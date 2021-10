“LO PEOR QUE NOS PODRÍA LLEGAR A PASAR EN ARGENTINA, ES QUE TRIUNFE OTRA VEZ UN MODELO NEOLIBERAL”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Marcelo Barreiro, Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas” en el distrito.

Al consultarlo respecto a las elecciones PASO, Barreiro señaló que “hay vecinos y vecinas que, ante la disconformidad, antes de votar en contra del Peronismo prefirieron no votar” y remarcó que “Yo creo que hoy más que nunca lo que hace falta son dirigentes sabios y prudentes para manejar esta complicada situación”

QP: Barreiro, ¿Cómo vivieron las elecciones PASO?

MB: “Bueno, en general se trabajó mucho desde el movimiento obrero en estas elecciones no solo en los lugares de trabajo, con mesas en la vía pública, trabajando con los vecinos y vecinas en el territorio. Fue una sorpresa en sí, no tanto por el resultado, porque si vamos a los números, si bien Juntos sacó una ventaja en la provincia de Buenos Aires sobre el Frente de Todos, el tema es que hay mucha gente del segundo y tercer cordón que no se si dada a la disconformidad por temas económicos, por temas de la pandemia, por diferentes temas no ha salido a votar y nosotros evaluando, dentro del movimiento obrero, creemos que es donde está la mayor cantidad de los votos peronistas lo que hace al segundo y tercer cordón, y que son vecinos y vecinas que ante la disconformidad, antes de votar en contra del Peronismo prefirieron no votar. Y bueno, es lo que hay que trabajar en estos dos meses que quedan fuertemente para tratar de que esos vecinos, en la elección general, se acerquen a las urnas y voten, y poder revertir esta elección”

QP: Usted ¿cómo está viendo la situación de los trabajadores acá en Matanza?

MB: “Mirá, te lo voy a marcar en dos partes, en cuanto al trabajo, hoy después de este año y pico de pandemia fuerte que hubo, que no solo fue un problema así en Argentina, sino que todos conocemos fue un problema mundial, y había caído mucho, inclusive muchos sectores cerrados, que no podían abrir por el tema mismo de la pandemia, hoy hay un aumento en el tema sobre todo de industria, en lo que hace a mano de obra, a trabajo. En cuanto a lo salarial, desgraciadamente, si bien hay paritarias, hay recomposiciones salarial, si el gobierno no trata de controlar la inflación, lo vemos como un problema muy grave, porque continuamente como decía el Gral. Perón, los precios van por el ascensor, y los salarios va por la escalera, y eso cada vez la gente lo nota más y lo siente más y lo nota en el bolsillo”.

QP: Es como que en algunos sentidos, salvando las distancias obvias, como que volver al 2001, como que hay que , por un lado ayudar a conservar la fuente de trabajo y también ayudar a que el trabajador tenga un trabajo digno, lo cual es bastante difícil de gestionar, de manejar.

MB: “Si, si es un cuadro difícil, o sea con el 2001 estalló el país por un gobierno neoliberal y era un problema netamente de Argentina y, acá desgraciadamente, tuvimos dos problemas, uno que fue los 4 años de un gobierno neoliberal donde el país había quedado muy mal, donde ya venían cerrando las industrias, las fábricas. Donde las condiciones laborales, cada vez las querían precarizar más y bueno, saliendo de eso y habiendo ganado un gobierno peronista, pensábamos que la situación iba a cambiar y bueno, a menos de 90 días de estar el gobierno, esta pandemia que fue un desastre mundial, que muchos entendidos dicen que es peor que la tercera guerra mundial, que es peor que una guerra, así que bueno, como te decía, son hechos diferentes. Pero también es como decís vos, es hacer equilibrio en un hilo muy delgado porque por un lado hay que mantener las fuentes de trabajo, hay que tratar de, al contrario, que cada vez se creen más fuentes de trabajo. No perder las conquistas laborales que tiene el Movimiento Obrero, y que tienen los trabajadores argentinos que sabemos que son una de las mejores, de no solo Latinoamérica, sino del mundo y a su vez también que tengan salarios dignos y que le alcance, y no, como dijo el otro día la ex gobernadora, que la escuché yo en un reportaje, la señora Vidal, cuando dijo que para darle más trabajo a los jóvenes, había que pagarles la mitad de un sueldo mínimo así había mucho más trabajo. Yo creo que para darle más trabajo a los jóvenes hay que hacer otras cosas, lo que no hay que hacer es cada vez querer pagar menos”.

