“SI FERNANDO PUDO GOBERNAR LA MATANZA SIN DUDAS PUEDE SER GOBERNADOR DE LA PROVINCIA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Daniel Videla Delegado municipal de Gregorio de Laferrere. Videla nos relató de cómo transitó la pandemia, y con qué impronta se está trabajando en la localidad, en este año lleno de esperanza por la llegada de la vacuna contra el Covid-19, señaló que el peronismo de Laferrere está unido bajo la conducción del intendente Fernando Espinoza, esto nos decía:

QP: Videla ¿cómo continua la gestión después de un año de pandemia?

DV.: “La gestión durante la pandemia, en realidad se paro 2 meses que fueron durante el comienzo, marzo/abril, ya que en mayo ya empezamos a venir a trabajar en el día a día, que es intenso y más en una localidad extensa como la que tenemos en Laferrere, empezamos a trabajar con turnos rotativos del personal, con los chóferes, los electricistas, y así con cada personal de la delegación, empezamos en mayo con la emergencia, y en junio ya empezamos a trabajar a puerta cerrada, porque todavía no se conocía mucho de este virus y sus consecuencias, empezamos a atender la demanda telefónica”

QP: ¿Hoy se sigue de la misma manera o cambio?

DV.: “Hoy estamos trabajando a un 80% de las tareas, obviamente estamos un poco atrasados con las luminarias, cuando restringimos el servicio en pandemia, los reclamos seguían entrando y eso hace que se acumule trabajo, que le estamos poniendo todo el esfuerzo con los muchachos para poder emparejar y ponernos al día aunque cuesta”

QP: ¿Qué cambio con la apertura a fin de año del aislamiento?, hoy están abiertos los centros comerciales y la nocturnidad, es como que la gente dio por terminada la pandemia y salió a las calles

DV.: “Laferrere es un lugar comercial de los más importantes de la provincia de Buenos Aires no solo de La Matanza, es un centro comercial que no abastece solo a Laferrere, acá vienen de otras localidades también, vienen desde los kilómetros, de Catán, Castillo, Casanova, Ciudad Evita, Virrey del Pino, es una migración constante que vienen a comprar a Laferrere, a eso hay que sumarle que Laferrere es una localidad muy populosa, creo que ese es uno de los motivos porque en Laferrere parece que todo desborda, y ves los mares de gente. El comercio fue muy afectado con esta crisis, y esta situación es muy complicada de resolver¸ acá mismo, en la delegación, hay gente haciendo cola desde la mañana hasta las 4 de la tarde recibiendo la bolsa de mercadería, hay mucha gente en la localidad. Hoy cumplimos, desde la delegación, una tarea y un rol social mancomunado con la militancia peronista de la localidad muy fuerte, muy potente, los muchachos y los militantes trabajan codo a codo para sacar a localidad adelante en este tiempo de crisis como fue el 2020 y que continuamos en la trinchera, con un trabajo con las entidades intermedias, con las instituciones como la iglesia católica, la iglesia evangélica, que aunque no tienen color político están en la trinchera codo a codo con nosotros”

QP: Laferrere es una localidad extensa, difícil, si no es con todos se complica

DV.: “Estamos haciendo bastante, trabajamos sobre tres o cuatro ejes muy fuerte, tenemos al ejército cocinando en dos colegios en Laferrere, cocinando menos raciones, pero se sigue en el mismo ritmo asistiendo a los vecinos que todavía están en esa lamentable situación, después tenemos la asistencia en los colegios donde se les da mercadería a las familias, más la asistencia que hacemos desde la delegación municipal a través de la coordinación de Desarrollo Social, tenemos la asistencia a los vecinos con Covid-19, que se los asiste con alimentos en sus domicilios ya que estos vecinos están aislados, también estamos haciendo un fuerte trabajo con los jubilados en los centros de la localidad, todo esto en el orbita del municipio, estamos presentes en todos los frentes acompañando a los más necesitados o al menos eso es lo que tratamos de hacer, sin dudas pueden existir reclamos o disconformidades, que durante el transcurso del hacer vamos solucionando”

QP: Este año arranca con más esperanza por la llegada de la vacuna, ¿cómo se está manejando ese tema en la localidad?

DV.: “Hace 20 días que venimos trabajando con ese tema, de forma prolija y ordenada, hay 23 agrupaciones políticas de la localidad que han abierto mesas para anotar a los vecinos y asesóralos al respecto, también abrimos mesas en diferentes instituciones de la localidad, estamos haciendo un trabajo mancomunado, entre la militancia política, vecinos y entidades de la localidad, en todos los barrios hay al menos una mesa abierta trabajando con el tema de la vacuna, que es fundamental para poder encarar la etapa que viene en el país y sobre todo en el distrito y la localidad, y la vacuna es la herramienta para ganarle a esta enfermedad maldita, que por momentos desarma a la familia y nos llena de incertidumbres”

QP: Fue un año duro para la familia municipal por la pérdida de muchos compañeros

DV.: “Todos los días, como hasta ayer, que falleció el Compañero Quinodoz, y cuantos otros durante el año pasado, esta enfermedad nos hace vivir momentos difíciles, y se llevó a compañeros valiosísimos, y pensando en la vacuna, ojala la podamos vencer”

QP: En el tema de organización ¿cómo están preparados?

DV.: “Al día de hoy ya tenemos las escuelas conformadas, estamos listos para cuando llegue la vacuna, tenemos todo sincronizado y preparado, con el mecanismo aceitado para responder como lo estamos haciendo con el tema de la inscripción, donde podemos decir que una vez más el peronismo de la localidad cuando trabaja mancomunadamente es imparable, y eso nos llena de orgullo”

QP: ¿Cómo toma el vecino esta llegada de la vacuna a la localidad?

