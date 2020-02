“NOSOTROS ESTAMOS ARMANDO PARA ENFRENTAR A ESPINOZA”

Daniel Luque es una de las pocas voces discordantes del peronismo matancero. Hombre curtido en el debate y no tiene temor de expresar sus disidencias; eso suele generar debates muy interesante entre la militancia peronista matancera.

Luque sostiene que “Espinoza todavía está de campaña, sigue haciendo campaña, está constantemente en campaña, no gestiona, no se sienta a conducir a sus empleados municipales” y señala que “hay una Matanza abandonada, lo que no abandonan nunca son los sillones de los despachos”

QP: Luque ¿cómo ve la situación actual, teniendo en cuenta el cambio de gobierno?

DL.: “La situación a mi entender sigue igual de comprometida que antes, hace dos meses atrás, más allá de que se han hecho algunos movimientos de la nueva gestión de gobierno, pero hay una cuestión que todavía no se logro ponerle coto, que es el tema de la inflación, si hay un mango más que esta dando vuelta en las calles, se lo sigue comiendo la inflación, así que veo muy comprometida la inflación, y si no solucionan el tema este de parar los aumentos estamos igual que hace dos meses atrás. Hay otro tema que es crucial, las tarifas se congelaron por 6 meses, pero de todas maneras no es la solución, porque a la gente le siguen cortando la luz, el gas, porque no se puede pagar, son impagables, si el cuadro tarifario no varía, y no hace un retroceso, no hay solución para eso tampoco, la plata se la sigue llevando las tarifas, la gente vive y trabaja para pagar las tarifas”

QP: Hablando de política local, antes Magario sostenía que muchas cosas no se podían hacer por tener el gobierno nacional, y provincial en contra. Hoy Espinoza, tiene el gobierno nacional y provincial del mismo color político, más plata en el banco, pero el gobierno municipal no arranca, ¿cómo ve eso?

DL.: “Lo que vengo viendo y diciendo, es que Espinoza todavía está de campaña, sigue haciendo campaña, esta constantemente en campaña, no gestiona, no se sienta a conducir a sus empleados municipales, por lo tanto, el municipio, es un municipio que esta planchado, no hay gestión”

QP: ¿Parece un municipio neoliberal, donde todos los servicios están privatizados?

DL.: “Si, también tenemos que decir que, es un municipio corporativo el de La Matanza, peronista partidariamente, pero es una corporación, todo lo que ocurre en La Matanza es corporativo”

QP: ¿Cómo ve el ánimo de la gente acá en La Matanza?

DL.: “La gente a partir de las elecciones experimento un espíritu esperanzador, obviamente, por una cuestión de experiencia respecto a un gobierno peronista, como el que tuvimos hace cuatro años, la gente en general vio esa posibilidad de cambio, repito, se está complicando más de lo que la gente esperaba, y es natural que después de 4 años de gobierno neoliberal, y después de solamente dos meses de gestión, todavía no haya grandes transformaciones. A la gente le esta haciendo mella eso de que le cuesta comprar sus alimentos, porque la inflación no para hay remarcación de precios todos los días, en los mercados chinos, y en los grandes supermercados, en los almacenes de los barrios y las cadenas formadoras de precios, esta imparable, entonces la gente experimenta esa frustración respecto de lo que esperaba”

QP: ¿Cómo ve la militancia peronista en La Matanza, ¿el militante del peronismo está unido o amontonado?

DL.: “Acá tenemos dos estilos de militancia, tenemos la militancia municipalizada, que también esta planchada, como esta planchado el municipio, milita al ritmo del municipio y hasta cree que esas horas de laburo municipal son parte de la militancia, es lo que ocurre en general, no digo que no haya compañeros que dedique sus tardes a caminar el barrio y militar el territorio, por un lado eso, y por el otro hay una militancia que esta fuera de ese contexto de municipalización y que lamentablemente carecen de los recursos y de las respuestas para llevar soluciones a sus barrios, entonces se produce que estamos careciendo de esa posibilidad de consensuar políticas militantes”

QP: Se ve a la militancia, que puso tanto fervor en la campaña, hoy la ve medio parada

DL.: “Si, seguro, pero porque también estamos en un interregno, digamos, donde están empezando a ocurrir algunos cambios, pero los cambios todavía no llegan al territorio, entonces la militancia no está teniendo tampoco ningún eje de militancia, en el medio tenemos enero, febrero que son meses vacacionales, y como mucha preocupación no hay en la dirigencia por las necesidades, las expectativas, y la demanda de la gente, entonces sí, se desaparecen”

QP: ¿Cómo avizora el futuro político?, ¿ve una competencia interna cómo se reclama, o vamos a terminar con el dedo de Fernando de nuevo?

