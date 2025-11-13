“QUIERO RECUPERAR A LA FAMILIA MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SIEMPRE DECIMOS E INTENTAMOS DESDE EL MUNICIPAL DEL PIE”

El próximo año hay elecciones en el STMLM y ya comenzó, de alguna que otra manera, la campaña. A mi entender va a ser una campaña complicada y dura porque se da en el marco de una situación económica y social muy grave y grande. La campaña del STMLM se verá mezclada entre la lucha y los reclamos sociales que están emergiendo ante la política del gobierno de Javier Milei. El Intendente matancero, Fernando Espinoza, es opositor al gobierno nacional y, a la vez, es la patronal en el contexto local. Los salarios municipales no son buenos, están por debajo de la línea de la indigencia y no hay excusa posible porque esto viene de mucho tiempo atrás.

En este marco entrevistamos a Andrés Carbajal, de la Agrupación “Municipales de Pie”. En la entrevista plantea su intención de recuperar el STMLM para “la familia municipal” y asume el compromiso de “ir a golpearle la puerta al ejecutivo para tener salarios dignos y mejoras laborales”

QP: Andrés Carbajal, ¿cómo ve la situación del trabajador municipal hoy en la actualidad?

AC: “Cómo la veo y cómo la vivo. Porque soy un compañero de las bases y la verdad es que la estamos pasando muy mal, muy mal económicamente. Muchos le echan la culpa a nivel país, pero yo te hablo como municipal. Hace años que venimos con sueldos por debajo, antes de la pobreza, y hoy tenemos sueldos por debajo de la indigencia. Así que es una política que están haciendo en La Matanza para los trabajadores, tanto de parte del Ejecutivo como del Sindicato, que dicen ser peronistas, pero en los hechos no lo demuestran.”

QP: Y cuando me habla que el sindicato no se hace responsable de esta situación, ¿desde qué punto de vista lo dice? Porque ellos no son la patronal.

AC: “No, no. A ver, cada uno tiene que cumplir una función. El ejecutivo obviamente va a cuidar sus ahorros, sus finanzas como patrón de estancia, pero el principal culpable, desde mi punto de vista, es el Sindicato Municipal de La Matanza, porque es el representante de los trabajadores. Es el que tiene que ir a golpearle la puerta al ejecutivo para tener salarios dignos y mejoras laborales. Y no lo está cumpliendo.”

QP: ¿Está reclamando por la inacción del STMLM?

AC: “Sí, la inoperancia del Sindicato. Pero, como te digo, desde hace años que viene esto.”

QP: El tema de la obra social, ¿de qué manera lo ven y cómo le está afectando al trabajador municipal?

AC: “Y, por lo que vemos de afuera, está muy complicado. Solamente tenemos las palabras de Troncoso, porque él no convoca a los municipales a una asamblea abierta para dar explicaciones. Sabemos, según él, que las cuentas están en rojo, pero no sabemos los números, no sabemos lo que hacen con las cuentas, con las propiedades. No sabemos a nombre de quién están las propiedades, a nombre de la obra social, a nombre del Sindicato, a nombre de terceros. No hay explicaciones de nada. Creo que a los municipales o a los afiliados nos deben esas explicaciones,”

QP: Con respecto a la venta de bienes del sindicato, ¿qué posición toman ustedes?

AC: “No, obviamente que no estoy de acuerdo con la venta de las propiedades.”

QP: Troncoso afirmó en varias oportunidades que los hoteles eran pérdidas, que no lo pueden mantener y demás, que por eso los venden.

