“LOS ÚNICOS QUE PUEDEN SACAR A LOS SECTORES VULNERABLES DE ESTA SITUACIÓN SON LOS PERONISTAS”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Secretario de Planificación Estratégica en Municipio de La Matanza y candidato a Diputado nacional, Marcelo López.

López señaló que “El peronismo tiene la virtud de inmediatamente reponerse de la adversidad y volver al camino de la construcción de una nueva victoria” y remarcó que “Hoy podemos decir que nos hemos puesto de pie contra los especuladores que intentan apoderarse de la renta de los trabajadores, nos hemos puesto a negociar con seriedad y firmeza con el Fondo Monetario y lo hicimos con los acreedores privados y salimos al mundo a buscar inversiones serias, no a vender limones sino a inversiones que puedan asegurar, para los argentinos, un futuro promisorio”

QP: Marcelo López, es candidato en esta elección ¿Cómo ha vivido el resultado de las PASO?

ML: “Bueno, sorprendido, como la mayoría. En realidad sabíamos que las cosas no estaban bien, porque la pandemia había generado una excepcionalidad en la campaña política, sabíamos que la gente estaba desencantada y de mal humor, porque a su vez el problema sanitario había traído consecuencias económicas y en el caso de las familias, en el trabajador y en los cuentapropistas, la presión económica fue mucho más grave. Impactó que fue generando una situación en la mesa familiar por el tema de los alimentos, los hijos, la escuela, etcétera. Yo creo que eso repercutió en el ánimo de la gente, sobre todo en la que no fue a votar, que fueron muchos. Y probablemente muchos de ellos fueran votos del Frente de Todos, pero en general la situación y la amplificación de la culpa hacia el gobierno por parte de los medios hegemónicos, hizo que el revés electoral fuera importante.”

QP: ¿Cómo piensa que tomó la gente los cambios en el gobierno nacional y provincial luego de las elecciones PASO?

ML: “Bueno, en primer lugar, a la luz o al calor de los resultados electorales, sobre todo en una derrota de este tipo, las reacciones son de algunas características comunes para todos los gobiernos: el desconcierto, el pase de facturas, la autocrítica. El peronismo tiene la virtud de inmediatamente reponerse de la adversidad y volver al camino de la construcción de una nueva victoria. En este caso, me parece que se hizo más público y salió a la superficie porque la conductora del Movimiento Nacional y Popular, que es Cristina Kirchner, venía advirtiendo que había un problema de económico grave, lo hizo a unos meses atrás en un acto de La Plata, donde dijo hay que alinear salarios, tarifas y precios. Y en realidad ese era el problema más grande que teníamos, las consecuencias en la economía familiar de la mayoría de los argentinos fue un error o un déficit de nuestro gobierno que estamos tratando de corregirlo. Además le digo, las sociedades en estado de emergencia, como fue nuestra sociedad en una situación de pandemia mundial, de una economía desgastada por el Macrismo que habíamos heredado, requiere de gobiernos y liderazgos muy fuertes, y en realidad el gobierno no estaba preparado para esto, sino para un una transición más tranquila y debió generar los propios cambios que hoy se ven algunos resultados. Hoy podemos decir que nos hemos puesto de pie contra los especuladores que intentan apoderarse de la renta de los trabajadores, nos hemos puesto a negociar con seriedad y firmeza con el Fondo Monetario y lo hicimos con los acreedores privados y salimos al mundo a buscar inversiones serias, no a vender limones sino a inversiones que puedan asegurar, para los argentinos, un futuro promisorio”

QP: A nivel local la diferencia entre el oficialismo y la oposición fue amplia, pero faltó mucha gente a votar ¿Qué expectativa tiene la elección de noviembre?

