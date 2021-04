“LOS MATANCEROS NECESITAMOS UN INTENDENTE Y UN EJECUTIVO, CON FUNCIONARIOS MÁS PARECIDOS A NOSOTROS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Pablo Ayala dirigente político, ex autoridad del PJ nacional, militante del territorio y vecino de La Matanza, y candidato a Diputado Nacional en las últimas elecciones pasadas. Ayala reconoce como su única conducción a Cristina y junto a su agrupación política ‘UTURUNCOS’ apoya sin pelos en la lengua la candidatura de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ bonaerense, también hizo un análisis de gestión del gobierno nacional, provincial y municipal, con un párrafo aparte para comentar la gestión del Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la prov. de Bs. As. Andrés ‘Cuervo’ Larroque. Esto nos decía:

QP: Ayala, ¿cómo vivió el año pasado con la pandemia en su peor etapa, y la vuelta de Uturuncos?

PA.: “Fue un tiempo difícil tratando de poner el pecho, sobre todo en estos lugares, en Virrey del Pino, donde el 70% o el 80% debe vivir de changas, trabajo en negro o cuentapropista, y la cuarentena dejó sin sustento a un montón de gente, por eso entendimos de estar en la calle haciendo ollas o llevando comida a los vecinos que necesitaban. Lo atravesamos así, la política se basó en la solidaridad y en asistir a los vecinos que no tenían ningún ingreso, desde diciembre de 2019 organizamos Uturuncos y no tuvimos mucho tiempo para organizarnos porque en marzo llegó la pandemia, y toda la organización política se focalizó en combatir el hambre y la pobreza que genero este virus con la humanidad, hace un mes recién pudimos hacer un plenario en el ex frigorífico yaguané que tiene espacio como para permitir el distanciamiento social, en este encuentro trazamos un mapa político hacia dónde ir, pero en el medio no hubo otra cosa que la pandemia y la asistencia a nuestros vecinos, el mundo lo planteo así y entendimos que las exigencias eran esas”

QP: El lineamiento político de Uturuncos, ¿para qué lado va, o con qué sector tienen más afinidad?

PA.: “Hemos sido siempre Kirchneristas, y reconocemos la conducción de Cristina, y lo que hicimos es ratificar lo que ya pensábamos, y teníamos en el radar, ahora dando un paso más sumándonos en el Ateneo Néstor Kirchner de La Matanza, a través del frente de organizaciones locales peronistas que es un conglomerado de organizaciones de compañeros y compañeras de militancia más de base, que militan políticamente, socialmente, desde el feminismo, desde la cultura, desde ese lugar nos hemos sumado al frente de organizaciones locales peronistas para ser orgánicamente parte del Kirchnerismo matancero, aunque nunca fuimos otra cosa, pero siempre nos hemos movido más libremente, creo que llegó el momento de ajustar esas cuestiones y asumir el liderazgo de Cristina y encontrar un montón de compañeros con los que compartimos una mirada generacional, el GPS que marque la salida de este problema en el que estamos metidos como mundo, y como país.

Venimos de una pandemia anterior que son los 4 años de macrismo, que fue una devastación económica y social pero también el inconsciente colectivo, nos dejó muy heridos Macri en función de pensarnos como Argentina después de toda la destrucción que dejó, más la destrucción del coronavirus, atravesar estas dos pestes y seguir tras la utopía que nos mantiene vivos, nosotros seguimos creyendo que Cristina es la garantía de que en este país haya un peronismo posible””

QP: Su participación política en el distrito ¿está por fuera de la órbita del oficialismo matancero?

PA.: “Si, en el Ateneo se reconoce la conducción de Cristina”

QP: ¿No se reconoce la conducción de Espinoza?

