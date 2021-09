“NOSOTROS QUEREMOS LLEGAR AL HCD MATANCERO, PARA EMPEZAR LA TRANSFORMACIÓN QUE LA MATANZA NECESITA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo “Tato” Maglio pre candidato a 1er Concejal por el espacio de Florencio Randazzo en La Matanza, quien nos relató cómo viven el último tramo de campaña hacia las PASO, y cómo ven la realidad del distrito, y el porqué el vecino de La Matanza debería votar la lista 508/111 el domingo 12 de este mes, esto nos decía:

QP: Maglio ya estamos en los últimos tramos de la campaña hacia las PASO, ¿cómo están trabajando con su equipo?

GM.: “Como siempre trabajando desde hace años con la misma intensidad, con la misma fuerza, solamente que ahora estamos participando de unas PASO y si los vecinos nos acompañan, podremos participar de la elección legislativa que nos conducirá al HCD de La Matanza, que es para lo que estamos trabajando desde hace tiempo, para nosotros este año electoral no nos cambió en nada trabajamos con y para los vecinos de los distintos barrios como lo venimos haciendo desde hace tiempo, estamos contentos y con grandes chances de ganar estas PASO convencidos del triunfo por el trabajo que venimos realizando desde hace muchísimos años”

QP: ¿El espacio en el cual Ud. está compitiendo es uno de los pocos espacios donde va a haber una interna?

GM.: “Correcto, en nuestro espacio hay internas, nuestra lista es la 508/111 que es la que integro como pre candidato a 1er concejal, mi compañera Verónica Russo sobrina de Federico Pedro Russo, y también nos acompaña Rafael Contardo, después hay dos listas , una con compañeros de Ramos Mejía y otra lista que también está en este espacio, pero que todos saben que beneficia al oficialismo de La Matanza, esa es la realidad, nosotros podemos mirar a los vecinos a la cara y decirle la verdad, tenemos una interna difícil pero con muchas chance de ganar estas PASO”

QP: ¿La lista que hace mención que juega o beneficia al oficialismo es la lista que maneja el ex Concejal “Toto” Delgado?

GM.: “Si aunque él no encabece la lista es el armador y quién manipula ese espacio, cuando hablo que beneficia al oficialismo me refiero que todos saben la afinidad que mantienen “Toto” con el oficialismo matancero, es vox populi, es real, la gente lo sabe, en cambio nuestra lista está integrada en su totalidad por vecinos comprometidos, algunos comerciantes, otros empresarios, verdaderos militantes que nunca fueron reconocidos, para que vamos a hablar de la lista del oficialismo que ni en su boleta puso a la mujer que lo acompaña como candidata a 2da concejal, no sale ni en la fotos, eso es una falta de respeto a la mujer, y sobre todo a su compañera, esto demuestra el ego de nuestro intendente que se cree por sobre todos y todas”

QP: Es un detalle que muy pocos notaron, que el intendente sale solo en la foto de la lista a concejales, ¿qué opina de esto?

GM.: “Es una falta de respeto a las mujeres de la política, a su compañera, y una clara demostración de su ego, esta es la muestra de que clase de intendente tenemos los matanceros, esto demuestra que a Fernando solo le importa Fernando, desde nuestro espacio estamos trabajando para terminar con estos 25 años del mismo gobierno y del mismo desinterés por los vecinos, este distrito tiene que empezar a cambiar, nosotros tenemos ideas y proyectos superadores, que nunca fueron escuchados por este intendente”

QP: ¿Cuáles son algunos de esos proyectos?

GM.: “Uno de esos proyectos es que al delegado municipal lo elijan los vecinos y no el intendente a dedo, porque así no están enquistados en un sillón 10, 15, 20 años, como están en algunos casos, otro proyecto notable, es que la policía tenga en el distrito su propio hospital, tener verdaderamente una secretaría de seguridad y no la fantochada y mamarracho que tenemos, tanto que somos la quinta provincia deberíamos estar a la vanguardia en estos temas”

QP: Hoy el intendente está caminando todo el distrito inaugurando obra tras obra, ¿qué opinión le merece?

