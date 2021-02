“CREO QUE A ESTA OPOSICIÓN LA SOCIEDAD LE VA A DAR LA ESPALDA UNA VEZ MÁS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal Hugo Soraire, del “Frente de Todos” local, quién nos relató cómo avizora el año electoral, cómo se está trabajando con el plan de vacunación contra en Covid-19 en los barrios y la preocupación porque esta situación económica mejore en los sectores más bajos que son los más afectados, esto nos decía:

QP: Concejal ¿trabajando en este último tiempo en el operativo de vacunación?

HS.: “Si, en realidad en casi todo este año que vamos a estar cumpliendo en unos días más de cuarentena o de pandemia, hemos estado trabajando en distintas tareas debido a los tiempos que transcurrimos, ahora en este último tiempo estamos trabajando en lo que plantea, en preparar el tema de la vacunación que ya está incipientemente en marcha esperamos que en pocos días más cuando todos veamos la llegada de las vacunas en gran magnitud para así realmente la campaña de vacunación sea masiva, en si estamos preparando todo lo que tiene que ver con esta tarea, estamos realizando la tarea de inscripción que es muy importante, sabemos que esto es voluntario, los vecinos se inscriben, los que quieren recibir su vacuna, pero también hay una responsabilidad social, porque con esto tenemos que lograr entre todos comunitariamente, dicen los expertos que a más vacunación lograremos el 80% de inmunidad lo que llaman inmunidad del rebaño, por eso tenemos que lograra que la gente tome conciencia de esto, hay una gran cantidad que todavía no lo han hecho, aunque una inmensa mayoría si obviamente, pero todo este proceso de inscribirse debe ser para ayudar al resto de la gente que no pudo hacerlo hasta la fecha lo haga, para eso tenemos mesas en distintos puntos de la ciudad de González Catán, como lo hay en todo el distrito por parte de muchas organizaciones que tienen que ver con el distrito de La Matanza realizando esta preinscripción para que luego sea aplicada la vacuna en todo vecino que así lo requiera”

QP: Hace unos días hablando de la vacuna, ocurrió un hecho a nivel nacional denominado “Vacunatorio Vip”, que le costó la cabeza al ministro de salud, ¿qué opinión tiene sobre esto?

HS.: “En realidad creo que ha sido un escollo que empaña el arranque de este procedimiento, de esta gran enorme campaña de vacunación que vamos a realizar entre todos, y va a quedar en una lamentable anécdota, el episodio en si ya ha sido analizado por muchísima gente a todo nivel, creo que ha sido un error grave de quienes lo cometieron, que han pagado las consecuencias con el desplazamiento de las función con aquellos que se equivocaron lamentablemente más allá de los méritos que tuvieran individual y profesionalmente, el caso del ex ministro un enorme militante del tema de la salud, y enorme dirigente político del peronismo, pero lo importante es que cometió un error y esto tiene que ser subsanado con nuevas responsabilidades para con otros compañeros, entonces eso está salvado se actuó bien rápidamente como merecía la ocasión, hay que hacer una aparte para los medios de comunicación masiva que han tratado de explotar esto para una vez más intentar cosa que no van a lograr hacer fracasar esta proceso de vacunación, porque apuestan al daño, todos los anti vacunas los que hablaban de veneno ahora hablan de que se les coló uno en la fila, eso también hay que tenerlo en cuenta porque no es un tema menor, se entiende que ha sucedido algo que es importante pero que se ha subsanado y que ahora hay que apuntar el foco a lo importante que es la vacunación en sí, y no a detalles colaterales, sabemos que medios de comunicación, ex funcionarios políticos de la derecha neoliberal que reino en la Argentina los últimos 4 años, poder judicial todos son mancomunadamente una sola cosa, la oposición rabiosa, radicalizada incoherente que plantea estas cosas como si no pudiéramos salir de este escollo, que la sociedad entera les va a demostrar que estamos para mucho más, la vacuna creo que es fundamental importantísima, recordemos nomas en el invierno pasado, cuando se empezó a hablar en el mundo el tema de la vacuna y en la primavera esto fue más concreto y luego vimos llegar los primeros aviones con la vacuna a la Argentina, tenemos que tener en cuenta que hay infinidad de países que no reciben ninguna vacuna de ninguna marca ni de ningún país, y todavía no tienen convenio ni contratos, aquí hay contratos y alianzas y negociaciones con distintos países distintas empresas farmacéuticas con la complejidad que esto tiene, y cuando esto se haga masivo seguramente ahí vamos a tener un panorama distinto al actual, que si no tenemos la inmunización de la sociedad es difícil que tengamos un arranque económico como el que deberíamos tener”