QP: Usted en la última nota que hicimos habló de que es el momento de dirigentes sabios y prudentes, ¿seguimos con esa tesitura?

MB: “Yo creo que sí, más hoy que hace 2 días, el sábado pasado recordamos los 48 años del fallecimiento del compañero José Ignacio Rucci que hablaba de eso, de dirigentes sabios y prudentes. Yo creo que hoy más que nunca lo que hace falta son dirigentes sabios y prudentes para manejar esta situación que hablábamos recién.

Es muy difícil mantener fuente de trabajo, mantener salario digno en un país donde desgraciadamente tenemos una inflación alta, tenemos pocas inversiones, por eso yo creo que hoy que gracias a Dios, el plan de vacunación que hizo tanto el gobierno nacional, provincial, comunal, donde ya hay muchísima gente vacunada con una dosis, y también muchísima gente vacunada con dos dosis, por eso las aperturas que se están haciendo, creo que ahora ya es el momento de que el gobierno empiece a pensar en cómo podemos bajar la inflación y ayudar a las PyMEs, a las pequeñas y medianas industrias que son las que más trabajo dan y que es lo que hace falta para activar el país y que la rueda se ponga en marcha”.

QP: ¿Considera que fueron oportunos los cambios del gabinete nacional después de las elecciones?

MB: “Considero que sí. Pasadas las elecciones hablando con unos compañeros me preguntaron qué me parecía y dije me parece que es un gobierno que hay que peronizarlo más y me parece que los cambios fueron justamente en esa dirección, fueron en gente que hace rato que fueron funcionarios de diferentes presidentes que estuvieron en Argentina, y que fueron ministros de diferentes Presidentes y que conocen no solo la labor que vienen a hacer sino que conocen los territorios y lo que hoy ante la situación de crisis y la situación que está viviendo el país es lo que necesitamos, gente que conozca el territorio y que conozca las necesidades que tiene el pueblo”.

QP: Usted es del gremio de transporte, que le sirve, en alguna medida, como termómetro de la actividad laboral y económica en el distrito, si los colectivos van vacíos significa que poca gente va a trabajar, si cada vez van más llenos es porque se está reactivando, Usted ¿cómo lo nota?

MB: “Hoy después de las aperturas que hicieron, lo que nosotros llamamos capacidad de carga incrementó notoriamente, así que sí. La gente se está movilizando más, ya mismo el tráfico, nos damos cuenta no solo por la carga en los colectivos, sino por el tráfico a veces que hay y los compañero tienen un horario, salen con el colectivo para llegar de un lugar a otro y hoy cada vez el tráfico es ve mucho más movimiento en la calle. No como fue en la pandemia, sino como al tráfico que había anteriormente a que estuviera la pandemia así que en eso si vemos que hay un incremento notorio de la actividad y del movimiento que está habiendo en el país”.

QP: En las 62 organizaciones que conduce usted, hablaron del tema supongo ¿Ha notado si ha crecido el empleo en blanco?

MB: “No, yo creo que el empleo desde que se empezaron a hacer las aperturas crecieron de dos formas. Por eso digo que el gobierno, más allá de si recién lo que decía esta señora de pagar la mitad del sueldo, tendrá que tomar otras medidas para que aquellos que empiezan a trabajar hagan los aportes necesarios y los trabajadores estén en las condiciones que tienen que estar, porque ha crecido a través de lo que yo habló con los compañeros de la industria y todo, ha crecido, se ha incrementado el tema de que las empresas están tomando más, sobre todo los metalúrgicos, los textiles, que son algunas de las industrias con las que yo hablo continuamente con los compañeros que manejan los gremios de esas industrias. Pero al margen de eso, sabemos que también el trabajo informal ha crecido. Así que bueno, por eso digo que es necesario así como tuvimos un estado presente durante la pandemia, ahora que esto está terminando y gracias a Dios vamos saliendo, también se ponga presente el Estado y tengamos un Estado presente para que todo el mundo empiece a trabajar en las condiciones que tiene que trabajar”.

QP: En los últimos tiempos la CGT, tanto la de Unidad, como la CGT oficial, la CTA y las 62 organizaciones peronistas están haciendo hechos políticos en conjunto, como el acto de Rucci, la placa se coloca en la Plaza de los Trabajadores ¿A qué se debe eso?

