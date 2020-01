¿FUNCIONARIA FANTASMA, FUGITIVA O ESCONDIDA?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“HOMBRES QUE SEAN CONSECUENTES CON LOS PRINCIPIOS: De manera que la Escuela Superior Peronista ha de ser eminentemente activa. Debe utilizarse un método lo suficientemente activo como para que los hombres se capaciten para obrar, para que pongan en juego su actividad, pero que lo pongan en forma criteriosa, en forma capaz de llegar a conclusiones constructivas, y que a la vez tengan la fuerza motriz suficiente para realizar, porque lo sublime de la solución, como lo sublime de los principios, como lo sublime de las virtudes, no está en la enunciación, sino en la práctica de esas virtudes, de esos principios. Lo que nosotros queremos no es formar hombres que sepan enunciar bien tales cuestiones, sino hombres que cumplan esos principios, que tengan esas ideas y que posean esas virtudes. Si lo conseguimos, habremos cumplido con nuestra función de profesores de la Escuela Superior Peronista, pero si no lo conseguimos, cualesquiera sean la abnegación con que ejerzamos la cátedra y el sacrificio con que la realicemos, habremos perdido lamentablemente el tiempo, y les habremos hecho perder también a los alumnos su precioso tiempo” – Conducción Política – Juan Domingo Perón.

El Senador (m/c) José María Rocca fue, durante muchos años, unos de los principales protagonistas de la vida política de La Matanza. Cuando los años ya le pesaban bastante intentó pasarle la posta a su hija Karina Rocca que fue legisladora provincial y municipal pero, a partir del fallecimiento del ex senador, su hija, Karina Rocca parece que perdió el rumbo de su vida política.

Antes de fallecer, el Senador (m/c) José María Rocca y varios dirigentes históricos y destacados del peronismo matancero fundaron la Agrupación “La Federico” que, para ser sincero, tuvo muy poca vida. Utilizando dicha agrupación como trampolín, acordaron con Fernando Espinoza y Karina fue nombrada al frente de secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de La Matanza. Con su designación comenzó la desintegración de la agrupación mencionada ya que los dirigentes que habían acompañado se fueron yendo desilusionados por las actitudes de Rocca y, su pareja, Hugo Galván; quienes se adueñaron, literalmente, de dicha repartición municipal.

A partir de una investigación de nuestro medio (http://semanarioquintopoder.com/?p=18040), en la cual poníamos en evidencia a la pareja de dicha secretaria (negociados varios), Rocca comenzó de desbarrancar hasta que, su pareja, Hugo Galván, se descontroló y me agredió cobardemente (http://semanarioquintopoder.com/?p=20972). Durante la refriega recuerdo haberle dicho a Karina Rocca que se estaba jugando su carrera política y, lamentablemente, no me equivoqué mucho en el presagio.

Si bien, en ese momento tenso, no se dimensionó lo que había expresado con el tiempo y, paulatinamente, las acciones políticas de Rocca fueron disminuyendo. Si bien la Intendente Verónica Magario (al frente del municipio en ese momento) no tomó ninguna decisión de fondo (ni tampoco de forma) la estrella de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de La Matanza se fue apagando de a poco.

Desde el inicio de 2019 fue varios los mensajes que la conducción política le envió para que dé un paso al costado: le redujeron el presupuesto, la bajaron de secretaria a y subsecretaria, algunos dirigentes le acercaron insinuaciones pero no hubo caso, Karina Rocca se aferró, con uñas y dientes al cargo. Magario no quería pedirle la renuncia porque Rocca había sido víctima de golpes por parte de su pareja (http://semanarioquintopoder.com/?p=19334) y no quería quedar mal parada de echar a una mujer con problemas de violencia de género.

Karina Rocca se aprovechó de esta situación y fue accionando de una manera casi descabellada. Hacia agosto y septiembre del año pasado cerró, literalmente, la oficina de la subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de La Matanza. La Intendencia no hizo nada y Doña Rocca comenzó a alejar a los empleados municipales del área, quienes iban a trabajar y se encontraban que no podían quedarse. Posteriormente les permitían ir a firmar la asistencia una vez a la semana para, finalmente, no dejarles firmar la prestación de servicio. Varios de los municipales del área se jubilaron, otros pidieron traslados, otro renunció sin más y, algunos, quedaron colgados del pincel (Quedar colgado del pincel es lo mismo que quedar colgado de la brocha, esto es, quedarse sin piso, sin dónde apoyarse, quedarse solo). Por confiados o no tener la deslealtad política de irse con otros referentes políticos se encontraron con la mala noticia de no cobrar su haber del mes de diciembre porque Karina Rocca no firmó la prestación de servicio de los mismos.

Karina Rocca se aferró a su cargo de una forma vergonzosa y expresó que “Yo no renuncio, si quieren que me vaya me tienen que echar”.

Termino el mandato de Magario y ahora asumió Fernando Espinoza la Intendencia. Ante esto sería más que lógico que Karina Rocca presente la renuncia si no fue ratificada en el cargo por el nuevo Intendente, cosa que no hizo hasta ahora.

¿ESCONDIDA?

Karina Rocca, según algunas versiones verosímiles, habría retomado a su puesto en el Senado provincial, cargo al que habría accedido cuando su padre ocupó una banca en ese honorable cuerpo. Durante bastantes años estuvo de licencia en el mismo por ocupar cargos políticos de relativa importancia

Según fuentes confiables, “Rocca habría vuelto a ocupar dicho cargo a instancias de la Vicegobernadora Verónica Magario para que trabajé, junto a ella, en la presidencia del Senado provincial”.

Si bien Magario logra con esta maniobra evitar una vergonzosa salida política de Rocca le deja a Fernando Espinoza, actual Intendente, un embrollo administrativo nada envidiable porque, según señalamos en varias notas de nuestro medio, Karina Rocca y su pareja, Hugo Galván, han dejado un enorme hueco en el inventario patrimonial del municipio. No hablamos de lapiceras o simples elementos de oficina sino que faltan camionetas 4×4, maquinaria vial, maquinaria especializada en el manejo de residuos áridos, etc.

Estamos hablando de millones de pesos que le faltan al municipio y que repercute negativamente en el patrimonio municipal. ¿Cómo hará el municipio cuando presente su Rendición de Cuentas anual y se encuentre con ese hueco de miles de millones de pesos?, ¿cómo se justificará el gasto enorme que implicó comprar esas maquinarias y que hoy están desaparecidas?; pero un veterano y respetado político matancero me tiró una frase que resume la administración matancera: “El papel aguanta todo”; es decir, todo se dibuja.

Si el descomunal y descontrolado manejo que realizó Karina Rocca y su novio, Hugo Galván, en la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de La Matanza se dibuja y pasa.

Me pregunto: Fernando Espinoza ¿cómo hará para exigirle cuentas claras al resto del gabinete municipal?