GM.: “¿Qué obras? No engañemos mas a la gente, las obras de infraestructura que se están haciendo en el distrito las financian la Nación o la provincia, son obras que tiene un atraso de más de 20 años, hay vecinos que viven hace 40 años en el distrito, que nacieron acá, y todavía viven en calle de tierra, sin agua potable, sin cloacas, sin iluminación, esto es una realidad, solo hay que salir de los centros y caminar La Matanza profunda, donde hay hambre desnutrición, y abandono del estado. Miren Villa Celina el descontrol que es, donde está el presupuesto para Celina, se lo gastaron todo, como siempre hacen, y en años electorales te arreglan las plazas, te las hacen a nuevas, y cuestan millonadas, con un sistema viciado y corrupto que tenemos desde hace tiempo, porque todos saben que esas obras se facturan tres o cuatro veces más de lo que cuestan, la gente no come vidrio, te agradece las obras, pero está atenta a estos vicios”

QP: ¿Por qué el vecino tiene que acompañar con su voto la lista de Gustavo Maglio en La Matanza?

GM.: “Voy a ser sincero y simple: porque somos vecinos que estamos involucrados en cada problemática que nosotros mismos padecemos, no somos hijos de, amigos de, amantes de, no somos portadores de apellidos ni herederos del trono como son casi todos los funcionarios, ninguno de nosotros fue funcionario nunca, ni de la provincia, ni de nación, ni del municipio. Somos vecinos comprometidos en cambiar la calidad de vida de todos los matanceros, porque queremos nuestro barrio, nuestra ciudad, y nuestro distrito en su totalidad. Estamos cansados de las mentiras que nos dicen cada dos años, y siempre hay una excusa cuando no cumplen, pero ellos siempre se acomodan y se reciclan, elección tras elección y los problemas de los vecinos pasan a segundo plano. Hoy creo que estamos en el camino correcto junto a Florencio Randazzo, quien nos apoya al igual que nosotros a él, nosotros queremos llegar al HCD matancero, para empezar la transformación que La Matanza necesita, de eso no tengan ninguna duda, es hora de que los vecinos comunes que nos comprometemos con las problemáticas de nuestros vecinos, seamos escuchados y tengamos voz y voto en la toma de decisiones, no venimos a traicionar al vecino como muchos concejales que ni bien asumieron se cruzaron y arreglaron levantar la mano para el oficialismo, tampoco queremos ser una oposición boba que no apoya nada, solo queremos ser escuchados y poner en la agenda del ejecutivo los problemas de la agenda no los negociados de los funcionarios de turno, tenemos que abrir las puertas del HCD y del municipio, para los vecinos”.

QP: ¿Cómo está compuesta esta lista, en su mayoría son de extracción peronista?

GM.: “El espacio si bien está compuesto por muchos compañeros que venimos del peronismo y lo practicamos a diario, contamos con compañeros de diferentes ideologías y maneras de pensar, que convivimos con respeto y mucha armonía, porque acá lo importante es el vecino, que en definitiva es como nosotros, tiene la misma realidad y los mismos problemas que nosotros, por eso para nosotros primero está el vecino”

QP: ¿Costó mucho llegar hasta acá?

GM.: “Sí, claro que costó mucho, muchos nos dicen que estamos locos, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que participar porque es la única forma de cambiar la realidad del distrito, tuvimos que sortear un montón de artimañas para llegar hasta acá, el esfuerzo de los compañeros no se negocia, no se vende, la gente nos va a acompañar porque está cansada de votar siempre a los mismos, y creo que nos va a dar una oportunidad para trabajar con ellos y cambiar el destino de La Matanza”

QP: ¿Qué otra problemática vive la familia matancera que hoy no está en la agenda del ejecutivo?

GM.: “El tema de los jardines guarderías, mínimo, hacen falta construir 50 jardines guarderías municipales, gratis para el vecino, para que las madres puedan trabajar, y las familias matanceras crecer, es una problemática que traería mucho crecimiento y desarrollo a estas familias de jóvenes que en la mayoría de los casos tienen que trabajar ambos padres, es algo que lo vemos a lo largo y ancho de todo el distrito, este es uno de los puntos que me gustaría hacer hincapié, al igual que en la mentira de las cámaras de seguridad, que en realidad son cámaras de fiscalización para recaudar y hacer multas, no son para prevenir al delito, no hay que mentirle al vecino”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GM.: “Solo pedirle a los vecinos que nos acompañen, que somos y sufrimos las mismas problemáticas que ellos, que somos vecinos igual que ellos, y que vamos a hacer todo lo posible para representarlos en el HCD Matancero, que vamos a trabajar con ellos para llegar a las soluciones en cada barrio, que confíen y que el domingo 12 voten la lista 508/111 que lleva como primer candidato a concejal a Maglio Gustavo.”