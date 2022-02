“NECESITAMOS LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN DEL PERONISMO, NO SÓLO LA UNIDAD PARA UN FRENTE ELECTORAL”

Hace unos días se presentó la lista de unidad para la reorganización del PJ provincial. Una de las sorpresas de esa lista fue la postulación de José Tucci quién, hace tres años, había decidido “dar un paso al costado”.

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Tucci al respecto y él señaló que “el partido en este momento tiene una lucha interna muy fuerte, demasiado fuerte que no favorece para nada al gobierno” y sostuvo que “Falta humildad en gran parte de la conducción”

QP: Tucci, antes de preguntar otras cosas, me gustaría saber ¿Qué evaluación hace usted del estado del PJ provincial, no hablemos del nacional, sino del provincial, si está el PJ relacionado con la gestión o van por caminos paralelos?

JT: “Yo creo que, lamentablemente, el partido en este momento tiene una lucha interna muy fuerte, demasiado fuerte que no favorece para nada al gobierno. Ni al provincial y, mucho menos, al nacional. Está bueno que haya esta instancia del 27 de Marzo, probablemente las cosas se encarrilen. La oposición determinó o decidió meter en la misma bolsa a todos los sectores. Todo es peronismo, y todo es nefasto para ellos y ¿sabe qué? Hay un montón de gente que, poco a poco, se lo va creyendo y esto es terrible, es lamentable. Hablan de 70 años de peronismo como algo nefasto y que, si hoy el país tiene los problemas que tiene, es por el peronismo. Aquellas personas que hemos vivido prácticamente todas las etapas, realmente nos lastima mucho, es absolutamente injusto. Es injusto para la memoria de Perón, es injusto para la memoria de Evita, es injusto para la memoria de los que, como mi viejo que vinieron acá con una mano adelante y una mano atrás y pudieron en base a su trabajo personal crecer, esta es una deuda que nosotros tenemos muy grande como gobierno, no es posible que -salvo en el nefasto periodo de Macri-, gobernamos nosotros los últimos 15 años y tenemos una deficiencia enorme de trabajo genuino y el peronismo se caracteriza por generar trabajo genuino, no sostener con hilos tipo marioneta la condición de trabajadores, no es así.”

QP: A usted lo postularon como Congresal provincial del PJ bonaerense, ¿Cómo tomó esa postulación después de 3 años que, prácticamente, había decidido priorizar otras cuestiones personales?

JT: “Si, yo en el 2017 decidí dar un paso al costado. Obviamente no perdí nunca el contacto. Una vez le pregunté a Federico Russo si él iba a dejar la política en algún momento -creo que alguna vez lo hablamos- y él me dijo: ¿Vos vas a dejar la música? – Yo en ese momento era músico, sigo siéndolo por supuesto- pero él dice: ¿Vos vas a dejar la música alguna vez?, le digo: no, ¿Qué tiene que ver?. Me dice: son dos pasiones que no se abandonan nunca. Y yo tengo las dos gracias a Dios, la música y el peronismo, y la política. Seguiré haciendo peronismo hasta el día del juicio final, pero ¿qué me decidió a aceptar la propuesta de Fernando (por Espinoza)? Creo que puedo ser útil. No sirve en este momento una voz que a todo le diga que sí, que todo está bien. No está todo mal, y ni mucho menos está todo perdido. O sea me parece que quizás yo pueda aportar mi granito de arena, quizás hay un montón de compañeros que, como yo, lo piensan de esta manera, hay cosas que no nos gustan, pero la vida es así. No es que uno en un trabajo con todos los compañeros está fenómeno, con algunos te llevas bien, con algunos más o menos y con otros pésimo. En la política pasa lo mismo, y el peronismo no es una excepción. Estoy convencido que hay que rescatar la doctrina peronista. Puede sonar una música ya vieja, pero nunca caduca. Nosotros nacimos con una convicción absoluta que es el sentido de la acción social, el sentido de la dignificación del trabajador y yo creo que en algún momento esto se ha comenzado a dilatar, a desvanecerse. Entonces creo que necesitamos una revalidación de la doctrina, de todos los principios fundamentales del peronismo.”

QP: Se hizo un frente de unidad del peronismo que gobierna hoy y en las últimas elecciones el Frente de Todos perdió. Entonces yo siempre me he planteado ¿está realmente unido el peronismo o están amontonados? ¿O están juntos? Que no es lo mismo que estar unidos.

JT: “Exacto. Creo que lo que necesitamos es la unidad de concepción. No la unidad de las personas, de los miembros del partido Justicialista en cada una de las fracciones. Y eso no sucede. No sucede porque los intereses son otros. La lista de unidad es necesaria en este momento. Llamémosla lista de unidad, pero lo que necesitamos es la unidad de concepción del peronismo, no sólo la unidad para un frente electoral. Porque podemos volver a ganar, seguramente volveremos a ganar, pero después resulta que hay más fuego interno que externo. Hoy los problemas que tenemos, los tenemos adentro. Es grave, es muy grave. Hemos tenido equivocaciones y hemos manejado mal o muy mal algunas cosas pero de los errores se construye, sobre los errores se aprende. Una persona inteligente acepta sus errores y los reconvierte. Creo que falta un poquito – en algunos dirigentes- no tanto como dicen la capacidad, creo que humildad. Falta humildad en gran parte de la conducción.”