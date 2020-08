LAS COMPLEJIDADES DE FERNANDO: ¿UN PACTO CON LOS IMBERBES?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El vocablo latino imberbis llegó al castellano como imberbe. Se trata de un adjetivo que se utiliza para calificar a quien aún no le crece la barba. De acuerdo a esta definición, los niños, los adolescentes y los jóvenes que, por cuestiones de desarrollo, no tienen barba.

“Hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años” J. D. Perón – (https://www.cunadelanoticia.com/?p=64501)

Don Fernando Tomás Espinoza se siente bien, anda caminando con el pecho inflado y copetudo, se siente Gardel y Lepera juntos y nadie pero nadie le puede sacar de la cabeza (¡!!Flor de cabeza¡¡¡) que se encamina a cumplimentar sus sueños y aspiraciones.

Llueven las visitas de funcionarios nacionales y provinciales al distrito, se sienta a morfar con los poderosos del gobierno (como sucedió el martes de la semana pasada), levanta el teléfono y habla con cualquier funcionario proponiendo ideas y desarrollando conceptos pero, según comentan, las cosas no son tan así.

Espinoza encargó varios trajes, con corte de funcionario de primer nivel, está buscando departamento en La Plata (aunque no lo necesitaría) y viendo de comprar uno más grande en Puerto Madero porque se ve viviendo, dentro de poco o de un par de años, por esos lares. Se está preparando para dar el gran salto.

Pero La Matanza, su lugar de origen y piedra fundamental de su poder e incidencia política, anda más que complicada y el futuro mismo está muy complicado.

Si Fernando se va a cumplir funciones a La Plata o se convierte en funcionario de primer nivel del gobierno nacional, no podrá hacerlo tranquilo porque no tiene reemplazo que colme sus expectativas.

Él siente que “no tiene un candidato potable” que cumpla con sus expectativas y necesidades porque “sus posibles sucesores o tienen su total confianza pero les falta peso político y experiencia de conducción” o, por otro lado, “tiene un sucesor con peso político y experiencia pero no es hombre de su confianza”.

Para las primeras opciones tiene a las “Dos Lilianas al alcance de su mano”. Una fue su secretaria privada durante sus muchos años de Intendente, manejó muchos temas delicados pero “cuando la quiso probar (los primeros de su nuevo mandato y ella siendo Diputada Nacional) para el manejo de las crisis políticas locales hizo agua y no consiguió parar ninguna pelota”.

Debemos reconocer que todas las pifiadas que se mandó no todas son fruto de su falta de experiencia o incapacidad (porque estar cerca del poder no te hace poderoso si no tenes escuela y capacidad) sino más bien que sufrió “la gran Fernando” es decir, se la mandó a arreglar entuertos que él le encargaba pero, a su vez, nunca le dio la puntada final para cerrar los acuerdos a los que llegó.

La otra Liliana (que fue también su secretaria privada cuando Fernando era Concejal) maneja el HCD matancero pero “lo hace apoyándose cada vez más en Sergio Landín y el Profe Rolleri”. Según algunos detractores “ella no estaría a la altura de reemplazar a Fernando” pero hace “los deberes que le encomiendan pero, al igual que la otra Liliana, sufre la Gran Fernando”.

Daniel Barrera quién debería ser su reemplazo legal y político por haber sido candidato a primer Concejal, lo mandó “al frezzer por haber acudido a una reunión sin el permiso de Fernando y, esté, pensó que le estaba jugando por afuera”. Barrera despierta la simpatía de la militancia y la dirigencia política matancera, tiene experiencia y muñeca para el cargo pero “Fernando Tomás le perdió confianza y lo sepultó como vicejefe de gabinete tratando de resolver problemas sin apoyo y quedando pagando siempre (como ocurrió recientemente con los Bomberos Voluntarios de Matanza)”.

Don Fernando Tomás anda muy ocupado “operando a otros niveles de gobierno y poder”. Según algunos analistas, Fernando hizo valer “Algunas de sus inversiones en algunos medios que lo han hecho grato al poder pero aún eso no le garantiza ninguna promoción porque la misma sigue dependiendo del dedo de Cristina y la opinión de Alberto”. Por las dudas “lo miman y lo mantienen ocupado” pero igual lo “miran de reojo porque a pesar del apoyo (tanto financiero como político) que recibe sigue sin dar la talla en una gestión municipal que hace agua por todos lados”.

La Matanza fue el municipio, a nivel nacional y provincial, que “más dinero recibió y donde el estado (tanto a nivel nacional como provincial) más invirtió en obras y acciones políticas” pero, de todo ese esfuerzo, “no se ven los resultados esperados y temen que el distrito estalle (movilizaciones, tomas de terrenos, piquetes, inseguridad, etc.)” y, como dijo Fernando alguna vez: “Si La Matanza estalla, estalla el conurbano”.

Don Fernando Tomás, en la opinión de varios políticos muy relacionados con el poder, “tiene muchas facturas impagas con el poder político y, aún peor, con los dirigentes y la militancia local que son los muros de contención de la población”.

“La Matanza anda a la deriva cuando no debería estar así” me comentó un experimentado dirigente que toma café con varios funcionarios poderosos y señala que “Desde arriba no se olvidan de algunas agachadas del Intendente (https://semanarioquintopoder.com/?p=26841) pero cómo lo necesitan lo están apoyando” y agregó que “Todos saben de sus aspiraciones y apetencia y algunos sectores, muy poderosos dentro del gobierno, le estarían hablando a la oreja para pactar”.

