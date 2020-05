DANIEL TRONCOSO: ¿SOCIO DE ESPINOZA O EL EMPLEADO DEL MES?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Las actitudes del Sec. Gral. del STMLM, Daniel Troncoso, genera muchas dudas; esas mismas dudas le restan credibilidad en todo lo que hace o dice. Posiblemente no sea todo culpa de él pero hoy está frente a un sindicato que no cumple con los requerimientos de sus afiliados.

No es casual que la mayoría de los trabajadores municipales matanceros estén embroncados con la dirigencia sindical del STMLM, hay muchos y variados motivos para eso.

En primer lugar ven que el la dirigencia del STMLM anda corriendo detrás de los problemas o, simplemente, se hacen los distraídos hasta que la realidad les imponen accionar. Soy sincero, si no existieran las redes sociales, nadie se enteraría de las cosas que ha dejado pasar esta conducción sindical; porque solo accionan si se levanta revuelo.

El pasado 14 de mayo publicamos la nota: EL CIRCO MEDIÁTICO DE FERNANDO Y EL LAVADERO SE CIERRA (http://semanarioquintopoder.com/?p=27445). Hasta ese momento la conducción del STMLM no había dicho ni hecho nada pero cuando se comenzó a comentar la situación del lavadero municipal fue ahí donde comenzaron a accionar pero, todo parece hecho de cara a la tribuna porque Daniel Troncoso estaba al tanto del problema y había dejado avanzar al departamento ejecutivo en la privatización delo lavadero central.

Después de hacerse público el tema salió a mostrar el trabajo que habían hecho para evitar el mismo y lo que mostraron es patético, solo notas para este u aquel organismo estatal.

Esto es solo es un ejemplo de todas las cosas que han dejado pasar o se hicieron los distraídos. Durante la campaña electoral para la renovación de la conducción sindical, nuestro medio publicó la nota: AGRUPACIÓN MUNICIPAL Y ECONÓMICA “LAS TORRES LE PARC” donde hablamos (http://semanarioquintopoder.com/?p=20693) de las cosas que se venían. Según los resultados muchos no nos leían en esos días.

El Dr. Walter González, Daniel Troncoso, el Dr. Diego Langman y Juan Carlos Sluga han estado trabajando para eliminar la obra social de los trabajadores municipales matanceros y, pasar a los mismos, a que se atiendan por IOMA.

A Daniel Troncoso lo hemos entrevistado varias veces en nuestro medio pero, desde marzo, no quiere hablar con nosotros porque sabe que vamos a preguntar y él no tiene respuestas a esas preguntas; es más, no puede responder ninguna pregunta que le hagamos aunque las mismas no sean muy complicadas ni compromiso.

Hasta el momento el Intendente Fernando Espinoza se ha comportado bastante mal con los trabajadores municipales matanceros. Se hizo el distraído con el urgente tema de una seria recomposición salarial, es más, dejó de pagar el bono otorgado en diciembre y la conducción del STMLM no dijeron nada ni hicieron nada.

Pero, lamentablemente, eso no es todo porque los trabajadores municipales matanceros están enfrentando la pandemia sin respaldo y sin los elementos adecuados para cumplir sus tareas sin poner en riesgo su vida. Cuando reclaman los amenazan con dar de baja su contrato y dejarlos sin laburo o, te dicen que: agradece que tenes trabajo. Ante esto la conducción del STMLM no hace ni dice nada.

Los trabajadores municipales están comenzando a hablar porque saben que esto es una carrera suicida porque se van a quedar sin obra social y sin ninguna posibilidad de ser respaldados o defendidos ante un reclamo a la patronal.

Un trabajador municipal escribió, en su muro de la red social Facebook, lo siguiente: “no creo que el papel del sec. gral. sea triste, es vergonzoso, siguen rifando la dignidad y ahora la vida de los trabajadores que los llevaron a sus cargos, nos dejaron sin obra social, no hicieron cumplir la ley 14656, no pelearon en su momento el aumento del % de antigüedad…..da asco más que tristeza”.

Otro municipal escribió que “la verdad que no lo puedo creer que cierren el lavadero central!! Ahora quedaron 11 personas las cuales lavan 4 hospitales, el centro ontológico, cemefir y las postas del municipio. Repartidos en 2 turnos de 6 horas y sacan el trabajo con una maquina o todas andando son personas muy trabajadoras y responsables de su trabajo” y señaló que “Primero empezó con la cocina del hospital del niño. Ahora hay una empresa que trae la comida de afuera. Después pasó con los de servicios. Muchos sectores de la municipalidad, incluso la misma municipalidad, lo limpia una empresa privada. Hay que salir a defender la carrera municipal. Nos están viendo la cara! Y no hay un gremio que nos defienda”

Ante esta situación, un miembro de la Comisión Directiva del STMLM, solicitando mantener el anonimato, me dijo que “Lo de Troncoso y los demás miembros de la Comisión Directiva no es gratuito; ellos se llevan su parte de la torta por hacerse los boludos. Hay entre un millón y 700 mil pesos por mes que se reparten. Los principales se llevan entre 300 mil a 200 mil pesos por mes. Yo medio que di un paso al costado porque no era lo que pensaba, no voy a traicionar a mis compañeros por unos mangos”.