ML: “Bueno, nosotros tenemos una conducción integrada por el compañero intendente Fernando Espinoza y la compañera vicegobernadora Verónica Magario, que son compañeros que se han formado en el peronismo y que tienen muy claro esto que yo le decía de recuperarse de la adversidad cuando esta nos pone en un compromiso electoral. Entonces rápidamente regeneramos la organización interna del partido justicialista y salimos a caminar para escuchar a la gente pero, fundamentalmente para resolver las cuestiones que nos pudieran ser un déficit en nuestra gestión y en nuestra acción política. Y creo que hemos progresado muchísimo en este corto tiempo. Hoy la cantidad de inversiones actuales y futuras del gobierno nacional y provincial y la obra con recursos propios de la municipalidad nos permiten creer que la gente ha recuperado, por lo menos, la fe y la esperanza de un futuro mejor y la certeza de que los únicos que pueden sacar a los sectores vulnerables de esta situación son los peronistas.”

QP: ¿Usted cree que se reviertan los resultados a nivel provincial, que el peronismo puede ganar la provincia?

ML: “Son muchos votos de diferencia para revertirlo. Es probable que nos acerquemos mucho a un empate técnico. Es probable que haya una reflexión, no en el electorado que votó a Cambiemos, los números indica que es su patrimonio electoral, sino en los que no han ido a votar y en aquellos indecisos que ven que el peronismo está de pie, gobernando y gestionando como lo hace un gobierno que apuesta a los intereses del pueblo”

QP: Hemos tenido una campaña muy centrada en el Intendente, es como que al encabezar la lista, se dio de forma simbólica poner su gestión ad referéndum del pueblo a ver si ratificaba o no lo venía haciendo. Pero también hay grandes quejas de la política, de los políticos, de los dirigentes, militantes, de que el Intendente está como aislado, que no se puede hablar con él, que no se lo encuentra. ¿Cómo lo ve a eso?

ML: “Mire, en primer lugar con el respeto que se merecen los demás municipios y los compañeros intendentes de esos municipios, La Matanza no es 3 de Febrero, ni es Morón, ni es Cañuelas. La Matanza es un conglomerado urbano con una densidad demográfica igual a la de una gran provincia del país pero, fundamentalmente, con los problemas que el macrismo ha dejado. No solo el macrismo, sino los gobiernos de corte liberal que han tomado esta geografía próxima a la capital como el desarrollo dónde ha generado problema pobreza y marginalidad de la sociedad. En ese marco me parece que la función de Espinoza va mucho más allá de recibir a los compañeros, que por supuesto están ansiosos hablar con él, pero entiendo que este es un Intendente muy ocupado en visitar los ministros, al gobierno nacional, al gobierno provincial, para traer esta suerte de reparación que La Matanza necesita en términos de inversión pública, de obra pública, de desarrollo social y creo que en esto lo hace mejor que nadie. Porque todas las semanas nos sorprende con una cantidad de obras que posiblemente sean las más grandes de la historia. A saber, está en marcha la urbanización de Puerta de Hierro, de San Petersburgo, de $35 millones. Hay inversiones en las obras ferroviarias de más de 7 mil millones, vamos a terminar con el problema de las cloacas en todo el distrito con una obra que en su etapa final va a alcanzar los 2 mil millones. A mí me parece que esta gestión de Espinoza se destaca por la calidad de la gestión y no por la acción política local que él pueda desarrollar. Para eso en su lugar, estamos los demás, que tenemos la obligación de interpretar estas necesidades y contener al conjunto de los compañeros que en definitiva, con el legítimo derecho a querer hablar con su intendente, a veces pierden de vista la necesidad de que él se ocupe de estas cosas tan relevantes.”

QP: La provincia, la nación han puesto muchas expectativas en los votos que puedan obtener en La Matanza ¿Cómo lo ve usted?

ML: “Mire, La Matanza tiene una historia, en esto de garantizarle a la provincia y a la nación los triunfos electorales. Yo recuerdo en el año ‘85, recibí un llamado de Antonio Cafiero a las 12 de la noche preocupado por el resultado electoral de la lista que encabezaba y le dije tranquilo Antonio, están llegando los votos de los kilómetros y, la verdad, que era impresionante cómo se revirtieron los resultados de aquella elección. Después ocurrió con Pinky, ocurrió en cada momento donde el peronismo lo necesitó, La Matanza estuvo a la altura de las circunstancias. Esta vez no va a ser distinto. Yo entiendo que vamos a estar muy por encima de los resultados de la PASO”