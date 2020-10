LOS LABERINTOS INCONGRUENTES DE FERNANDO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Incongruencia: Falta total de coherencia entre varias ideas, acciones o cosas. Conducta o expresión que contradice a otra, o no guarda con ella una relación lógica. Para la Gestalt y la Psicología del Proceso, la incongruencia se manifiesta en forma de “dobles señales”, es decir cuando la persona de manera consiente y deliberada expresa algo, pero su cuerpo, de manera involuntaria, dice otra cosa

El latín incongrüens, -entis nos habla de cosas que no tienen relación con otra pero, también, habla de falta de conexión entre sus partes.

Hoy la política matancera esta cruzada de mensajes incongruentes desde el poder político local.

La Matanza, capital nacional del peronismo; no es la capital nacional de los peronistas. No es solo una frase, es la descripción (sin anestesia) de una realidad donde los políticos peronistas se han trasformados en “políticos oficialistas” y, como hemos señalados en anteriores oportunidades, ser “oficialista no es lo mismo que ser peronista”.

Hoy por hoy las cosas están muy confusas y, en el contexto actual, la política pública y la política partidaria se mezclan y nadie puede establecer dónde empieza una o termina otra.

El Intendente municipal, Fernando Espinoza, ahonda esa confusión y queriendo o queriendo sin saber, genera hechos que no son consecuentes con la ideología que dice predicar.

El peronismo, más allá de su acerbo ideológico basado en los dichos y escrito del Gral. Perón, es un conjunto de actitudes y valores que guían esas acciones. Hablar ilustradamente de Perón no significa ser peronista pero, aún sin haber leído a Perón, se actúa y se vive de determinada forma puede significar que una persona sea considerada peronista.

Podemos hablar meses de estas cuestiones pero me parecía imprescindible resaltar algunos conceptos para poder ubicarnos en la realidad que vive nuestro distrito.

LABERINTO I: LA INSEGURIDAD DE FERNANDO

Hoy por hoy la agenda ciudadana, en nuestro distrito, está dominada por dos cuestiones: la inseguridad y la economía.

La inseguridad le genera al Intendente Espinoza una debilidad política pasmosa dado que no ha podido generar políticas de estado que apunten a disminuir la ola delictiva que azota a nuestro distrito. Semana a semana somos testigos de hecho violentos que generan víctimas y, esas víctimas, no tienen respuesta por parte del estado. Apenas sucede un hecho delictivo violento, a las pocas horas, aparece detenido un delincuente que, semanas después, es liberado sin que nadie se entere.

La inseguridad es el Talón de Aquiles de Espinoza (El talón de Aquiles es una expresión que se emplea para referirse a la parte débil o vulnerable de una persona o cosa), no logra generar una política pública que genere soluciones a un tema acuciante para los matanceros.

Las acciones policiales son incongruentes con las expresiones del Intendente. Una simple marcha de cuatro o cinco personas genera una respuesta escalofriante por parte de la policía. Sellan el Palacio municipal, la plaza San Martín se llena de uniformados y policías de civil, rodean la plaza con guardias de infantería, motos (con dos efectivos policiales armados hasta los dientes arriba de cada una) se estacionan por acá o por allá y la peatonal Arieta, detrás de cada palmera hasta un “rati” (un lunfardismo que significa agente de policía). Esto es una constante pero, en el resto de La Matanza, no encontras un policía ni en la comisaria.

Fernando Espinoza sale por los medios de comunicación mostrándose activo y accionando al crear comisiones o la puesta en marcha del Consejo Municipal de Seguridad de La Matanza (LA INSEGURIDAD DE FERNANDO: LA TRUCHADA SIGUE EN MARCHA https://semanarioquintopoder.com/?p=28684). Todo esto es un montaje para los medios porque Espinoza cree, fervientemente, que la difusión de estas acciones por los medios le suma puntos a su campaña política pero, en realidad, le da poca bola a las necesidades de los vecinos.

Se llena la boca hablando con los medios nacionales y provinciales pero, esquiva diestramente, a los medios locales porque sabe que algo de La Matanza le van a preguntar y él no tiene ninguna respuesta real sobre lo que sucede en el distrito que gobierna. Ni siquiera tiene una respuesta ensayada de antemano para salir del paso.