PA.: “NO, aunque no colisiona con nuestra conductora pertenece a otras miradas generacionales, y políticas, para mí el norte sigue siendo Cristina, creo que esto ya lo dije, ‘los votos del conurbano son de Cristina’. Nosotros hemos sido siempre los guardianes de la memoria de Néstor, que nos demostró que la política es la de la satisfacción de las necesidades de la gente, hemos ido con la política a todos lados a inculcar a los más jóvenes que pueden ser actores de la política y protagonistas desde su tiempo, creemos todavía en la formación de la política, las unidades básicas como unidades de formación, y en las organizaciones como polea de trasmisión de las necesidades de las bases, por estructura política, nosotros lo entendemos así, y dentro de esa súper estructura política está el municipio con el que seguramente hay que tener charlas porque compartimos territorio, el pueblo ha decidido que Espinoza sea el intendente, y nosotros fuimos parte de la campaña que lo llevó a ser intendente, nuestra tarea es muy básica, que es ser los que llevan las necesidades hacia la súper estructura, y trasladar las ideas de la conducción política hacia el territorio”

QP: ¿Cómo analiza la gestión del presidente Alberto Fernández?

PA.: “Es muy difícil analizarlo en medio de la pandemia, creo que se hicieron muchas cosas bien, otras que se pudieron hacer mejor, me cuesta hacer una análisis más general pero creo que pudimos hacer otras cosas más duras contra el macrismo, y se han dejado de lado, esa cuestión meritocrática que sigue dando vuelta en torno a muchos de nuestros funcionarios y dirigentes, me hubiera gustado algunas cuestiones, como ver a Macri en un Juzgado, y cosas como lo de Vicentín , la verdad que la plata del banco nación es de todos nosotros, y que se nos rían en la cara la verdad que uno envidia a los bolivianos que han podido llevar a los juzgados a muchos de los golpistas, si bien el gobierno de Macri no fue una dictadura, creo que hubo un montón de desfalco en contra, y que alguien tendría que dar explicaciones, no basta el blindaje mediático para que den explicaciones del saqueo que han hecho estos años y que lo vamos a terminar pagando todos, también quiero saber a quién ha favorecido nuestro empobrecimiento y nuestro esfuerzo porque vamos a pagar una deuda que no contrajimos ni sabemos en qué se usó, o para que se usó”

QP: ¿Ve al peronismo unido en este Frente de Todos?

PA.: “Veo distintos peronismos, que pueden tirar todos hacia el mismo lado y en cuestiones que nos podemos poner de acuerdo, creo que en Latinoamérica es tiempo de coaliciones donde vemos en Brasil el proceso de Lula, que lo devuelva a la presidencia va a contar con el apoyo de algunos sectores que votaron a Bolsonaro, el mismo Evo en Bolivia tuvo que pactar con alguien que fue opositor a él, y en los tiempos de coaliciones que nos toca vivir vamos a ver estas tibiezas, y vamos a ver que quizá no sea todo el peronismo que nos guste a nosotros, a mí me gustaba el peronismo rebelde, que se le plantaba a Bush y al FMI, y que defendía Latinoamérica, y hay otro peronismo que pretende dialogar y consensuar con los que nos saquearon”

QP: ¿Cree que ese es el peronismo que representa Alberto Fernández?

PA.: “Me parece que Alberto Fernández es un tipo de dialogo, de dialogar con algunos sectores que solamente proponen odio, y me parece que la grieta no es algo que pueda cerrar alguien por más buena voluntad que tenga, estamos con la grieta abierta desde que tiraron a Moreno al mar, o cuando fusilaron a Dorrego. Alberto es el que intenta reunir todos estos pedazos, que a veces lo logra y otras veces no, será cuestión de que los que pensamos que el peronismo tiene que ser otra cosa, juntemos la fuerza necesaria para imponer la agenda que necesitamos para volver al peronismo, para volver a Perón, con derechos para todos, sin pedirles permisos todo el tiempo a los sectores de poder, lo fundamental es que si vamos a hacer peronismo tenemos que repartir más la renta nacional, y para eso hay que tocar intereses que hay que perder el miedo a Clarín y los poderosos, también depende mucho de la militancia, que debe generar un espacio de fuerza que dispute lo que nosotros creemos que es el peronismo, el peronismo de la gente el que satisface las necesidades del pueblo”

QP: En lo provincial ¿cómo ve la gestión del gobernador?

