Daniel Bracamonte referente de “Vecinos en Alerta” y uno de los convocantes a la marcha de hoy en la Ciudad de Sanjusto por reclamos de justicia y seguridad decidió suspender la convocatoria realizada.

Les dejamos el presente Comunicado de Prensa, donde la Organización Vecinos en Alerta describe los motivos de la suspensión:

COMUNICADO DE PRENSA

“NO TENEMOS MIEDO DE RECLAMAR JUSTICIA Y SEGURIDAD”

Ante el desmesurado y ridículo “OPERATIVO DE SEGURIDAD” montado en torno del Palacio Municipal los vecinos, que estábamos dispuestos a marchar a San Justo para reclamar justicia por la muerte de Roberto Sabo y, también para solicitar seguridad para poder transitar libremente por las calles de nuestros barrios y localidades, decidimos, de común acuerdo, suspender la mencionada marcha programada para el día de hoy.

Esta suspensión no se debe al temor “por los aprietes recibidos por nuestro vecinos, Daniel Bracamonte por parte del funcionario Fernández del staff del Ministro Sergio Berni” (denunciado penalmente ante la justicia matancera por amezazas ante la fiscalía de turno) y, aún menos, por la provocación de las autoridades municipales y policiales, ante el obsceno y, reiteramos, ridículo montaje policial en torno del Palacio Municipal. Esta provocación la vemos, simple y sencillamente, como una verdadera amenaza de represión ante una protesta pacífica.

Por lo expuesto anteriormente y, también lo visto al recorrer las calles de San Justo, no nos queda otra que preguntarnos: ¿Dónde estaba semejante cantidad de móviles y efectivos policiales el día que mataron a nuestro vecino “Abo”? Y, a su vez, también nos preguntamos: ¿Dónde deberían estar, en estos momentos, semejante cantidad de móviles y efectivos policiales?

Estamos seguros de que muchas ciudades y distritos de la provincia de Buenos Aires hoy están desprotegidos para ¿controlar una marcha pacífica? Hasta la fecha realizamos innumerable cantidad de marchas en Ramos Mejía y San Justo reclamando seguridad y justicia sin ningún tipo de incidentes. Es más, en más de una de las mencionadas marchas hacia el Palacio Municipal en San Justo al llegar nos encontramos sin ningún tipo de presencia policial custodiando el mencionado edificio y, ninguna de esas veces, se produjeron disturbios ni nada parecido.

No tenemos miedo, pero no queremos darle excusas al poder político y policial para “jugar sus internas demenciales” con las muertes de nuestros vecinos. Nos comprometemos a no dejar de reclamar y marchar solicitando seguridad y justicia, pero no vamos a hacerlo en las condiciones que plantean en estos momentos políticos.