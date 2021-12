“TODO LO QUE PODEMOS HABLAR ES MUY HALAGADOR, PERO NO ALCANZA PARA CUBRIR – NI POR CASUALIDAD – LAS NECESIDADES DE UN TRABAJADOR Y DE SU FAMILIA”

Semanario “Quinto Poder entrevistó a Daniel Troncoso, Secretario General del Sindicato de Trabajadores municipales de La Matanza (STMLM), quién nos comentó el trabajo realizado durante el año y las expectativas que tienen para el 2022.

Troncoso señaló que “Nosotros estamos trabajando desde el primer día que asumimos aquí y me parece que la campaña que podemos hacer o que no podemos hacer tiene que ver con eso, con el trabajo que hicimos”

QP: Troncoso, estamos terminando un año muy complicado para los argentinos y, supongo, también para los trabajadores municipales de La Matanza ¿Cómo están cerrando el año ustedes?

DT: “Bien, estamos terminando otro año muy complicado, porque lo que nos tocó a nosotros era realmente muy jodido. Primero con los problemas económicos que venían del gobierno anterior, después con lo que pasó con la pandemia, Este fue un año con mucha incertidumbre con el tema de la salud, con el tema de la pandemia porque todavía no se sabe bien cómo va continuar esto. Vemos que empezaron a haber nuevos casos de Covid en compañeros que nos rodean, que están muy cerca, se empieza a escuchar nuevamente y eso nos tiene a todos muy, muy en alerta. Y bueno lo que es la salud y la pandemia detrás de ese paradigma ocurrió lo que ocurrió también a nivel económico. Los problemas económicos, el gran esfuerzo que tuvimos que hacer desde el sindicato para sostenerlo, el gran esfuerzo que hubo que hacer desde la obra social para sostener una obra social, que eso cuando comento esto con otros compañeros de otros gremios muchos más grandes, realmente admiran en el trabajo porque somos 5 mil afiliados con sueldos de municipales y solo el 3% de esos aportes entra en la obra social.

Y realmente con eso hubo que bancarse las internaciones de todos los compañeros que tuvieron Covid, bancarse los tratamientos, ahora los estudios, el coletazo que viene del Covid, porque todos los compañeros que tenían una operación pendiente, un estudio pendiente, bueno no en La Matanza, no nuestra obra social, sino en el país está ocurriendo esto. Hay una gran demanda de personas que tenían cuestiones de salud atrasadas y hoy ese dique se abrió y lo que antes teníamos que preocuparnos o invertir dinero en la salud en lo que era el Covid en sí, hoy tal vez estamos en otra etapa pero no menos dramática en lo económico. Y con respecto a las aperturas, muy contento porque pudimos estar con los hijos y los nietos de los compañeros municipales en un circo en González Catán, empezamos a hacer los primeros viajes a Nuestra Señora de San Nicolás.

El otro día hicimos un acto con los compañeros jubilados qué le veníamos preguntando que cuando se sientan cómodos y seguros lo íbamos a hacer. Pasó el tiempo ya feo, el frío, ya por lo menos está todos con dos vacunas y bueno nos juntamos cerca de 1300-1400 compañeros en el club Huracán de San Justo. Lo cual fue una alegría tremenda para todos y muy emotivo porque había compañeros que no los veíamos y no se veían hace muchísimo tiempo, así que fue realmente muy emotivo.

Y bueno ahora nos queda también por delante y gracias a Dios, y nuevamente nos da alegría, y es un ejemplo del resultado del esfuerzo económico que hicimos, es la entrega de la caja navideña. Nuevamente vamos a comprar o ya estamos en eso de comprar las cajas navideñas que vamos a compartir con todos los trabajadores municipales y también abriendo la temporada de no solamente, nada más y nada menos no solamente con los hoteles que los tuvimos 2 años cerrados, con el mantenimiento que significa esto.