MB: “Las 62 organizaciones son más políticas que gremiales porque eran la columna vertebral del partido desde la época de Perón. La CGT, si bien no podía hacer política directamente porque dentro de la CGT no todos los gremios son Peronistas, se habían creado las 62 como una agrupación grande de gremios peronistas para realmente hacer política dentro del partido. Pero más que nada, las tres centrales obreras que hay acá en el distrito, la CGT regional de La Matanza, la CGT de la unidad y la CTA, yo creo que en definitiva lo que hacemos son actividades en conjunto porque en la práctica, el movimiento obrero y lo que pensamos todos los sindicalistas, todos queremos lo mejor para los trabajadores. En eso no estamos divididos, todos peleamos condiciones de trabajo, todos peleamos paritarias, todos pelean tener, como decías vos recién, todos los trabajadores en blanco, mejor obra social, en eso coincidimos todos. Desgraciadamente en algún momento, en alguna etapa del país, no casualmente ahora, pero en alguna etapa del país, se han dividido más por cuestiones políticas que por cuestiones gremiales. Entonces bueno, hoy hasta las cuestiones políticas como las gremiales, nos hacen a que tengamos que, en los hechos y todo estar todos juntos porque si no sabemos que el Movimiento Obrero cada vez pierde más. Pero en su momento la dividieron más por hechos políticos que por hechos gremiales, no por problemas gremiales. Y como no tenemos problemas gremiales y todos pensamos igual, y todos estamos tras la defensa de los trabajadores, es que podemos hacer acto y convivir tranquilamente porque el pensamiento es el mismo”.

QP: Hablando del orden local y un poco de política, las últimas elecciones si bien le permitió al oficialismo sacar una ventaja muy amplia con respecto a Juntos, que fue el segundo, disminuyó la cantidad de votantes, cerca de 240 mil votos. Ahora en Noviembre, ¿Usted cree que va a recuperar el Peronismo esa cantidad de votos?

MB: “Es lo que te decía al principio, donde mayor cantidad de gente salió a votar en estas PASO, fue en el primer cordón. En el segundo y tercer cordón es donde se disminuyó notablemente el número de votantes, que es donde generalmente está el mayor número de votos Peronista. Yo creo que, como te decía hoy, hay gente que por diferentes temas, porque creo que no hay solo un tema que haya hecho que la gente no saliera a votar, sino que hay diversos temas donde el gobierno no pudo, más allá de que, como te decía, en la parte de salud se trató de llegar con la vacuna a todo el mundo, con una dosis, con dos dosis ahora, y por eso se están logrando estas aperturas, pero hay otras cosas que el gobierno no pudo darle la solución que la gente esperaba, y la esperanza que la gente tenía cuando votó este gobierno en el 2019. Como es en lo económico, en lo laboral. Yo creo que ahora viene esa etapa y lo que nosotros tenemos que hacer es salir a hablar con esa gente que sabemos que es la gente nuestra, que no nos votó. Como te digo, antes de votar en contra prefirió no salir a votar, y pedirle que ahora sí, salga a votar porque ya pasada prácticamente la pandemia o con niveles muy bajos de contagio, el país se tiene que poner rápidamente en marcha y como te decía recién, el gobierno tratar de bajar la inflación, tratar de que los salarios superan a la inflación para que la rueda empiece a caminar, y que las pequeñas y medianas empresas empiecen a funcionar y den trabajo, porque son las que dan mayor cantidad de trabajo en la Argentina”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB: “Tengo esperanza y creo en este gobierno, por eso le pido a la mayoría de la gente que no salió a votar, sobre todo, o que por ahí nos votó en el 2019, alguno que nos haya votado y en esta disconforme no votó, que lo peor que nos podría llegar a pasar en Argentina, es que triunfe otra vez un modelo Neoliberal. Porque sin pandemia ya vimos que pasó los 4 años anteriores, sobre todo los trabajadores, cuando yo hablo, hablo del sector que conozco, que son los trabajadores, donde vimos empresas cerradas. Por decir un ejemplo, las automotrices, vos mismo te debes acordar, que suspendían gente porque no podían vender autos, para no echarlas, entonces y eso no fue culpa de la pandemia, eso fue culpa de un gobierno neoliberal, entonces creo que hoy saliendo de la pandemia, lo peor que nos puede pasar, es volver a esa situación. Así que yo le pido a toda la gente que por algún enojo votó en contra o no salió a votar, que esta vuelta salga a votar, que nos acompañe, y que nos dé la oportunidad de estos dos años a un gobierno Peronista que vuelva a poner la Argentina de pie y en marcha”.