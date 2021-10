Por Nicolás Brandolini

Charlamos con Juan Gerez candidato a Concejal de la Lista 27 “Unión Celeste y Blanco”, hombre de la candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Cynthia Hotton.

Gerez hombre de religión y Profesional de la Salud habló sobre la situación de saturación de los Hospitales en La Matanza y destacó anécdota de sus días trabajando en el Hospital Equiza “Una noche yo estaba trabajando en el Hospital Equiza y viene una mujer para tener un bebé, y en el hospital de Equiza no teníamos anestesista, y al no tener un profesional la terminan operando en el Kilómetro 32 porque allá había anestesista pero acá no había cama, la neo del Equiza estaba llena, la neo del 32 estaba llena, conclusión la llevan a la neo de otro hospital. O sea esa misma persona estuvo en tres hospitales en una misma noche” y concluyó “a los que están gobernando no les interesa la salud”.

Sobre la defensa de la polémica postura de salvar “las dos vidas” que tanto sectores evangelistas y oposición defienden, Juan Gerez aclaró que las propuestas de su partido no empieza y terminan con la protección de las consignas de salvar las “dos vidas” sino “nuestros objetivos van más allá de eso nos interesan un abanico mucho más amplio de temas y propuestas como de seguridad, trabajo, salud, vivienda y que queremos que el pueblo de La Matanza pueda vivir bien, lo mismo para la Provincia de Buenos Aires y la Nación”

QP.: Usted pertenece a un sector del Cristianismo ¿Cómo fue esto de meterse en política?

JG.: “Yo soy Pastor de una congregación en González Catán, desde el año 2015, si bien soy Cristiano desde hace 21 años. En 2018 me convoca la pastoral de González Catán para ser parte del Consejo Pastoral, en La Matanza hay 9 Consejos Pastorales. En 2019 nosotros queríamos organizar una jornada sobre Aborto e Ideología de Género para darles herramientas para nuestra comunidad Cristiana y resultado de ese trabajo fue la organización de un ‘Congreso por las Dos Vidas’ que lo íbamos a realizar el 25 de Mayo de 2019 en el polideportivo del Kilómetro 32. Yo hago la nota, a la por entonces, Intendente Verónica Magario, para pedir prestado el predio en Noviembre de 2018. Un día antes de realizar el evento nos confirman que no nos dan el predio. Finalmente el evento se realiza con ayuda de un Foro económico, por medio del Diario La Nación quienes me contactaron para hacer una entrevista, entre los asistentes estuvieron el pastor Rosas, desde Perú muy comprometido con la consigna ‘Con mis hijos no te metas’, también vino el Doctor Abel Albino desde Tucumán y también Gabriel Ballerini quien trabaja mucho con el tema del aborto, fue algo muy lindo que la verdad no estaba en nuestros planes, pero se ve que en el de Dios si, y fue que a través de esta gente, quienes nos ayudaron a organizar el evento que nos presentan al espacio ‘Valores para nuestro País’. En ese entonces a mí no me interesaba todo lo que es política, pero después de ir a algunas reuniones me involucré muchísimo porque sus ideales me identificaban mucho como cristiano y como hijo de Dios. Entonces, como resultado de estos encuentros me pidieron si yo podía representar el espacio acá en La Matanza. En 2019 participamos como parte del Frente Nos, yo fui como tercer candidato a Concejal y en las PASO de 2019 donde sacamos 13000 votos, lo cual para nosotros fue muy llamativo porque empezamos a trabajar en Julio de ese mismo año y en Agosto fueron las Elecciones, en un Distrito como Matanza que es muy Peronista. Llegamos al piso en las PASO y en las Generales sacamos la misma cantidad de votos. Ya en el 2020 yo paso a ser referente en La Matanza para el espacio de ‘Valores’, y para las elecciones de éste año hubo una interna que gané. Nosotros tuvimos que hacer una alianza con Unión Celeste y el Partido Anti Corrupción”

QP.: ¿Cómo ven hoy La Matanza?

JG.: “Yo hace 21 años que camino La Matanza por mi labor pastoral, con el partido de Cristo estamos con el adicto, con el alcohólico, con el enfermo, lo hacemos a diario, lo hacemos desinteresadamente, conocemos la necesidad que hay en La Matanza, el año pasado estuvimos ayudando durante las inundaciones repartiendo colchones, que eran donaciones de la gente y no de un espacio político, o sea que las necesidades, la miseria las conozco, la veo desde hace tiempo, y eso duele que nadie haga nada. Yo como hijo de Dios la conozco desde hace tiempo”

QP.: ¿Cómo ven ustedes la gestión de Salud Municipal en La Matanza?