Porque mantener los hoteles durante 2 años cerrados son caños que se revientan, caños que explotan, caños que se pudren, más estando en zonas de salitre, zonas de la costa, piletas como la de Córdoba que se rajó y hubo que arreglarla, hubo que repararla y con muy poco dinero o contando las monedas porque la verdad que la mayoría del dinero lo estamos invirtiendo en una salud que es muy cara para los argentinos, que es cada vez más cara. Los costos de la salud van paralelamente al costo del dólar y cómo digo siempre, entramos a un dólar de 10 mangos, 13 mangos y después está 80. Y después decíamos entrábamos con un dólar de 10, 13 y ahora está 120 y desgraciadamente creo que debe andar hoy -no sé cuánto está- pero debe estar rondando los 200 pesos el dólar. Así que esos son los costos hoy de la salud. Y realmente es inalcanzable para una obra social como la nuestra de 5000 afiliados. Y aparte de eso la inversión en los hoteles, estamos invirtiendo nuevamente en el campo de deporte porque parecería que la temporada se va a abrir en cada una de las piletas y los centros deportivos que tienen las obras sociales de las entidades hermanas, así que bueno vamos a ver cómo está el tema de los protocolos. Pero ya estamos poniendo el predio del 35 en condiciones para que lo puedan disfrutar los compañeros.”

QP: Hace poco el intendente dio un aumento de sueldo y un bono. Con ese aumento, con ese bono que dio, ¿Cómo terminan el año? ¿Empatando a la inflación o debajo de la inflación? ¿No alcanza? ¿Hubiesen pedido más? ¿Hubiesen necesitado más?

DT: “Mirá, el aumento que nosotros conseguimos fue de un 32%. Eso fue en el mes de abril, que era retroactivo marzo. Era el 25%, o sea nosotros lo que peleamos es que sea sobre el total del sueldo. Sobre el básico más las bonificaciones. Porque muchos lugares dan solamente sobre el básico. Cuando firmamos el acuerdo firmamos pases a planta, corridas de categoría, el 25% de una vez, o sea la menor cantidad de cuotas, porque hay gremios que acordaron en cinco o cuatro cuotas. Inclusive algunos realmente las cuotas no las han cobrado porque las cobran en febrero o enero del año próximo. Entonces ese 32% en marzo significaba un aumento de sueldo interesante, siendo que el 25% iba ya inyectado de golpe en el mes de marzo y el 7% a partir del mes de junio. Vimos en el mes de junio que no se había cumplimentado con la parte que tenía que ver con las corridas de categorías, con los pases a planta, con el tratamiento del convenio colectivo y desgraciadamente y una vez más tuvimos que hacer una denuncia ante el ministerio de trabajo que nuevamente hizo de mediador.

Y como en todo este período a través de reuniones que se hicieron por Zoom, eran reuniones virtuales, a partir de ahí comenzaron las discusiones y nosotros en las discusiones planteamos por primera vez en la historia de los municipales de La Matanza y fuimos uno de los pocos creo en la provincia, si no fuimos los únicos que pusimos el tema de reabrir las paritarias. Y bueno, ahí después de muchas reuniones, gracias a Dios, se logró empezar agilizar el tema, hubo muchas corridas de categoría, hubo pase a planta. Como digo siempre, los pases a planta no son como nosotros pretendemos, dándole la prioridad a los compañeros más antiguos, sino que eso lo decide a través de un decreto el intendente municipal. Y dentro de las listas que pasamos con gran cantidades de compañeros, capaz que se respeta un pequeño porcentaje de compañeros que tienen una gran antigüedad, y el resto de los compañeros bueno, no sé cómo lo eligen, no conozco la metodología que lo eligen pero bueno, son compañeros que pasan a planta y que nos pone muy contentos. Pero nosotros siempre tenemos que dar prioridad al más antiguo. Después de esto sí, ahí empezamos a discutir el tema del reajuste salarial que fue nuevamente discutido. Y por supuesto nosotros habíamos pedido una suma mayor y también estaba la posibilidad de darlo, también nos plantearon la posibilidad de darlo en cuotas a ese ajuste. Nosotros lo pedimos en una sola cuota, fue pagado de una sola vez y acordar también el bono de fin de año, el bono que les llaman navideño, porque siempre era una incertidumbre llegar al mes de diciembre y no saber si íbamos a cobrar un bono, si no lo íbamos a cobrar, de cuánto es el bono.

