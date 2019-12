“EL HAMBRE ES UNA URGENCIA, NO ESPERA Y HAY QUE SOLUCIONARLO YA”

Fernando Asencio, dejó su banca como Diputado nacional pero, parece, que no vuelve al HCD matancero (tiene aún dos años de mandato) como Concejal sino que se desempeñaría en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Asencio señaló que “Siento que he estado a la altura de las circunstancia y me siento orgulloso y honrado de haber representado y defendido muchísimo a La Matanza, a la provincia y al país” y remarcó que “la gente votó para que Fernando sea el intendente, y todos queremos verlo en esa función y queremos que le vaya bien por La Matanza”

Q P: Estamos a pocos días de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, ¿Qué expectativas tiene?

FA.: “Ya me estoy despidiendo de ser Diputado nacional, que para mí fue una experiencia muy buena ya que he presentado más de 50 proyectos propios y otros 60 y picos de proyectos compartidos, he tenido buena exposición en el Congreso de la Nación. Siento que he estado a la altura de las circunstancia y me siento orgulloso y honrado de haber representado y defendido muchísimo a La Matanza, a la provincia y al país. Por otro lado; en este momento me estoy ocupando del traspaso presidencial trabajando con Cancillería, Casa Rosada y Congreso de la Nación. Si bien es un tema estrictamente protocolar del que se encarga Cancillería, yo estoy abocado a él porque me lo ha pedido el futuro Canciller Felipe Solá. También estoy trabajando en lo que viene con el próximo presidente Alberto Fernández. Estimo y creo que voy a estar con Felipe Solá en un lugar importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Realmente estoy con muchas expectativas y con muchas ganas de hacer cosas, y de hacer las cosas bien.”

Q P: Al gobierno entrante no le queda mucho margen de maniobras porque el gobierno que se va dejó un cuadro muy crítico en el país. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo se van a manejar en un margen tan estrecho?

FA.: “Creo que el peronismo siempre se hace cargo de gobiernos que han pasado (como ahora el gobierno de Macri) y han roto todo. Si uno mira la historia siempre el peronismo se ha hecho cargo de los campos minados que han dejado los gobiernos anteriores. Esto es lo que recibe el presidente entrante Alberto Fernández. La verdad es que dejan una herencia muy complicada, cada área de gobierno es un problema. Esta gente ha roto todo y otra vez es el peronismo quien tiene que poner el hombro. Pero confío en la capacidad de Alberto y en los muy buenos equipos de trabajo que armó. Es verdad que tiene poco margen pero va a salir adelante, y va a ser bueno para los argentinos.”

Q P: La gente de a pie tiene mucha expectativa pero también tiene muchas urgencias.

FA.: “Todo gobierno nuevo genera expectativa por ser nuevo. Las familias, las Pymes, las empresas depositan en él sus esperanzas. Y realmente hay urgencias. El hambre es una urgencia, no espera y hay que solucionarlo ya. Vamos en camino a eso; a la recuperación de las Pymes; a la recuperación del trabajo; y, principalmente, a ponerle a la gente plata en los bolsillos para que la puedan pasar un poco mejor porque hace 4 años que vienen sufriendo mal y siempre lo paga el trabajador y el ciudadano de a pie.”

Q P: Usted ha dado un salto cualitativo en su carrera política: Concejal, Diputado nacional y ahora parte del gobierno nacional. ¿Cómo vive esta situación?

FA.: “Lo tomo con mucha tranquilidad. Esta pregunta también me la hizo un colega suyo y le conté que yo todavía recuerdo mis intervenciones en el Concejo Deliberante. Cuando voy al Concejo me pone muy feliz porque fueron lugares, junto con la Cámara de Diputados, donde fui muy feliz. Pero no me cambia en nada. Uno tiene que mantener la esencia, el ímpetu, la personalidad, la humildad, y recordar de dónde viene. En mi caso soy un matancero, que represento primero los intereses de La Matanza y después los del país. Si mi aporte sirve para que le vaya bien al gobierno bienvenido sea, pero yo no me creo el mejor político ni el mejor dirigente. Me considero uno más del equipo de Alberto Fernández y de Felipe Solá, en este caso.”

Q P: ¿Cómo lo ve a Fernando Espinoza a pocos días de asumir un nuevo mandato como intendente?

FA.: “Yo, más que verlo, deseo que le vaya bien y que se ponga al frente del municipio, más ahora sabiendo que va a tener al gobernador y al presidente del mismo color político. Por esto, y por todo lo que le hace falta a La Matanza, creo que es el momento de que Fernando esté al frente de la intendencia. La gente votó para que Fernando sea el intendente, y todos queremos verlo en esa función y queremos que le vaya bien por La Matanza.”

Q P: ¿Cómo ve a La Matanza?

FA.: “Yo creo que estamos en un punto de despegue. Hace 4 años que La Matanza viene sufriendo los embates de los gobiernos provincial y nacional. Es más, yo he denunciado en la Cámara de Diputados de la Nación todas las cosas feas que le hacían a La Matanza. Entonces; teniendo en cuenta que los gobiernos nacional y provincial tienen el mismo color político que el de La Matanza, me parece que es un punto de despegue para terminar las cosas que faltan en el distrito. Por eso le pido al próximo intendente de La Matanza que aproveche esta situación porque La Matanza la necesita.”

Q P: ¿De acá en más qué?

FA.: “Voy a estar trabajando, primero, donde me diga el próximo presidente de la Nación, que estimo que será en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Pero voy a seguir trabajando políticamente en La Matanza, como lo vengo haciendo desde siempre y desde hace un año y pico en la unidad que se dio (pero esto se tiene que fortalecer). Por lo tanto, me van a ver seguido por el distrito porque voy a combinar un poco de las dos cosas.”