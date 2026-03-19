“NO TENGO PENSADO PRESENTARME A LA REELECCIÓN”

Entrevistamos a Daniel Troncoso, Secretario General del STMLM y le preguntamos sobre las paritarias 2026, sobre cuál va a ser la postura del sindicato durante las mismas y nos adelantó su postura sobre las próximas elecciones del gremio.

QP: Daniel Troncoso, el año pasado se lograron algunos acuerdos con el ejecutivo que permitieron a los trabajadores activos regularizar o aumentar un poquito el sueldo. ¿Cómo arrancó el 2026?

DT: “Sí, tal cual como vos decís, nosotros ya estamos insistiendo desde fines de enero. En febrero hubo algunos llamados telefónicos y ya en marzo empezamos con algunas reuniones, pero bueno, destacando de parte nuestra la insistencia. Cuesta mucho a veces, por un motivo, por otro, pero cuesta muchísimo dialogar con el ejecutivo municipal. Y la semana pasada hemos tenido una reunión donde empezamos a charlar algunas cuestiones y bueno, mañana hay una reunión ya por el tema de las corridas de categoría, más que nada una reunión de junta que le llamamos nosotros, que tiene que ver con los pasos de la planta, con las corridas de categoría, etc”

QP: ¿Eso viene muy atrasado?

DT: “Atrasadísimo, como todo. Como el salario, como esas cuestiones, muy atrasados. Bueno, si hay compañeros que están contratados y tienen 20 años de antigüedad como contratados, te das cuenta la demora que tienen algunos compañeros son de 20, 18, 16 años, 10 años que ingresaron y que todavía están contratados, lo cual la verdad es muy fuera de lo que habla la justicia social.”

QP: Haciendo hincapié en estos puntos. Es como que hubiese un posicionamiento político en contra del intendente, ¿o es a favor de los municipales?, ¿criticamos al intendente o defendemos a los municipales?

DT: “No, yo defiendo a los municipales, por eso tal vez se vea como que estamos en contra de, pero en contra de él no, simplemente que se respete lo que tienen que respetarse para los trabajadores, porque cualquier trabajador que ingrese a una empresa y va a trabajar tiene, de acuerdo al convenio, seis meses o un año para pasar a ser un trabajador en blanco, o como llamamos nosotros los municipales, en planta permanente. No ocurrió nunca, ni está ocurriendo, siempre sí, a partir de la insistencia constante del sindicato, logramos que vayan pasando de a tandas compañeros a planta permanente. Y con las corridas es lo mismo, que una corrida categoría de alguien que se hace cargo de una jefatura o una dirección, se hace cargo, es responsable del área, pero no recibe el dinero o la designación, el decreto que lo designe como tal. Entonces, carga con todo el trabajo, carga con la responsabilidad, pero no con el salario y no con todo lo que tiene que defender, de estar a cargo de una dirección, de un área municipal.”

QP: Ahora ya hay paritarias que se están comenzando, algunas ya cerraron, son acuerdos semestrales todas las que han cerrado hasta ahora, con aumentos según la inflación, 2.1%, 2.3%, según venga la inflación va a salir el aumento salarial, que son bajos. Pero uno ve en la calle que te dicen 2% de inflación, pero tenés aumento del 67% en energía eléctrica, aumentan lo colectivo, siempre hay cosas que impactan al bolsillo y el aumento no te permite enfrentar esa situación. ¿Cómo va a ser la postura de ustedes en esta discusión salarial con el municipio?

DT: “Bueno, lo que se dice en realidad es muy diferente a lo que ocurre, porque vemos directamente del gobierno nacional que dicen que cada vez hay menos pobres, que cada vez hay menos desocupados y vemos todo como día a día van cerrando pymes o van echando gente de empresas o cierran empresas grandes, reducen los horarios. Yo lo veo principalmente cuando tenemos las reuniones con los muchachos de la CGT, con los muchachos de las 62 organizaciones y lo que está sufriendo cada una de las organizaciones y los despidos de los compañeros y cierre de empresas y corte de horario. De igual forma se habla de una inflación realmente mentirosa, porque uno lo ve en el combustible, lo ve en el transporte, lo ve en lo que tiene que ver con la salud, es alevoso lo que aumenta día a día. Y después cuando te sentas a hablar, y acá me refiero a todos los compañeros municipales del país y a muchos compañeros de otro tipo de empresas, que te sentas y que te plantean que los aumentos son los que vos acabas de decir, cuando todos sabemos que es mentira. Entonces bueno, me parece que eso hay que plantear la realidad y no lo que sale publicado.”

