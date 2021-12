“SI NO SABEN O NO PUEDEN RESOLVER LA CUESTIÓN DE LA INSEGURIDAD QUE DEN UN PASO AL COSTADO. LA SITUACIÓN NO SE SOPORTA MÁS, Y NO NOS VAN NI NOS VAMOS A CALLAR.”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Después de tantos años en el oficio hay pocas cosas que me asombran pero todavía no puedo dejar de indignarme cuando las internas políticas se mezclan con la sangre de los vecinos inocentes del distrito. En más de una oportunidad señalé, en varias notas de nuestro medio, la demostrada incapacidad de Sergio Berni para estar al frente del Ministerio de Seguridad provincial (https://semanarioquintopoder.com/berni-las-mentiras-de-un-asesino-por-omision/).

Para más datos, en la nota donde se analiza los resultados de las elecciones legislativas de noviembre hago mención a la interna política y al fuego amigo, de la siguiente forma:

“En La Matanza, Fernando Espinoza, ganó cómodo y sin apuro pese al fuego amigo de la última semana previa a la elección donde, el Ministro de Inseguridad bonaerense, Sergio Berni, en colaboración con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal La Morsa Fernández, montaron un espectáculo absurdo y provocativo para contener una marcha de vecinos que pedían Justicia y Seguridad ante el lamentable asesinato de un comerciante de Ramos Mejía…Tanto Berni como Fernández jugaron su interna y, a la vez, trataron de ridiculizar a Fernando Espinoza para cobrarse viejas facturas políticas” (https://semanarioquintopoder.com/incoherencias-el-oficialismo-gano-bien-y-la-oposicion-tambien-perdio-bien/).

Una vez calmados los ánimos entrevistamos a Daniel Bracamonte, referente o, según él, una de las caras visibles de “Vecinos en Alerta” que se organizaron para darle visibilidad al tema de la inseguridad en nuestro distrito.

QP: Bracamonte, tuvimos el hecho luctuoso en Ramos Mejía que ha provocado la indignación de los vecinos de esa localidad, se hicieron marchas el mismo día que lo asesinaron y, después, al otro día. Cuando convocaron a marchar a San Justo se encontraron con una reacción desmedida por parte de las fuerzas de seguridad (tanto federales como provinciales), con un operativo de seguridad indignante, vallaron toda la plaza. ¿Cómo han vivido esos momentos ustedes?

DB: “Con mucha indignación, porque horas antes asombrados sufrimos la violencia policial el lunes hacia vecinos que manifestamos pacíficamente; había gente mayor, gente con criaturas, familias. Para que sirva el dato: 31 marchas hicimos por seguridad en estos 9 años y nunca hubo inconvenientes, nunca hubo semejante presencia policial ni vallados ni nada.”

QP: En la marcha del lunes se vieron dos hechos provocativos por parte del personal policial, uno que un comisario robó una bandera que pedía justicia y otro gasear a los manifestantes sin haber motivos.

DB: “Exactamente. Acá la verdad es difícil hacer conjeturas pero la realidad es que lo que se buscaba de cierta parte institucional era generar el inconveniente con los vecinos que, gracias a Dios, los vecinos no han reaccionado, porque simplemente son vecinos y lo que buscamos es respuestas concretas e inmediatas en cuanto al tema de la inseguridad”

QP: Usted tuvo oportunidad de hablar con Berni (Ministro de Seguridad de Buenos Aires) esa noche, ¿Qué le dijo el ministro?

