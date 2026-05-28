“CREO QUE ACÁ NOS SALVAMOS ENTRE TODOS. NO HAY SALVACIONES INDIVIDUALES”

El cronograma electoral para la elección interna del STMLM se va cumpliendo y, como siempre hemos hecho en nuestro medio, le damos lugar a todos para expresarse. En esta oportunidad entrevistamos a “Quique” Giacomozzi, candidato a Sec. Gral. y a Rubén Bustos, candidato se Sec. Adjunto.

“Quique” Giacomozzi es parte de la Agrupación “27 de Abril”, que conduce actualmente el STMLM y Rubén Bustos de la Agrupación “Almafuerte”.

QP: Quique Giacomozzi, es muy complicada la situación en la que está el sindicato, tanto económica como financieramente y usted sale a jugar un rol importante, candidateándose a el secretario general. ¿Ya sabe lo que le espera?

QG: “Obvio, sí, sí. Estos cuatro años como secretario gremial, fueron un curso acelerado de problemas. Y, como vos lo definiste bien, el sindicato tiene dos problemas, uno que es el gremial, y el otro que es crítico, que es el económico, porque no escapa a todo lo que está pasando en la sociedad, en la gente común, el tema de las obras sociales, el tema de la salud. Mañana hay una marcha muy grande que encabeza el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires con este tema. Es decir, mucha gente ha pasado al sistema público y muchos de obras sociales que no pueden cubrir sus cosas. El tema es que las obras sociales recibimos después las facturas de esos de pago de cobranza de esas atenciones en los lugares públicos. Entonces, medio que te descalabra las cuentas, porque ahí no tenés auditoría, no tenés nada, así que es lo que te está pasando. Y desde lo gremial, los compañeros municipales están muy desperdigados, muy divididos, que creo que nosotros mandamos un mensaje claro y directo a partir de esta unidad que, como lo decimos en la convocatoria, es una necesidad, y hay que llegar a concretar esa unidad para poder empezar a avanzar en ciertos puntos que son las discusiones gremiales de toda índole, desde el sueldo, desde la categoría, desde la planta, desde los insumos, desde la infraestructura, y que todo eso tenga beneficio en los compañeros jubilados, que creo que hoy son los más postergados que tenemos dentro del ámbito municipal.”

QP: Bustos, nosotros hemos hablado mucho previamente a que lleguen a este acuerdo y usted me planteaba que no es un acuerdo de acomodo o de cúpulas, sino que es un acuerdo de idea y de compromiso. ¿Cómo fue al final esta negociación para llegar juntos a esta etapa?

RB: “Retomo las palabras de Quique. Es fundamental el tema de la unidad, por eso él, como dice el eslogan nuestro, es una necesidad de los trabajadores. Venimos trabajando hace varios meses, pero fundamentalmente con una agenda de trabajo, con los jubilados ante el IPS, con la municipalidad, con el tema de la diferencia del valor hora, porque son cuestiones gremiales que tenemos que retomar. Y en esta convocatoria que ha planteado el sindicato, y en este caso Quique que, como candidato a Secretario General, también incluyó a otros sectores, porque lo ideal hubiese sido que hubiésemos estado todos del mismo lado, de la misma vereda, porque el planteo que hay que hacer es en un marco donde los trabajadores argentinos están pasando por un mal momento, está en funcionamiento una reforma laboral que está totalmente vigente y nosotros no podemos escaparnos de esta realidad. Por lo tanto, entendemos que va a haber un futuro que, seguramente, a mediano plazo, va a ser diferente, y para cuando llegue ese momento, tenemos que estar fortalecidos como para empezar a reconquistar derechos.”

QP: Estamos hablando de reforma laboral, estamos hablando de estas cosas, y de repente, yo en algún momento siento que en La Matanza ya se aplicó la reforma laboral en el tema de los trabajadores municipales. Con un sueldo básico muy bajo, el intendente da aumentos cuando quiere, como que no respeta al gremio, y siempre putean al sindicato, pero nunca escucho que ninguno diga nada de la patronal. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes respecto a la patronal?

QG: “Vos lo que planteas es correcto, porque el sindicato y el ejecutivo municipal son muy afines en el agente que entra. La mayoría que entra, lo hace por la gestión política. Entonces, se le hace muy difícil. Es más fácil, más barato putear a Troncoso, putearme a mi o putear a cualquiera de los que hacemos sindicalismo, que putear al que lo hizo entrar a la municipalidad. Por eso planteamos que hay que hacer un trabajo de concientización a todos los compañeros, que el adversario está en el otro lado. Nosotros, con respecto a las paritarias, siempre nos trajimos mucho más de lo que fuimos a buscar, o de lo que ofrecían, mejor dicho, porque siempre empezábamos a un punto muy bajo. Lo que pasa que la realidad nos marca que, por más que nominalmente nos llevemos más billetes, esos billetes no cubren las necesidades, estamos muy por debajo. Y también la parte económica, la macro, esto que hablan tanto, nos pega directo, ¿por qué? Porque nosotros, el gobierno de Milei arrancó con un 100 y pico por ciento de devaluación. Eso nos sacó un 30%, 40% de poder adquisitivo a todos los trabajadores, y a nosotros, que venimos del quinto infierno, obviamente, nos pegó más de lleno. Toda la quita de subsidios al transporte, la quita de subsidio a los servicios, todo eso a los trabajadores, asalariados nos está matando, la desregulación del alquiler, hay compañeros que no le alcanza el sueldo para pagar el alquiler. Entonces, esa realidad nos tiene que hacer un núcleo fuerte para poder discutir de otra manera lo que es salario, lo que es, todos los reclamos que hacemos.”

