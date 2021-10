RENUNCIA A LOS HONORES (CARGOS) PERO… ¿Y A LA LUCHA?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El camaleónico ex Concejal (por muy diferentes espacios políticos), ex Diputado Nacional y, ahora, ex funcionario de la Cancillería Argentina, Fernando Asencio; renunció a su cargo como Subsecretario de Asuntos Nacionales de la misma. Accedió al mencionado cargo de la mano del ex Canciller Felipe Solá y, según parece, que se va con él.

¿Será un gesto de compañerismo y códigos políticos de Asencio hacia Solá o, como suele ser, solamente es una jugada para acomodarse mejor con el poder?

Cuando se comenzó a difundir el texto de la renuncia por diferentes redes sociales, conociendo a Asencio, a uno le entra la duda porque, más allá del texto de la renuncia, comenzó a circular la versión de que “estaría a punto de asumir un cargo de relevancia institucional en el Ministerio de Desarrollo Social, bajo la tutela Juan ‘Juanchi’ Zabaleta.

Ni lerdo ni perezoso, Fernando Asencio, a minutos de haber anunciado su renuncia como Subsecretario de Asuntos Nacionales de la Cancillería Argentina, anunció su asunción en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan ‘Juanchi’ Zabaleta.

TEXTO DE LA RENUNCIA

“Me dirijo a ustedes con motivo de la finalización de mis funciones al frente de la Subsecretaría de Asuntos Nacionales, cargo con el que fui honrado a los efectos de buscar hacer realidad la premisa de federalizar la Política Exterior encomendada por el Sr. Presidente de la Nación.

Quiero aprovechar este espacio para reconocer fundamentalmente a todas las personas trabajadoras de la Cancillería por su permanente compromiso y destacar también al cuerpo diplomático, decirles que fue un verdadero honor trabajar en conjunto con ustedes a lo largo de estos dos años de intensa labor y, asimismo, resaltar tanto el profesionalismo como el compromiso que vi en ustedes para con nuestro país.

A mi equipo de trabajo, le agradezco en especial, porque fueron la pieza clave para dar comienzo a la construcción de una Agenda Federal para la Cancillería Argentina.

Durante estos casi dos años hemos atravesado las dificultades que provocó la Pandemia, y aun así hemos podido redoblar el compromiso e inaugurar una etapa de la Política Exterior Argentina que verdaderamente incorporó la perspectiva federal, buscando de esta manera defender así los intereses genuinos del pueblo argentino, con dedicación y mucho trabajo.

Esta construcción institucional que comenzamos, creo yo, deja una herencia positiva, una potente herramienta para los gobiernos subnacionales, que les permitirá a quienes me suceden seguir creciendo, para acompañar el rumbo de la inserción internacional de cada Provincia y cada Municipio a lo largo y ancho de nuestro territorio.

En ese sentido, estoy convencido que hemos dejado los cimientos para la consolidación y el desarrollo de políticas públicas que faciliten la reducción de las asimetrías territoriales, que tengan por objetivo generar las condiciones para acercarnos, aunque sea un poco más, a un desarrollo sostenible e inclusivo con una mirada verdaderamente federal, como no se hizo nunca antes en este Ministerio.

Desde distintos lugares todos y todas afrontaremos los desafíos de la post pandemia, en una etapa global en la que ha quedado ampliamente demostrado que la salida es colectiva, porque tengo la seguridad de que nadie se salva solo. Es desde el Estado, con políticas públicas progresivas, es que vamos a lograr superar los obstáculos que la coyuntura nos imponga.

Para finalizar, transmitir que me llevo una experiencia maravillosa y la seguridad de que nuestros caminos se volverán a cruzar en un futuro, en un país con más y mejores oportunidades y con el posicionamiento internacional necesario para vivir en la Argentina que queremos y merecemos.

Fue un gran honor trabajar para Uds. estos años”.

FERNANDO ASENCIO