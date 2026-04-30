“APRENDÍ DE GRANDES DIRIGENTES QUE SE DEBE TENER MEMORIA Y SI NO LA TIENEN VUELVEN A COMETER LOS MISMOS ERRORES”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En una charla abierta y sincera, entrevistamos a Horacio Acuña, un dirigente político – sindical que supo desempeñar destacados cargos en la UOM matancera y como funcionario municipal en distintas áreas, en las cuales realmente destacó.

A título personal, a medida que realizaba la nota, noté una suerte de hartazgo en Acuña no hacia determinadas personas ligada a la política sindical o partidaria, sino más bien hacia un sistema que venía demostrando un agotamiento sistémico.

QP: Horacio Acuña, usted viene del movimiento obrero, más allá que haya ocupado algunos otros cargos que no estén directamente relacionados con su trayectoria gremial. ¿Cómo ve la situación del país?

HA: “Muy difícil, muy difícil, muy preocupado porque, evidentemente, es un modelo que ya ha tenido otras experiencias a lo largo de la historia, pero este en particular ha profundizado todas esas consecuencias que ahora estamos viviendo. Es un modelo donde, es una concentración tan grande que está dando, no solamente destruyó y está destruyendo la industria, sino también de una gran traslación de recursos, porque no solamente decía, hay decenas de miles de trabajadores y de industrias que han cerrado y que se quedan en la calle, sino también vemos los pequeños y medianos ahorristas como todos los días, si uno se para a ver en las casas de cambio, sobre todo en los centros, vemos que se han invertido seguramente en los promedios. Antes iban ocho a comprar y dos a vender, y hoy es al revés.”

QP: Es como que sobrase población en el país.

HA: “Claro, porque este modelo es para una determinada cantidad de habitantes. Es un modelo para ocho millones aproximadamente, diez, máximo. Entonces, treinta y cuatro millones están fuera del sistema. Entonces, como decías, con la traslación de recursos, vos ves que no hay ninguna posibilidad de sobrevida. La importación como modelo destruye día a día industria y trabajo y vemos cómo la gente se queda sin trabajo, y el mercado informal laboral crece con números abismales. Si hubiese un sinceramiento del organismo del INDEC, estaríamos hablando de otras cifras totalmente distintas en materia de pobreza, en materia de desocupación. Entonces, vos ves, como ocurrió en el 2001 para traer algo más fresco, que mucha gente se quedaba sin trabajo y terminaba haciendo de remiseros. Bueno, ahora están las plataformas estas. Los Rappi, y ahí vemos cómo la gente se transforma en monotributista, sin ningún tipo de cobertura social, que esto va, en diez, quince años, seguramente va a significar que no pueda ni siquiera acceder a una jubilación.”

QP: La gente no puede pensar en el futuro si no puede morfar hoy.

HA: “Obvio, obvio. Esta pequeña comparación te la hago porque significó en un momento, cuando se blanqueó a través de moratorios, que gente que había quedado también en 2001 o en otros momentos afuera, que el estado tuvo que salir a cubrir, esto va a volver a ocurrir. Es un proceso que va a volver a ocurrir. Y, además, por otro lado, la precarización de los salarios. A ver, entre diciembre del 2023 y marzo del 2024 hubo una salvajada en cuanto a liberación de precio. Todo aumentó aproximadamente un 220%, todo, absolutamente todo. Me refiero prepagas, cable, laboratorios, medicamentos, y los salarios, lo máximo, sesenta por ciento. Hoy lo único que tiene techo y tiene cepo son los salarios. Y, por otra parte, se ve también que se van deteriorando las obras sociales y están destruyendo un sistema de salud solidario que es único en el mundo. ¿Qué vamos a hacer con los ocho, nueve millones de personas que están hoy contenidos a través de un sistema de salud solidario? Hoy una prepaga implica tiempo para cada cosa. Esto lo sabemos todos. Y, aun así, continúan los aumentos, nadie controla absolutamente nada. El mercado no regula, jamás regula. El vaso lleno que derrama no existe.”

QP: A mí llama la atención la pasividad de los gremios, de algunos gremios, sobre todo aquellos que son industriales y ligado estrechamente a la producción, que son los que más están sufriendo despidos, la mayoría de sus dirigentes no hagan absolutamente nada