QP: ¿Cómo ve el rol de la oposición a nivel nacional y también distrital?

HS.: “Creo que apuestan a la desgracia, apuestan a la negatividad en todo, no aportan una sola opinión constructiva, no aportan una crítica que construya, solo tratan de hacer daño y perjudicar, creo que hay casi como una escuela, porque ya a esta altura me cuesta separar a la oposición nacional de la del distrito, porque son casi lo mismo, a partir de ver a todos sentados a una misma mesa no puedo hacer una diferenciación, creo que hay cosas que apuestan a romper y se hace difícil tender puentes con aquellos que atacan deliberadamente de manera grosera como lo están haciendo en algunos casos, creo que esta línea de virulencia verbal, de incoherencias, insultos, con agresiones vehementes de personajes que nos muestra la televisión, también lo están imitando en el distrito de La Matanza, yo pediría un poco de cordura que se replanteen algunas cosas, que traten de pensar en el bien común, y en su posicionamiento para lo que vendrá, ‘creo que a esta oposición la sociedad le va a dar la espalda una vez más’”

QP: ¿Cómo avizora este año legislativo?

HS.: “Arrancando con muchos proyectos, con una comisión que estamos llevando adelante, en este año que tuvimos que hacer un rápido aprendizaje, hoy estamos consustanciados con toda la problemática que tiene que ver con industria y comercio que es la comisión que presido, que en este año vamos a estar avanzando con muchas cosas que tenemos pendientes ya que la pandemia nos limitó en muchas cosas no nos permitió movernos como hubiésemos querido, de todas formas sacamos adelante infinidad de proyectos y ordenanzas, resoluciones de archivo, poniendo las cosas en orden en la medida de lo posible, y este año a esta altura ya tenemos un panorama de lo que vamos a hacer durante el año, cómo y cuándo”

QP: Ud. es un hombre del sur del distrito, si bien es Concejal por todo el pueblo de La Matanza, ¿qué mensaje tiene del intendente o qué impronta le piensan dar al territorio en sintonía con la gestión municipal?

HS.: “De mucha acción, muchas tareas, relanzamientos de actividades concretas más allá de esto, que es el tema de la vacunación, las obras publicas que ya en su momento nos invitaron a participar en nuestra opinión modesta de que hacer en los distintos barrios, que hoy ya empiezan a llevarse a cabo, entonces estamos viendo enorme cantidad de máquinas y recursos, asfaltos en distintos barrios, cantidad de obras en marcha que tienen que ver con el escurrimiento de las aguas en algunos barrios, un montón de osas proyectadas, y otras que estamos esperando que el intendente las anuncia para hacerlas públicas, sobre todo en lo a obras públicas se refiere hay obras pequeñas medianas y grandes que solucionan problemas a los vecinos, y sabemos que esta puesta en marcha reactiva un sector de la economía que tiene que ver con la mano de obra, esto genera más puestos de trabajo y es dinero que entra en las economías barriales que tan afectadas están por este crisis que sufrimos todos”

QP: ¿Este año se puede decir que se va aponer más énfasis en la gestión municipal? ya que el año paso fue dedicado a lo importante que era la salud de todos