DL.: “Lo que más quisiéramos, por lo menos en los medios donde uno anda, lo que más quisiéramos es tener la posibilidad de disputar desde nuestras convicciones poder disputar las elecciones, lamentablemente no se han abierto hace muchos años las internas”

QP: ¿Y qué perspectiva tiene de acá a mediano plazo?

DL.: “En el mediano plazo, la única posibilidad que tenemos los compañeros militantes que estamos trabajando con la convicción del peronismo, pero no de un peronismo corporativo, ni liberal como el que conduce La Matanza, sino desde el peronismo popular, territorial, la única posibilidad que tenemos de poner en valor nuestro trabajo, es generando una unidad del sector, que es un poco, no digo utópico, porque es bastante complicado, todos nos creemos la cabeza del león, y la verdad es que no somos ni la cola del ratón, esa es la realidad”

QP: Ud. perteneció durante muchos años a los movimientos sociales, y hoy en alguna medida los movimientos sociales están integrados en el gobierno, ¿cómo los ve, son parte de la partidocracia?

DL.: “La gran mayoría de los beneficiarios son rehenes de los movimientos sociales, a partir del momento que tenes un compromiso de subir a un micro, porque sino te van a quitar el plan, o programa que tenes, sos un rehén. Me parece una herramienta de doble filo, no veo que sea algo justo, a mi me gustaría, es una expresión mía, que esa gente que esta en un movimiento social, sobre todo sus cuadros dirigentes y cuadros militantes, me gustaría que trabajaran más en una función territorial, no en ir a llenar la plaza de mayo, salir a la calle en cada barrio para saber la necesidad de ese barrio, me parece que en ese aspecto es muy mezquina la cuestión esa”

QP: En las últimas elecciones el objetivo era ganarle a Macri, y eso es como que forzó la unidad en el peronismo, ¿fue un erro no haber discutido técnicamente algunas cuestiones?, porque después de ganar esa discusión nunca se dio

DL.: “Hay una cuestión que una cosa era la necesidad electoral de ganar la elección, a cualquier costo había que sacar a Macri del gobierno, en cada municipio, y en cada provincia, había que sacar todo lo que fuera neoliberalismo, había que hacer esa unidad, no había otra, lo que genera por supuesto que a nivel de ese frente componedor de un gobierno están surgiendo diferencias, están surgiendo discusiones, sin ir mas lejos se habló mucho de los presos políticos, yo me permito disentir con nuestro propio gobierno, sin dejar de apoyar, y defender la gestión de Alberto Fernández, pero disiento al tratamiento que se le da a la cuestión de presos políticos, también es cierto y hay que decirlo, los presos políticos son presos del poder judicial, la única autoridad competente del tema de presos son los jueces, por los cual suponemos que el ejecutivo no tiene injerencia en esas cuestiones, creo que hay que demandar a la justicia que acelere las definiciones, porque además, son mayoritariamente causas armadas, no son 4 presos políticos, son 62 presos políticos en todo el país, en Jujuy, Salta, en Mendoza, en Buenos Aires y Neuquén, hay presos políticos. Es una de las disidencias que podemos tener, el cuadro tarifario es otra disidencia, pero en líneas generales sabemos que tenemos que apoyar a este gobierno que es nuestro, que nosotros lo militamos, y que votamos, y que queremos y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que prospere, para salir de esta crisis, que de verdad fue heredada, y que después habrá tiempo para discutir otras cuestiones, dentro de la militancia estas cuestiones no tienen freno, nosotros discutimos estas cuestiones, con diferentes posiciones obvio”

QP: El intendente Fernando Espinoza ha hecho algunos cambios en el gabinete, pero no cambiaron las políticas, ¿cómo ve ese tema?

