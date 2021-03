Semanario “Quinto Poder dialogó, después de bastante tiempo, con el Concejal y Presidente del bloque oficialista, Prof. Ricardo Rolleri.

Un par de días antes del inicio del año legislativo, el Concejal Rolleri señaló que “es tiempo de estar con la gente y ayudar a la gente a que retome su actividad normal” y manifestó que “El peronismo va a estar unido más allá de que hay que encontrar los consensos, se ha hecho una coalición amplia y hay que mantener esta coalición donde todos tengan la posibilidad de participar”

QP: ¿Cómo tomó su nombramiento de ciudadano ilustre de la provincia?

RR.: “Lo he aceptado en nombre y representación de todos aquellos compañeros que han trabajado por la causa y muchos de los cuales ya no están, en nombre de representación de esa historia del peronismo he aceptado, nadie tiene logros personales, el logro es de todos los compañeros y en su memoria y el recuerdo de tantos años en esta función es que he aceptado esa responsabilidad, agradecido a los compañeros que han tenido la idea y la iniciativa”

QP: Rolleri hemos tenido un año bastante complicado con respecto a la pandemia, a pesar de eso el HCD se adecuo a la circunstancia y siguió funcionando ¿qué parámetro de trabajo tienen para este año?

RR.: “Este año tiene que ser el año de la reactivación, de las post pandemia, aunque todavía estemos en pandemia, creo que el trabajo que se está haciendo con la vacuna va a empezar a dejar atrás el tema de la pandemia y creo que hay que empezar a reactivar todas las actividades, y la política también, los comercios, los clubes, las instituciones; todo estaba todo parado hay que ayudar a todos a que vuelvan a tomar movimiento y producción, ese es el desafío de este año, vamos a acompañar al ejecutivo, que tiene muchos proyectos de obras. Participe en una reunión con el intendente y el equipo económico y secretarios del ejecutivo, ahí hizo bastantes anuncios que va a reiterar seguramente el día 10, anuncios de trabajos y de obras que tiene en carpetas, y me parece que hay que acompañar esa gestión es tiempo de estar con la gente y ayudar a la gente a que retome su actividad normal”

QP: ¿En la agenda legislativa para este año hay algún punto especial que desee para hacer hincapié?

RR.: “Hemos hablado con la presidenta del Concejo, con los presidentes de los bloques y presidentes de las comisiones, sobre todo las comisiones de trabajo para que vean que hay en cada una de las comisiones en temas pendientes, y abocarse a resolver todos los pedidos que hay (que son muchos), el Concejo viene parado desde el mes de diciembre, así que vamos a reactivar esas cosas pendientes, más allá de los proyectos que tengan los concejales, creo que va a ser un año de trabajo y que además es un año político, que aunque no se quiera tiene influencia en el Concejo la política”

QP: ¿Cómo ve estas elecciones legislativas?

RR.: “Creo que en La Matanza vamos a andar bien, la pandemia ha afectado a muchos sectores, todavía falta tiempo, pero creo que vamos a mantener en el distrito el perfil y el electorado que veníamos sosteniendo”

QP: Según la ley vigente Ud. no puede renovar como Concejal, sería la primera vez en más de 30 años que no está Rolleri en la nómina de concejales ¿cómo vive esta situación?

RR.: “Las decisiones no son personales, yo estoy dispuesto a acompañar, la decisión es de los compañeros y de la conducción política, es uno y su circunstancia, no pasa lo que uno quiere, pasa lo que se puede hacer o lo que se pueda dar, yo estoy dispuesto a acompañar el proyecto Matanza en el lugar que me toque”

QP: Y a nivel personal ¿cómo lo toma?

RR.: “Ya hay muchos compañeros y compañeras que han adquirido la formación para continuar manejando el Concejo y el bloque, nadie es imprescindible, son muchos años y creo que tiene que venir y formar muchos compañeros, hay muchos que han aprendido, gente joven que viene empujando, creo que hay que acompañar aunque no esté en una función concreta no quiere decir que no acompañe a los que estén, asesorando a quien tenga alguna inquietud a los compañeros que asuman las responsabilidades”

QP: ¿Cómo ve la gestión municipal? El principal reclamo de los vecinos es más que el de salud por la pandemia es la inseguridad.

RR.: “Es un tema muy preocupante, que es multicausal, el tema de la inseguridad tiene muchas causas. El municipio hace lo que puede con su estructura armada desde el municipio, para contribuir y colaborar con la seguridad, ahora hay un proyecto de varios patrulleros nuevos que vienen a reforzar la presencia policial, cosa que creo que hay que reforzar la presencia de la policía provincial, es un tema realmente álgido, que hay que tratar de juntarse y organizar con los vecinos, los foros de seguridad, los sistemas de alarma, estar los vecinos conectados a un sistema de red, y lograr que las comisarías de los barrios tengan los elementos que se requieren, pero es ciertamente una cuestión que nos preocupa a todos, el tema de la seguridad como muchos ámbitos también está afectado por la pandemia”

QP: Volviendo un poco a la política, ¿cómo ve al peronismo?

RR.: “El peronismo está unido, el peronismo tiene la característica que siempre discute y debate, pero eso no va a llevar a la ruptura. Las discusiones, las diferencias que a veces se ven habría que hacerlas más íntimamente y no tan expuestas, pero se va a lograr la unidad del peronismo en las próximas elecciones, es imprescindible que el peronismo se presente unido en la próxima elección de agosto, y octubre. El peronismo va a estar unido más allá de que hay que encontrar los consensos, se ha hecho una coalición amplia y hay que mantener esta coalición donde todos tengan la posibilidad de participar”

QP: ¿La unidad es la consigna en esta elección?

RR.: “No, es fundamental, mantener a todos los sectores dentro, aun discutiendo, aun con las diferencias pero en el debate, eso es lo que enriquece, pero dentro del espacio”

QP: ¿Ve la posibilidad del surgimiento de un peronismo opositor, un desprendimiento de este frente de todos?

RR.: “No lo veo en el 2021, no lo veo, creo que son aprontes pero no veo esa posibilidad en el ‘21, ya no hay espacios ni dan los tiempos, creo que se va a polarizar la elección, entre los espacios que ya están presentes”