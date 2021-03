“QUEREMOS DIALOGAR PORQUE CREEMOS QUE ES LA MEJOR HERRAMIENTA QUE TENEMOS”

Entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza quien analizó la crítica situación salarial de los trabajadores municipales matanceros y nos comentó lo que están dialogando con el departamento ejecutivo.

Troncoso sostuvo que “estamos por debajo del límite de pobreza, de indigencia, que los compañeros estamos cobrando sueldos por debajo de la subsistencia, la mayoría de los compañeros cobran con préstamos, viven de préstamos de distintas financieras de La Matanza”

QP: Troncoso, ¿han tenido alguna reunión con el ejecutivo por el tema salarial?

DT.: “Si, hemos tenido una reunión con miembros del ejecutivo municipal y hemos planteado nuestra inquietud por dos temas uno el tema salarial, y el otro tiene que ver con la ley, son los temas que pensamos plantear en estas paritarias”

QP: Se reunieron, pero no en el marco de una paritaria, ¿Uds. están pidiendo que se abra la paritaria como dice la ley?

DT.: “Si, dentro de un negociación que tuvimos, donde hemos planteado que tenemos dos metas, una que la venimos planeando y la plasmamos con los compañeros a través de los cursos de capacitación que se hicieron 4 en su momento, durante el mes de febrero, por el tema de la ley para informar a los compañeros de que se trata la ley 14656, los beneficios que sostiene para la carrera municipal y para que se beneficie la comunidad de La Matanza, porque implementando algunos puntos de esa ley seguramente, el trabajador va a estar en mejores condiciones de trabajo, el trabajo se va a realizar en mejor forma, y eso va ser reflejado en el servicio que se le presta a la comunidad del distrito”

QP: En esta discusión que tuvieron con Daniel Barrera, ¿le plantearon algún monto fijo o porcentaje de aumento con respecto a la discusión salarial?

DT.: “No, por ser la primera reunión planteamos la realidad, que estamos por debajo del límite de pobreza, de indigencia, que los compañeros estamos cobrando sueldos por debajo de la subsistencia, la mayoría de los compañeros cobran con préstamos, viven de préstamos de distintas financieras de La Matanza, los sueldos son los que son y hay canastas básicas familiares que se dan a conocer mensualmente los porcentajes que aumentan en el país, ese tema hay que discutirlo a fondo, al igual que el tema de la ley, porque tiene cuestiones como los pase a planta de los compañeros que es una cuestión atrasadísima en el municipio de La Matanza, el tema de las corridas de categorías, otro tema que está en deuda el ejecutivo municipal, los puntos por antigüedad, y otros tantos más que se pueden tratar en una mesa paritaria, estamos preocupados por ello, y también porque hemos tenido un acuerdo el año pasado, donde estuvo de testigo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y que no se ha cumplido con los puntos establecidos, por eso queremos dialogar porque creemos que es la mejor herramienta que tenemos, como todos los años normales, excepto el año pasado, que empezó la pandemia, durante todos los años se negociaba durante marzo, abril, y en abril llegar a buen puerto, y ahí pagar el aumento y arreglar las cuestiones que tienen que ver con una paritaria general pagar retroactivo al mes de marzo, esperemos que este año ocurra lo mismo, que lleguemos a buen puerto con esos términos”.

QP: En la charla con Barrera, ¿les dijo que el ejecutivo iba a discutir un aumento en abril o que les iba a dar un aumento en abril?

DT.: “No, esta es una primera reunión de una serie de reuniones que hay que ir avanzando, no se habló de ninguna forma que alguien de ningún aumento unidireccional, eso no paso, se habló de una mesa de discusión”

QP: Desde hace un par de semanas el personal de salud, del hospital del niño y del Germani se han estado movilizando por la plaza de San Justo por reclamo salarial y condiciones laborales, ¿Uds. han apoyado a eso trabajadores?

DT.: “Hay trabajadores que están nucleados en otras organizaciones, principalmente los compañeros profesionales médicos, quienes al igual que el resto de los municipales desde una delegación, corralón, los compañeros de los centros de salud que están pasando por distintos problemas que tienen que ver con lo salarial, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que tienen que ver con la falta de personal, y algo que es rarísimo que está viviendo el mundo, la pandemia, que no hay trabajo y que hay compañeros municipales que renuncian por los sueldos que están cobrando, con cada entidad acuerdan o movilizan, o hacen ver su reclamo, y las necesidades. Nosotros como sindicato municipal estamos en una mesa de negociaciones, por eso digo que ojala la herramienta nuestra sea esa mesa de negociaciones y dialogo la que nos lleve a buen puerto, si no llegamos a un puerto por esos medios, tendremos que tomar algún otro tipo de medida, el año pasado cuando no tuvimos la posibilidad de dialogar los problemas de los municipales en una mesa, tuvimos que tomar medida de acción directa, entre ellas interminables reuniones y asambleas con los compañeros delegados en el salón del sindicato por era una situación en lo salarial terrible, en lo edilicio terrible, en la falta de medios terrible, con los compañeros que se estaban enfermando en un momento pico de la pandemia, sin embargo lo hicimos y terminamos con el tema de la movilización, después vino la conciliación obligatoria, después las reuniones a través del zoom con el personal del ministerio de trabajo, repito, espero que este año estas negociaciones terminen en una mesa de diálogo”