Entonces se acordó un 13% en el aumento de sueldo y se acordó el bono de 20 mil pesos, que ya pronto lo van a cobrar los compañeros. Y dentro del 13% se completó un 45% de aumento de sueldo anual. Si la pregunta es si alcanza, obviamente y lejos que no alcanza. El gobierno creo que calculaba en marzo una inflación muy diferente a la que ocurrió. Hoy creo que están hablando de un 50%, pero creo que va a llegar a 52% me parece para fin de año, teniendo buenas esperanzas. Porque desgraciadamente un 52% es una locura, pero también puede llegar a ser mayor. Así que no, para nada alcanza. No alcanzamos el ritmo inflacionario como el resto de los gremios municipales y como muchos de los otros gremios de otras ramas. Y aparte que venimos de muchos años de sueldos que van perdiendo ante la inflación. Así que para nada estamos contentos ni satisfechos con lo que se consiguió, pero sí sabemos y como decimos siempre, nosotros tratamos siempre de conseguir lo máximo para los compañeros, con el menor riesgo para ellos. Hablamos de estabilidad, hablamos de horas extras, de extensiones horarias, hablamos de los compañeros contratados. Y por eso, cuando fue necesario, hicimos la pelea de la movilización, porque no íbamos a tener aumento de sueldo y en plena pandemia hicimos la movilización después de varias reuniones y asambleas. En junio de este año tuvimos que hacer la denuncia ante el ministerio y gracias a eso y gracias a otras conversaciones que se fueron dando bueno, movilizar el tema de los pases a planta, movilizar el tema de las corridas de categoría y conseguir ese 13%. Realmente era lo máximo que estiramos la soga porque ahí logramos un 45%, qué cuando uno ve esto a nivel provincial, yo lo veo a nivel federativo, es un aumento importantísimo, es un porcentaje importantísimo. Todo lo que podemos hablar es muy halagador, pero no alcanza para cubrir – ni por casualidad – las necesidades de un trabajador y de su familia.”

QP: Hablando un poco de la política interna del sindicato, el año aún no terminó, el año que viene se renueva la comisión directiva en el sindicato, y hemos visto que en varios sectores han empezado a armar con vista a la elección interna del sindicato. ¿Ustedes cómo están trabajando, cómo están viendo la situación con respecto a eso? ¿O es que cuando llegue el momento se pone a trabajar electoralmente y se dedican hasta ese tiempo al tema del sindicato y de la obra social?

DT: “Nosotros no tuvimos mucho tiempo de pensar cuando ingresamos al sindicato de cómo vamos a hacer un plan. Porque sí, teníamos varios planes para hacer el plan A, el Plan B. Pero bueno por la crisis económica y por después el Covid tuvimos que ir adaptándonos a las formas de vida de la sociedad, cómo iban cambiando, lo que se frenaba, lo que se podía avanzar y ahí fuimos acomodándonos. Nosotros estamos trabajando desde el primer día que asumimos aquí y me parece que la campaña que podemos hacer o que no podemos hacer tiene que ver con eso, con el trabajo que hicimos. Habrá compañeros que deben estar conformes, yo creo que conforme no hay nadie ahora. Ahora lo que hay que hacer es un análisis de decir: Che, pero mira que dentro del Covid atendieron a los compañeros, no cerraron la farmacia, no cerraron las obra social o aquello que decía de los hoteles, que estaban empeñados, que eso era todo una mentira, que estaban hipotecados. Los hoteles siguen, los reparamos, pagamos los impuestos, están funcionando. Renovamos la casa de Laferrere, está funcionando, renovamos la casa de Catán, tenemos la casa en Castillo, estamos haciendo algunos trabajos.

Estamos haciendo algunos trabajos hermosos en el fondo del Centro Cultural, lo estamos dejando nuevo, hay una cocina impresionante. Ampliamos la casa que utilizamos para la parte administrativa médica que está acá a dos veredas de dónde estamos hablando en este momento, la ampliamos, la remodelamos, la pusimos más cómoda tanto para el afiliado como para los compañeros empleados que trabajan ahí. Hemos hecho una serie de trabajos, como te decía, los viajes, las salidas que hicimos. Hoy entregar la caja navideña para nosotros significa muchísimo porque no es una caja navideña solamente, es el resultado de un trabajo impresionante.