HS.: “En realidad se gestionó en lo que se tenía que gestionar, que era la emergencia, salir al ruedo con la problemática de la pandemia, poner todo el esfuerzo ahí, y eso no va amenguar porque se continua con eso, pero tenemos otras cosas que en el 2020’ no se podían hacer por las restricciones de los protocolos ante lo desconocido, hoy eso se comienza a liberar y cada vez más en consecuencia se pueden empezar las obras que estaban para hacer el año pasado, este año, creo que todas las áreas están poniendo un enorme esfuerzo, porque hay cosas que reparar y poner en marcha, hay una gravedad que viene después de los 4 años de azote del neoliberalismo, que ha dejado un tendal de gente sin un plato de comida en la mesa, eso no lo tenemos que olvidar, y la pandemia no hizo más que incrementarlo, entonces en ese sentido también se está trabajando mucho y muy fuerte con el tema de desarrollo social, es algo que me incumbe porque estoy con el tema con un puñado grande de compañeras que todos los días preparan y cocinan en enormes ollas para darle de comer a tantísimas personas, esa es una área que está marchando con las dificultades del caso, sabemos que hay una problemática con el precio de los alimentos y la especulación de los sectores que tienen que ver con el rubro, entonces se pelea diariamente contra un montón de factores que hasta ahora supimos sobrellevar con los compañeros y compañeras”

QP: A mediados del año pasado fue el pico máximo de la asistencia de los vecinos a los comedores populares y recibiendo la asistencia alimentaria del ejercito ¿cómo está ese tema, mejoro sigue igual, o empeoró?

HS.: “En realidad creo que se ha organizado, primero había una olla en una esquina en un barrio, paso a un lugar determinado más organizado, creo que cambio en ese sentido, pero la necesidad del plato de comida en la mesa de muchos vecinos sigue estando, eso no ha variado, y creo que debemos continuar por esa senda asistiendo a todo aquel, vecino que lo necesite”

QP: Concejal estamos en un año electoral, ¿cómo avizora el año, y su visión sobre las PASO si deberían hacerse o no?

HS.: “Con respecto a lo último es algo que se va a decidir en otra esfera, nosotros vamos a esperar la resolución, digo nosotros los militantes de base, en realidad las PASO creo que se deberían realizar estando en condiciones normales, hoy no estamos en condiciones normales con respecto a que estamos en medio de una pandemia que no sabemos con qué nos puede sorprender, y con respecto al año electoral creo que es una ocasión muy particular, no está la sociedad en una situación de normalidad, estamos atravesando una etapa complicada para todo el mundo, van a ser unas elecciones muy particulares habrá que ver como la enfrentamos de qué manera, considero de que estamos parados de la mejor manera posible ante esta situación organizados como siempre, seguros que vamos a definir más adelante como se llevará a cabo la campaña con los lineamientos de nuestro Intendente y conductor, no obviamos las elecciones sabemos que están cerca y que se van a dar, con o sin PASO, llegado el momento acataremos las instrucciones de quien conduce el distrito que es el Intendente Fernando Espinoza”

QP: ¿Desea agregar algo más?

HS.: “Creo que tenemos que hacer votos porque recapaciten los señores de la oposición, si quieren hacer política bienvenidos sean, hagan política de frente sin golpes bajos, y teniendo como prioridad (como les gusta decir a ellos ‘La Gente’), ellos no dicen el pueblo dicen la gente, bueno que alguna vez piensen en la gente de vedad, y no meramente especulando para tratar de hacer fracasar un plan de vacunación, creo que no se puede ser tan ruin, pensar en que la sociedad entera fracase para verse beneficiados políticamente, cosa que tampoco sé si esta campaña del fracaso les va a redituar en votos, creo que la sociedad los ha obviado como alternativa electoral más de una vez, ni hablar en el distrito de La Matanza, simplemente les pediría calma y un poco de coherencia”