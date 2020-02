EN POCAS PALABRAS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Nuestro Intendente, Fernando Espinoza, sigue ausente – presente en el distrito. Ausente porque anda escondido y sigue emperrado en no hablar con nadie pero, también, está presente porque anda haciendo recorridos publicitarios mostrando distintas obras que realiza el municipio.

Esta dualidad sigue encrespando los ánimos de los militantes y dirigentes políticos que lo han acompañado hasta ahora.

Si bien la mayoría está “adentro del oficialismo” eso no implica que lo sigan, con la misma pasión y lealtad, que antes porque el silencio del poder genera desconfianza.

Si bien los argentinos y, especialmente, muchos matanceros, estamos sufriendo una profunda crisis social y económica, el poder matancero se hace el distraído y, solamente, se muestran solidarios y comprometidos con los vecinos cuando hay una cámara de tv cerca.

Los vecinos, la dirigencia y militancia política están atentos a que Don Fernando se digne a hablar de verdad porque si habla con los hechos y no con palabras, estamos al horno con papas. Nadie entiende mucho de lo que está pasando porque desde el municipio no hay respuesta alguna ante esta crisis que estamos viviendo. No cuestiono el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, ni de la Secretaría de Salud, hablo de la estructura política del municipio porque no están poniendo el hombro para tratar de poner su granito de arena para salir de esta enorme crisis que atraviesa el país.

La economía local está muy estancada y el municipio está colaborando para profundizar la misma. Según la prensa oficialista local el gobierno municipal tiene dinero en plazo fijo miles de millones de pesos en varias cuentas corrientes en el Banco Provincia es decir: tiene plata. Pero, si hay plata ¿por qué desde octubre del 2019 no se le paga a los pequeños proveedores del municipio pero si se la pone viva a los grandes proveedores?.

La mayoría de los pequeños proveedores son de La Matanza y gastan el dinero en La Matanza y, eso ayuda, en mayor o menor medida, a mover la economía del distrito. Algunos de los grandes proveedores son de otros distritos y ese dinero invertido no regresa al pueblo matancero. También está la realidad de que muchos proveedores (grandes y chicos) están cobrando pero con un año de atraso; es decir, hicieron prestaciones o vendieron insumos en enero de 2019 y recién están cobrando ahora.

Ante esto es imposible no preguntarse: ¿hay plata o no hay plata?, ¿por qué no se le siguió pagando el bono a los trabajadores municipales?; ¿será que Espinoza no cumple porque no quiere o porque no le interesa?

Los matanceros estamos muy solos y eso se ve en la calle. Estamos, nuevamente, en manos de los delincuentes; todos los días hay noticias sobre crímenes y robos en distintos puntos del distrito. Ni el municipio ni la provincia han diseñado una política de seguridad pública y, nosotros estamos en el medio a la espera de ser víctimas de un robo y si nos roban, rogamos para que no nos maten. La inseguridad es un gran negocio y, parece, que la política está aprovechando la oportunidad.

FREZZER BARRERA: LA NUEVA MODA POLÍTICA DE FERNANDO

El Intendente matancero, Fernando Espinoza, no para de imponer nuevas modas políticas. En esta oportunidad nos referimos a Daniel Barrera que de primer Concejal pasó a ocupar la Vice jefatura de Gabinete municipal y que anda medio cabizbajo y meditabundo porque Don Fernando “lo mandó al frezzer” por qué contaron que “se lo vieron reunidos con personas alejados a los afectos y/o intereses políticos del Intendente”.

Sin tratar de defender al Senador (m/c) provincial, Daniel Barrera, me pregunto: ¿es para tanto?, ¿no hay cuestiones de gobierno más urgente para ocuparse de con quién habla o no un funcionario municipal?

Entiendo eso de las lealtades políticas pero también soy consciente que algunos tenemos o tienen derecho a una vida privada y hablar con este o aquel no te hace traidor porque algunas charlas son simplemente eso, charlas sin otro particular que hablar de esto o aquello.

La Vicegobernadora bonaerense y ex Intendente local, Verónica Magario, en función de lo comentado anteriormente anda dándole una mano grande a Fernando y no para de gastar llamadas (en realidad las paga el gobierno bonaerense) a diferentes referentes políticos pidiéndoles que “ayuden a Fernando…no lo dejen solo” (en referencia a Fernando Espinoza) y sobre el pucho los manda a dialogar con la Diputada Nacional y Privadísima Secretaria de Don Fernando, Liliana Yambrun, quién los trata de convencer de volver o sumarse a la gestión municipal comandada por Espinoza; eso sí, nadie habla con Fernando.

En función de esto uno puede deducir que Verónica tira el anzuelo y Yambrun los pesca; en unas palabras, podríamos afirmar que Liliana Yambrun está manejando la política del municipio de La Matanza.