DOGMATISMO Y CONSTRUCCIÓN: ESPINOZA: ¿CUARTA BANDERA O ABANDERADO DE CUARTA?

Dogma: Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema.

“Por eso nosotros hemos luchado sin descanso para imponer la justicia social que suprimiera la miseria en medio de la abundancia; por eso hemos declarado y realizado la independencia económica que nos permitiera reconquistar lo perdido y crear una Argentina para los argentinos, y por eso vivimos velando porque la soberanía de la patria sea inviolable mientras haya un argentino que pueda oponer su avance a toda prepotencia extranjera”. J.D. Perón

El Diputado nacional e Intendente electo de La Matanza, Fernando Espinoza (https://www.infobae.com/opinion/2019/11/18/unidad-la-cuarta-bandera-que-propone-el-peronismo-para-todas-y-todos/), ha querido mover el avispero político al proponer sumarle una cuarta bandera, a las tres ya existentes, al peronismo. Si bien su análisis político parece sincero y se le ha dado mucha difusión periodística, no muchos políticos le han dado bola; es más, lo tomaron como una expresión más de esas que se dejan pasar sin pena ni gloria.

Las tres banderas son, en efecto, tres consignas peronistas: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social. No son simples enunciados que se acomodan según la ocasión sino que son la base fundamental de toda la doctrina del peronismo.

Espinoza planteó incorporar a la “Unidad” como parte de las banderas irrenunciables del peronismo pero cometió un error interpretativo: las tres banderas son dogmas políticos que resumen una filosofía política. Se puede hablar de reformulación, de modernización, de reperfilar (palabra de moda); se pueden interpretar de diferentes maneras, según el lector o el analista, pero el dogma es una “proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable”.

En contraproposición, la propuesta de Espinoza es una construcción colectiva. La unidad política es una construcción que implica aunar varias voluntades para un fin específico. En política siempre se juega con la palabra unidad y la utilizan como excusa para cada uno ir por su lado. En nombre de la unidad se han justificado cosas que nunca se hubiesen tolerado.

Pero más allá de esto o aquello, pregunto: ¿la unidad propuesta por Espinoza será una unidad sin disenso, sin debate?, ¿quién va a ordenar la unidad política?, ¿la unidad implica la vuelta de las internas partidarias?, porque de ser así muchos grandes dirigentes dejarían de ser grandes y, aún más, dirigentes.

La unidad es una construcción colectiva y no muy permanente, no es algo que se puede dogmatizar y poner en una vitrina; la unidad política se construye con un fin, con determinados grupos políticos o de personas que piensan diferentes pero tienen un mismo fin político.

Pero hay algo que todos los políticos se preguntaron al ver la nota de Fernando Espinoza: ¿quién va a ser el armador de la unidad partidaria del peronismo?, ¿quién va a ser el administrador de esa unidad? Y, podemos seguir preguntando cosas parecidas por los próximos veinte años sin ponernos de acuerdo.

La unidad política es temporal y, aún más, en los tiempos que corren donde no existe democracia interna dentro de los partidos políticos. la unidad de un sofisma (Sofisma es cualquier argumentación adulterada que se usa para defender una falacia. Una falacia es una declaración, noción, creencia, razonamiento o argumento basado en una deducción falsa, errónea o inválida).

La unidad política es una construcción que implica solidaridad y, principalmente, lealtad.

“La lealtad es una avenida de dos manos” solía comentarme un veterano dirigente peronista (lamentablemente hoy fallecido) y agregaba que “Se es leal al conductor pero el conductor debe ser leal con los compañeros que lo acompañan y lo apoyan; hecho que no ocurre muy seguido en La Matanza”.

Por ahí anduve escribiendo al pedo y lo único que quería señalar el Intendente electo matancero era exportar el modelo de la unidad matancera, donde la billetera mata unidad o cualquier cosa.

¿UN GABINETE SIN CONSTRUIR?

A días de asumir como Intendente Fernando Espinoza anda no ubicable, no visible, no comunicativo. Todos andan buscando definiciones pero no las hay.

Parece que Fernando Espinoza jugará, nuevamente, al misterio para organizar el gobierno matancero; es decir, en la noche del 10 u 11 de diciembre llamará a este o a cual y les dirá que responsabilidad van a desempeñar en el futuro gabinete.

Es una forma muy particular de conducir y, el colmó de esto, se dio allá por diciembre de 2011 donde, minutos después de su acto de asunción y luego de recorrer más de dos horas la plaza, llegó al Salón “Malvinas Argentinas” del Palacio Municipal y sentado sobre una mesa leyó un papelito que tenía en uno de los bolsillos del traje y develo los integrantes del gabinete municipal.

Muchos se alegraron y muchos se sorprendieron pero, sinceramente y a título personal, en ese momento me pareció un terrible error político y me demostró que Fernando Espinoza tomaba la conformación del gabinete municipal como una suerte de reparto de regalos para los más obsecuentes.

Como puse párrafos arriba no hay nombres ni nada seguro y Don Fernando no aparece para que nadie le pregunte nada. Algunos dicen que está enfurruñado porque parece que no le van a dar ningún cargo destacado en el gabinete nacional ni provincial y que, los matanceros que aparezcan nombrados en algún cargo será más por esfuerzo y mérito propios que por el apoyo de Espinoza.

Pero también hay otros que sostienen que Fernando Espinoza está negociando con fuerza el peso de los votos matanceros para conseguir cargos de importancia. Si es para él mejor, pero si puede colocar a algún dirigente lo haría.

Radio Pasillo señala que “Daniel Carrizo pediría licencia como Concejal y asumiría en el ejecutivo municipal (algunos señalan que sería el nuevo Secretario de Espacio Público y Servicios Públicos en lugar de Mario Barresi que quedaría como Concejal);

de darse este enroque, Rolando Galván, actual Subsecretario de Gobierno, asumiría como Concejal y su cargo sería ocupado por Juan Aisa

(hijo de Ángel Aisa, actual Presidente del HCD y que finaliza su mandato)”.

Otra de la jugada que andan comentando es que Liliana Pintos, Concejal electa y actual Secretaria de Desarrollo Social, quedaría en el HCD y su cargo sería para una de sus más reconocidas “archienemigas”, obviamente no adelantaron nombres pero el que quiera especular puede hacerlo.

¿VERÓNICA QUIERE SACARSE DE ENCIMA A FERNANDO?

El portal de noticias Realpolitik, publicó una inquietante nota que habla de los posibles próximos pasos de la Vicegobernadora electa e Intendente matancera, Verónica Magario; en la misma

(https://realpolitik.com.ar/nota/38682/para-sacarse-de-encima-a-espinoza-veronica-magario-se-radicara-en-la-plata/) señalan que “Magario deberá oficiar como la pieza fundamental en la relación con la oposición, también necesita cobrar, definitivamente, vuelo propio”

En dicha nota afirman que “Por esta razón comunicó que, durante los próximos cuatro años, se radicará en La Plata. No sólo porque pretende revertir la tradición de las autoridades ausentes de la capital provincial en los últimos quince años, sino también porque necesita, inexorablemente, quitarse de encima la tutela de Fernando Espinoza. Alguien que se le pegó como estampilla durante los cuatro años de su gestión municipal, y que aspira a incrementar su relevancia provincial a través de la vicegobernadora”.

No sé ustedes pero esto me parece que es más “fuego amigo” que análisis político.