Los casos, las víctimas y los muertos se amontonan pero Fernando Espinoza no se entera porque no quiere ya que, de hacerlo, debe hacerse cargo de las muertes que se producen en La Matanza.

La ola de inseguridad en el distrito no es casualidad porque la policía esta autoacuertalada; está encerrada en sus propios laberintos porque han priorizado “los negocios” a la seguridad ciudadana pero, para ser sinceros, no todo es culpa de Fernando Espinoza porque, hoy por hoy, el Intendente matancero “no conduce la policía del distrito, puede opinar pero, de ahí, no pasa”.

“La policía de La Matanza esta conducida por comisarios que, en su mayoría, son los denominados amarillos y estos, no tienen conducción política ni institucional. No es fácil enfrentar el problema si los comisarios responden a otros mandos que no sean los naturales” me comentó un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia y aseguró que “No solo no responden sino que están en guerra entre ellos”.

Para graficar la situación podemos poner como ejemplo la fiesta clandestina y de juego ilegal dentro de una casa quinta en González Catán, en el partido de La Matanza. En dicha fiesta había personal policial bonaerense pero el operativo estuvo encabezado por fuerzas federales que llagaron al lugar luego de una denuncia anónima. “El hecho ocurrió en un domicilio de calle Monasterio, entre Bustos y Lagos, donde fue detenido el dueño del lugar y demoraron a 150 personas acusadas de violar el aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19” (https://noficcionweb.com.ar/fiesta-clandestina-en-gonzalez-catan-150-invitados-autos-de-alta-gama-y-juego-ilegal/). Todos fueron informados que habían sudo demorados por infracción Art. 205 por la posible propagación de una enfermedad.

El único detenido fue E.M. (iniciales), que lo conocen comúnmente con el apodo “El Zurdo”, quién es un conocido “amigo, compañero y socio” de un Concejal matancero; este sujeto fue el único detenido bajo el cargo de “asociación ilícita” pero unos días después todo quedó en suspenso porque hubieron “100 mil razones verdes” para que “El Zurdo” salga libre de culpa y cargo.

Según algunos actores que conocen muy bien la “noche matancera” esta no sería la primera “fiesta clandestina” que se realiza, es más, aseguran que “desde el inicio de la cuarentena se están haciendo todos los fines de semana” y señalan que “Poder hacer estas fiestas ha posicionado a algunos comerciantes mayoristas (que no son parientes pero se hacen llamar “Primos”) en el negocio de la venta de alcohol (no en gel ni desinfectante) y es tan así la cosa que han comprado más de 6 boliches bailables en la zona de Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino”.

Hay mucha tela para cortar respecto al tema pero vamos a dejarlo para otra nota para poder dar más precisiones.

“La Matanza es zona liberada, los chorros laburan para la cana y esto no es joda. Los vecinos estamos indefensos y ni el estado provincial ni el municipal hacen algo para remediar la situación” me comentaba un vecino muy preocupado y que conoce la interna policial. Dicho vecino agregaba que “La policía está encerrada en las comisarías y no van a salir a poner el pecho a nada”

Hay grandes y graves contradicciones respecto a la política de seguridad del distrito; por un lado, lo que se dice política de seguridad en sí, la misma no existe, solo son acciones determinadas para que la vea, grave y difunda la prensa que cobra enorme honorarios en la ventanilla del municipio. El tema es tan así que, ante cualquier conocimiento de una marcha cualquiera los efectivos policiales aparecen desde debajo de las piedras y blindan el Palacio Municipal y la Plaza San Martín de San Justo.

Uno mira tal cantidad de efectivos policiales en San Justo y uno se pregunta ¿qué está pasando en el resto del distrito si toda la cana está custodiando el Palacio Municipal? Parece joda pero no lo es, es más, parece que lo hacen a propósito. Hoy estaba cerrada la calle Almafuerte, la plaza rodeada y un montón de policías custodiando el Palacio Municipal en prevención de posibles desordenes que podría ocasionar una marcha de 10 personas, todas dueños/as de gimnasios que reclamaban la autorización para poder abrir y trabajar. Les aseguro que las fotos no mienten.

Tampoco se cumple el tema del patrullaje por cuadrícula. Nuestro medio accedió al listado de zonas y móviles que deberían patrullar. La misma policía admite que no se cumple el cronograma pero siguen vendiendo humo al respecto.