DL.: “No ha cambiaron las políticas porque no hay políticas, no hay gestión, lamentablemente salvo honrosa excepción, no hay gestión, se cumple en lo mínimo que se puede cumplir. Tenemos problemas muy graves en La Matanza, tenemos problemas de medio ambiente, cada diez cuadras tenemos un basural a cielo abierto, en todas las localidades, esto es algo que la gestión tiene que solucionar, tenemos problemas de salud, en el km que quieras, lo que ellos llaman tercer cordón, si te descompones una noche a las dos de la mañana, por alguna cuestión, o una peritonitis, o un ataque al corazón, te morís dentro del barrio, porque no te socorre nadie, más allá de que abran los hospitales, ese problema va a existir, no se va a solucionar sin una atención primaria, en cada barrio, entonces hay que direccionar el presupuesto a gente que atienda en los barrios, un médico, un enfermero, más tres o cuatro ambulancias en cada localidad, dispuesta a la emergencia de sacar a la persona del barrio. Tenemos el problema del transporte, nuestra gente que viaja desde los km, viajan como ganado en los colectivos, porque las empresas tienen la mínima frecuencia, el servicio además de sucio es malo, y nuestra gente esta viajando en esos colectivos, nuestros abuelos, nuestros pibes, nuestras mujeres, y nuestros trabajadores, están viajando en esos transportes, no hay un control. Los controles están mirando para otro lado por alguna razón, vaya a saber cuál, esto viéndolo así por arriba, medioambiente, salud, transporte, tres temas que si empezas a escarbar, hay una Matanza abandonada, lo que no abandonan nunca son los sillones de los despachos, tenemos un concejal, que es concejal hace 36 años, no tengo nada que decir del concejal, me estoy quejando del sistema político de La Matanza que hace que haya un concejal que hace 36 años que es concejal, y que como peronistas yo lo he votado 10 veces, no tengo nada personal contra el concejal, pero este sistema es inadmisible, es inadmisible que haya diez familias patricias dentro de la política de La Matanza, que son la gran corporación política de La Matanza, entonces ¿de que manera me van a explicar que se va a renovar la política?”

QP: Siendo militante desde hace muchos años, si lo llaman para integrar el gobierno municipal, ¿lo haría?

DL.: “No sé si lo haría o no lo haría, lo que si sé es que no cambiaría mi forma de pensar, por alguna razón hace 18 años que me fui de la gestión municipal, y nunca más me llamaron, a mí no me llamaron nunca, yo soy muy claro en mis pensamientos”

QP: ¿Cómo es militar y vivir fuera de la orbita de la estructura política del municipio?

DL.: “Eso debería ser lo natural, uno milita porque es militante, porque tiene principios, porque tiene criterio propio, a mi no me dicen lo que tengo que decir, me puedo equivocar, no soy el dueño de la verdad, pero nadie me dice lo que tengo que decir, eso porque no dependo de un sueldo, hay que decir, hay que tener y generar las condiciones, para que el que milita, mira ‘Evita’ dijo algo claro, ‘sobran alcahuetes y faltan militantes revolucionarios’, en este país sobran alcahuetes y faltan militantes revolucionarios, eso lo dijo Evita, y es valido hoy y como siempre fue valido”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DL.: “En este momento, no solamente en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, hay muchos compañeros que estamos pensando de esta manera, y que estamos empezando a encontrarnos, porque no vemos respuestas, porque vemos que para aquello que luchamos y militamos, no esta teniendo eco, y creemos que la vida del militante es lucha, la vida del militante es utopía, y los que militamos creemos y tenemos convicciones, estamos siempre detrás de esa utopía, que es lo que nos mantiene vivos, y activos, así que estamos encontrándonos y en marzo vamos a tener alguna rueda de discusión, de debate, en la provincia de Buenos Aires. En La Matanza está madurando una cuestión que tiene que ver con la falta de respuesta de los que gobiernan y con el abandono de ese sector de gobernantes con los ejes de campaña, o sea se hace campaña para una cosa y se gobierna para otra, y por esa cuestión los militantes nos sentimos un poco usados y estamos decididos a enfrentar y cambiar esta situación. Si debemos enfrentar electoralmente al oficialismo matancero, lo vamos hacer. Nosotros estamos armando para enfrentar a Espinoza”