“SIN HUEVOS” CEBALLOS: UN VIOLENTO ENMASCARADO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Jorge Ceballos es el Secretario General del Movimiento Libres del Sur/FAP en la provincia de Buenos Aires.

En junio del 2017, en la nota: JORGE “SIN HUEVOS” CEBALLOS: EL CASTIGADOR (https://semanarioquintopoder.com/jorge-sin-huevos-ceballos-castigador/), informamos que el “Dr. Jorge Ceballos, fue denunciado, hace un par de meses, de ejercer violencia de género y emocional, contra su ex pareja con quien tiene un hijo de escasos meses de vida”.

A partir de la denuncia judicial y la nota mencionada los ímpetus violentos del mencionado político, bajaron unos decibeles y con muy buena voluntad (por parte de su ex pareja) se pudo establecer alguna normalidad en la relación padre e hijo; pero, desde hace unos meses a esta parte, el menor comenzó a manifestar un rechazo hacia cualquier tipo de contacto con su padre. No quiso pasar más fines de semana con él, se negaba a verlo cundo iba a visitarlo a la puerta de su casa, ni siquiera a la entrada o a la salida del jardín de infantes al cual concurre, quiso hablar con su padre.

Ante esto su madre comenzó a indagar y tratar de conseguir ayuda profesional para ver que le sucedía a su hijo y, principalmente, el manifiesto rechazo que tenía hacia su padre. La madre del menor deambulo por varias oficinas estatales sin conseguir la ayuda solicitada ni el asesoramiento necesario. Fue pasando el tiempo hasta que, después de algunas amenazas solapadas del Dr. Jorge Ceballos, el contacto padre – hijo se interrumpió.

La madre del hijo de Ceballos no dejó de intentar encontrar la ayuda necesaria para su hijo ni el asesoramiento legal correspondiente para enfrentar esta situación y, unos meses después de haberse interrumpido el contacto, se encontró con una denuncia penal presentada por Dr. Jorge “Sin Huevos” Ceballos (pegarle a las mujeres, atemorizarlas y presionarlas no demuestra hombría ni valentía, por eso el mote de “Sin Huevos”) donde no solicita ver a su hijo pero si pide que se le haga una pericia psicológica a la madre del mismo.

Según las acciones que se llevaron a cabo a partir de que el hijo se niega rotundamente a ver a su padre (hablamos de una criatura de 4 años de edad) se puede inferir que “Sin Huevos” Ceballos está más preocupado en intimidar a la madre de su hijo (solicitando una pericia psicológica) que ver cuáles son los motivos por los cuales su hijo se niega a verlo.

Según mi experiencia como docente cuando un hijo no quiere ver a algunos de sus progenitores es que ocurrió (y en reiteradas veces) algún tipo de abuso (Abuso, etimológicamente proviene del latín “abusus”, de “ab” = contra y “usus” = uso, o sea que significa un uso contrario al correcto o indicado. Abusa de un derecho quien utiliza el mismo en forma excesiva, extralimitada, impropia o injusta, causando perjuicios a terceros) pero si indagamos un poco más en profundidad, a partir de las actitudes del menor, se puede deducir que algo malo le sucedió al menor con cierta persona.

Lamentablemente (y es cada vez más común) después de ser tratado el menor por un profesional competente suele salir a la luz algún tipo de abuso que la persona en cuestión ejerció sobre el menor.

Los abusos no son solo de orden sexual sino que también se puede hablar de un abuso físico (o violencia), abuso emocional (por lo cual ya fue denunciado anteriormente), etc.

Ante todo esto uno sigue preguntándose ¿Por qué el Dr. Jorge “Sin Huevos” Ceballos no accionó judicialmente para ver a su hijo pero, si lo hizo (parece con algunas complicidades judiciales), accionó para desacreditar a la madre del menor?; ¿Tendrá el Dr. Jorge “Sin Huevos” Ceballos temor de que especialistas trabajen con el menor e indaguen el motivo por el cuál su hijo de 4 años se niega a verlo?

La cuestión es muy complicada y retorcida, Ceballos aprieta judicialmente a la madre de su hijo en un claro intento de asustarla y someterla, lo hace desde las sombras porque, públicamente, sostiene otra posición muy antagónica a como actúa.

El Dr. Jorge “Sin Huevos” Ceballos no solo aprieta judicialmente sino que la “mandó a seguir” a la madre de su hijo durante un par de semanas por dos matones que no hicieron nada para disimular su presencia; ¿qué busca el Dr. Jorge “Sin Huevos” Ceballos con este accionar?