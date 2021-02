“LOS ACUERDOS DE CÚPULAS DEJAN SIEMPRE CON EL CULO AL NORTE A LOS MILITANTES Y AL PUEBLO”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Daniel Luque, militante y referente político de uno de los sectores más combativos del peronismo matancero.

Alejado del oficialismo, por voluntad propia, Luque señala que “Fernando está cansado de la política de entrecasa… Fernando no quiere gestionar acá, no quiere militar La Matanza, él se considera apto para lugares más encumbrados, como algún ministerio o cargos en Nación”

QP: Luque, hemos pasado un año muy complicado todos los argentinos, y los matanceros no escapan a esta realidad, ¿cómo avizora el 2021?

DL.: “Creo que el 2021 debería ser más auspicioso porque más para abajo no se puede ir; creo que, económicamente, llegamos al piso, me parece que lo que sea este año va a ser mejor que el año pasado, a nivel económico, que es lo que esperamos todos, pero también está supeditado a algunas decisiones a nivel nacional, que son decisiones políticas, que algunos esperamos algunas cosas y otros otra, lo que esperamos es que nuestro presidente de mayores respuestas a sus bases políticas que son: los trabajadores, los humildes, el pueblo mayoritario en general”

QP: La urgencia por la pandemia, puso en un impase a la política

DL.: “Si, también hay que decir que la situación que se hereda no es chiste, hablo de los 4 años de macrismo, hubo tierra arrasada durante 4 años por el macrismo, y que en situación normal sin pandemia hubiera sido realmente muy jodido, la pandemia terminó de cerrar una presión, cuando el laburante no pudo salir a laburar, se generó problemas económicos a partir de eso, también hay que decir que uno de los aciertos que ha tenido la gestión de Alberto Fernández, es justamente en la salud, para mí el tratamiento que se le dio a la salud fue de lo mejor que se podría haber hecho”

QP: ¿Ud. plantea alguna disidencia con el presidente?

DL.: “Si, te repito que, más allá de todo el problema económico que se heredó, también hay algunas decisiones políticas que no dependen de un presupuesto o de una cuestión económica, dependen de la decisión política de ir hacia un lado, o hacia otro, para mí el presidente no toma las decisiones que más le convienen a su base política que es el pueblo”

QP: ¿Dónde queda el rol de CFK, gobierna a través de Alberto Fernández, o cogobierna con él?

DL.: “No creo que gobierne, ni que cogobierne, Cristina tiene un rol legislativo, y por supuesto que comparte un espacio de poder, pero la decisión final la tiene el presidente, y de hecho ella ha hecho vox populi de algunas quejas, como la de los funcionarios que no funcionan, y varias cosas más cuando plantea y dice: el que no tenga las pelotas para hacer lo que tiene que hacer, que se busque otro laburo; cuando plantea esas cosas está diciendo a las claras que hay algunos funcionarios que no los puso ella obviamente, que tienen que revisar su gestión”

QP: A nivel provincial ¿cómo ve la gestión de Kiciloff?

DL.: “Volviendo a lo mismo tenemos que empezar con lo que se recibe de herencia, recibe una provincia endeudada por Vidal durante 4 años y de antes también, pero realmente el gobernador está haciendo algo muy prolijo en la provincia, y que va en función de lo que todos esperamos que haga”

QP: Y, en La Matanza, ¿cómo ve la gestión municipal?

DL.: “Yo tengo una visión totalmente contraria a la del intendente, a la gestión del intendente, aunque convengamos que no hay gestión tampoco, tenemos intendente pero no gestiona, esta todo parado en La Matanza, no hay respuestas para un montón de cosas, son todos anuncios, igual que en otros niveles, pero son solo anuncios, se agarra de algún anuncio del orden nacional, para plantearlo como propio, pero de la gestión del municipio no hay respuestas, hay lugares donde no llega respuesta de ningún tipo, ni social, ni de infraestructura, ni política”

QP: ¿A qué cree que se debe esta inacción del gobierno municipal?