Según este analista, “Dicho pacto debería estar blindado porque temen que Espinoza les haga una de esas triquiñuelas que sabe hacer y que siempre le salen mal” y, sin anestesia, anunció que “Fernando estaría charlando con La Cámpora para darles lugar en las listas del año próximo y, después, avanzar para que jueguen en la interna para sucederlo en igualdad de condiciones con el PJ matancero a cambio del apoyo de ellos para lograr sus objetivos políticos (alguna de dos importantes candidaturas que se pondrán, en juego, en las elecciones de 2023, una provincial y otra nacional)”.

Según otros funcionarios nacionales consultados “Fernando andaría considerando seriamente la propuesta” y las repercusiones serían devastadoras para el peronismo matancero porque estaría “entregando el proyecto que fundó Alberto Balestrini para satisfacer sus aspiraciones políticas”

Esto no estaría muy alejado de la realidad dado que la desconfianza natural de Don Fernando Tomás “barrió de un plumazo a todo aquel que pudiera ser un reemplazo potable” y si miramos bien, hoy hay muy pocos funcionarios (en el municipio matancero) que hayan estado junto a Balestrini en la histórica batalla contra Pierri – Cozzi; es más, me atrevería a decir “que hay más gente de Pierri que de Balestrini en el gobierno municipal”.

En todos los esquemas políticos que se diseñan a futuro, La Matanza ocupa un rol protagónico y sería una de las presas políticas más apetecibles de las futuras elecciones. Si le sumamos que Espinoza está muy desgastado ante los vecinos y muchos dirigentes y militantes del peronismo matancero no sería muy descabellado pensar en la posibilidad o, la necesidad, de un recambio en la conducción política del distrito.

Todas las semanas vienen de visita al Palacio Municipal funcionarios nacionales y provinciales “con el único objetivo de apoyar la gestión de Espinoza pero la misma no arranca, se queda en anuncios y spot publicitarios” nos decía un destacado funcionario nacional y remarcaba que “La Matanza fue el distrito que más ayuda recibió para combatir la pandemia (más de 900 millones de pesos en aportes monetarios entre la nación y la provincia) pero eso no se ve trasladado a la gestión municipal; es más, con toda esa plata que recibió y si le sumamos la plata que tiene depositada en el Banco Provincia.

No es capaz de otorgarles un aumento decente a los trabajadores municipales matanceros. Todos saben que la gestión municipal la están salvando los trabajadores municipales matanceros en un esfuerzo, casi heroico, de ellos y de la militancia política del distrito”.

Ante esto, el político consultado sostuvo que “Espinoza no se hace cargo de los problemas y mira para otro lado y, ¿la Magario?, bien gracias, sigue trabajando de elemento decorativo en el gobierno provincial”.

LOS SUCESORES

Hay varios nombres que se pueden considerar, desde el oficialismo, como posibles sucesores de Fernando pero, todos los nombres fueron tachados, uno a uno, por la desconfianza de Espinoza.

Según algunos rumores (que circulan con mucha fortaleza) el Diputado Provincial, Facundo Tignanelli (Presidente de bancada del FpV en la cámara baja provincial) sería “la carta a jugar por La Cámpora para el municipio”.

“Tignanelli es muy poco conocido en el distrito, más allá de ser diputado provincial y Presidente de la bancada oficialista, y su instalación política sería muy costosa y, a su vez, muy resistida por el peronismo matancero” me comentó un fino analista de la política local y añadió que “Me parece que habría que mirar bien en qué anda María Laura Ramírez porque, según algunos comentarios de importantes actores políticos locales, ella estaría más que distanciada de Espinoza y es muy conocida en la militancia y dirigencia peronista matancera (sería una de los 10 políticos más conocidos en el distrito). Su figura genera mucho rechazo pero también, suma bastantes adhesiones”.

“El estar alejada de la conducción de Espinoza la acerca, casi automáticamente, a La Cámpora porque ya no la ven como un instrumento de Fernando. Esta situación le suma mucho puntaje dentro de interna peronista porque se supone que no habría vuelta atrás en ese distanciamiento y, en el posible caso de convertirse en la sucesora de Espinoza, no le respondería tan fielmente como fue siempre” analizó un político local y afirmó que “Pero Fernando suele hacer estás cosas, manda al frezzer a algunos, los ralea de su entorno y los hace jugar en otros espacios políticos pero después, mágicamente, vuelven al redil”

“No nos olvidemos que hoy están gobernando los imberbes que Perón echó de la Plaza de Mayo en el ’74 y, también, los hijos naturales y políticos de esos imberbes” analizaba un periodista que trabaja en uno de los grandes medios de comunicación del país y nos comentó que “La Cámpora necesita sumar experiencia de gestión para seguir avanzando en su camino hacia el poder. La Matanza sería un fantástico laboratorio político para foguear dirigentes y funcionarios. No sería descabellado pensar en un acuerdo o un pacto con Espinoza porque él está obsesionado con su futuro político y estaría dispuesto a entregar al peronismo local para lograrlo”.

No coincido tanto con todo lo antedicho pero que Fernando “está obsesionado con su futuro político” es un hecho.