AC: “Bueno, hay dos cuestiones. Vamos a hablar de ese tema. Hay hoteles que siguen funcionando, que son de otros sindicatos u otros hoteles particulares que laburan del turismo, por algo son hoteles. El sindicato no tuvo la capacidad de hacerlo trabajar o explotarlo, esa es la palabra, como un centro turístico, no solo para los municipales, sino para la comunidad. Un claro ejemplo te doy. Nosotros compartimos los hoteles con la UOM. A nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nos cobran 40000 pesos por día en un hotel. Y la UOM, a sus afiliados, les cobran 20000 por día, ¿entendés? Es una forma de decir, porque los números exactos no son. Pero te quería decir que la UOM cobra más barato la estadía del hotel que nosotros que somos los dueños. Entonces, los hoteles los están explotando muy mal. Hay que explotarlos y no hay que venderlos, porque ellos usan la obra social como excusa para vender los hoteles. Que no pueden financiar, no pueden pagar las deudas, que no le dan los números en la obra social, que por eso venden las propiedades. Entonces, una vez que terminen de vender todas las propiedades, ¿cómo van a sostener la obra social? Ellos todos los años se jactan de decir en rendición de cuenta, que hacen todos los años, que están en superávit. ¿Y cómo puede ser que estemos en rojo? Tienen que vender una propiedad por año para decir que están en superávit. Entonces, no es una buena gestión esa. Si no están de acuerdo, si no pueden, Troncoso siempre decir que es inviable la obra social, entonces, ¿para qué la sostienen? Por eso te digo que usan como excusa la obra social para vender las propiedades. Directamente, que nos pase a IOMA y listo, nos quedamos con las propiedades, no las vendemos. Es un esfuerzo de todos los municipales y de los jubilados que aportaron a lo largo de estos años para que tengamos esto. Y encima, todo lo que hacen, no consultan a las bases, no hacen asamblea, no informan. Siempre nos estamos enterando a cuentagotas. Me parece que no es justo para los municipales.”

QP: Yo acepto que critiquen y digan que el sindicato no acciona correctamente o no presiona lo que debe presionar para conseguir mejoras para los municipales. Pero también hay una actitud del departamento ejecutivo con respecto a esto y una responsabilidad del intendente. No sé si coincide usted o cómo la ven.

AC: “Si, obviamente, por eso lo dije. Pasa que él cumple su rol, va a cuidar su finanza, es responsable directo porque es el que nos paga el sueldo. Pero la inacción del sindicato nos perjudicó muchísimo a nosotros. Y no solo a nosotros, volvamos a la obra social, porque también lo dice Troncoso. Al no tener mejores sueldos, entra menos plata a la obra social. Entonces, el mismo sindicato municipal está destruyendo la obra social. Ellos saben qué hace años viene pasando esto y no hacen nada. Prefieren vender propiedades en vez de ir a golpearle o hacerle un paro al intendente para que nos aumente los sueldos. ¿Por qué?”

QP: El año que viene hay elecciones en el sindicato. En lugar de estar todos juntos para tener fuerza para plantarse al departamento ejecutivo hay muchas listas o precandidatos. ¿A qué se debe esto?

AC: “Y es un poco de todo, ya estamos divididos. Desde que terminan las elecciones pasadas, en el 2022 que nos empezamos a dividir porque hay otros compañeros que decidieron seguir otro camino, hacer otras cosas. Y eso debilitó mucho la lucha que veníamos haciendo desde hace años en las cuales participo. Fui protagonista y hemos convocado a la calle y hemos hecho movidas muy importantes. Y con el paso del tiempo se fue debilitando eso por la división justamente, por los tiempos que corremos. Y hoy, en épocas de pre-elecciones, porque el año que viene hay elecciones, se está notando la división otra vez. Pero bueno, pasa como siempre. Se quieren armar varios grupitos, varias listas, gente que dice que quiere hacer algo por el sindicato. A eso lo veo mal y me enoja porque no hay que estar solamente cuando hay elecciones. Hay que estar a lo largo del tiempo al lado de los municipales. Pasó la pandemia, claro ejemplo, Municipales de Pie siempre estuvo en la calle. La pandemia no fue una excusa. Así que, si me preguntas, no estoy de acuerdo con eso. Sí, creo que tenemos que estar todos unidos. Pero me parece que hay que tener respeto a los municipales, no hay que tratarlos de ignorantes. Porque demasiado mal el sindicato les hizo a los municipales tratándolos de ignorantes y no me gusta eso.”

