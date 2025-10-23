“EL PERONISMO NO QUIERE QUE LA ARGENTINA TENGA ÉXITO”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías en Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina y uno de los dirigentes matanceros de La Libertad Avanza que, como se suele decir, la tiene clara.

QP: Gustavo Ferragut, a partir de las últimas elecciones en la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo ven próxima elección legislativa a nivel nacional?

GF: “Yo creo que se ha podido despejar el tema local, de las peleas de los intendentes, territoriales, los concejales y los consejeros escolares, eso ha despejado la campaña electoral y se han empezado a tocar los temas nacionales que están en discusión. Bueno, eso ha podido, a pesar de haberse querido embarrar la cancha en algún aspecto, se han podido hoy empezar a discutir cuáles son las propuestas a nivel nacional, qué temas hay que discutir en esta elección legislativa, en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, para el futuro.”

QP: El tema Espert, ¿usted cree que ha afectado las posibilidades de La Libertad Avanza?

GF: “No creo que haya afectado, si ha traído algún ruido dentro de la campaña, pero creo que rápidamente La Libertad de Avanza ha podido salir de ese tema, porque tanto la decisión de Espert de dar un paso al costado, como el gobierno rápidamente salir con los cambios de posicionamiento en la lista, haberlo podido imponer, ha dado una campaña diferente. Yo creo que tanto el Colo Santilli ha podido pararse de una manera diferente en la campaña y eso ha podido rápidamente saldar ese tema, cosa que el Fuerza Patria, no lo ha hecho con sus candidatos, Taiana está sospechado de las valijas de Antonini Wilson, del aporte de Venezuela de narcotráfico a la campaña de Cristina, Grabois tiene denuncias y así varios candidatos que tienen encubierto en la lista, sindicalistas y otros que tienen bastante cosas que explicar y el justicialismo no lo ha hecho, La Libertad de Avanza hizo rápidamente un cambio y creo que está bien, creo que la sociedad lo está viendo bien.”

QP: ¿Usted cree que lo de Trump va a afectar la campaña o la gente como ha tomado el mensaje del presidente de Estados Unidos?

GF: “Bueno, hay para mí dos miradas, todo esto que sucedió con el apoyo del país creo yo más importante del mundo y su conductor político Donald Trump a la Argentina tendría que verse como un respaldo muy importante, hay pocos países que han recibido este tipo de respaldo y esto no hay que verlo solamente porque es una ayuda a un gobierno argentino, sino hay que verlo qué significa la Argentina en la geopolítica en el mundo hoy y eso es un análisis que habría que hacerlo profundamente y entender que la Argentina es un actor geopolítico importantísimo hoy a nivel mundial, esto por un lado. Después está lo que es la política que impacta cotidianamente en el país, el peronismo va a defenestrar todo acuerdo que se haga con Estados Unidos porque sabe que si esto tiene éxito no vuelve nunca más porque realmente si la Argentina logra dar el salto hacia la mirada occidental que maneja Estados Unidos, la Argentina se vuelve a convertir en una potencia importante y la figura del presidente Milei es un actor que seduce a muchos políticos internacionales. Cuando alguien saca la cabeza fuera de la Argentina tratamos siempre de meterlo para adentro para que no tengamos éxito y el peronismo no quiere que la Argentina tenga éxito porque el manejo de su poder centralizado, discrecional de los recursos y tener un electorado mantenido económicamente a través de las miserias que se le da a la gente es su política. Yo creo que este tema del acompañamiento a la Argentina es un tema fundamental. Por supuesto que hay que administrar ese apoyo.”

QP: ¿Cómo ve La Libertad Avanza en La Matanza? No tuvieron una mala elección, metieron 4 concejales, que para mí es un triunfo porque son concejales de Milei cuando no tenía concejales propios, pero fue muy mala la fiscalización, hubo muchas quejas, parece que el bloque se rompe antes de armarse.

