HOSPITAL DE NIÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA: LA ANGURRIA DE LA “CORPORACIÓN MÉDICA”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Los reclamos salariales y de condiciones de trabajo de los empleados municipales matanceros son numerosos y muy justos. Son rehenes de los políticos locales y, estos, se abusan constantemente de ese poder. Desde el Intendente hasta el último dirigente político que “metió a trabajar a alguien en el municipio” se aprovechan descaradamente de la precariedad laboral del trabajador municipal.

Y encima de todo esto una pandemia que cambia todo.

La pandemia provocada por el virus Covid-19 agudizó, negativamente, la situación laboral de los trabajadores municipales de la salud de La Matanza y no solo desde el orden salarial (están con la misma escala salarial desde abril del 2019 y, los bonos salariales que dio Fernando Espinoza no fueron incorporados al sueldo) sino que también están exponiendo su vida con los mínimos elementos de bioseguridad.

Hay muchos casos de trabajadores municipales de la salud de La Matanza que están contagiados por el virus Covid-19 y las autoridades municipales no les realiza el hisopado correspondiente para ver la cantidad de contagiados que hay en los centros de salud del municipio, aduciendo el alto costo del mismo. “

“No hay plata para el hisopado pero si hay millones para la TV y las notas pagas” me decía muy molesto un experimentado profesional del área de salud.

A todo esto hay que sumarle la voracidad de la “corporación médica” que volvió a ocupar los lugares de “decisión política” luego del interinato del Dr. Alejandro Collia, hoy funcionario del gobierno nacional.

La “Corporación Médica es sinónimo de corrupción” me explicó un médico municipal allá por el 2018 cuando nuestro medio realizó una serie de notas donde pusimos al descubierto el manejo inescrupuloso de algunos profesionales/empresarios de la salud enquistados en el área de salud del municipio de La Matanza (LA INSALUBRIDAD MATANCERA: REMEDIOS VENCIDOS, MÉDICOS SIN TÍTULOS Y LA CORPORACIÓN MÉDICA EN ACCIÓN – http://semanarioquintopoder.com/?p=21612 – SALUD MATANCERA: DESIDIA, CORRUPTELAS Y NEGOCIADOS – LA FORMULA DEL DESASTRE – http://semanarioquintopoder.com/?p=21818 – LA PSIQUIATRA TRUCHA Y EL MICROSCOPIO CON RUEDITAS - http://semanarioquintopoder.com/?p=21949 – EL PARAÍSO DE LAS LOLAS: UNA ESTAFA AL IOMA – http://semanarioquintopoder.com/?p=22067 -).

UN HOSPITAL AL BORDE DEL COLAPSO

La Lic. María Graciela Amarilla, delegada Gremial del Hospital del Niño de San Justo, publicó en su muro de la red social Facebook, el siguiente comentario: “Resistiendo – Hoy en día los trabajadores de la salud estamos sufriendo en la mayoría de los lugares de trabajo trato no digno ya que tenemos sueldos miserables todos los empleados municipales, y los del área de salud hasta denigrante. No poseemos en CANTIDAD suficiente insumos, elementos de barrera adecuados ya que un tapabocas por guardia ni siquiera barbijo quirúrgico no corresponde. Tiene una vida útil y seguir usando un elemento descartable te da una falsa seguridad. Hemos hecho notas pidiendo de todas las maneras posibles E.P.P. y fundamentando nuestro reclamo y no logramos sensibilizar a las autoridades y que nos den respuestas.

