco, después de un inicio prometedor (dado que se pasó prometiendo cosas) desapareció de escena y reapareció el Coordinador Gral. de Cementerios, Eduardo Zaracho, no para resolver problemas sino para apuntalar a sus militantes para quedarse con el cargo máximo del cementerio. Para hacerlo no le importó nada, violó las normativas vigentes y auspició extrañas maniobras para lograr su fin.

MANIOBRAS Y DENUNCIAS QUE VIOLA TODA NORMATIVA VIGENTE

Entre los militantes políticos que le responde a Eduardo Zaracho dentro del Cementerio de Villegas se encuentra Alejandra Gauna (legajo 22190) y Néstor Pedroza (legajo 927) que, más allá de su militancia política junto a Zaracho son pareja en la vida real.

Alejandra Gauna estuvo haciendo, provisoriamente, las guardias de fin de semana en el Cementerio de Villegas, en el mes de mayo y le correspondían 80 horas de las guardias de sábado y domingo y 2 feriados (1 y 2 de mayo feriado corrido) sumando 40 horas más, siendo un total de 120 horas.

Por un error administrativo (que paso una única vez) se le computan 100 horas siendo los 20 restantes acumulables al mes siguiente según acuerdo verbal.

Al momento de la recepción de horas extras, Zaracho dice que: “si a Gauna (quien milita políticamente con Zaracho) no le dan las horas que corresponden, las horas extras de todo Villegas no iban a pasar”, y así fue por un simple error administrativo se le privó parte de su sueldo a todos los municipales del Cementerio de Villegas.

El error fue involuntario, nunca antes se había producido y, aún menos, después.

Los trabajadores municipales acudieron al STMLM y plantearon lo injusto de la resolución de Zaracho, pero le contestaron que: “iban a pagar las horas de este mes. pero las del mes anterior no se sabía si se iba a cobrar por que están pagando el bono de 100.000 pesos”

Obviamente está situación generó una que otra discusión entre el Jefe de Personal y Alejandra Gauna; discusiones que no fueron violentas ni nada por el estilo (hay varios testigos que afirman esto).

El Jefe de Personal, a cargo del Cementerio de Villegas, presentó una nota, por la vía administrativa correspondiente, solicitando que lo confirmen en el cargo. Dicha solicitud le corresponde por derecho propio y está avalada por la mayoría de los trabajadores municipales del cementerio. Dicha nota debe ser tratada por la Junta de Ascensos conformada por el STMLM y autoridades del Departamento Ejecutivo quienes son los responsables directos para ordenar la corrida administrativa correspondiente.

La nota de pedido de cargo todavía no le dieron el ingreso correspondiente en la Dirección de Cementerios, es decir, “está cajoneada por orden de Zaracho”

Alejandra Gauna (legajo 22190), militante de Zaracho, el pasado 13 de agosto denunció al Jefe de Personal, a cargo del Cementerio de Villegas, en el Juzgado Unipersonal dela Niñez y Familia N°7, a cargo del Dr. Daniel Eduardo Benítez Laborde, con secretaría Única a cargo de los Dres. María Jorgelina Caroli y Malcom Levy, por “Violencia Familiar (Ley 12569 – https://normas.gba.gob.ar/documentos/Vro4LsO0.html)”

En la mencionada ley no se habla en ninguno de sus artículos, del ámbito laboral, es más, define en el articulado correspondiente lo siguiente:

“ARTICULO 1.- (Texto según Ley 14509) A los efectos de la aplicación de la presente Ley se entenderá por violencia familiar, toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.

ARTICULO 2.- Se entenderá por grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o consanguíneos y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos. La presente Ley también se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo vinculado por matrimonio o unión de hecho”.

El Jefe de Personal, a cargo del Cementerio de Villegas, “nunca tuvo ninguna relación de pareja ni nada parecido con Alejandra Gauna, la relación siempre se circunscribió al ámbito laboral”.

Esta denuncia por “Violencia Familiar se torna bastante irracional y pone en tela de juicio el accionar judicial por darle curso a una denuncia que no corresponde ámbito competente” nos aclaró un letrado al ser consultado al respecto.

Posteriormente la pareja de la denunciante, Néstor Pedroza (legajo 927) presentó una nota solicitando la Dirección del Cementerio de Villegas, sin el aval correspondiente de los trabajadores municipales del cementerio.

Desde el STMLM dijeron que “está todo parado por la denuncia y no saben cuándo o cómo se resolverá el tema”

A simple vista uno supone que la “Feliz Parejita actuó coordinadamente: Gauna denunció y Pedroza se postula para un cargo que no le corresponde y todo amparado por el Todopoderoso Eduardo Zaracho (Coord. Gral. de Cementerios) y Más Todopoderoso Ricardo ‘Ricky Ricón’ Fresco”.

Todo lo mencionado anteriormente tiene “un tufillo nauseabundo a una truchada de grandes magnitudes”.