GF: “Bueno, eso yo no lo veo tan así, pero yo creo que en el tema de la elección la gente pudo ver qué es lo que sucede cuando el peronismo kirchnerista avanza y todos los riesgos que tuvimos el día después de la elección, todos los cimbronazos que se sucedieron negativos en la parte económica, en la parte empresarial, que eso es lo que genera el trabajo para la gente y la estabilidad económica. El temor a la vuelta del kirchnerismo generó un montón de cimbronazos que afortunadamente el equipo económico ha sabido llevar y que no hemos tenido ninguna crisis que lesione la economía argentina. Los mercados subieron y bajaron, el dólar que un sector pretendía que se vaya a las nubes se controló. Si la gente me parece que ha visto cuál es el riesgo de volver para atrás. Estamos en la mitad del río, el esfuerzo fue muy grande y la gente imagino no estará dispuesta a desperdiciar todo el esfuerzo realizado.”

QP: ¿Usted cree que la boleta única va a ser un elemento de garantía en esta elección?

GF: “Sí, en un aspecto sí. No temés que te roben boletas, que no haya boleta en los cuartos oscuros, que se tapen, todas esas triquiñuelas que se hacen, hoy eso se evita con la boleta única. Es un sistema nuevo que hay que probar, hay que ver cómo funciona. Los ciudadanos tienen que poner la tilde en un cuadradito y eso vamos a ver cómo funciona. Así que es una experiencia nueva, pero que creo que es un avance de calidad que hemos dado en el sistema electoral y ojalá termine en el voto electrónico.”

QP: La referente del espacio suyo es candidata a senadora de la capital, ¿cómo la ve?

GF: “Bueno, la ministra Patricia Bullrich ha hecho una gestión para destacar, y se destaca en cualquier foro que vaya a ser internacional de todo lo que haya sucedido. Creo que es una candidata que va a lograr muchos acuerdos cuando esté en el Senado. Ahora, después se verá dónde era su rol más importante, si en el Ministerio o en el Senado. Yo creo que hoy por hoy el Senado de la Nación necesita actores que coordinen acciones políticas y ella es una de las más importantes. Así que yo creo que la ciudadanía en la Ciudad de Buenos Aires le va a dar su amplio respaldo y eso le dará la suficiente espalda para poder generar acuerdos en la legislatura.”

QP: ¿Usted cree que Santilli, en reemplazo de Espert, logre dar vuelta un poco la caída que venía en la Provincia de Buenos Aires?

GF: “Bueno, yo no sé si hay una caída, digamos. El paso al costado que dio Espert en la campaña ha dado una mini-crisis que se ha podido sobrellevar. Diego es un buen candidato en la Provincia de Buenos Aires, está probado, fue candidato en otras elecciones y creo que le ha podido dar una vuelta de tuerca a la campaña, donde ha apagado todos los ruidos que había sobre un ataque desmedido hacia La Libertad Avanza. Y que bueno, esta alianza, La Libertad Avanza y el Pro, da una expectativa diferente. Yo creo que mucha gente que se quedó en su casa por alguna desconformidad, enojo parcial con el gobierno, va a volver a acompañarnos en esta elección.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene para el domingo?

GF: “Bueno, nosotros creemos que esta vuelta estamos achicando el margen que se dio en la elección anterior, y bastante, eso nos alienta a pensar en un buen resultado, y en el resto del país la Libertad Avanza va a lograr tener mucho más legisladores y que el resultado se va a ver en el Congreso. Así con un poco más de músculo y con actores que puedan retomar los canales de diálogo con los que acompañan el modelo que viene llevando adelante el presidente Milei, creo que va a ser la garantía de los próximos años.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Si, esta es una elección importante, que los ciudadanos debemos pensar en no volver para atrás, el esfuerzo mayor ya se hizo, y poder tener una estabilidad económica con inflación lo más baja posible que tenemos, saber que el azúcar, la harina, el aceite, vale más o menos parecido en los primeros días del mes que el final de mes, da una perspectiva de cómo la Argentina puede ir teniendo previsibilidad en su futuro. Como dicen todos, la macroeconomía se acomodó, y ahora viene la etapa de encontrar en la micro, en la diaria, en que le llegue a la gente las mejoras necesarias. Posibilidades de inversión en la Argentina hay muchísimas, se han visto algunos anuncios en estos días, pero todo depende de que el rumbo pueda continuarse y no volver para atrás.”