QP: Hace unos días hicieron una misa recordando a los compañeros municipales fallecidos por el Covid-19, por los que estuvieron en la primera línea de batalla contra esta enfermedad

DT.: “La verdad que venimos haciendo mucha cantidad de actividades desde enero, como ir a los lugares de trabajo, como hacer los cursos de capacitación sobre la ley 14656, y también el jueves pasado gracias a Monseñor Eduardo García que le quiero agradecer eternamente la deferencia que tuvo para con los trabajadores municipales, de homenajearlos y hacer una misa en nombre de todos los compañeros fallecidos y en nombre de quienes hoy están transitando esta enfermedad para rezar por su pronta recuperación, realmente fue un momento de energías diferentes, por momentos la cantidad de compañeros que vinieron fue muchísima, por otro lado encontrarse con familiares y amigos de militantes, que tuvieron un espacio tal vez de desahogo, de reflexión, de recuerdos, realmente fue muy emotivo y monseñor Eduardo García en su misa cuando se dirigió a nosotros, sus palabras fueron excelentes, muy buenas planteando la realidad de lo que está ocurriendo, planteando lo que tendríamos que haber hecho como seres humanos, no como municipales, sino como seres humanos en el mundo y el país, en La Matanza, y realmente un mensaje que llama a comprometernos con la situación que se está viviendo, y en lo posible que se puede llegar a vivir de acá a un futuro, que no está nada sencillo”

QP: Uds. participaron en la campaña para que Fernando Espinoza sea Intendente, supongo que esperaban otro trato, un dialogo más fluido con el ejecutivo en las cuestiones salariales, y no tener que llegar a medidas de fuerza como el año pasado, ¿Uds. Esperaban otro tipo de trato de parte de Espinoza?

DT.: “Primero la decisión fue nuestra de trabajar para el peronismo, estábamos en los últimos años del macrismo, donde veíamos que muchos ministerios que eran fundamentales para nosotros como el de educación, el de trabajo, el de salud, dejaban de ser ministerios, donde veíamos que las PYMES, y empresas iban cerrando, donde todo se iba deteriorando, porque hoy vivimos una situación económica desesperante, pero hay que tener memoria que en esos momentos era tremendo, y nosotros propusimos en el sindicato a consideración de muchísimos compañeros, no solo los que trabajan acá, sino en distintos lugares de trabajo, la posibilidad de trabajar para el peronismo, fue aceptada por todos, para tratar de cambiar la realidad nacional, provincial y municipal de La Matanza para mejorarla, por eso apoyamos. Somos peronistas, así lo hicimos nos sentimos conformes y tranquilos de haberlo hecho eso también demuestra que nosotros cumplimos con una parte, nadie nos podría señalar por haber tenido algún tipo de intencionalidad política, o de haber sacado los pies del plato, ahora lo que decís, son responsabilidades que no son mías, decir que tenemos que pasar los compañeros a planta y que los compañeros tienen que tener un trabajo digno, lo que plantea el peronismo, tenemos que pagarle lo que le tenemos que pagar a los compañeros, cuando tiene que tener una corrida de categoría, es respetar al peronismo, tener que dar unos puntos más de antigüedad, no como se está dando ahora, que lo plantearon en Argentina en un momento había en Latinoamérica y en el mundo un modelo totalmente neoliberal, entonces esas cosas hay que cambiarlas, cosas que tenían que ver con leyes viejas que tenían más que ver con una dictadura militar, con propuestas neoliberales en el mundo. Nosotros estamos conformes y seguros de que hicimos lo que teníamos que hacer, y ahora nos toca dialogar, y si no nos toca dialogar, nos toca salir a la calle, no nos queda otra porque las condiciones del municipio de La Matanza y de muchos municipio es de muchos compañeros que se van jubilando, no se toman compañeros a trabajar, menos en planta permanente, si empiezan a venir cooperativas, si monotributistas, si, contratados que nunca pasan a planta, esa situación hay que charlarla, abordarla de fondo y de raíz, de una vez por todas”