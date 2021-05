“NOS LLENA DE ALEGRÍA HABER LLEGADO A LAS 300 MIL DOSIS APLICADAS EN LA MATANZA”

Gacetilla de Prensa – Información Nº: 076

El jefe comunal, Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del Centro de jubilados “San Roque”, en Isidro Casanova, uno de los centros de inoculación designados en el distrito para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. En este contexto, el intendente de La Matanza se manifestó optimista en el marco del megaoperativo de vacunación más grande de toda la historia argentina, que continúa desarrollándose con éxito en todo el distrito.

“Estamos muy felices de poder continuar con este plan provincial, público y gratuito de vacunación contra el COVID-19. Nos llena de alegría haber llegado a las 300.000 dosis aplicadas en La Matanza, entre primeras y segundas dosis. Esto representa que más del 45% de los inscriptos ya fueron vacunados en el distrito. Me emociona ver la alegría de la gente, tanto cuando entra como cuando sale del vacunatorio. Como dijo una vecina luego de vacunarse: ‘con la vacuna nací de nuevo”, expresó Fernando Espinoza.

“Le pedimos a nuestras vecinas y vecinos bonaerenses, que sigan inscribiéndose en www.vacunatepba.gba.gob.ar porque es la única forma de poder vacunarse. Si no están inscriptos en la página web, no se pueden vacunar”, agregó.

“Me emociona profundamente recorrer los centros de vacunación y ver las miradas cargadas de esperanza y de vida en los vecinos que se vacunan. La emoción, la felicidad y el agradecimiento del pueblo de La Matanza, que viene a este centro u a otro de los 31 centros de vacunación que tenemos distribuidos en todo el municipio, se siente muy fuerte”, señaló el jefe comunal.

“La pandemia se va a terminar. Este mayo no es el mismo mayo que el del año pasado, cuando recién empezábamos con la pandemia y no la conocíamos mucho. Sin embargo, enfrentamos y vencimos a la primera ola. Ahora, en esta segunda ola que estamos atravesando, y con la importancia de tener la vacuna, también la vamos a vencer”, indicó el jefe comunal.

“Más que las palabras valen los hechos. Estamos generando hisopados en trece centros fijos que tenemos a lo largo y a lo ancho de La Matanza, y también estamos generando los operativos de ir casa por casa, preguntando a los vecinos si tienen síntomas, se hace el triage y después el hisopado, en caso de que sea necesario”, detalló Fernando Espinoza.

“Son muy importante los resultados que estamos teniendo. La Matanza sigue estando en el lugar número treinta y ocho en el ranking de contagios de las ciudades con más de 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, y estamos 300% menos de contagios por habitante que la Capital Federal”, especificó el jefe comunal.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras y camilleros, para todo el personal de limpieza y el personal administrativo, para todos. No me van a alcanzar los días de mi vida para agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo durante esta pandemia y poder sentir la emoción al ver las lágrimas de felicidad de las personas que se vacunan”, concluyó el jefe comunal.