DB: “Hablamos muy poco. Le planteé los inconvenientes que estábamos teniendo, no solamente en Ramos Mejía, sino también en La Matanza. La gran problemática que hay con los funcionarios policiales, fundamentalmente en las comisarías donde, de alguna manera, se les hace dar vuelta a los vecinos cuándo van a plantear las denuncias, pierden dos o tres horas con el único fin ineludible de que las denuncias no se hagan y el vecino desiste de hacer las denuncias. Muchas veces le dicen abiertamente que no hagan la denuncia, que tienen que ir a la fiscalía. Lógicamente eso impacta, usted bien lo sabe, en los registros de estadísticas, el 63% de los delitos en La Matanza no sé denuncian. Y bueno, según el ministro dice que el delito bajó. Y después son varias cosas más, esta semana los vecinos se han acercado fotografías de móviles que estaban en determinado lugar para ser más precisos en Don Bosco y Brandsen, en la estación de servicio, 4 móviles de la policía y cuándo ocurrió un hecho demoraron más de media hora en llegar cuando es el móvil debería estar uno en cada zona y acudir en como mucho 10 minutos”

QP: La marcha convocada para movilizarse a San Justo y, finalmente, se suspendió por el desmedido operativo de seguridad que se montó ¿Eso lo vivieron como una provocación?

DB: “Sí a ver, a título personal lo vi como una provocación. Además voy a ser explícito: nunca hubo semejante despliegue policial, casi militar en la historia de San Justo y, tomamos eso, como una provocación ante una protesta pacífica que iba a reclamar justicia y seguridad. Días antes fuimos víctimas de una violenta represión policial, yo estaba con los vecinos frente a las vallas en Ramos Mejía y de la nada empezaron a atacarnos con gas pimienta, con gases lacrimógenos que la verdad no tengo recuerdo de haber vivido una situación así, haber tenido que asistir a vecinos mayores que se descompusieron. Hubo también un joven que hubo que llevarlo a la ambulancia y paradójicamente en la ambulancia no había nadie. Afortunadamente uno de los vecinos que nos acompañó era médico y pudo tomar el oxígeno de la ambulancia y suministrar oxígeno al vecino. La realidad es que fue muy grave porque planteada las circunstancias no solamente del reclamo, sino también de la seguridad de los vecinos, de la integridad de las vecinas y eso se vio en función de lo que fue de público conocimiento, la militarización que hubo en San Justo y durante toda la semana se puso sobre la mesa el tema de la inseguridad, lógicamente en el conurbano, pero fundamentalmente en La Matanza que es la materia en la que tratamos de colaborar.

Era claramente una provocación. Entonces ya estaba cumplido el objetivo de que se instale el tema de la inseguridad, en todos los medios. Todos los medios estuvieron hablando del tema de la inseguridad de La Matanza. Lamentablemente no ha habido respuestas, pero cuando hablé con el ministro le pedí directamente que cambiaran la cúpula policial de La Matanza desde el jefe departamental hasta los comisarios y los jefes de calle, y la respuesta del ministro fue: Bueno, ¿y a quienes pongo? Dame los nombres y, le digo: la realidad es que los tiene que poner es usted. Yo soy un vecino que le vengo a pedir que se pueda vivir en paz en las calles del distrito.”

QP: Cuando se anunció la suspensión de la marcha sucedieron varias cosas, entre ellas, hubo un enfrentamiento verbal con algunos medios de comunicación donde se le recriminaba que habían suspendido la marcha.

DB: “Si, a ver, hay que saber hacer lectura de las cosas. Hubo particularmente un enfrentamiento con un periodista agitador y, de determinada manera, inexplícitamente me calificó como cobarde. La verdad es que yo cuando llevo adelante una manifestación es para visibilizar el reclamo y buscar soluciones y aportar soluciones, y que esas soluciones sean escuchadas y puestas en práctica. Como mencionaba anteriormente, el tema de la inseguridad en el distrito había estado toda la semana eso sobre la palestra y ante el desmedido operativo policial y viendo que el objetivo se había conseguido no era coherente ni sensato exponer la integridad física de los vecinos.”

QP: Usted en medio de toda esta circunstancia con los periodistas y demás también recibió un llamado inquietante de un funcionario provincial, del gabinete de Sergio Berni.

DB: “Si, recibí un llamado de una persona que en la reunión que se tuvo el domingo con Berni, estuvo presente. No me consta que sea funcionario del ministerio, eso lo sabrá la justicia, hay una denuncia en curso”

QP: ¿Cómo se llama la persona?

