“NO NOS RESIGNAMOS A QUE LA MATANZA SEA, POR SIEMPRE, EL BASTIÓN DE LA POBREZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Nathalia González Seligra candidata a Diputada nacional por el FITU, quien nos relato su visión de la gestión del gobierno nacional, el resultado de las PASO, la gestión en La Matanza y que espera de las próximas elecciones en noviembre, esto nos decía:

QP: Seligra, ¿cómo vivieron las PASO sobre todo en el distrito de La Matanza?

NS.: “Creo que para igual que la súper estructura política, los medios y los analistas, fue una sorpresa porque si bien se veía una cierta disidencia con el gobierno nacional, pero también con Kicillof y los municipales, creo que se noto en esta elección un fuerte descontento con el oficialismo que prometía acabar con el ajuste de Macri, que genero la expectativa de estar mejor económicamente, obviamente mediando la pandemia que es algo que a los gobiernos les costó encarar, pero hubo decisiones políticas que llevaron a que lo social empeorara, y eso también expreso su rechazo a esta situación en las urnas. En este sentido para nosotros que venimos planteando un lema que es transformar la decepción que veíamos en el trabajo, en las escuelas, se veía cierto enojo con el gobierno, planteábamos que eso se transforme en lucha y organización empezando por un voto a la izquierda, porque mantuvimos una coherencia. Nosotros venimos de ser fuertes opositores al macrismo, y también con este gobierno peronista, porque mantenemos una independencia de las dos principales coaliciones, tenemos una lista totalmente conformada por trabajadores, las PASO fue un mensaje importante para el gobierno, un rechazo a la política de continuidad frente al FMI, que da beneficios a los grandes sectores poderosos, como en estos días después de la elección que se le quitaron retenciones a las exportaciones automotrices para el año que viene, se quitan las retenciones a todo lo que es la economía del conocimiento servicios y exportaciones, sectores que ganan mucha guita en Argentina, y que se la llevan afuera, no dejan nada para el estado mientras tenes un sector de 40% de la población pobre, esa enorme contradicción es la que va generando una experiencia con el gobierno y nosotros queremos capitalizarla en una salida por izquierda, eso nos permitió avanzar en ese sentido, ahora tenemos el desafío de las generales para consolidar todo esto”

QP: ¿Qué análisis hace del cambio de gabinete del gobierno, y las medidas tomadas a nivel social?

NS.: “El mensaje de las urnas fue: ‘rechazamos la política de ajuste’, y el gobierno la reacción que tomo fue dar una respuesta por derecha, como decimos nosotros ‘escucho solo con el oído derecho’, busco un gabinete para garantizar la gobernabilidad, frente a una realidad más compulsiva, donde se empieza a ver movilizaciones de los movimientos sociales y de desocupados en las calles, sectores de trabajadores que se resisten a despidos, mucho descontento social, entonces el gobierno opto por tener gobernabilidad, en vez de tener medidas sociales para proteger a los sectores más vulnerables, no restituyo el IFE, no destina más presupuesto para educación que es un área muy importante sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde tenemos 300 mil pibes que quedaron sin continuidad pedagógica, y que esos pibes quedan fuera de la escuela, sabemos que es muy difícil de remediar y lo que implica socialmente que los pibes vayan a la escuela, creo que siguen adoptando un mensaje de que acá se puede debatir la reforma laboral, porque los grandes empresarios están a la ofensiva, la derecha aprovecha la embestida también, y dan ese mensaje, y poniendo a Manzur que es un referente del peronismo más ortodoxo, aliado de la iglesia, y que para las mujeres no es una figura muy amigable, es un anti derecho, por eso decimos que es un mensaje para la gobernabilidad y los sectores más poderosos, no para las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables, esto significa para la clase trabajadora una continuidad de una política que no los beneficia”

QP: La oposición digamos de derecha tiene como eje de campaña el tema de la inseguridad, cosa que no es así para la izquierda

NS.: “Es porque cuando hablamos de inseguridad, la principal inseguridad que sufre el pueblo trabajador, es no llegar a fin de mes, no comer todos los días, y lo que se toma como inseguridad, o sea los delitos, también hacemos una denuncia un planteo que tiene que ver con: por ejemplo en la provincia de Bs. As. la mayoría de los delitos tienen que ver o están ligados sectores vinculados a la policía de la Provincia, incluso en La Matanza han habido muchos casos y denuncias, donde salieron a la luz enormes entramados y negociados, vinculados a los desarmaderos, al narcotráfico, bandas mixtas, para hablar de inseguridad, la principal inseguridad es la impunidad policial, es dar un mensaje de que tienen privilegios y total impunidad desde aquel motín del 2020 que vimos a esta parte el mensaje es de total impunidad, lo vemos en el caso Facundo Castro, los casos de gatillo fácil donde no se avanzó, por eso decimos que la inseguridad está vinculada a eso, y si no se empieza por ahí no se puede resolver nada, por eso nuestra agenda es priorizar las demandas de la clase trabajadora, dar respuesta social, a lo que tiene que ver con la vida, con la educación, con el trabajo”

QP: ¿Cómo ve la gestión en La Matanza?

