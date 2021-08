“LOS MATANCEROS SEGUIMOS ESPERANDO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE NOS PROMETIERON GOBIERNO TRAS GOBIERNO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con “Hugo Cano” dirigente político del distrito pre candidato a Diputado Nacional por el Partido Federal, quien nos hablo cómo ve la realidad del país, la provincia de Buenos Aires y el distrito de La Matanza, esto nos decía:

QP: Cano ¿cómo lo encuentra parado esta elección acompañando a Miguel Saredi en la lista de pre candidatos a Diputados nacionales?

HC.: “Bien trabajando mucho en el distrito y en la provincia, acompañando a Miguel Saredi en la lista a Diputados Nacionales, en un momento tan difícil que vivimos los argentinos, sabemos muy bien lo que nos dejó la pandemia que todavía no terminó. Con Miguel venimos trabajando juntos desde ‘Consenso Federal’ en la elección anterior donde él fue candidato a gobernador, y nosotros habíamos puesto a Yolanda Cano como candidata a concejal, entendimos que dentro de los referentes del Partido Federal, Miguel era el que mejor instalado estaba dentro de la provincia y decidimos acompañarlo porque este es un momento de crecimiento para el Partido Federal”

QP: Ud. es un hombre del distrito, ¿cómo ve que se actuó desde el gobierno nacional, provincial y municipal con respecto a la pandemia?

HC.: “Hoy sinceramente veo a La Matanza con mayor decadencia de lo que viene soportando el distrito la última década, si bien la pandemia nos golpeó a todos, acá no se hace nada para dar trabajo a los matanceros, los empresarios se van del distrito, y nadie hace nada para retenerlos o tentarlos con garantías para que esas empresas produzcan en La Matanza, eso es debido a la falta de muñeca política de quien conduce el distrito, en no implementar políticas para que sea tentador y rentable invertir en el distrito, con respecto a la provincia deja mucho que desear, al gobernador lo veo tan nulo o más inútil de lo que la vi a María Eugenia Vidal”

QP: ¿Cómo ve el papel de la Vice Gobernadora Magario?

HC.: “Realmente no lo veo, creo que no ha favorecido en nada la figura de la vice gobernadora, esta más desdibujada que cuando fue intendenta, hoy vemos que La Matanza esta cada vez peor, ojo hablo de los barrios que están más abandonados, de Catán, de Virrey del Pino, de Castillo, del fondo de Laferrere donde las obras no llegan, los matanceros seguimos esperando las obras de infraestructura que nos prometieron gobierno tras gobierno, a algunos vecinos esperaron la vida y nunca vieron su calle asfaltada, o la cloaca, o el gas natural o el agua corriente, nacieron se criaron y murieron en el barro”

QP: Hoy hay obras anunciadas y algunas comenzaron, obras de importancia para algunas de esas localidades como Laferrere por ejemplo, con la ruta 21, y la peatonal, en Catan obras hidráulicas, la universidad, asfaltos nuevos, ¿qué opinión tiene al respecto?

HC.: “Por supuesto que se ven esas obras y se festejan, pero, la universidad la venimos promocionando desde hace 15 años, el caso de la autopista Perón es un proyecto de nuestro querido intendente Alberto Balestrini, y pasaron 12 años y Balestrini no lo vio, y todavía no está terminada, también celebro que se abran algunas guardias cuando anuncian aperturas de hospitales, en esos lindo edificios vacios, porque eso son, se transforman en hospitales cuando los llenas de médicos y enfermeras y los materiales adecuados, ahí recién son hospitales, hoy son solo lindos edificios que sirven para seguir inaugurando y vendiendo humo”

QP: En el distrito ¿cómo están con la lista de concejales con Brian Lanzelotta como primer concejal, tienen la aceptación de la gente?

HC.: “La verdad es que Brian es un joven muy valiente, que decidió integrarse a la política y que le interesan los problemas de sus vecinos, de hecho llega a la política porque vino reclamando problemas de sus vecinos, se puso al frente, decidió participar, y hoy está llevando una propuesta diferente a la gente, es un candidato joven que está acompañado por todos nosotros, es un hombre de 31 años que tiene mucho para dar, el único pecado de Brian es que no tiene experiencia, pero si así esta La Matanza con los que si tienen experiencia, creo que vale la pena cambiar, creo que Brian es mucho más capaz que muchos de lo que ostentan grandes títulos y llevaron a La Matanza a este estado de decidía, sin ir más lejos el famoso gabinete de lujo, que los dejas en una esquina cualquiera de La Matanza y no saben volver a la casa, porque no viven ni conocen el distrito, y todavía tenemos localidades que soñamos con cloacas, con el agua, con el asfalto, con el gas, con un poste de luz, o una zanja, entonces no hablen de que no tenemos capacidad, porque evidentemente los que nos gobiernan son ellos quienes no la tienen o no quieren hacer las cosas, muchos son los dueños de la doble moral, acusan a Brian de algo que no tiene nada que ver y votaron a Macri que tiene más de 100 causas”

QP: Ud. toco el tema del trabajo, de las industrias que se van y no invierten, ¿cómo ve ese tema en el distrito?