DB: “Fernández, Pablo Fernández (N de R: el funcionario sería Pablo Fernández, Subsecretario de Participación Ciudadana. Ministerio de Seguridad), donde, de alguna manera, se me indicaba como el responsable de lo que podía llegar a pasar en la marcha. Y como mencionaba anteriormente, además la marcha no se bajó por el llamado de él.”

QP: ¿Lo señalaban a usted como responsable de lo que podría llegar a pasar en la marcha?

DB: “Si, de lo que podía llegar a pasar cuando la realidad es que uno es la cara visible del reclamo de miles de vecinos”

QP: Usted fue muy claro en el comunicado, ponía que no quería arriesgar a ningún vecino a violencia policial. (https://semanarioquintopoder.com/no-tenemos-miedo-de-reclamar-justicia-y-seguridad/)

DB: “Desde luego, porque en función de lo que se había visto el lunes que sin razón se ataca a los vecinos tanto de un lado como del otro donde estaba vallada la comisaría.. Y además uno tiene que ser consecuente de sus palabras con sus hechos, y viendo la situación de desmadre que se generó el lunes y estar trabajando y como mencionaba antes, brindando tiempo, exposición, durante 9 años, no como sucede en las campañas electorales donde aparecen tres meses antes hablando todos de la inseguridad pero después desaparecen y no acompañan al vecino, o se juntan a tomar un café para sacarse una foto solamente por una cuestión electoral, a revolver un helado en una fábrica de helados. No había otra opción que sugerir- desde luego que los vecinos son libres, y yo no soy un dirigente vecinal, en este caso soy ni siquiera referente, solo soy la cara visible- a los vecinos que vayan o no a la marcha. La marcha de todas formas igual se hizo, gente que trabaja en mi equipo vecinal también participó, y otros referentes han participado, y dadas las circunstancias de la militarización histórica que hubo en La Matanza, y sabiendo que había versiones, que había grupos de choque para enfrentar a los vecinos uno tiene que preservar la integridad de ellos. El objetivo ya estaba cumplido, demostrar cómo por ejemplo hay grupos que te cortan la 9 de Julio y no pasa absolutamente nada y acá con una marcha de reclamo vecinal, totalmente pacífica como los han sido las 31 movilizaciones anteriores en Ramos Mejía se nos reprime de semejante manera y quedó expuesto públicamente.”

QP: En este momento que los matanceros estamos viviendo esta situación de gravedad ¿Cómo vio el rol del municipio y del Intendente Espinoza?¿Considera que lo desbordó las circunstancias o quedó en medio entre las internas políticas entre Nación y Provincia?

DB: “Considero que va más por ese lado, que hay una interna política muy grande, muy fuerte y quedó en evidencia con lo sucedido esa semana y bueno, lo que sucedió es consecuencia de una gran interna por una disputa de poder feroz que hay, donde nosotros no tenemos nada que decir sobre eso. Pero a nosotros nos tienen que resolver poder vivir en paz en nuestros barrios y que cese la tremenda ola de inseguridad. Hay un hecho que lo marca claramente, estaban los medios el día martes haciendo cobertura en Av. de Mayo y Alvarado y suceden dos robos al mismo tiempo y uno fue un robo en vivo, que se transmitió en vivo donde le pegan un puntazo a un vecino para robarle el teléfono.”

QP: O sea, no son hechos casuales, como que si uno hila fino, da a pensar que esto no es casualidad.