QP: ¿Ustedes van a tener una actitud más confrontativa en este año o van a tratar de tener un diálogo más constante? Porque antes ustedes llegaban a confrontar después de un largo período en el cual no lograban dialogar. ¿Por lo menos ahora van a poder dialogar? ¿Sienten que hay voluntad de diálogo o van a arrancar confortativamente?

DT: “Más allá de lo que nosotros percibamos o no de la voluntad, repito, nosotros queríamos hablar finalizando el mes de enero para ya en este momento tener algo más o menos de un panorama cerrado de lo que iba a pasar. La idea de nosotros no es confrontar, nosotros siempre preferimos una mesa de diálogo. Ahora bueno, en el 2020 tuvimos que confrontar, el año pasado llegando al final del año y después como decís vos, después de un proceso de que no nos ofrecían lo que nosotros como mínimo pretendíamos y había oído sordos a las demandas de los compañeros, llegamos a tener un momento donde nos reunimos acá, en el salón de nuestro sindicato, con las 62 organizaciones, con los miembros de la CGT, con los miembros de la Federación y la Confederación de Municipales, como para ya empezar a tomar medidas directas y hubo otro tipo de reuniones y se llegaron a los acuerdos que descomprimieron esta situación a través de un aumento de sueldo. Aumentos de sueldo que no son realmente tampoco los que llegan a cubrir una canasta básica, te diría que son aumentos de sueldo y los sueldos de los municipales, y quiero hacer extensivos a los municipales de la provincia y de la nación, tienen más que ver con indigencias, con sueldos de indigencias, no con canastas básicas.”

QP: Yo más de una vez he planteado que si se le aumenta el 100% a los municipales no le cambiaría la vida a ninguno.

DT: “Porque nosotros para pedir, nosotros digo, los trabajadores municipales del país, para realmente marcar un cambio tendríamos que pedir un aumento de sueldo o tendríamos que recibir, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o a nivel nacional, tendría que dar un aumento, sí, exactamente, del 200% o del 300%, para que sea significativo.”

QP: O que esté equiparado con un salario medio.

DT: “Claro, y que en realidad también responda a lo que a veces se dice desde distintos ámbitos, nacionales, provinciales y municipales, destacando la importancia del trabajo de los compañeros municipales en los centros de salud, en los cementerios, en las oficinas, en todas las áreas que tienen que desarrollar sus trabajos. Entonces, bueno, lo escuchamos desde los discursos, pero nunca el dinero llega al bolsillo como para poder parar la olla durante un mes y poder tener condiciones de vida, por lo menos para que cubran el techo, la salud y la alimentación.”

QP: Este año es un año electoral acá en el sindicato. ¿Se va a presentar a la reelección, Troncoso?

DT: “No, no tengo pensado presentarme a la reelección. Así que, bueno, hablé ya con los miembros de la comisión, con algunos muchachos, para que vayan perfilando a ver cómo sigue esto.”

QP: Hay varias listas de opositoras en el gremio y demás, pero no se escuchan propuestas concretas, como que no tuviesen información de las cosas que pasan en el sindicato. Nosotros lo hemos reporteado en varias oportunidades y siempre ha planteado usted la situación y la realidad del sindicato. ¿Cómo es eso?