DL.: “Creo que uno de los motivos es que Fernando está cansado de la política de entrecasa, o sea donde construyo su corporación política, pero como trampolín para otros lugares. Fernando no quiere gestionar acá, no quiere militar La Matanza, él se considera apto para lugares más encumbrados, como algún ministerio o cargos en Nación”

QP: ¿Ud. percibe que Espinoza haya hechos pactos con algunas agrupaciones de nivel político nacional como La Cámpora, en función de intereses personales?

DL.: “Sin ninguna duda Fernando logra ver que con algún tipo de alianza con La Cámpora, tiene la posibilidad de escalar a los niveles que hacía referencia recién, es totalmente lícito, pero me parece que él, a través de su seudo conducción de La Matanza, decide por sí mismo lo que él cree conveniente para sus propios intereses, pero de forma totalmente inconsulta con la militancia peronista del distrito, el poder no se puede transferir si no hay consenso con el pueblo, y los acuerdos de cúpulas dejan siempre con el culo al norte a los militantes y al pueblo, son acuerdos de cúpulas que se plantean para el beneficio e intereses que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo”

QP: ¿Cómo vio el accionar de la militancia peronista matancera ante la pandemia?

DL.: “Cuando ocurre algo con las características de esta pandemia que es una situación de catástrofe, el pueblo argentino y la militancia peronista, somos solidarios, de hecho en nuestro local político en Casanova hemos abierto una olla popular, sin la ayuda del municipio y a pesar que la solicitamos, sin ayuda de nadie, excepto alguna agrupación que nos donó alguna mercadería, como la Diputada provincial Patricia Cutia, pero después nadie del municipio. Nicolás Fusca, quien tiene a cargo Desarrollo Social del distrito, miró para otro lado, y dio una respuesta que realmente no quiero hablar de ese tema, en definitiva se porto muy mal, como compañero peronista se portó muy mal, pero mucha militancia se puso a trabajar en el territorio para dar respuesta a las necesidades que son innegables de amplios bolsones de pobreza”

QP: El clima en la militancia del distrito ¿cómo lo ve?

DL.: “El clima político en la militancia es de un escepticismo terrible, aún los mismos municipales o que tiene un empleo del estado, es de absoluta disconformidad, no solamente por la falta de gestión, sino también por la falta de política interna, de parte de quienes manejan el partido, hay una concentración del poder, se maneja todo desde un grupo cerrado, no se discute las políticas, no se discute las inquietudes de las bases”

QP: Espinoza plantea que el peronismo esta unido detrás de él, ¿Ud. Lo percibe así?

DL.: “De ninguna manera, lamentablemente hay una unidad del peronismo municipal, esa es la unidad que hay en La Matanza. El peronismo oficialista es una unidad ficticia, porque cuando charlas con un compañero que aún empleado municipal, no lo dicen en público pero en privado en una charla de amigos te dicen de la disconformidad que hay, la gran mayoría está disconforme pero no lo plantea”

QP: ¿Cree que se está armando un proyecto en oposición a Espinoza en el distrito?

DL.: “Creo que hay mucha intención de organizar una oposición, hay mucha voluntad y ese es el gran desafío que tenemos los que estamos en la periferia del peronismo, el desafío es lograr esa organización para ofrecerle al electorado una alternativa más popular del peronismo, digo esto porque hay dos alternativas que se contraponen: la corporación política que gobierna La Matanza, o un peronismo más popular, más cercano a las necesidades y expectativas del pueblo”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DL.: “Solo mencionar la necesidad de que nos juntemos los militantes, los cuadros militantes, los cuadros dirigentes, para arreglar esto que es un problema terrible que hay en La Matanza, y para la transferencia de poder no sea de una corporación a otra, sino que pase el poder real a manos de la militancia”