PA.: “El análisis es el mismo que con el gobierno nacional, ahora sí puedo comparar el trabajo que se está haciendo con respecto a la vacunación en la provincia comparando con CABA. En la provincia es impecable, todo el mundo que ha ido a vacunarse no tiene una queja, no vimos ese lamentable espectáculo que vimos en el Luna Park, atravesando una provincia difícil, por momentos inviable, atravesada por una pandemia, me parece que Axel lo ha llevado lo mejor posible y que cuando esta pesadilla de la pandemia pase, vamos a ver lo mejor del gobierno de Kicillof, pero mientras tanto ha hecho las cosas bastante bien”

QP: Y a nivel local ¿cómo percibe la gestión del Intendente Espinoza?

PA.: “La verdad no sé”

QP: ¿Ve coincidencia en lo que dice a lo que hace?, hablando de gestión municipal

PA.: “Lo veo con claros oscuros, quisiera a veces creer que mucho de lo que veo en la propaganda es la realidad, pero vivo en Virrey del Pino donde hay muchas cosas que todavía faltan, me gustaría verlo a Espinoza transformado en un caudillo al estilo Russo, y más alejado de los medios, me gustaba el Espinoza sencillo de camisa, y no este personaje trajeado y bien vestido con finos trajes, alejado de la imagen del matancero, y eso muchas veces se traslada a la gestión, siento como que cuando un funcionario pasa esa línea es como que no quiere estar más con nosotros ni ser uno de nosotros, es como que la meta esta puesta en irse a otro lado y la verdad los matanceros necesitamos un intendente y un ejecutivo con funcionarios más parecidos a nosotros, con hombres más comprometidos con nuestra realidad, la que vivimos en los barrios, y que las militancias de base que somos las que les damos sustento a las otras militancias y que somos la mayoría del peronismo, que todos aquellos que estamos fuera del esquema de Fernando, no somos ni el enemigo ni el rival, y que todos queremos lo mejor para La Matanza y que hemos sido parte de la campaña que lo llevo a ser intendente, dentro de esa mirada veo y es mi deseo un intendente que este más al lado nuestro que del lado de las cámaras de tv”

QP: ¿Hoy Ud. tiene las puertas cerradas o abiertas en el municipio para resolver los temas de los vecinos?

PA.: “Tengo las puertas complicadas, a veces siento que hay que empujarlas mucho para encontrar respuestas para los vecinos, y a veces las respuestas las tengo que buscar en otros lados porque siento que acá se complica, y la verdad es que yo también soy parte del peronismo matancero, porque la verdad es esa, y parece ser que si no sos de cierto entramado no sos peronista ni matancero, yo me he criado en las unidades básicas de Laferrere y toda mi vida he sido matancero, no tengo que darle explicaciones a nadie, he sido autoridad del PJ como parte de ser afiliado al PJ de La Matanza, a veces pareciera que esto no alcanza”

QP: ¿Cómo ve el tema de la seguridad en el distrito?

PA.: “Difícil, complicado, la salida de la pandemia generó una ola de inseguridad que entendemos que no se resuelve con un ministro, jugando a ser Steven Segal por los medios. Primero creo que se resuelve estando más presentes en los barrios, haciendo alguna tarea de contención social, estamos perdiendo un sector de nuestros pibes, ayer mismo dos pibes de 16 años muertos a los tiros en el fondo de los ceibos, si no llegamos pronto a contener a todos esos pibes se va a complicar, la situación urgente a atender es a los trabajadores y trabajadoras del distrito que cada vez que van a trabajar no saben si vuelven o si les va a pasar algo, seguramente este mal atraviesa todo el país, pero nosotros lo vemos en La Matanza, con la repetición de los medios nacionales que tiene el ojo puesto en Matanza siempre, tengo amigos y familiares como todos y sabemos que hay barrios en el distrito que se están poniendo complicados, desde el 2002 que no veía la zona tan picante”

QP: ¿Cómo ve la gestión del ‘Cuervo’ Larroque en el ministerio?

