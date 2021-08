“LOS VECINOS NECESITAN SER ESCUCHADOS Y QUE SUS RECLAMOS LLEGUEN AL RECINTO MUNICIPAL CON MÁS FUERZA”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

A veces es fácil y, en otras oportunidades, no tan fácil entrevistar a Walter Esteban Fresco porque presenta varios perfiles que no coinciden con al de la mayoría de los políticos locales.

Viene de una familia de profunda raigambre peronista y, también, su apellido es uno de los históricos apellidos del peronismo matancero por la labor de su padre, de sus hermanos (tres de ellos fueron Concejales y funcionarios municipales) y la suya propia pero, a pesar de todo esto, tiene la desfachatez de disfrazase de Batman, Rey Mago o Papá Noel para regalarle una sonrisa a un chico de los kilómetros.

También habla y hace política pero no se encuentra a gusto dentro de la estructura del oficialismo matancero y, de pronto, armó íntegramente una lista que lo lleva como pre candidato a primer Concejal en la lista 317, “Vocación Social”.

QP: Fresco usted pertenece a una familia tradicional e histórica del peronismo matancero ¿qué lo llevó a encabezar una lista de un espacio político muy alejado, ideológicamente hablando, del peronismo?

WF: “Por ahí sorprende el nombre del partido Vocación Social, el cual no lleva ningún rótulo Peronista, pero la mayoría que participamos en esta lista 317 somos Peronistas, algunos con diferentes trabajos en lo social, político y con diversidad de ideas, pero todos con un objetivo común el bienestar del Pueblo. La mayoría, hombres y mujeres jóvenes que nunca tuvieron participación tan directa en una elección. Tomó el ejemplo de lo que pasó en estos días con otros compañeros que querían ir a las PASO dentro del gobierno, y los están proscribiendo, fuimos afortunados en presentarnos por afuera y enfrentar al oficialismo. En esta instancia quedó encabezando como precandidato a Concejal Peronista enfrentado la precandidatura testimonial de Espinoza”.

QP: ¿Qué lo motivó a presentar su candidatura?

WF: “Lo vengo anunciando hace tiempo que quería participar y no ser ya un simple colaborador y espectador en las elecciones. He venido hablando antes de los cierres de listas con varios actores sin poder llegar a un acuerdo, hasta que nos propusieron esta lista de cero y acá estamos para participar generando una expectativa en el electorado. La política es la herramienta para solucionar los problemas de la gente, para que se hagan efectivos hay que llegar, porque de afuera no se logra nada, involucrarse, tener empatía, trabajar, defender derechos y cumplir con las obligaciones que uno representa. Los vecinos necesitan ser escuchados y que sus reclamos lleguen al recinto Municipal con más fuerza, en todo este tiempo recorriendo los barrios hemos hecho notas solicitando al Intendente, cosas simples, desde una luminaria para una calle, alarmas municipales para la seguridad y/o caños para una zanja y aún están los vecinos en la dulce espera. Por todo ello quiero ser un representante de mi Pueblo”.

QP: ¿Cómo ve a La Matanza?

WF: “Mi crítica puede ser fácil, más allá cuando estoy en la vereda de enfrente y voy a ser precandidato a concejal en otro Partido. Pero es vox populi lo que piensa la gente de La Matanza, con tan solo preguntarles a ellos, preguntarles a tus lectores cómo viven. El Intendente tiene que caminar los barrios y escuchar a los vecinos, ellos le van a contar cómo está La Matanza. Un gran Presidente dijo alguna vez: la Única Verdad es la Realidad”

QP: ¿Cómo ve la gestión de Espinoza al frente del municipio?

WF: “Volvemos a lo que te conteste antes pero ahora me toca decirte a vos ¿Qué gestión? ¿La que realiza cada dos años en época de elecciones?, eso no es gestionar, eso es especulación electoral, eso es faltarle el respeto al vecino”.

QP: ¿Cuáles van a ser sus principales temas de campaña?

WF: “Mis principales temas son las necesidades básicas que tienen los vecinos y hoy no son resueltas, seguir escuchándolos y si tengo la oportunidad de que los vecinos pongan en mí su esperanza, llevar sus voces al concejo, defender y reclamar sus derechos. Hay que hacer una profunda reestructuración municipal, para darle una respuesta inmediata aquellos que requieran los servicios del Estado. A los compañeros municipales decirles que van a tener un compañero más que defienda sus condiciones laborales, carrera y salario, a los compañeros cooperativistas que se van a independizar del Municipio. Darle participación verdadera y real a los grupos de vecinos que hoy se encuentran agrupados en las redes solicitando seguridad, crear una comisión de estos hombres y mujeres de bien, para que sean escuchados cada vez que entre en sesión el recinto, crear en conjunto con ellos proyectos que puedan ir solucionando el tema de la inseguridad en el distrito (tengo un gran amigo en otra lista Daniel Bracamonte que está trabajando muy fuertemente en el tema junto a muchos vecinos, a quienes le pediré su colaboración). Son tantas las cosas para realizar en La Matanza y hay una infinidad de ideas para materializar tan profundas y objetivas como salud, educación, fuerzas de seguridad, jubilados, violencia de género, madres solteras, comunidad LGTB+, justicia etc.; en otra oportunidad te las puedo desarrollar una por una, te digo que estos temas podrían haberse implementado hace mucho tiempo en el distrito pero falta voluntad política para desarrollarlos. Voy exponerlos ante el vecino, como lo vengo haciendo, dialogando, consensuando y acordando para que estos proyectos lleven también la impronta de cada uno de ellos, es la mejor participación que se le puede dar al electorado antes de una elección”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

WF: “Primero decirle al Pueblo de La Matanza lo primordial, que siga cuidando su salud, que no deje de pedirle a Dios por todo lo que desee, después cuando vaya a votar sepa que en ese cuarto oscuro está su futuro, el de su familia y el de sus vecinos, que tienen en sus manos el poder de cambiar realmente las cosas. Desearle el mayor de los éxitos a todos aquellos que se presentan en estas elecciones, hay hombres y mujeres de muy buena madera. Defender los intereses del Pueblo de La Matanza es mi objetivo principal, siempre lo hice y lo haré, me elija o no la gente, más allá del agravio de unos pocos. Por último vamos por un 2023 de unidad transformadora, donde en el horizonte está La Matanza que queremos, La Matanza que soñamos”.