DV.: “Muy bien, se anota, pregunta, trae los datos de otros familiares o vecinos que no se pueden trasladar, está predispuesto, llevamos aproximadamente 5000 inscriptos desde que empezamos”

QP: Notamos que desde la delegación este año se plantearon objetivos como el de combatir los basurales, ¿cómo viene ese asunto?

DV.: “Es una lucha diaria, es trabajar con los vecinos para que la ciudad esté mejor, esté más limpia, es una tarea de todos los días y volver a empezar. Hay basurales que los eliminamos con la colaboración de los mismos vecinos, es concientizar, de cuidar lo nuestro, nuestra ciudad, vamos resolviendo de a poco conflictos que venían desde hace mucho tiempo, acá hay trabajo de la sociedad, de la delegación y mucho trabajo de los compañeros que siempre están, voy a dar un ejemplo de un basural erradicado, que es el de Olmos y Comodoro Py, el que estaba a metros de las oficinas de ANSES, a ese basural le pusimos militancia y compromiso de los vecinos, la impronta de la delegación mas dos agrupaciones políticas de la localidad, que son los compañeros de ‘Eva Duarte’ y el ‘Frente 7 de Mayo’ que trabajaron en conjunto con ANSES y los vecinos, de esa forma se logró ese objetivo, así también se pudieron eliminar otros, siempre trabajando con los vecinos”

QP: Políticamente ¿cómo está el peronismo de la localidad, la convivencia entre las diferentes agrupaciones y sus referentes?

DV.: “Esta como lo comentaba recién: 25 presidentes de agrupaciones detrás de una tarea, obviamente no podemos reunirnos por cuestiones de la pandemia, pero si estamos comunicados telefónicamente a diario, hay una fluidez absoluta y constante, creo que el peronismo de Laferrere está trabajando, está militando y se pone al hombro la tarea como en este caso de la vacuna, obviamente que tenemos temperamento, diferencias, no todos vemos la realidad de la misma manera”

QP: ¿Está firme la conducción política del distrito?

DV.: “Sin lugar a dudas la conducción del partido nos pidió salir a militar la vacuna y salimos todos juntos, la conducción de Fernando Espinoza en la localidad es muy fuerte, 25 agrupaciones trabajando por un pedido de él no me parece menor”

QP: ¿Cómo es el dialogo con el intendente o no hay dialogo, o cuáles son las directivas que baja el intendente a las delegaciones?, en este caso a la delegación de Laferrere

DV.: “Nosotros tenemos directivas que permanentemente van diseñándose, tenemos tres secretarías que articulan con las delegaciones y por ende todo el ámbito municipal, tenemos una área que es servicios públicos, que le da de lleno a la delegación, tenemos otro grueso que es la obra pública que se realiza en la localidad, y después tenes la parte social que la cumple el área de desarrollo Social, después cada cosa va fluctuando por el pedido de los vecinos y ver la forma de llegar a una solución con el área que compete, la gran directiva de Fernando es mejorar todos los rubros que tiene la delegación, y se trabaja mucho para eso porque es un intendente bastante exigente en el sentido del esfuerzo que tenemos que hacer no solamente desde lo municipal, sino también desde lo político”

QP: Este es un año electoral, vienen las legislativas ¿cómo lo ve a Fernando Espinoza?, ya que se habla mucho de que podría ocupar algún lugar importante en la provincia o nación

DV.: “Desde mi óptica veo que Fernando conduce al peronismo de La Matanza desde hace muchos años, y en ese entendimiento con la militancia muchas veces uno tiene aspiraciones que su conductor, como ocurrió con Alberto primero y Verónica después, ocupen los mejores lugares, esto lo digo como militante y como matancero, sin lugar a dudas Fernando esta más que capacitado para ejercer cualquier cargo que se le presente, después de haber gobernado La Matanza por tantos años, yo creo que la militancia de La Matanza se lo merece por la pujanza por la fuerza que tiene La Matanza. Nos merecemos que nuestros mejores hombres ocupen los mejores lugares y Fernando tiene la capacidad y el coraje para hacerlo, creo que la militancia toda ansia que un Matancero sea Gobernador, es la ambición de todo matancero que un hijo de esta tierra sea gobernador, ‘si Fernando pudo gobernar La Matanza sin dudas puede ser gobernador de la provincia’”

QP: ¿Cree que esta situación de inflación constante, aumentos de la nafta y del costo de vida en sí, va a afectar al gobierno de Fernández/Fernández, hablo en las legislativas?

DV.: “Es una situación difícil, yo creo que la gente tienen cuenta que venimos de dos pandemias, una pandemia amarilla, que fueron los 4 años de Macri en el poder, y el covid-19, que va a cumplir un año, sumadas son un coctel explosivo, creo que con la vacuna como vamos vacunando llevando este ritmo podemos potenciar la economía, generar mercado interno, no sé si llegamos pero le vamos a dar pelea, creo que la gente va a ratificar su voto en octubre, porque sabe que esto no ha sido fácil, y este gobierno le puso el pecho, la cara y todo lo que hay que poner en estas situaciones. Creo que vamos por el buen camino y seguramente las próximas elecciones vamos a ganar porque el pueblo va a volver a poner la confianza en el peronismo, en el Frente de Todos, porque sabe que este gobierno dio todo por contener y sostener a los más débiles, creo que viene una etapa de acomodamiento, u ordenamiento y trabajo con la clase media, sabemos que queda un trabajo muy duro para hacer, este gobierno no la tira afuera, asume la responsabilidad y se pone a trabajar, que hay mucho para hacer seguro, pero el peronismo se está poniendo de pie y va a estar a la altura de la circunstancia, y de esta vamos a salir, como salimos adelante con Néstor”