PA.: “El ‘Cuervo’ es el ejemplo del funcionario militante, para mi es complicado hablar de un amigo aunque en este caso me pongo en lugar neutral, en el ministerio ha trabajado sin parar en esta pandemia, y sin mirar colores políticos, doy fe que le ha dado una mano a todo aquel que se acercó con tal o cual problemática al ministerio, estuvo en lo de Garnica hasta último momento tratando de rescatar a la mayor cantidad de gente posible, si el fiscal le hubiese dado más tiempo no hubiésemos visto algunas lamentables escenas que no hubieran ocurrido, me consta que el ‘Cuervo’ hasta último momento intentó negociar con los grupos de la izquierda para sacar a la gente de ahí, repito él es el ejemplo del funcionario militante, del tipo que escucha a todos, y que intenta resolver todo el tiempo, ha sido un acierto la elección del ‘Cuervo’ como ministro, es un hombre que tiene empatía con la gente porque se crio en el territorio, nunca te va a hablar desde la soberbia del funcionario que se las sabe todas, o del técnico que ve a la gente como un número, él siempre escucha primero al pueblo, porque sabe que en la gente hay mucha sabiduría, ojala tuviéramos muchos más ‘cuervos’ como funcionarios”

QP: ¿Cómo avizora el año electoral y el resultado de las elecciones?, ¿habrá PASO, no habrá PASO?

PA.: “Sobre las PASO lo que dicen los medios, que aparentemente no se suspenden, creo que hay gente que no quiere hablar de política, que está inmersa en sus problemas, que no quieren saber nada con encuestas, y esa gente termina resolviendo con el bolsillo, con su estado de ánimo el último día y es muy difícil saber para donde van a ir, dentro de esa gente hay muchos que nos votaron a nosotros, y que tenemos que ver cómo influyo la pandemia y cómo nosotros hemos predicado el peronismo, y hay que ver cuánto del peronismo que predicamos hemos dado, y en función ver cómo actúa la gente hay que ver si esa gente se ha decepcionado de nosotros o nos sigue dando su apoyo, en el medio la vacunación es impecable y la resolución pronta de la vacunación muestra un tomar el control de la agenda, hoy todo pasa por la vacuna, hacer un análisis hoy de la sociedad en medio de la pandemia seria hasta irresponsable, creo que ni los encuestadores deben tener muy en claro para donde va a ir el voto del ciudadano, yo confío en el peronismo y creo que la gente nos va a apoyar y entender que la pandemia no es fácil de llevar y que se hizo lo mejor posible”

QP: ¿Cómo ve la interna del PJ a Máximo como candidato y para qué lado va a jugar?

PA.: “Para mi Máximo tiene que ser el presidente del PJ de la provincia, como para cambiar al peronismo de la provincia a un peronismo más acorde a lo que nos ha tocado vivir. Máximo representa el trasvasamiento generacional, que nos pidió Perón en algún momento, es el hijo de dos presidentes que han dado derechos a nuestro pueblo, y me parece que esto empieza a marcar un cambio generacional, y esto no implica tirar viejos por la ventana, sino amoldar al poder tal cual está hoy. Nosotros, como organización, apostamos todo a que Máximo sea el próximo presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, en 20 años hemos pasado de Duhalde, Pierri a Máximo, hay una gran diferencia sustancial”

QP: ¿Cree que va aponer en marcha los consejos del partido en los distintos distritos?, que hoy están prácticamente cerrados y sin debates partidarios

PA.: “Creo en la lógica que viene teniendo el kirchnerismo en sus organizaciones, el partido tendría que ser una estructura abierta y de pleno debate y formación, sobre todo para generar la épica del peronismo que viene, si en algún momento planteamos que quien sea presidente sea alguien de nuestra generación, criado como nosotros en la cultura del menemista pero que nos ha alimentado más la poesía del ‘Indio Solari’ que las UB del PJ en los 90, Máximo se parece mucho más a nosotros, porque está formado más en esa cultura del peronismo más rebelde, y si nosotros proponemos que sea presidente tenemos que generar una épica que recupere el espíritu de la nación y que discuta hoy en un partido abierto que clase de futuro queremos para lo que se presenta”