DB: “Y da a qué pensar, la verdad que la incógnita queda, uno después de tantos años de ver este tipo de cosas ve como respuestas a determinadas circunstancias donde se refuerza la seguridad, donde espasmódicamente se mandan más patrulleros, más policías, y cuando fue lo de estos dos hechos en vivo que pudieron registrar los medios de televisión, no había absolutamente nada. Y la realidad es que deja que pensar, deja una sospecha que bueno, de alguna manera se puede llevar a conjugar con esta gran interna que hay entre Nación y Provincia. De todas formas, volviendo a la reunión con el ministro, lo que se le solicitó fue la remoción de toda la cúpula policial de La Matanza junto con los jefes de calle y los comandos de patrullas. El manifestó que lo iba a hacer y al día de hoy solamente ha removido en algunas comisarías, pero la situación sigue igual.”

QP: ¿Él en algún momento le manifestó su intención de renunciar a su cargo?

DB: “Si, él en principio fue medio incongruente porque dijo que había una reunión, que nos íbamos a volver a juntar en 15 días – que ya están vencidos esos 15 días- para trabajar en conjunto sobre el tema. No solo con vecinos sino desde el observatorio de seguridad?, donde hay otros referentes muy importantes de Lomas del Mirador, de Villa Luzuriaga, de todo lo que es el primer cordón, incluso de San Justo, para acercar la propuesta que venimos desarrollando desde el observatorio de seguridad. Pero bueno, también dejó entre ver que el día lunes 15 él renunciaba.”

QP: Ahora, después de todo lo sucedido y a modo de cierre, ¿Alguien se comunicó con usted después de esto?

DB: “No, nadie, absolutamente nadie. Ni desde el Municipio, ni desde Provincia, ni desde Nación. Es extraño, porque como te mencionaba, se habló toda la semana. El trabajo de las organizaciones vecinales es poner en evidencia el tema de la inseguridad que padecen todos los vecinos de La Matanza y ya estaba logrado eso. Pero no, no recibí ningún tipo de llamado, ni siquiera para trabajar en conjunto, lo cual estamos totalmente dispuestos a acercar las propuestas que se generan mismos de los vecinos, nadie conoce mejor la situación que el propio vecino. Y se podría trabajar mucho, se podría evitar incluso este tipo de situaciones con lo que pasó con Roberto, como pasó con María, como pasó con tantos otros. Pero también hay que analizar que todo sucedió una semana antes de las elecciones donde, desde cierto sector, se quería ver sangre de los vecinos para mejorar una performance en las elecciones. Porque no encuentro otra explicación. De hecho el llamado de este pseudo periodista tratándome de cobarde por levantar una manifestación cuando en realidad por ejemplo en la movilización por María en Ramos hubo más de 5 mil personas y eso no se suspendió. La movilización del lunes que tuvimos agredidos no se suspendió, y bueno la del viernes, lógicamente llamé a que yo no iba a participar de eso por una cuestión de poner sobre resguardo la integridad de las familias que vinieron. Y lamentablemente hoy no hay un canal de diálogo de ningún lado, la situación sigue igual o peor y no se está trabajando sobre el tema. Acá hay muchas personas que tienen que dar explicaciones. De qué es lo que se está haciendo, de cuáles son los proyectos que les hemos acercado. Pero bueno, es una decisión política que tiene que emanar de las autoridades para empezar a trabajar seriamente sobre el tema de la inseguridad en La Matanza; desde el tema policial fundamentalmente. Ya está acabadamente demostrado que la gestión del jefe departamental lamentablemente no es exitosa ni tiene indicios de mejorar. Por el contrario, va empeorando aún más.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DB: “Los grupos vecinales nos mantenemos en estado de alerta y sostenemos el estado de reclamo de medidas urgentes e inmediatas al respecto de la Inseguridad. El Ministro Berni dio su palabra y al momento casi nada ha cambiado. La Matanza sigue siendo tierra de nadie y hay casos que a la sociedad parecen hasta sospechosos. Es por eso que convocamos desde este viernes 3 y todos los viernes a las 20 hs a un Ruidazo extensivo a todo el gran Buenos Aires y para que los dirigentes escuchen el reclamo de los vecinos. Y si no saben o no pueden resolver den un paso al costado. La situación no se soporta más, y por más cosas negativas que hagan no nos van ni nos vamos a callar.”