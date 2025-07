LO QUE FALTABA: ESTÁN CERRANDO SALAS Y JARDINES DE INFANTES MUNICIPALES

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En su página Web (https://www.lamatanza.gov.ar/cultura/educacion) el municipio matancero, con respecto a educación, que “La Secretaría de Cultura y Educación cuenta con una Dirección de Educación para la gestión de los 21 Jardines de Infantes Municipales distribuidos en todo el distrito. A lo largo de cada ciclo lectivo, desarrollan un trabajo pedagógico con una valiosa mirada social que involucra a todo el conjunto del sistema educativo junto a la comunidad”, pero desde hace aproximadamente un año se vienen cerrando salas y hasta jardines de infantes del municipio.

Las salas la cierran con la excusa de la “poca matrícula” que hay y acumulan a los chicos en un solo turno aduciendo que dicha disminución de la matrícula se debe a una disminución significativa en la tasa de natalidad (En la Ciudad de Buenos Aires, se ha registrado una disminución significativa en la tasa de natalidad, alcanzando niveles mínimos históricos. El Instituto de Estadísticas y Censos porteño – IDECBA – reportó que la Tasa Global de Fecundidad cayó a 1.09 hijos por mujer en 2023, la más baja desde que se tienen registros. Esta tendencia se ha acentuado en las últimas décadas, con un descenso notable en la cantidad de nacimientos y un retraso en la edad de maternidad, además de una disminución en el embarazo adolescente) en el primer cordón del distrito, pero si se investiga un poco aparecen serias contradicciones.

Tras el cierre de las salas viene el cierre de jardines de infantes municipales al no renovar “los convenios con clubes, sociedades de fomento, etc. por cuestiones presupuestarias y, otras salas, la cierran para mantenimiento o remodelación. Las salas que cierran para mantenimiento o remodelación tardan, en algunos años, en abrirse y a simple vista se ve que no hubo ni remodelación ni mucho mantenimiento que digamos”

Los jardines de infantes “privados del primer cordón del municipio están de parabienes porque vieron incrementadas sus matrículas en porcentajes nunca imaginados y eso no es todo, sino que se duplicó la cantidad de jardines privados”.

“En algunos casos por cuestiones presupuestarias, pero en otros deben haber un negociado” me explicaba un conocedor del mundo de la educación municipal matancera.

Nuestra fuente nos comentó que “En algunos jardines de infantes municipales, cuando se abre la inscripción, generalmente le dicen a la familia que la vacante no está asegurada por la gran cantidad de inscriptos, pero cuando comienza el ciclo escolar hay 5, 6 u 8 chicos solamente en las distintas salas” y agrega que “Hay jardines que tienen una sola sala con muy pocos alumnos en un solo turno”

La Prof. Silvia Francese, es la Secretaria Gral. de Gobierno y, a su vez, la Secretaria de Cultura y Educación. Ante tanta acumulación de cargos (¿cobrará por los dos cargos?),

Elizabeth Carrizo está al frente del área de los jardines de infantes y son muchos los dedos que la señalan como “responsable directa de lo que está sucediendo en la educación municipal”. No es solo la cuestión de la poca matrícula de los jardines de infantes municipales del primer cordón del distrito, sino que la señalan por muchas irregularidades que están pasando en dicha área del municipio.

“Es un desastre lo que está pasando” nos señalaba otra fuente y explicaba que “Hay muchos que renunciaron por el maltrato que existe hacia las docentes y las auxiliares. A las auxiliares las obligan a cocinar para hacerle el desayuno a los chicos, cuando eso no les corresponde. Una cosa es hacer un bizcochuelo cada tanto y otra es querer obligarlas a cocinar todos los días”.

“El maltrato es constante y no tienen ninguna consideración. Te mandan a cubrir suplencias de un jardín a otro sin avisarte con tiempo. Uno llega a su lugar de trabajo y de ahí te mandan a otro jardín a cubrir una suplencia. Hoy viajar de un lado a otro sale plata y nadie te paga el boleto” nos señalaba una fuente de dicha área y añadía que “Hablan mucho del bienestar de los chicos, pero están dejando solo un bidón de agua mineral por semana para que los chicos beban, cuando vemos que descargan en el Palacio Municipal camiones de bidones de agua mineral para las oficinas” y sostenía que “Nadie sabe cuál es el presupuesto de los jardines de infantes municipales ni cómo lo utilizan. Los docentes y auxiliares cobran sus salarios, pero en el recibo de sueldo hay bonos y descuentos que nadie sabe a qué se deben y si se trata de averiguar ahí empiezan con el apriete al que pregunta, con amenazas veladas y otras cuestiones más”.

Para esta nota hablamos con varias fuentes que se desempeñan en el área de los jardines de infantes municipales, una de ellas nos comentó que “Lo administrativo es un desastre, no reciben las notas que se presentan o directamente desaparecen. No firman los formularios de antigüedad docente” y nos aseguraba que “A una compañera la echaron sin contemplaciones. Estaba enferma con carpeta psiquiátrica y ahora la tienen que operar de la columna porque esta postrada y la echan del trabajo sin ninguna contemplación ni explicación”.

Fuentes oficiosas señalaron que “estarían vaciando la dirección de jardines de infantes, porque en la municipalidad de La Matanza quieren quedarse solo con los cargos subvencionados, esto significa que la provincia de Buenos Aires, por intermedio de Diegep, subsidia una cantidad determinada de cargos (no sé cuántos son, pero se le reclamo a la Pcia. que subvencione todos los cargos, y la provincia no amplia el cupo). Por lo tanto, al mejor estilo Milei, pretenden achicar gastos. En la actualidad los hay docentes que, teniendo la misma función cobran distintos, incluso estando en el mismo jardín”.

Parece que las cuestiones planteadas son para tenerlas en cuenta, hay mucha bronca entre el personal de educación y se está juntando más, pero las autoridades no dejan de echar leña al fuego porque dispusieron que “las auxiliares deben ir a trabajar en las vacaciones de invierno cuando no hay chicos ni docentes en los establecimientos”.

Si la problemática continúa vecinos, papas de chicos que concurren a los jardines municipales, docente y auxiliares de los mismos podrían comenzar a denunciar las irregularidades al WhatsApp: 1136304521 que, recientemente puso a disposición de todos, el municipio para denuncias anónimas.