QP: Municipales de Pie, que es la organización que usted conduce, ¿va a presentar lista el año que viene?

AC: “Sí, sí, obviamente. Creo que, si hay varias listas, creo que somos la lista opositora más representativa. Pero por trayectoria, en sentido de lucha, de estar. El eslogan de esta campaña va a ser volver a ser la misma que fue en el 2022, que es SIEMPRE ESTUVIMOS. Y están con hechos, no solo palabras. Así que vamos a presentar lista.”

QP: ¿Usted va a ser candidato?

AC: “Si los compañeros me pidieron que asuma esa responsabilidad, por eso voy a ser candidato al secretario general.”

QP: No le ha ido mal en las últimas elecciones.

AC: “No, no, yo la verdad que estoy muy orgulloso de las elecciones del 2022. Nuestra lista fue hecha a pulmón, hecha con compañeros de base, sin ningún poder político atrás, sin ningún sindicato que nos acompañe o que nos banque. Todo fue hecho por nosotros. Plata salió de nuestros bolsillos. Fueron compañeros que nunca estuvieron dentro del sindicato. Por eso, es que fue una verdadera renovación sindical la que proponíamos. Y este año vamos por lo mismo.”

QP: Y así, a grandes rasgos, ¿qué visión tiene de lo que pueden llegar a ser? Lo que le pregunto es un ejercicio, porque de acá al año que viene falta mucho, pueden cambiar un montón de cosas.

AC: “Sí, sí, justamente lo vengo hablando con los compañeros que te preguntan, ¿qué vas a hacer si estás adentro? O algunos te dicen, ¿para qué te presentas si no va a quedar nada para el año que viene? No hay nada, están vendiendo todo. Pero alguien lo tiene que hacer. El sindicato ya estuvo fundido una vez y lo levantaron. Yo tengo, y nosotros tenemos muchas ganas, como la mayoría de los municipales, de tener un sindicato fuerte. Y lo primero que hay que luchar es, antes que todo, un salario digno, una recomposición salarial. Porque eso nos afecta en todo. Teniendo una recomposición salarial le entra más plata al sindicato, a la obra social, podemos hacer muchas más cosas. Pero después, lo que pase con la obra social y todo eso, hay que estar ahí adentro para saber los números. Porque no tenemos toda la información. Pero la idea es mantener los hoteles, mantener las propiedades. Y que, entre todos los municipales, hagamos un sindicato fuerte y grande como alguna vez lo fue. Para eso vamos a tener que llamar a una reafiliación. Porque muchos se desafiliaron por el descontento, por esta comisión directiva. Entonces yo me comprometo a ir por cada lugar de trabajo a volver a afiliar a los compañeros. A volver a invitarlos a la casa nuestra, que vuelvan a entrar. Pero con alegría, no con miedo, no con vergüenza, no con la capa caída, sino con orgullo. Yo quiero recuperar a la familia municipal. Que es lo que siempre decimos e intentamos desde el Municipal del Pie.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

AC: “Quiero decirles a los municipales que para el año que viene, que hay elecciones, que tengan memoria. Piensen nada más. Que no se dejen tratar como ignorantes y que decidan lo mejor para ellos y para su familia. Que elijan la mejor opción. Municipales de Pie y Andrés Carbajal una vez más va a poner la cara por todos los municipales. Yo sé que me enfrento a grandes poderes, pero he demostrado una y otra vez que no tengo miedo a nada. Que no tengo compromiso con nadie, ni político ni sindical. Municipales de Pie responde solamente a las bases, no a ningún político. Así que bueno, espero que los compañeros me acompañen en esta lucha.”