DT: “Mirá, a mí me tocaron ocho años. Primero, bueno, tener un rol después del fallecimiento de nuestro compañero Juan Carlos Mancuso, que era el secretario de Finanzas. El secretario general en aquel momento era Rubén Ángel Paulillo. Y, bueno, me tocó ocupar finanzas y lo que yo decía realmente y lo que comenté era que eran momentos muy difíciles. Eso después se vio acrecentado con la pandemia. Ahí era yo secretario general y pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos del problema económico, un aumento exponencial en lo que es la salud, por eso lo que está pasando hoy por hoy con las obras sociales de todas las entidades hermanas. Y estos últimos cuatro años ahora con este gobierno, que realmente es lamentable lo que está ocurriendo con el nivel salarial, con la desocupación, con los aumentos de la salud, el riesgo que hay en las obras sociales, las obras sociales que ya han dejado de existir. Entonces es realmente un momento tremendo. Y con respecto a lo que vos decís de las agrupaciones, yo creo que lo que tienen que hacer todos los compañeros es tomar conocimiento de lo que está ocurriendo y de las medidas que van a tener que tomar, que lo que yo digo no es grato y no es como para decir: uy, mirá que linda campaña, está diciendo Troncoso que va a mejorar. Pero no, van a seguir viniendo momentos muy, muy difíciles en los que va a haber que, así como lo hicimos en cada uno de nuestros hogares, achicar los gastos, hay que seguir haciendo lo mismo, hay que fortalecer al sindicato, primero creo que, con la unidad, con la unidad de todos. Porque acá no es que uno va a venir y va a dirigir, no, no. Es muy difícil estar acá, yo le agradezco a todos los compañeros de la comisión directiva, el esfuerzo que están haciendo y el esfuerzo que se está haciendo, pero realmente por un momento se torna muy complejo, muy difícil. Y creo que sí estaríamos todos los compañeros unidos, sería por lo menos más llevadero, ¿no? O por lo menos teniendo todos un mensaje en común de saber lo que está pasando y lo que viene.”

QP: Lo que viene es la nueva ley de reforma laboral que se votó en el Congreso, ya va a estar en vigencia en cualquier momento con el decreto regulatorio. ¿Cómo afecta eso al municipal?

DT: “Y le afecta de lleno, porque afecta a la política en general. Y déjame destacar algo de un trabajo que se hizo desde La Matanza, cuando se creó la Fe.Si.Mu.Bo, la nueva federación, y que después de eso se peleó muchísimo para sacar a nivel provincial una ley, que es la 14.656, que a partir de esta ley no se permitía más el despido de trabajadores municipales que estaban en planta permanente. Y fue por ello que, en estos últimos años, donde vemos que hay lugares del Estado que se achican, que despiden compañeros, que cierran en todos los ámbitos, no hay trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires que sean despedidos por esta ley, por la 14.656. O sea, quiero destacar la importancia. Muchos dicen, che, ¿y la federación y el sindicato? Bueno, tengan en cuenta que, sin esta ley, y sin los sindicatos, y sin la federación, hoy los municipales que están en carrera podrían haber sido despedidos como quiera cada uno de los intendentes, como se le hubiese antojado a cada uno de los intendentes. Y yo creo que un poco lo que apunta a la flexibilización laboral es este tipo de cosas. Nosotros esta ley todavía la tenemos intacta y no quiero darle ideas a ninguno, pero realmente si estas políticas siguen, yo no sé cuánto tiempo más se pueden llegar a seguir defendiendo derechos de los trabajadores. Porque para conseguir un horario laboral hubo muchas luchas, hubo muchos muertos. Y uno ahora se cree que entra a determinada hora y sale a determinada hora por una cuestión natural. No, no fue así. Que tengamos vacaciones, que exista el sábado y domingo, que exista lo que es la hora extra, y lo que es una hora extra nocturna, y cómo se paga, o el sábado o el domingo, lo que es una hora extra y cómo se pagaba, fue resultado de luchas y luchas. Bueno, ahora están echando por tierra todas estas cuestiones, y lo analizan desde un punto de vista como diciendo: sí, sí, el trabajador tiene que tener vacaciones, pero ¿por qué se las tengo que pagar?. Esta cuestión de los horarios de trabajo, bueno, tenemos una mayor cantidad de trabajo en determinada época de la semana, del mes o del año, bueno, te lo regulo yo, deja de existir lo que es la hora extra. Es realmente otro paradigma el que están planteando para que sigan de aquí en adelante regulando la vida de todos los argentinos, y es lamentable.”

QP: ¿Qué perspectiva tienen ustedes a futuro? Por lo menos para este año.

DT: “Mi perspectiva de sostener, yo lo que digo desde acá, es tratar de sostener cada una de las instituciones gremiales, con los hermanos de la CGT, de la 62, fortalecerlos, cada uno con su esquema, cada uno con sus particularidades, y bueno, la ilusión y la esperanza de que estemos todos unidos y cambiar a través de las herramientas que nos brinda la democracia, cambiar lo que es esta historia.”