JG.: “Para mi es mala yo vivo hace 31 años en La Matanza, fui empleado municipal del actual Intendente, conozco, soy profesional de la salud encima, conozco las necesidades que hoy tienen los hospitales municipales. Trabajé en el Hospital Dr. Equiza en González Catán durante 14 años, y después en el Hospital del kilómetro 32 en terapia intensiva, es decir yo siempre viví lo que la gente padece. Nosotros en Argentina tenemos muy buenos profesionales, la Universidad de Medicina es la mejor de América del Sur. El problema es porqué con tan buena oferta de profesionales de la salud en La Matanza, nos faltan profesionales. Esto pasa porque la paga no es buena, porque el distrito es catalogado como zona de riesgo. No hay muchos médicos que vivan en La Matanza entonces que pasa, que los que vienen son del otro lado de la General Paz, cuando le decís al profesional mira ‘te voy a dar una salita en Oro Verde en el kilómetro 35. ¿Cuánto me pagas? Tanto. No, por esa plata no me voy’. A parte no es solamente la plata, son las condiciones laborales, no tenes ambulancias, no tenes un lugar a donde recurrir si la persona se enferma. En definitiva, más allá de la plata, es trabajar por amor a la profesión que uno quiere. Si acá hubiera habido un mejor sistema de salud, yo creo no debería haber estado tanto tiempo cerrado todo, durante tanto tiempo la cuarentena eterna que se hizo. Yo entré a trabajar en el Hospital del kilómetro 32, que casi no se inauguró, teóricamente lo abrieron para descomplejizar el del kilómetro 21, pero siempre trabajó al 50%, porque el del 21 recibe todo Matanza, hasta de Cañuelas vienen pacientes. Después abren el Balestrini, en las mismas condiciones que el del Kilómetro 21.

El de Laferrere tampoco está trabajando, el otro que está en la 1001 por Castillo tampoco está trabajando. Entonces no sirve tener todos estos hospitales. La propuesta cuál sería, armemos un solo hospital con toda la aparatología, con todos los profesionales, con todos los servicios y ese si va a servir pero así no. Mirá déjame contarte una anécdota: Una noche yo estaba trabajando en el Hospital Equiza y viene una mujer para tener un bebé, y en el hospital de Equiza no teníamos anestesista, y al no tener un profesional la terminan operando en el Kilómetro 32 porque allá había anestesista pero acá no había cama, la neo del Equiza estaba llena, la neo del 32 estaba llena, conclusión la llevan a la neo de otro hospital.

O sea esa misma persona estuvo en tres hospitales en una misma noche, te imaginas si le pasaba algo, ¿quién es el responsable?, después a los profesionales nos acusan de mala praxis, ahí cae el gobierno de turno, págale a los anestesistas para que haya anestesistas. Este tema es una cosa que hay que pensar bien y armar bien, te digo que hay profesionales montones. El profesional que está en una clínica es porque ama lo público, yo amo lo público, trabajé en lo público, mis hijas van a escuela púbica, pero bueno evidentemente a los que están gobernando no les interesa la salud”

QP.: ¿Cómo ven ustedes la gestión educativa en La Matanza?

JG.: “Lo hablábamos recién, con el tema de Salud. Con la educación pasa lo mismo pero esto es general en todo el país. Es lo más golpeado, educación y salud. Por ahí por localidad cambia y es mejor pero en general siempre hay casos como el que te voy a contar: Mis hijas van a escuela pública, y ayer no tuvieron clase porque no sé qué problema hubo con el tema del agua. A ver estamos hablando que un año entero que no hubo clase, podrían haber revisado edificios, electricidad, para que cuando los chicos retomen las clases, las escuelas estén en buenas condiciones. Hay dinero para invertir en educación y salud y no lo hacen porque no les interesa, o sea hoy mis hijas no tuvieron clase porque no funcionaba la bomba, pero el problema acá no es la bomba, el problema es que lo que debería haber es inversión en red de agua para llevar a los domicilios, colegios, hospitales, en general. Hoy el intendente habla de tecnología pero lo que se necesita son servicios básicos: luz, agua y gas”

QP.: Hoy hay un tema que no deja dormir a los vecinos en La Matanza ¿Qué opinión tienen sobre la gestión de la seguridad en el distrito?

JG.: “Hoy se ha invertido muchísimo dinero en cámaras de seguridad. La Cámara sirve para identificar cuál fue el delito y quién lo cometió, para mi hay que cambiar las leyes no invertir en cámaras”

QP.: ¿Le gustaría agregar algo más?

JG.: “Simplemente que quien lea esta entrevista comprenda que a nosotros nos identifican con la propuesta de salvar las dos vidas pero nuestra labor, nuestros objetivos van más allá de eso nos interesan un abanico mucho más amplio de temas y propuestas como de seguridad, trabajo, salud, vivienda y que queremos que el pueblo de La Matanza pueda vivir bien, lo mismo para la Provincia de Buenos Aires y la Nación”