Si tenemos protectores faciales son donados y si alguien tiene un mameluco hidrorrepelente se lo compró. Lo cierto es que se retacea y prioriza los escasos insumos y no se cuida al recurso humano. Pasamos de ser sujetos de derecho a objetos, lo grave es que si nos enfermamos no sabemos el desenlace que puede ser fatal. Desde el comienzo de la pandemia estamos en la primera línea de batalla, esenciales cumpliendo lo que amamos y debemos hacer. Nos merecemos el respeto y la remuneración económica prometida hace más de 2 meses decreto 315/20 y también sentir que se nos valora. Pedimos a la sociedad apoyo en nuestro reclamo junto a cada aplauso que nos dieron. Tenemos vocación pero estamos desmotivados porque no tienen empatía hacia nosotros. Es muy duro cursar un aislamiento preventivo y no saber si ya contagiaste a tus seres más queridos. En lo personal es mi situación y la de varias compañeras/ros porque el virus ingresó, circuló, ¿cómo fue que paso? No tendrá algo que ver lo mencionado antes, más la falta de capacitación, no aplicación de protocolos correctamente porque vuelvo a repetir no se cuida al recurso humano. La pandemia no nos quita el estado de derecho de expresarnos y manifestarnos porque importamos y en lugar de molestarse cumplan la función que tienen con responsabilidad hacia nosotros que dependemos del buen juicio y criterio y estamos subordinados. Soy la voz de mis compañeros como representante gremial y los barbijos no callan la realidad. Pronta recuperación a mis queridas/os colegas. Próxima manifestación en Caravana de autos por obvias razones no puedo participar pero estaré pasando el link del zoom para que se organicen”.

Más allá de lo expuesto por la delegada gremial del nosocomio, varios trabajadores nos comentaron que “La Lic. Miryam Sequeira el 29/05 pasado resolvió dejar de trabajar con el sistema de Resguardo del Personal. Este sistema nos dividía en grupos de trabajo y se trabajaba en forma alterna. Esto nos permitía que, en caso de que un compañero/a se infectase de Covid-19, se podría individualizar en forma rápida a la gente que había tenido contacto y poder poner en marcha el protocolo correspondiente” y señalan que “La Dirección del Hospital no nos permite manifestarnos reclamando por nuestros salarios aduciendo la posibilidad de contagio de Covid-19 cuando el principal riesgo es no contar con los elementos elementales de bioseguridad”.

“Mi salario, con 10 años de antigüedad es de 15 mil pesos de básico y tengo 10 años como contratada” señaló una trabajadora del Hospital y explicó que “Muchos compañeros tienen miedo de ir a trabajar por miedo a los contagios pero lo hacemos igual más allá de que muchos vecinos que nos aplauden nos marginan. Es muy complicado el tema y no nos sentimos respaldados ni por la conducción del STMLM ni por las autoridades municipales” y finalizó explicando que “Nos es joda lo que estamos viviendo, estamos muy expuestos y hay muchos compañeros infectados (alrededor de 9) y, muchos más, en aislamiento preventivo”.

LOS NEGOCIADOS A LA ORDEN DEL DÍA

Hace varios años que en el Hospital de Niños de San justo ocurren cosas extrañas. En notas anteriores hemos hablado de privatizaciones fantasmas, de guardias cubiertas, subrepticiamente, por profesionales extranjeros que reemplazan a los médicos locales quienes les dan el sello con su matrícula para poder dedicarse a otras actividades mejor remuneradas.

Como decía mi abuela, para muestra basta un botón y en base a eso vamos a hablar de uno de los servicios privatizados en el Hospital de Niños de San Justo. El año pasado, la secretaria de Salud municipal, la Dra. Gabriela Álvarez resolvió cerrar la cocina del hospital y privatizar la entrega de viandas para los pacientes, sus acompañantes y los profesionales del nosocomio.

Cada vianda tiene un costo de $1500 para los profesionales y los acompañantes de los pacientes. Para los chicos internados la vianda cuesta $1300. El municipio paga sin chistar estos valores y, la comida que hay en esas viandas suele resultar incomibles.

Día a día se ve que, aproximadamente, la mitad de las viandas van a parar los tachos de basura porque la gente se niega a consumirlo pero no lo hacen porque son mañosos (como me decía mi vieja) o de paladar negro, simplemente tiran la comida porque la misma es, virtualmente, incomible.

