“NO AL CORTE DE BOLETA – NO PODEMOS VOTAR OTRA COSA QUE NO SEA PERONISMO”

Están pasando muchas cosas en el Frente de Todos a raíz de la resolución de la Junta Electoral partidaria decidiera bajar todas las listas que se proponían competir contra la lista del oficialismo (¿FRENTE DE TODOS?: EL BERENJENAL DE FERNANDO – https://semanarioquintopoder.com/frente-de-todos-el-berenjenal-de-fernando/) encabezada, a modo testimonial, por el Intendente Fernando Espinoza.

La lista del Frente Vecinal que llevaba como candidato a primer Concejal a Daniel Dauría sufrió la misma suerte que las otras pero varios integrantes de la misma platearon una polémica decisión: la de votar en blanco o, en su defecto, impulsar el corte de boleta a nivel local.

Ante esto, Daniel Dauría, dialogó con Semanario “Quinto Poder” para dar su perspectiva sobre el tema y fijar una posición política al respecto.

QP.: ¿CÓMO TOMÓ ESTO QUE LE BAJEN LA LISTA EN LA JUNTA ELECTORAL?

dD.: “Cuando hicimos la lista sabíamos, de antemano, que no las iban a aceptar, más allá de eso hicimos el intento con los dirigentes del Frente Vecinal de tratar de pelearla, nos hubiera gustado competir, la competencia es sana, la democracia es positiva para los ciudadanos, pero bueno acá estamos”

QP.: ¿USTEDES YA SABÍAN QUE PODÍA SUCEDER ESTO?

DD.: “Nosotros sabíamos de la afirmación del Presidente que dijo que en los lugares donde gobernaba el Frente de Todos, no iba a haber PASO. Nosotros sabíamos ese dato que es público, pero bueno podíamos tener la posibilidad, en un distrito tan grande como el nuestro, el Frente de Todos tiene muchas ideas, muchas visiones, muchos dirigentes que piensen distinto, creíamos que por ahí se podía ampliar un poco el espacio, la lista se presentó con todos los elementos celosamente seleccionados para que no haya dificultad, pero bueno creemos que es parte de la política, somos peronistas, entendemos como es el peronismo, pero bueno”

QP.: HAY ALGUNOS INTEGRANTES DEL ESPACIO QUE USTED ESTÁ ENCABEZANDO QUE AHORA LLAMAN A UN CORTE DE BOLETA, UNA RESISTENCIA O HABLANDO DE PROSCRIPCIONES

DD.: ”Respeto la decisión del Frente Vecinal, entiendo que el voto en blanco levanta el piso de “1, 5% porque se computa como piso para que las otras listas también levanten la cantidad de votos, pero como peronista dentro del Frente de Todos, entiendo que hay que apoyar el proyecto completo, el proyecto Nacional, Provincial y Municipal, vamos a trabajar, al menos desde el espacio que yo integro para lograr una victoria contundente del Frente de Todos, es un modelo de país que nosotros apoyamos en 2019 y que tenemos que seguir apoyándolo, hay que demostrar que La Matanza sigue siendo peronista y no hay nada mejor que un peronista para otro peronista”.

QP.: ES EN DEFINITIVA LO QUE DECÍA PERÓN “EL QUE GANA CONDUCE, Y EL QUE PIERDE ACOMPAÑA”

DD.: “Entendemos que las verdades del peronismo, y aquellos que lo llevamos en el corazón no podemos votar otra cosa que no sea peronismo. Entiendo que, desde mi posición, desde mi idea vamos a apoyar el proyecto completo, no creo que el corte de boleta es como un voto castigo, y me parece que el voto castigo no es un voto racional, entonces cuando uno empieza a votar con la razón y con el corazón, no puede votar otra cosa que no sea peronismo y que hay después, lo que queda son dos años de acá al 2023, para buscar lo que decía Perón, que es la Unidad Nacional, tiene que ser un horizonte visible en La Matanza”

QP.: A PESAR DE LAS DIFERENCIAS ¿APOYA A FERNANDO ESPINOZA?

DD.: “Apoyamos el Frente, es el Frente de Todos, es un proyecto de país en el que yo confío, es un proyecto de país que hay que continuar, esta es una elección que algunos llaman encuesta pero no, esta elección transforma a los precandidatos en candidatos y nosotros tenemos que tener muchos candidatos nuestros, muchos candidatos del Frente de Todos, entiendo que es un escenario difícil en la Pandemia en el cual, hay una gran crisis la cual la tuvo que sortear el gobierno del Frente de Todos, a nivel sanitario, económico y nosotros no podemos ser parte de atentar contra ese proyecto, estoy convencido de que hay que apoyar este proyecto en toda su dimensión, hay que bregar por una victoria contundente del Frente de Todos en todos los distritos”