HA: “Hay una situación, una crisis en la sociedad. Sería muy difícil echarle la responsabilidad exclusivamente a Milei si no entendemos de que Milei, en todo caso, es el resultado de una sociedad que está con mucha conflictividad y que temeroso, pidió un cambio en el ‘23 y en el 2025 lo ratificó. Entonces, los dirigentes, la dirigencia sindical, la dirigencia política están en una crisis muy grande. Va a ser muy difícil que puedan volver a recuperar la confianza, volver a tener la posibilidad de avanzar. Vos ves los fondos industriales, y te doy un ejemplo: comercio, como otras organizaciones sindicales, ha firmado una paritaria que incluye un aporte extraordinario por parte de los empleadores para sostener la obra social, que claramente han dicho que recaudaban un promedio de cuarenta y siete mil pesos y tiene un costo con el PMO de sesenta y dos. Entonces, ¿qué hace? Es muy común, de los gremios, también la UOM, por ejemplo, lograban dentro de su acuerdo paritario, un aporte extraordinario de los empleadores. ¿Para qué? Para compensar esa pérdida. Bueno, no le firman ahora, no le firman el acuerdo a comercio, porque no quieren. Quieren destruir las obras sociales, quieren destruir el sistema sindical en la República Argentina. El objetivo está claramente identificado desde Estados Unidos, desde Israel, ponelo si querés. Pero claramente identificado para destruir todo lo que la República Argentina significó durante muchos años, un espacio de contención, espacio de representación, y va siendo difícil. Por eso digo, un personaje como Milei es resultado de una sociedad que está hastiada.”

QP: Uno de los gremios que había recuperado sensiblemente su trabajo durante los anteriores gobiernos había sido la UOM, habían recuperado sus afiliados, cuando en los ‘90 casi habían ido a la quiebra. ¿Usted cómo la ve a la UOM?

HA: “Casi va a la quiebra. En realidad, fue en 2001 que entró en concurso de acreedores, llegó a tener 80 mil afiliados, y pasó, a partir del 2003, 2004, a tener casi 240 mil. Hoy ha perdido más de 50 mil o, 60 mil trabajadores y continúa el sur, con fines en Tierra del Fuego también, que están destruyendo, que eso es lo que significa el trabajo, que implica soberanía. Y la UOM está también, como el resto de las organizaciones. A ver, todos los días pierde. Si tiene cierre de fábrica, tiene despido, tiene suspensiones. Entiendo que debe tener inconveniente también para cobrar los aportes de los trabajadores. El empleador es una fuente de retención, y lo primero que hacen es, justamente no pagar los aportes, las retenciones. Mira, yo estuve la UOM, tuve el honor de haber sido representante de la UOM durante treinta cuatro años como directivo. La UOM me dio prácticamente todo. Llegué a donde llegué, logré capacitarme, formarme gracias a la UOM, y aprendí de grandes dirigentes. Yo entré con un carnet de afiliados, y a los treinta y cuatro años me fui un poquito más viejo nada más, pero de esa manera. Y aprendí que los gremios, fundamentalmente, las organizaciones deben tener memoria. Yo lo aprendí de los grandes dirigentes. Aquellos que no tienen memoria vuelven a cometer con el tiempo los mismos errores. Hoy veo una organización que intenta salir o intenta encabezar una resistencia, pero, bien lo dijiste, no están acompañado lo suficiente, y sabemos todos que está en curso con problemas judiciales, tiene un enfrentamiento con sector civil, que conduce todo lo que son los cargos. Es una situación muy conflictiva.”

QP: O sea, ¿tienen problemas sindicales y tienen problemas judiciales?

HA: “Judiciales, problemas políticos. Está todo muy complicado.”

QP: ¿Y a qué se debió eso? Porque hace unos años se manejó de tal manera que lo cambiaron a Caló y cambió un poco la estructura, y ahora, de repente, tantas complicaciones.

HA: “Bueno, a veces los cambios tienen que venir acompañados con una maduración lenta, no así traumática. Yo considero que todos somos útiles, todos somos útiles. Un gran dirigente de la UOM me dijo un día, todos en algún momento algo aportaron. La UOM no se construyó hace dos años o cuatro años. Desde el año cuarenta y seis está construida. Y, no es tirando viejo por la ventana o dirigente por la ventana cómo se avanza. Me parece que ha habido, tal vez, humildemente, le digo, Yo hoy no represento a ninguna a ninguna fábrica, nada, pero digo, me parece que ha habido un poco de mala praxis. No podés arrojar gente por la ventana. Creo que la moderación debe haber sido parte del proceso, creo el trasvasamiento generacionales, totalmente. Pero creo que también eso no implica que aquellos que han hecho, han participado durante mucho tiempo deben ser parte de esos procesos, no eyectados.”

QP: Acuña, ¿cómo ve la Matanza?

HA: “La Matanza es una provincia muy interesante. Yo, particularmente soy orgullosamente matancero. Nací y vivo desde siempre. Aquellos que no lo conocen. Digo, es una provincia y que tiene prácticamente todas las características, distintas situaciones sociales, culturales. Es grande, seguramente está en el orden más allá del censo, en el orden de los dos millones de habitantes, y como digo, es con distintas realidades, y que es necesario entender que, a partir de esto, hay que ordenarlo.”

QP: ¿Qué implica ordenar La Matanza?

