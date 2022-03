“NECESITAMOS UNA LEY U ORDENANZA QUE PROTEJA A 20 DE JUNIO”

Por NB

Semanario Quinto Poder charló con Jorge Braut quien es vecino de La Matanza y ambientalista que milita activamente por los derechos de la preservación de la localidad de 20 de Junio.

Las anécdotas de Braut, en off, sobre la localidad de 20 de Junio, son insólitas pero claramente ciertas. 20 de Junio es la única localidad de La Matanza a la que solo se puede ingresar por auto, a través de la localidad de Pontevedra, es decir quienes quieran llegar desde La Matanza a 20 de Junio primero deben primero cruzar al municipio de Merlo para luego finalmente, llegar a destino.

El tren tardó en volver a 20 de Junio más de veintiséis años. Un cuarto de siglo más tarde la línea del Belgrano Sur unió a la Estación de 20 de Junio con la de González Catán en un recorrido de veintidós minutos. Trasbordo de por medio, se puede conectar con el resto de la línea, es decir no hay viaje directo a la localidad. Según Braut “el tema del tren es bastante espinoso, es un tren que viene de transbordo, vos si venís de Capital no podes venir directo a 20 de Junio, tenes que hacer un trasbordo en González Catán, para poder llegar”

Tan aislada está la localidad que “se prende fuego una casa, como se prendió fuego la mía y me la tuve que apagar yo” nos cuenta Jorge Braut al ser consultado sobre los recursos de gestión que posee la localidad y agrega “no tenemos una farmacia, no tenemos nada, imagínate que para cargar combustible tenemos que ir a Merlo”. Incluso en el terreno de la salud la situación se pone compleja “La sala necesita atención médica permanente, todos los días y que haya una ambulancia, no tenemos una ambulancia”

Los dejamos con la entrevista completa con un activista por los derechos de una localidad, que lucha todos los días por dejar su huella en el territorio de La Matanza.

QP.: ¿Cómo evalúan ustedes las intenciones del municipio para con la preservación de los espacios verdes en 20 de Junio?

JB.: “Nunca los cuidó. Ahora está haciendo algo, en un tiempo tuvimos por medio de la Sociedad de Fomento el Plan Trabajar donde limpiábamos los espacios públicos, sacábamos las podas, juntábamos alguna que otra chatarra que el municipio después se la llevaba pero después pusieron el Plan Jefes y Jefas el cual no funcionó. Ahora, pasada la pandemia, tenemos una pequeña cooperativa que depende del municipio que tienen algunos parqueros que mantienen las plazas, los espacios verdes públicos, hay un grupo de vecinos que plantan árboles en la entrada a 20 de Junio, lo mismo pasa con el camino de la colectora, que eso pertenece a Merlo, también se han plantado árboles. Fuera de estas pequeñas cosas que te cuento no hay otro apoyo en el medio ambiente, los espacios públicos los mantenemos los vecinos. Ahora con la Cooperativa que te comentaba, tratan de mantener alguna plaza o plazoleta pero anteriormente nada, esperemos que esto dure, también tenemos muchos pedidos de obra pública que no se concretan nunca, es todo un tema”

QP.: ¿Cómo evalúan ustedes las intenciones del municipio para con la preservación de los espacios verdes en el municipio?

JB.: “Si vos me preguntás si el municipio se ocupa en otros lugares del medio ambiente, creo que no debido a los asentamientos. Por ejemplo hay lugares de Virrey del Pino, que han permitido el asentamiento, alrededor del arroyo Morales, y este arroyo cuando crece se inunda y después ves a toda la gente sobre la Ruta 3. Ya pasó muchas veces, no prevén el cuidado del medio ambiente. No dragar los ríos, no ver las salidas. Acá en el Arroyo Morales, hemos encontrado cantidad de vehículos robados obstruyendo la circulación del agua, entonces lo que sí vemos es que hace años pusieron el Barrio Nicole, ni colegio ni colectivos, pero bueno se inundaba igual. Ahora tenemos el barrio San Javier, que está creciendo al costado de la autopista presidente Perón y sobre la calle Urien. Se van a inundar, no tienen electricidad, no hay agua corriente, cloacas. Entonces yo creo que nos mienten. Lo que hay es el cuidado de la clientela política eso sí”

QP.: ¿Cuál es su opinión acerca de la importancia que el municipio le da a la localidad?