El otro día habernos reunido con 1400 jubilados, hacer una reunión a pulmón donde los compañeros una semana antes estaban cocinando, donde ellos fueron a buscar los bancos, las tablas, las maderas para armar las mesas… No es un sindicato que somos poderosos económicamente ni mucho menos. Al contrario, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo y creo que eso es lo que podemos decir, es lo que podemos transmitir y es lo que podemos comentar con los compañeros. Ahora tenemos la entrega de las cajas navideñas. El día 14 de enero están las elecciones federativas, que es importante que la mayor cantidad de los compañeros participan porque con esta nueva federación que fue la que se armó cuando Juan Carlos Sluga fue el sec. general de este sindicato y que empezó a movilizarse en toda la provincia y logró hacer una federación al servicio de los trabajadores y mucho más democráticas ya que antes se votaba por congresales y ahora se vota por el voto directo. Nosotros vamos a tener tres urnas, o sea tres lugares de urna. En principio el sindicato sede central, González Catán, Laferrere y vamos a ver si ponemos urnas en Castillo, para que la mayor cantidad de compañeros se acerquen y voten. Teniendo en cuenta que va a ser una demostración de poder y de fuerza para la federación. Porque creo que el futuro de las peleas que vienen no van a pasar por ningún sindicato en particular, pero si van a pasar a ser parte de las peleas y de la lucha que van a tener que ser dirigidas directamente a nivel federativo o confederativo, porque el problema que tenemos de que cada vez menos empleados municipales en La Matanza es un problema que ocurre en la provincia de Buenos Aires.

Cada vez hay más jubilados, cada vez hay más cooperativistas trabajando, lo cual es una vergüenza. Cada vez hay más compañeros contratados, ordenanzas de niveles, contratos basura. Pero no es el único municipio. Entonces si se va achicando el trabajo de los compañeros municipales en todos los municipios, corren riesgo la carrera municipal en la provincia, corre el riesgo nuestra caja provisional, el IPS y corre riesgo la carrera y el sueldo, el salario de los compañeros jubilados. Entonces me parece que esta pelea no va a pasar por un sindicato, sino que va a tener que pasar directamente por las instituciones que nos representan a nivel provincial y a nivel nacional.”

QP: ¿Qué lectura hace de lo que viene? Sabemos cómo termina el año, ¿qué expectativas tienen para el año que viene?

DT: “Mira, cuando nos encontramos con lo que nos encontramos, le buscamos la vuelta. Le buscamos caminos y fuimos armando caminos nuevos. Y te digo, estamos orgullosos y contentos de haber pasado lo que pasamos y tener todavía la estructura intacta y haberla ampliado inclusive, haberla mejorado y haber hecho reformas. Como decís vos, el futuro que viene es bastante incierto. Hay un país que tiene que arreglar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario como siempre, creo yo que una vez más, va a tratar de insistir sobre el tema de los ajustes, el achique de los gastos, y mayormente eso pasa por los trabajadores. Y dentro de los trabajadores pasan por los grupos que están vinculados al estado nacional, al estado provincial y al estado municipal. Entonces no es para nada alentador esto. Se habla de que dentro de muy poco tiempo se va a empezar nuevamente del tema del Covid. En abril se calcula, o marzo, abril, que puede recrudecer esta situación. Analizamos eso y sabemos que es re difícil. Pero esto que digo que es difícil no lo digo para acobardarse ni para nada, sino al contrario para que sepamos que tenemos que estar preparados para eso, sepamos que tenemos que estar unidos y sepamos que tenemos que estar organizados.

Ese es el futuro de los trabajadores de Argentina, no de los municipales de Matanza, sino de cualquier rama, si no estamos unidos y no nos encuentran con distintas organizaciones desde la federación, desde la confederación, desde la CGT, con entidad de fuerza y al servicio de los trabajadores, no al servicio de intereses personales, seguramente nos va a ser mucho más fácil corregir esto. Entonces bueno, teniendo más o menos algunos datos o algunos parámetros de lo que puede pasar y sí, hay que estar, hay que ser conscientes de lo que se viene. No va a ser fácil, pero hay que ser consciente de eso y tener la fuerza necesaria como para poder superarlo.”