Para resumir solo vamos a poner los totales zona por zona. El COMANDO PATRULLA NORTE LA MATANZA en el horario de 06 a 18 hs hay 62 zonas de patrullaje (cada zona o cuadrícula de patrullaje debe ser cubierta por un móvil policial) y solo salen a cubrir dicha zona 21 móviles policiales.

El COMANDO PATRULLA SUR LA MATANZA en el horario de 07 a 19 hs, hay 56 zonas y para la misma se utilizan 21 móviles policiales.

El COMANDO PATRULLA CENTRO LA MATANZA en el horario de 07 hs a 19 hs hay 32 zonas y para la misma se utilizan 15 móviles policiales.

Estos son datos reales que reflejan una realidad que nos está desbordando

LABERINTO II: LA REBELDÍA DE LOS MUNICIPALES

Como era de esperarse (según anticipamos apenas se inició la Conciliación Obligatoria y sin saber la oferta del ejecutivo municipal) la oferta salarial del Intendente municipal Fernando Espinoza fue rechazada por los delegados de los trabajadores municipales matanceros y, de mañana en adelante, se dará a conocer el plan de lucha del STMLM.

Seguramente habrá paro y movilizaciones, más allá de que Espinoza mejore (o no) la oferta salarial y esto se debe a la bronca de los trabajadores municipales matanceros.

Las autoridades del STMLM tienen voluntad de llegar a un acuerdo justo y esperan que el mismo se llegue lo antes posible porque deben ocuparse en las urgencias que se está planteando en la obra social.

Espinoza ha tomado la bronca de los municipales como algo personal y delegó la negociación salarial en el Vicejefe de Gabinete, Daniel Barrera, a quién lo mandó a la mesa de negociación sin herramientas para llegar a buen puerto la misma.

El Intendente local ha señalado, en varias oportunidades, que “Los trabajadores municipales matanceros tienen el mejor salario a nivel provincial” pero no entiende que con 20 mil pesos de sueldo promedio una familia no puede vivir, es más, si uno es soltero y sin responsabilidades familiares, tampoco se puede llegar a fin de mes. Por más que sea el “mejor salario de un trabajador municipal, a nivel provincial” (según Fernando) la guita no alcanza y es ilógico que acepten está oferta.

Pero, más allá de lo salarial, hay mucha bronca acumulada entre los municipales matanceros porque siempre son el “pato de la boda” y se sienten que son el “último orejón del tarro”. No entienden la razón de las sucesivas postergaciones a los que los somete Espinoza. Los ánimos están muy caldeados y eso se hará sentir.

Quiero aclarar que no hay nada raro detrás del reclamo de los trabajadores municipales matanceros y señalo esto porque varios lame c…. han salido a tildar la protesta de los municipales como “desestabilizadora” o, aún peor, “que quieren sacar a Espinoza de la Intendencia”. Estás actitudes son muy lamentables y solo generan más bronca y refuerzan la decisión de manifestar esa bronca.

A esto se le suma el maltrato que reciben los trabajadores municipales por parte de algunos dirigentes del oficialismo que creen que son ellos los privilegiados y no los niños.

A modo de ejemplo transcribo un texto enviado por una lectora de nuestro medio que grafica el vergonzoso proceder de algunos dirigentes políticos del oficialismo:

“¿Cuánto más se puede aguantar el machismo que hay detrás de Espinoza? Como mujer militante y, ante la necesidad de trabajar, le envié un mensaje a un Concejal preguntándole si había alguna oportunidad de trabajo. Me dijo que la situación estaba complicada pero que algo iba a hacer.

Al rato me empiezan a llegar comentarios de que yo lo había invitado a cenar a este individuo, cosa que nada que ver (ya imagino sus intenciones). Seguro ya empezó a fanfarronear como hace siempre, como hace con TODAS las que necesitamos un favor. Basta de esto por favor, nada de arrastrarse por un trabajo digno”.

Volviendo a lo salarial Espinoza deberá esforzarse y mejorar su oferta porque de no hacerlo esto va para largo y los trabajadores municipales no tienen tiempo porque estamos hablando de sueldos miserables y eso se refleja en su calidad de vida.