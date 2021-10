“NO TENGO DUDA DE QUE VAMOS A SER GOBIERNO EN 2023”

Entrevistamos a Jorge Lampa, candidato a Concejal por la lista de “Juntos” que encabeza, a nivel provincial, Diego Santilli.

Lampa señaló que “Hay cierto cansancio en la gente porque las soluciones no les llegan… el vecino le dijo basta con el voto, el vecino te castiga con el voto” y remarcó que “La falta de gestión hace que se ve reflejado en las urnas”

QP: Lampa, ¿Cómo han tomado este triunfo a nivel provincial y este importante resultado que han sacado en La Matanza en las elecciones PASO?

JL: “Lo hemos tomado con el análisis de haber hecho un trabajo desde el primer día de aquel 27 de octubre del 2019 cuando perdimos con el kirchnerismo en la provincia y en Nación. Haciendo una autocrítica, saliendo a buscar a ese vecino que no nos votó especialmente, por qué había cambiado su voto. Creo que esa fue la clave de estos dos años de trabajo, fue la clave del éxito del domingo 12. Pero más allá de eso sabemos que fue una primera etapa las PASO. Nosotros estamos trabajando fuertemente en convalidar y consolidar el trabajo para el 14 de noviembre. Sobre ese esquema, desde la humildad, de estar atrás del vecino y no solo escuchando, sino como siempre digo, estar y hacer, porque uno muchas veces no tiene el alcance, los recursos del Estado en este momento, pero a veces el estar al lado del vecino y tratar de gestionarle una solución a su problema hace que después se vea reflejado en un acompañamiento electoral”

QP: ¿Cómo ha visto el humor de la gente? Porque también en La Matanza se ha sentido la bronca del vecino al no votar al Frente de Todos. Si bien acá el oficialismo ganó con una amplia diferencia, también perdió más de 200.000 votos a comparación de la elección anterior.

JL: “Tal cual, yo creo que hay cierto cansancio en la gente porque las soluciones no les llegan. Son varios componentes que al oficialismo le tocó gestionar y no lo hizo bien. Entonces el vecino le dijo basta con el voto, el vecino te castiga con el voto, como fue con nosotros, y son componentes varios, el tema de la inseguridad, el tema de la salud pública que está totalmente colapsada, el tema de la obra pública, el tema de que volvió la droga a los barrios, eso es algo exponencial. Hay lugares que estaba controlado en nuestra gestión por operativos de la policía de la provincia de Buenos Aires y gendarmería y eso se vio reflejado en estos dos años, que volvieron los dealers, volvió el puntero, y eso la gente después te castiga con el voto. La falta de gestión hace que se ve reflejado en las urnas. Y esa brecha de 200.000 votos que se achicó yo creo que el 14 de noviembre va a ser aún mayor, el votante va a salir a castigar”.

QP: ¿Ganó Santilli o ganó un equipo de trabajo?

JL: “Ganó un equipo. Un modelo, un modelo de trabajo, un modelo de gestión. Diego puede mostrar en Ciudad de Buenos Aires una gestión de años en términos donde la inseguridad bajó. El tema de la obra pública se puede ver en la Ciudad de Buenos Aires permanentemente cambiada, en tema de salud lo mismo. Hay muchos matanceros que se atienden en hospitales de Ciudad de Buenos Aires como el hospital Fernández, el Gutiérrez, el Santojanni, el Pirovano. Van y utilizan esos establecimientos de salud porque tienen, por así decirte, uno solo, en los hospitales de La Matanza no tenes oftalmólogo. El hospital Paroissien y el Simplemente Evita no tienen oftalmología. Algo tan delicado y tan sencillo como eso. El tema de la región sanitaria número 12, con el tema de que funciona en el hospital Paroissien, un diabético va a pedir insulina o metformina para controlar la glucosa y no están entregando, y eso es gravísimo. Hoy estamos en época de pandemia donde lo primero que ataca este virus es al diabético, y eso hace que, en ese tipo de situaciones, la gente compare un modelo de gestión que hay en Ciudad de Buenos Aires y por qué no lo podemos tener acá. Porque la Avenida General Paz no es que divide, nos une. Muchos Matanceros trabajan en Ciudad de Buenos Aires. Yo en lo personal tengo una PyMEs en Ciudad de Buenos Aires y cuando vos cruzas a Ciudad de Buenos Aires no puede ser que sea otro mundo, con cosas simples”

QP:¿Cómo ven la gestión municipal ustedes?

JL: “Acá tenes un problema de una gestión agotada. Te voy a dar un ejemplo: Si vos vas al Santa Rita de González Catán, y encontras que, entre los vecinos, hicieron una vaquita para poner una perforación de 60 metros de profundidad para sacar un agua con una bomba donde desde 2 canillas se nutren 100 familias para sacar agua en un bidón para cocinar, para tomar, para asearse, para lavar la ropa… Cuando vos podés, en la época que vivimos tan moderna, poder instalar una bomba potabilizadora de agua para un barrio entero. Cuando vos podes comprar una bomba potabilizadora de agua con semejante presupuesto que tiene el municipio y dar agua potable para esos vecinos hasta que se pueda la obra de agua potable instalar en el barrio. O sea no es una ciencia, es algo simple. Lo que pasa en el B° Santa Rita te pasa en La Loma, en Altos de Laferrere, en el Don Juan, en la Palangana, en Oro Verde. No tienen agua potable. Los agarró una pandemia y no tuvieron la capacidad de poner bombas potabilizadoras de agua, que es un gasto ínfimo la verdad. Entonces a esa pobreza estructural, le sumamos la falta de gestión y la falta de claridad para definir políticas sociales dentro del distrito. Porque estamos hablando en este caso de algo esencial como el agua, pero tampoco hay cloacas, la gente hoy hace sus necesidades en un pozo. Y está tomando agua de un caño que viene de 60 metros, o sea, contamina la propia agua que está tomando. Esto es una cadena de factores que hacen que esta pobreza estructural lo sufran especialmente parte del segundo cordón y el tercero en su totalidad”