HC.: “Yo creo que el distrito debe ser uno de los distritos que más fuente de trabajo genere en la provincia, como lo hicimos en época dorada de La Matanza, donde teníamos las automotrices, las textiles, y metalúrgicas más grandes del país, hoy en La Matanza echan a los empresarios, el parque industrial es un gran negocio inmobiliario, y no un parque industrial, esa realidad hay que cambiarla, hay que generar una apertura al trabajo, hay que hablar de una reforma impositiva y tributaria, hoy degradante que el argentino pague tanto impuestos para comer, algo está mal, el 50% de un kilo de carne es impuesto, o de un sachet de leche o de un kilo de pan, si queremos empezar este país enserio hay que reformar el sistema tributario que no ahogue a los trabajadores”

QP: En esta lista de concejales ¿quiénes acompañan a Brian?

HC.: “Lo acompañan grandes compañeros de militancia, la compañera Sabrina, el compañero Flores un joven militante del Partido Federal muy capaz, también lo acompaña la compañera Yolanda Cano, y el compañero Altamirano que es un dirigente sindical, y después son todos hombres y mujeres de la militancia, como el caso del Grigo Flores de Catan, Héctor Santamaría del 28, viejo militante del peronismo de la vieja guardia de los tiempos de Federico, son hombres y mujeres que han dejado su vida en el peronismo de La Matanza”

QP: ¿Cómo ve la gestión de Alberto Fernández?

HC.: “Estoy muy decepcionado con el presidente Fernández por varios temas creo que el tema del aborto que es un tema muy delicado, tendría que haber hecho un plebiscito para que la ciudadanía decida una cuestión tan importante, porque la gran mayoría somos cristianos y entendemos la vida desde la concepción, ese es un tema que me hizo ruido y enseguida marque posición y distancia, después el tema económico, es un desastre, lo último que se supo sobre las fiestas en olivos cuando estábamos todos encerrados sin ver a nuestros seres queridos, mientras estaba gente muriendo sola en los hospitales ellos de fiesta, mientras comerciantes se fundían ellos de fiesta”

QP: ¿Cree que la pandemia es la gran excusa para tapar cualquier falencia?

HC.: “Creo que el presidente Fernández uso la pandemia de escudo, la enfermedad existe y es innegable, hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de expresarse, en esta elección de medio término como son las legislativas, si tenemos una buena elección podemos tener una cámara plural donde se pueda debatir y discutir proyectos, tenemos muchos proyectos importantes, y el pueblo tiene la oportunidad de cambiar la historia votando la lista 8”

QP: ¿Cuál es el mensaje para el vecino, para el ciudadano del pueblo argentino?

HC.: “Nosotros estamos dispuestos a escuchar, estamos hablando con las fuerzas vivas en cada barrio, con las entidades intermedias, viendo las propuestas, los proyectos, estamos para hacer lo que nos pide el ciudadano, estamos al servicio de la ciudadanía, estamos para trabajar con ellos y ser la herramienta del ciudadano en el congreso, uno de los pilares es retomar la lucha por el 82% móvil para los jubilados, algo que parece olvidado por la casta política, parece que nuestros abuelos no existen, mientras seguimos sosteniendo infinidad de planes, en vez de pagar a los abuelos el 82% móvil que han trabajado toda su vida, la verdad es una inmoralidad pagar a gente que nunca trabajo”

QP: ¿Desea agregar algo más?

HC.: “Solo pedirle a la ciudadanía que nos acompañe el 12 de septiembre votando la lista 8 del Partido Federal, que encabeza Miguel Saredi, un hombre que tiene la vocación y la capacidad para cambiar la provincia”

QP: ¿Hay alguna forma de que los ciudadanos se comuniquen con Uds. para integrarse o acercar propuestas?

HC.: “Si se pueden comunicar al 11 2723 9942 y a todas las redes sociales , me buscan como Hugo Cano, siempre atiendo y respondo todo los mensajes, también pueden buscar las redes sociales del Partido Federal que serán bienvenidos”