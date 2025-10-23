CON GESTIÓN Y COMPROMISO LA MATANZA ASISTE Y CONTIENE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Comunicado de Prensa

Proyectos educativos, actividades integrales, operativos de asesoramiento, jornadas de salud y recreativas, para fortalecer la inclusión social, el desarrollo profesional, el cuidado y la participación comunitaria de toda la población con discapacidad del distrito.

El Gobierno local, a través de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, perteneciente al área de Desarrollo Social del Municipio, ofrece diferentes herramientas, iniciativas y propuestas para la protección y acompañamiento de las personas con discapacidad y sus familias.

Actualmente, se desarrollan jornadas de asesoramiento integral a través de operativos semanales en distintas ciudades del distrito, en conjunto con la Defensoría del Pueblo de La Matanza, así como para los trámites como Pases de Transporte, Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pensiones, entre otros servicios.

Junto con la Secretaría de Salud Pública se realizan operativos de vacunación y controles de salud, en centro de día, hogares y organizaciones comunitarias; y con la Secretaría de Deportes se organizan las Colonias de Verano, en el Polideportivo municipal Alberto Balestrini, donde cuentan con un natatorio y un espacio de esparcimiento, deporte y recreación, totalmente gratuito.

A su vez, continuamente se llevan adelante diferentes actividades de capacitación y entrenamiento, a través de cursos de actualización, para profesionales y equipos técnicos; jornadas de comunicación y desarrollo dirigidas a promover la eliminación de barreras culturales y comunicacionales; y el Taller Construir para Acompañar, un espacio de reflexión, construcción y contención, especialmente diseñado para cuidadores de personas con discapacidad.

Además, la Murga Color Esperanza suma un espacio donde se integran expresiones artísticas como baile, percusión, canto y malabares; acompañadas por diferentes propuestas como Baile por la Inclusión, una actividad social y de esparcimiento diseñada para adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad.

Cabe destacar que, la Subsecretaría de Personas con Discapacidad forma parte de la Comisión Permanente de Personas con Discapacidad y de una Red de Organizaciones, conformada por instituciones, escuelas de educación especial y centros de formación integral, lo que le permite fortalecer los equipos de trabajo y compartir experiencias para una mejor gestión. Además, realiza eventos abiertos a la comunidad, en diferentes momentos como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, festejos del Día de las Infancias, Día de la Primavera y encuentros barriales, lo que aumenta las posibilidades de integración, contención e inclusión para las personas con discapacidad y sus familias.

Más información: comunicarse con subsediscapacidadlamatanza@gmail.com

o a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social: @desarrollosociallamatanza