NS.: “Acá en La Matanza es particular el análisis, no podemos decir como dicen del gobierno de Alberto que vino después de un gobierno como el de Macri que arrasó con todo. Acá, en La Matanza, es distinto tenemos un gobierno peronista con una continuidad de 40 años, la herencia recibida en La Matanza es peronista, es un modelo ya, es una estrategia de gestionar la miseria y de mantener una estructura social totalmente degradada, que no apuesta al desarrollo de la industria ni de los sectores que tienen propuestas para hacer como las cooperativas que están en el distrito y que no reciben ningún subsidio ni son acompañadas por parte del estado, el modelo de La Matanza no es solo administrar la miseria, sino de un desprecio hacia lo público, acá los municipales de la salud han peleado muchísimo, como nunca se ha visto, y han cerrado la negociación con salarios de hambre, el Intendente Espinoza les dio la espalda, incluso al mismo reclamo que hacemos nosotros sobre el fondo de educación que llega de la provincia y no se usa para las reparaciones de escuelas, algo tan elemental, no hablamos de construir escuelas, sino de arreglar las que ya están, hoy hay edificios con aulas rotas, pozos desbordados, sin agua, sin cloacas, La Matanza parece un distrito del siglo XIX si recorres mas allá de San Justo o Ramos Mejía, creo que es una estrategia que se ha consolidado. Espinoza considera que tiene la vaca atada en La Matanza, con este modelo de peronismo, pero empieza a haber sectores que lo rechazan y que han votado a sectores de derecha como cambiemos pero también se empiezan a expresar con el voto a la izquierda, hoy consolidándonos como tercera fuerza en el distrito, no nos resignamos a que La Matanza sea por siempre el bastión de la pobreza, por eso nos planteamos el desafío de avanzar electoralmente, e incrementar la lucha por todas estas demandas del pueblo”

QP: ¿Qué esperan de las elecciones generales en noviembre?

NS.: “Falta mucho, nos dimos un objetivo que fue instalar una pelea política, la derecha está hablando de la reforma laboral para avanzar en contra de la clase trabajadora, nosotros planteamos una salida para dar respuesta al problema del trabajo, estamos planteando reparto de las horas del trabajo, trabajar 5 días a la semana con 6 horas de trabajo con una remuneración que equivale a la canasta familiar, esa pelea en este segundo tramo hay que redoblar, porque ya se sacaron la careta, Larreta cerró las PASO diciendo que hay que acabar con las indemnizaciones, y el gobierno dice que está en contra de la reforma laboral, pero permite y legitima y avala que por la vía de los convenios por fabrica como vimos en Toyota, por el convenio de la UOCRA, por educación con planes de precarización como estamos viendo, avance la precarización del trabajo, tenemos que dar una fuerte pelea en esto, en el mismo municipio donde la mayoría son contratados con sueldos de hambre, con la inestabilidad y vulnerabilidad que esto genera en los trabajadores”

QP: ¿Porque el ciudadano debería votar al FITU?

NS.: “Yo creo que debería votar por sus propios intereses, el FITU es una lista compuesta por trabajadores que vivimos como laburantes y apostamos a que nuestra fuerza, la fuerza de la clase trabajadora defina, porque la agenda siempre la imponen los poderosos, dar un voto al Frente de Izquierda, es fortalecer la pelea de una vez por todas en función de esa grieta que aparenta diferencia pero que gobiernan para los sectores más poderosos, y la Izquierda puede imponer la agenda de los trabajadores, el voto al Frente de Izquierda es un voto en defensa propia”

QP: ¿De qué vive Nathalia González Seligra candidata a diputada nacional?

NS.: “Vivo de mi sueldo de docente, y tengo un cargo como orientadora social en la 23 de Laferrere, que la tengo licenciada, porque estoy ocupando un cargo en SUTEBA, trabajo en tres escuelas, en la 11 de San Justo, en la 38 de Madero y 3 de Laferrere como profesora de sociología y comunicación social, vivimos de nuestro sueldo como cualquiera integrante de la lista, tenemos muchos compañeros sin laburo también peleándola, cosa que muchos políticos no pueden contestar esto, o lo tienen que ocultar porque viven de la política, ellos y sus familias, lo vimos estos días con el tema de los escándalos de los paraísos fiscales, donde no hay grieta, lamentablemente hay empresarios y políticos de ambos lados de la grieta, involucrados en estas cuestiones, políticos de profesión al servicio de los grandes empresario”