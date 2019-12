“EL PERONISMO UNIDO ES INVENCIBLE”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con Marcelo Barreiro, Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas”, sobre las perspectivas que tiene el movimiento obrero organizado respecto a la asunción del gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. También habló de Axel Kiccillof y de Verónica Magario en la provincia y del nuevo mandato de Fernando Espinoza como Intendente matancero.

QP: Barreiro, ya pasaron las elecciones, ¿cómo han vivido Uds. este proceso eleccionario?

MB.: “La verdad que bien, contentos por el triunfo, se cumplió el objetivo que era ganar bien en primera vuelta, más allá de que el ‘Macrismo’ ha obtenido un 40% del electorado que lo acompañó, si bien llama la atención la cantidad de gente que acompaño a este gobierno, con todas las macanas que hizo, y todo el sufrimiento que le trajo a la clase trabajadora, creo que esto se debe y no debemos olvidar que estaban blindados por las grandes corporaciones mediáticas, y también la elección fue muy polarizada, acordémoslo de la elección del ‘46 salvando, la distancia, Perón contra la Unión Democrática, también salieron 54% a casi 46%, hay un sector dominante que son antiperonistas y en una elección votan en contra”

QP: Ud. acaba de decir que en el gobierno de Macri los trabajadores organizados sufrieron penurias, ¿este triunfo de Fernández genera alguna esperanza hacia futuro?

MB.: “Si, creo que sí, hoy hay más esperanza en la calle, en los lugares de trabajo, en las empresas, es lo que hablamos en las 62 organizaciones con los compañeros, es que notamos esa esperanza en la gente, sabemos que no nos dejan un país fácil, los números y todos los indicadores dicen eso, y estos son datos del mismo INDEC, que ellos dicen que ahora funciona bien, al igual que los números que arrojan las encuestadoras privadas. Se nota es una esperanza muy grande en la gente, que tiene paciencia y esperanza en que esto cambie, en lo particular tengo fe de que vamos a ir con un modelo que no es este que es especulativo financiero y de timba económica, y creo que ahora vamos a ir por un modelo de producción, de defensa a las PYMES, y la industria, creando más fuentes de trabajo y poniendo dinero en los bolsillos de los trabajadores para poder reactivar la producción”

QP: Con el triunfo a nivel nacional, provincial y local, ¿Cómo lo ve a Espinoza y Magario?

MB.: “Tengo mucha esperanza en Verónica que va a ser una muy buena vice gobernadora, y que va a trabajar mucho por la provincia de Buenos Aires, y su distrito desde donde salió, y tiene su trabajo territorial. En Fernando confío en lo que he hablado con él, que creo que va a hacer una de las mejores intendencia de las que ya hizo en La Matanza, donde hubo muchas obras con la ayuda del gobierno provincial y nacional, durante ese período, Fernando era el que iba a golpear puertas para traer obras a La Matanza que cambien la calidad de vida de la gente, y ahora viene con más fuerza que nunca a tratar de superar esas gestiones y hacer una buena intendencia”

QP:¿Ud. Cree que las 62 organizaciones ha trabajado en función de la unidad del movimiento obrero organizado y que podamos tener dentro de poco una sola CGT en La Matanza?

MB.: “Las 62 organizaciones no solo ha trabajado, sino que estamos trabajando por la unidad del movimiento obrero, de hecho dentro de las 62 organizaciones hay gremios de las dos CGT de La Matanza, la de Mario Ortiz, y la Ernesto Ludueña, por eso digo que seguimos trabajando para y por la unidad del movimiento obrero en su totalidad, por dos cosas, si llegamos a tener un gobierno como el que tuvimos de Macri, fue culpa también de errores nuestros, que debemos aprender y no volver a cometerlos, por eso creo que la unidad del movimiento obrero, y la unidad del peronismo es esencial para que este tipo de gobierno, por lo menos a través de las urnas, no lleguen nunca más al gobierno; de ocurrir de nuevo, entonces ahí se verá que no hemos aprendido nada, y segundo porque vamos a necesitar un movimiento obrero fuerte y unido, al igual que un PJ fuerte y unido, porque hay que sostener este gobierno que no encuentra un país fácil para gobernar, hay que sostenerlo y darle una mano hasta que empiecen a encausar el país y la gente a tener trabajo, y que todos puedan comer las cuatro comidas mínimas en sus casas”

QP: Fue emblemático la colocación del busto de “Evita”, en la Plaza de los Trabajadores, siendo que ahí está la única estatua de cuerpo entero de Perón que hay en la Argentina, ¿cómo lo vivieron?

MB.: “Era una deuda pendiente que teníamos, y como decís vos esta la estatua de cuerpo entero de Perón que la restauramos porque estaba manchada con pintura, le habían tirado bombas con pintura, la hicimos restaurar, pero también ya se había colocado, hace un par de años atrás, el busto del Compañero Rucci, y faltaba la líder espiritual de nuestro movimiento, que es Eva Perón, nuestra ‘Evita’, yo creo que hoy en esa plaza quedaron los tres más grandes de nuestro movimiento, los dos líderes más grandes ‘el General, y Evita’, y el compañero Rucci que fue un sindicalista extraordinario, y fue uno de los artífices del retorno de Perón a la Argentina”

QP: Ud. recién hablaba de unidad, hace poco el Diputado Espinoza propuso que se agregue, a las tres banderas del peronismo, la bandera de la unidad, ¿qué opinión le merece?

MB.: “Yo creo que la unidad tiene que ser por sobre todas las cosas. En lo que a mí respecta y lo que represento somos personas de diálogo y consenso, y la unidad es lo más importante. Culpa de no haber unidad el peronismo terminó cómo termino, y desgraciadamente tuvimos que aguantar 4 años de este gobierno que padecimos todos los argentinos, y sobre todos los trabajadores. El peronismo unido es invencible, y cuando fuimos desunidos pagamos las consecuencias de ser derrotados por un gobierno de ultraderecha como es este, y por las urnas, cuando esta gente siempre llegó por los golpes militares, o de un peronismo proscripto, pero a través de las urnas es la primera vez que llegan, eso fue a causa de las divisiones que tuvimos, a veces las divisiones no son de los militantes y de la gente, sino de los dirigentes”

QP: El país esta viviendo una crisis socioeconómica muy grave, con una inflación desatada que supera el 50%, pero hablamos de esperanza, hablamos de paciencia, ¿Cuánto tiempo de paciencia y esperanza tiene el pueblo argentino para el próximo gobierno?

MB.: “Creo también que hay necesidades, la paciencia va a tener un límite, creo que tanto Alberto como Cristina, a nivel nacional, y Axel y Verónica en la provincia de Buenos Aires tienen la capacidad adecuada y van a armar los equipos necesarios para poder salir rápidamente de esta coyuntura que tenemos sobre todo de amplia miseria, pero de esta coyuntura hay que salir lo más rápido posible, y que nuestros chicos ancianos y trabajadores no tengan que ir a mendigar un plato de comida a los comedores y merenderos, por eso repito que la familia pueda comer las cuatro comidas en la casa eso es lo primero”