JB.: “Con respecto a cuánta importancia le da el municipio a nuestra localidad, es muy poca. Hay poca población estable, la cual la mayoría de los habitantes antiguos tenían domicilio en el Partido de Merlo. Los residentes no permanentes que son los de fin de semana en época de veraneo, hay muchos que tienen domicilio en otros partidos de la provincia o vienen de Capital, porque el tren que pasa por acá, viene de Capital. Entonces no hay mucho interés en 20 de Junio, porque no hay votos y tampoco pueden mostrarse haciendo obras porque no lo ve nadie. Acá viene una máquina, en los operativos de obras públicas y a lo mejor dura diez o quince días y no lo ve nadie. Entonces es muy difícil que el municipio esté interesado en nuestra localidad, como un lugar que pertenece al Partido de La Matanza. Esta es mi respuesta como residente y como partícipe de presidir durante 10 años la institución más importante del 20 de Junio. He tratado con muchos funcionarios, y he logrado lo que he podido que no es mucho, pero bueno estamos así”

QP.: ¿La explotación del terreno estaría llegando al punto de dificultar la gestión diaria de los accesos a la localidad?

JB.: “Todos los accesos a la localidad y la exploración del terreno hasta el momento nos es dificultoso debido a que tenemos que entrar por otro municipio, ahora con la conectividad de la autopista Presidente Perón, vamos a poder conectarnos con el municipio, eso por el lado de los accesos a la localidad pero en cuanto a la explotación del terreno, habría dos formas de analizar el tema por un lado hay vecinos que ya empezaron a subdividir sus lotes que anteriormente no era permitido por la zonificación y creo que ahora están proponiendo hacer eso. O sea intervenir sobre los terrenos: Van a permitir que se subdividan varias propiedades grandes de entre 25 y 40 metros de frente por 50 o 70 metros de fondo. Son chacritas las cuales queremos conservarlas tal cual y bueno estas nuevas normas municipales están haciendo que la gente encuentre un recurso de subdividir y vender. Cada vez es más preocupante este tema porque no solo perdemos el espacio y el medio ambiente sino que estamos creando más población en un lugar donde no tenemos agua corriente, nada, ni obras públicas, ni delegación, ni sub delegación ni nada. La sub comisaría fue creada por un vecino, Tito Larraza, que era un destacamento. Todo fue surgiendo por los vecinos, ahora pertenece a la fuerza. Necesitamos una ley u Ordenanza que proteja a 20 de Junio y no veo la hora de que se haga para que se frente todo tipo de negociados sobre el terreno donde podría haber intereses municipales para cobrar más impuestos o hasta inmobiliarios porque también hemos encontrado conexiones de funcionarios con grandes emprendimientos de loteos aquí entonces todo eso tenemos que verlo”

QP.: ¿Le gustaría agregar algo más?

JB.: “Si hay un par de temas que para mí son de importancia. No tenemos bomberos, se prende fuego una casa como se prendió fuego la mía, me la tuve que apagar yo, y otras se queman todas. Primero se queman los de Merlo, yo tenía buen contacto con el Jefe de Bomberos de Merlo y achicaban el fuego hasta que venían los de La Matanza que venían de Catán. No tenemos una farmacia, no tenemos nada. Para ir a cargar combustible, tenemos que ir a Merlo. El tema del tren es un tema bastante espinoso para nosotros porque es un tren que viene de trasbordo. Ahora están arreglando las vías a Marcos Paz, antes llegaba a Navarro. Cuando yo compré acá era más un tren de carga, con productos de primera necesidad y venía un tren con pasajeros desde Capital. El tema de la sala, el Presidente de la Sociedad de Fomento porque hay que hacer unas modificaciones con la escuela, con el jardín, entonces quizás la sala de salud, pasaría a estar más cerca de la estación de tren y no en comodato a dentro de la Sociedad de Fomento, porque si hay una Estación de Tren no puede estar a más de un kilómetro de la estación y eso es algo que se está trabajando. Otra cosa en relación a este último tema es que la sala necesita atención permanente todos los días y que haya una ambulancia. Acá a mi vecina se le ahogó el nieto y lo encontraron pasado el tiempo normal, los vecinos lo querían llevar en un auto particular y la madre pedía a gritos una ambulancia. La ambulancia no vino, lo que vino fue el patrullero y cuando lo llevaron ya estaba morado y bueno ese es el tema no tenemos una ambulancia. Ni en tiempos de mi gestión no nos daban nada, así que yo a través de la Federación de Entidades Comunitarias, donde yo participaba y era vocal y presidía Omar Frade, conseguía de un Centro de Jubilados, las vacunas para los abuelos. Primero vacunábamos a todos los abuelos y después vacunábamos a los menores de sesenta y cinco a cincuenta años. Y por eso te contaba de la ambulancia porque lo usábamos al patrullero de ambulancia, porque ambulancia nunca tuvimos”