HA: “Acá Alberto Balestrini soñó un proyecto de descentralización. Todos sabemos que cada vez que hay elecciones desempolvan los proyectos de división. Generalmente, son proyectos electorales frustrados, cuando saben que no pueden ganar, entonces quieren dividirla, que es una locura. En ese concepto habría que dividir también la ciudad de Buenos Aires. Y crear cuatro, o como querían algunos con sus proyectos, cuatro municipios, con cuatro lugares, cuatro poderes ejecutivos, incluso habría que ver cómo después cada de esos municipios después resuelve sus problemas de obra pública. Servicios, me refiero cementerios, residuos. Pero más allá de eso, decía Alberto, él soñó una descentralización municipal, y en aquel momento, eran seis o siete. Él, prácticamente, su último acto de campaña o gestión, allá por marzo del 2010, inauguró la región sur, y había inaugurado en 2007 la región norte. La primera, Ramos y Lomas del Mirador, la segunda, Catán, Virrey del Pino y Virrey del Pino y 20 de junio. Acá, no sé si seis, pero sería necesario llevar adelante dos descentralizadas más, zona este y zona oeste. Pero descentralización en serio. No, armar una estructura y después tener todos seguir dependiendo para no tener ni siquiera poder de policía, poder de control, y todo tener que trabajarlo desde el palacio municipal.”

QP: Usted, supongo, tiene experiencia en el tema, porque fue director de una zona descentralizada, la zona de Ramos Mejía. ¿Cómo vivió su gestión y qué era lo que conducía? ¿Una oficina administrativa más?

HA: “Tuve la suerte, el destino, o tal vez la responsabilidad, de estar durante casi dieciséis años en la función pública. Primero ingresé como como subsecretario de comercio industrial, después creamos el área de comercio exterior, hicimos dos ferias, las más importantes de comercio e industria en la empresa en La Matanza, y a partir del 2014 estuve hasta el ‘21, a cargo de la región descentralizada, Rama Mejía, Lomas del Mirador. A ver, hicimos todo lo que se pudo, y una tarea importante explotando lo que era el consejo consultivo, donde centenas de instituciones de la zona recibieron, a través de proyectos, el apoyo para que pudieron fortalecer a esa institución, la que ellos representaban, le pudieron llevar adelante un montón de cosas. Tuvimos la posibilidad de disponer adentro que todavía funciona el registro civil. Hicimos una gestión junto con la del sur, logramos cosas importantes dentro de lo que el marco la estructura. Lo que no podíamos hacer fuera de ese marco de estructura. Todo lo teníamos que consultar, presenté decenas de proyectos. Ahora me alegra, después de un tiempo fueron plasmados, pero decenas de proyectos en cada zona.”

QP: ¿Después de todo esto cómo lo ve a Fernando Espinoza?

HA: “A Fernando lo veo como un hombre hace dieciséis años la conducción del partido, que ha conducido con capacidad, pero necesita, indudablemente, él y todos, necesitamos entender que va a haber un post Fernando. Hay un post Fernando, que no es eterno, nadie es eterno, y que no se ve ni se percibe. Yo no me considero un analista político, no quiero ser esos químicos que estudian restos fisiológicos, ¿viste? Y los revuelvan. Yo me considero un tipo que está todavía con ganas de trabajar. Porque si no me la pasaría hablando en tercera persona. Y aprendí también de que la mejor forma de que las cosas cambien o mejoren es participando. Creo que hay que ordenar, como decía antes, el municipio, que es una provincia, y esa es la asignatura pendiente. Y creo que es tan importante el ciudadano de Virrey del Pino como el de Celina, pero cada uno con sus características, como le digo, conociendo las características, conociendo sus necesidades básicas y dándole, fundamentalmente, la participación. Vos cuando le das la participación, pones el ejemplo del consejo consultivo. Y el vecino se siente integrado, que su opinión no cae en un expediente que no sabemos si va a pasar o no, o en un funcionario que tiene la responsabilidad tanto en Lomas del Mirador como en Rafael Castillo, o lo tiene en, no sé, en Celina, como decía recién. Todo eso implica que manejamos una provincia con un presupuesto de un municipio que, a su vez, hoy está azotado por todo lo que se pidió, por este maldito equilibrio fiscal, que implica quita de recursos, y en estas condiciones es muy difícil. Y, por otro lado, también la ausencia o la o el déficit de información. Yo lo he dicho la otra vez. O sea, el vecino no tiene la información de todo lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, ante eso, ante ese déficit, creo que es fundamental también que las descentralizaciones aporten en el ida y vuelta. Tomar lo que el vecino necesita o las instituciones reclaman e informar lo que está se está haciendo. Si tenés todo centralizado, el resultado es este. Por eso hablo de ordenar, hay que ordenar La Matanza. Será un desafío para más adelante, para estudiar y desarrollar.”