QP: Usted, como político, ¿Cómo vive esto de que el municipio tenga enormes cantidades de dinero ahorrada (que no sabemos con certeza cuánto es, porque algunos dicen una cifra, otros dicen otra), y haya tanta necesidad a su vez de en los barrios del distrito?

JL: “Bueno, sinceramente sería una pregunta más para el señor Intendente, ¿No? ¿Por qué no ejecuta ese presupuesto en la gestión? Sinceramente no lo sé. Es lamentable, es tristísimo. Yo creo que cuando hablamos de una fatiga en el vecino cuando va a votar y está harto de este tipo de cosas es por esto mismo que decís vos. O sea, tener semejante dinero en un lazo fijo y no ejecutarlos en algo tan esencial como lo es la salud pública, la obra pública, y el tema de la seguridad del distrito, ve no solo cansancio y fatiga, sino un desgano hacia lo que es el distrito, para ejecutar esa obra”

QP: Hasta hace 2 años la gobernadora era de Juntos por el Cambio. Le pregunto, ustedes tuvieron gestión de la provincia de Buenos Aires ¿Aprendieron de los errores?

JL: “Si, claro”

QP: ¿Se dio el debate interno para aprender de eso?

JL: “Si, si, mucha autocrítica como te dije. El 28 de octubre de 2019, después de perder las elecciones, a mí me encontraba trabajando en El Dorado de González Catán al lado del vecino. Yo pase el duelo caminando los barrios, y saliendo a buscar y a entender y a comprender y a escuchar. Esa autocrítica nos sirvió para, obviamente, llegar al triunfo el día 12 pasado y no tengo dudas que nos va a llevar a ganar las elecciones del 14. Como bien decís, en la vida todos tenemos que hacer autocrítica. Los errores que cometimos, los corregimos. El vecino entendió. Por eso nos dan, no un cheque en blanco, pero si nos dicen: Les damos una oportunidad más, una posibilidad más y vamos a aprovecharla”

QP: Si bien acá en Matanza no ganaron ¿Qué perspectiva tiene usted para Noviembre?

JL: “Ganar en Noviembre y dejar las bases sólidas, consolidadas para ganar en 2023. Vamos a tener un buen candidato, o una buena candidata a Intendente o Intendenta, y no tengo duda de que vamos a ser gobierno en 2023”.

Q.P: ¿Cree que están dadas las condiciones para eso?

JL: “Si, totalmente. Mira, yo lo expresé antes del domingo 12 a un colega tuyo cuando me preguntó lo mismo: ¿Cómo lo ves para el domingo? Le digo: estamos igual que en 2015 cuando ganamos con María Eugenia y ganamos en Nación. Bueno, hoy estamos en la misma situación. Estamos para consolidar el triunfo el 14, achicar esa brecha de votos que hay con el oficialismo local y ganar en el 2023. Yo no tengo dudas que va a haber un Intendente de Juntos por el Cambio en la Matanza”.

QP: Usted es un hombre de la política de muchos años, esto es una pregunta a nivel personal ¿Qué lo decidió, esta vez, a tener un rol más protagónico en la política local?

JL: “Fue un poco el acompañamiento de la familia y también el pedido de Diego (por Santilli), que en Juntos por el Cambio hay una mirada de recambio dirigencial. Esto es sin jubilar a nadie pero se apuesta mucho a los nuevos dirigentes, en lo que es el espacio. En ese mismo sentido fue que se realizó la interna, porque nosotros al realizar la interna, nos amplió la base electoral, nos potenció como espacio. Si hubiéramos sido una lista puesta a dedo, ya hubiera sido un poco más mezquino. Acá no, es un espacio amplio. De hecho los radicales a los que quiero felicitar porque han hecho una buena elección, hemos hecho una convivencia sana en plena interna, pero la decisión fue esa. De que la gente como Diego me haya podido poder integrar la lista y acá estoy”.

QP: Los Radicales fueron dos listas con Manes acá, la interna. ¿Se va a cumplir eso de que gana conduce y el que pierde acompaña?

JL: “Si, yo creo que sí. Aparte ya con Josefina Mendoza y ese sector del radicalismo ya estamos trabajando para lo que es el 14 de noviembre, así que tanto en la fiscalización como la puestas de mesas y reparto de boletas. Estamos trabajando ya”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Agradecerles a los militantes, a los que fiscalizaron, y a los vecinos de La Matanza por darnos esta nueva oportunidad de acompañarnos con su voto, estamos muy agradecidos, y que aprendimos de los errores”.