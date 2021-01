“DECLARARÍA A TODO EL PERSONAL DE SALUD COMO HÉROES NACIONALES”

Gacetilla de Prensa – Información Nº 350

El intendente de La Matanza hizo esa afirmación en la puesta en marcha del operativo de vacunación contra el Covid-19 en el distrito y ponderó la labor de las trabajadoras y trabajadores de la salud que están en la primera línea de contacto con el virus.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de la primera aplicación de la vacuna Sputnik V en el Hospital Paroissien, ubicado en Isidro Casanova, junto al equipo de la Secretaría de Salud para poner en marcha el megaoperativo de vacunación pública, gratuita y voluntaria contra el Covid-19 en el municipio. A partir del trabajo articulado entre los tres niveles del Estado, este plan de vacunación será el operativo más grande de la provincia.

“Estamos muy orgullosos de todo nuestro personal de salud. Yo diría que hay que declarar en la Argentina a las médicas, los médicos, las enfermeras, los camilleros, a todo el personal de la salud, héroes nacionales. Si yo fuera diputado haría un proyecto diciendo que ellos son nuestros héroes, porque son los que estuvieron en la primera línea de fuego, en el campo de batalla contra este enemigo invisible que se llama Covid-19, que no conocíamos y que no veíamos. Parece una película de ciencia ficción, pero es la realidad de lo que vivió el mundo entero en forma transversal a todos los países”, detalló el intendente, Fernando Espinoza.

“Sin nuestro personal de salud, hubiera sido imposible haber enfrentado la pandemia como la enfrentamos y haber logrado salir adelante como lo estamos haciendo. Con la puesta en marcha de la campaña de vacunación, se empieza a escribir una nueva página de la historia de la Argentina, del planeta y de La Matanza”, sostuvo el jefe comunal.

“Estamos en Isidro Casanova, una ciudad de La Matanza, en el Hospital Paroissien, pero en realidad este es un símbolo de un sentimiento que se pedía a gritos y lágrimas. Yo vi lágrimas en nuestras médicas, médicos, incluso en la jefa de vacunación de Enfermería, y eso tiene que ver claramente con que hoy empezamos a dar vuelta la página de la historia, a decirle basta al Covid, basta a la pandemia y a dar paso al proceso de sanación”, expresó Fernando Espinoza.

“No me van a alcanzar los días de mi vida para agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron durante la pandemia. Nunca olvidaremos este año por lo duro y difícil que ha sido y por todo el esfuerzo y compromiso con el que nos cuidó el personal de la salud. Entiendo mucho lo que les pasa, porque perdieron a compañeros que veían todos los días acá en los pasillos del hospital. Así como también muchos perdimos vecinos muy cercanos, en este mismo hospital”, describió el jefe comunal y añadió: “Son situaciones de las que no nos vamos a olvidar nunca y tampoco nos vamos a olvidar de este día, que es el primer día para decirle basta a este flagelo, a este virus, a esta pandemia y a todo lo que pasamos los argentinos, y toda la humanidad, este año”.

En la primera etapa de vacunación se prioriza al personal del sistema de salud, que debe inscribirse en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir su turno. En tanto que todos los y las bonaerenses pueden registrarse para recibir información sobre la campaña y las políticas de cuidado, y posteriormente acceder a un turno cuando se habiliten las próximas etapas de vacunación.

“Estoy más orgulloso que nunca de ser el intendente de La Matanza con este equipo magnífico de salud que tenemos en el distrito. Estoy convencido de que vamos a tener un mejor año y vamos a salir adelante superando la pandemia y poniendo definitivamente a la Argentina de pie, con salud, más trabajo y con inclusión”, concluyó el jefe comunal.