Empleados municipales hicieron analizar varias viandas de comida en un laboratorio y encontraron que, las mismas, están “contaminadas por bacterias que provocan serias enfermedades gastrointestinales”.

Las bacterias detectadas fueron: El Enterobacter cloacae es una bacteria que pertenece al género (https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter_cloacae) Enterobacter, de la familia de las Enterobacteriaceae. Es un bacilo Gram negativo Oxidasa negativo y Catalasa positivo presente (como microbiota local) en el aparato digestivo humano. Se han descrito casos de infecciones del tracto urinario, de herida quirúrgica e incluso bacteriemia. No obstante, lo más frecuente son infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos.

También se detectó Klebsiella oxytoca (https://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_oxytoca) que es una especie Gram-negativa de bacteria, redondeadas, estrechamente relacionadas con K. pneumoniae, de la que se distingue por ser indol positiva; y por tener ligeras diferencias en relación a los medios en que puede crecer, siendo capaz de multiplicarse en melecitosa, y no en 3-hidroxibutirato. Es una bacteria patógena que puede ocasionar infección y enfermedad en humanos.

Y la bacteria Klebsiella pneumoniae (https://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae) es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella, compuesto por bacterias Gram negativas de la familia Enterobacteriaceae, que desempeñan un importante papel como causa de las enfermedades infecciosas oportunistas.

La empresa que ganó la provisión de viandas de comida para los pacientes, sus acompañantes y los profesionales del nosocomio fue “MASSEI MCM S.R.L” cuyo Gerente es Horacio Francisco COLLIA. Me parece conocido el apellido, ¿será familiar del Dr. Alejandro Collia, ex Sec. de Salud del municipio y actual funcionario del gobierno nacional?.

Pero parece que, para la “Corporación Médica Matancera” la emergencia provocada por el Covid-19 da para todo y, entre ese todo, podemos hablar del Lavadero Central ubicado dentro del Hospital de Niños de San Justo que se dedicaba al lavado de la ropa blanca de todos los hospitales y centro de salud que están bajo la órbita del municipio matancero.

El pasado 08/05 la Sec. de salud municipal. La Dra. Gabriela Álvarez, dispuso el cierre del mismo y la contratación externa para el lavado de la ropa blanca aduciendo que la infraestructura instalada no estaba en condiciones para combatir el Covid-19 y sin más lo cerraron. Nadie sabe cuál es la empresa que se dedica al lavado de la ropa ni los costos de ese servicio y, obviamente, nadie vio la licitación. La mayoría presupone que fue por contratación directa.

La excusa fue el Covid-19 y todo el mundo supuso que el cierre sería temporal mientras dure la emergencia pero no es así porque, ya le han comunicado a los trabajadores de dicho sector, que “el cierre del lavadero es definitivo y todos deben estar reubicados en otros establecimientos del área de salud para el 1° de julio”.

“Los Negociados están a la orden del día y esos negociados son los principales responsables de la propagación del Covid-19 porque le hablan a Fernando Espinoza a la oreja y le recomiendan cualquier cosa” me comentó un experimentado funcionario municipal, del área de salud y señaló que “El municipio debería invertir en verdaderas medidas de protección, como elementos de bioseguridad acordes a los estándares reconocidos. Todas son jugadas publicitarias y, cuando se comience seriamente a testear a la población, nos vamos a llevar una muy mala sorpresa”-

El mismo funcionario municipal nos dijo que “La vuelta del Dr. Tur no es casual, la Corporación Médica no trabaja en base a casualidades. La Dra. Gabriela Álvarez había quedado a cargo de salud porque, teóricamente, este año se jubilaba pero demostró su falta de capacidad y tuvo que volver su pareja, Horacio Tur y este viene con varios negocios bajo el brazo.

No nos olvidemos que Tur hace más de un año que se había jubilado y, ahora, Fernando lo convoca desesperado ante la inutilidad de la Álvarez. Tur no viene a trabajar gratis ni por la patria”