QP: Claro, el sueldo básico es muy bajo. Yo lo he planteado varias veces en muchas notas, en muchos reportajes también. Por más que el ejecutivo dé un 100% de aumento, no le va a cambiar la vida al municipal.

QG: “Claro. Hay dos cosas, nosotros tenemos el sueldo básico, que todo el sueldo básico de la categoría 5, a la categoría 62, que es el director, toda la carrera municipal está bajo la línea de indigencia, el sueldo básico. Con eso vos le sumas las bonificaciones y, más o menos, algunos pueden llegar a salir y llegar a ser pobres. Entonces, hay que rediscutir estas bonificaciones. Empezarlas a pasar de algún modo al básico para que los aumentos, cuando son del 5%, 10% o 15%, sea sobre otra base, porque, si no, ese sería el primer camino. Después hay otras cosas que hay que discutir, como el valor hora, como decía Rubén, un montón de cosas que hay que empezar a discutir desde otro ámbito. Pero lo primero que tendríamos que empezar a hacer es levantar el básico. Esto es así.”

QP: Yo recién hice a Bustos una pregunta, no la ha terminado de contestar. ¿Cuál va a ser la posición de esta nueva conducción, en caso de ganar, frente al ejecutivo municipal? A lo que voy es si van a ser más duros.

RB: “No, más duros no. Me parece que lo que hay que plantear es la realidad. Quique acaba de comentar bien el tema de la cuestión salarial, y yo te puedo agregar el tema de la estabilidad. Nosotros teníamos una ley que era la 11757, que era una reforma laboral encubierta. Se votó hace 11 años la 14656. Nosotros, hoy tenemos una ley laboral que es beneficiosa para los trabajadores. En el marco de la estabilidad dice claramente que, de cada 10 trabajadores, 8 tienen que tener planta permanente. Y los otros dos pueden ser contratados con cualquier tipo de contrato hasta un año. Después del año, tiene que pasar a planta permanente. Esto lo aclara muy bien la ley, incluso les dio a los municipios cinco años de adecuación para que económicamente se pudieran acomodar y para que esto pudiera llevarse a cabo. O sea, que desde el 2020 a esta parte, se votó en el 2015 la ley, desde el 2020 deberíamos tener la ley en plena vigencia. Entonces, nosotros vamos a pedir que se cumpla la ley. No puede ser que la ley, cuando afecta a los trabajadores, en el caso de la reforma laboral, recién estamos hablando fuera de la nota, hay otros trabajadores en otro lugar de trabajo donde le aplican cuando los echan, no los indemnizan, porque hay una ley, más allá que sea violatoria de la constitución, que se aplica, y cuando hay una ley a favor de los trabajadores, hay un montón de pretextos para no cumplirla. Entonces, digo claramente, lo que vamos a plantear nosotros es que la ley se lleve a cabo como corresponde.”

QP: Giacomozzi, el tema de la obra social. Si bien está complicada actualmente, supongo que vienen hablando de ver qué vuelta darle para seguir teniendo la obra social.

QG: “La lucha es día a día y un montón de cosas que nos pasa es porque, como vos sabés bien, el sindicato tiene dos cuentas, una es la obra social y la otra es la sindical. Desde hace años, esa cuenta sindical está bancando lo que falta en la obra social, y así todo no alcanza. Porque nosotros tenemos un promedio de edad de los trabajadores muy alto, entonces, cuanto más grandes somos, más achaques tenemos. La realidad es que la medicina, lamentablemente, se ha vuelto un negocio y, en vez de empresas para sanar, son empresas para recaudar. Desde todos los ámbitos, porque nosotros tenemos los problemas, como te decía antes, de los cobros de la parte de la atención en los hospitales públicos. Tu compañero dice, sanamente dice, no, yo no le hago gasto a la obra social, sí le haces gasto, porque no será al día siguiente, no será a fin de mes, pero en uno o dos meses está la factura acá, cobrándote la atención que te hicieron en un hospital, y que ahí no contamos con ningún tipo de auditoría, es decir, te mandan la boleta y tenés que pagar, más lo que afecta a la Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires. Porque ahí armaron un circo con una empresa FACOEP, que es la encargada de cobrarle a todas las obras sociales. Entonces, cualquier discusión que puedas hacer a partir, siempre se hacen unas auditorías compartidas después que te llega la factura para discutir ese valor, pero generalmente, no te pones de acuerdo, porque son cifras de 70, 80, 90 millones de pesos muy, muy grandes, y cuando no te pones de acuerdo, vas a la justicia. ¿A qué justicia vas? A la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la atención te la da la Ciudad de Buenos Aires, te la cobra la ciudad de Buenos Aires y te la dirime la justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenés la de perder. Todas estas cosas son causales para seguir discutiendo. Hoy el panorama de la obra social es dificilísimo, claro, porque no estamos exentos de que llegue un bombazo de un compañero que le pase algo por cientos de millones de pesos, porque la medicina hoy estamos hablando de eso, no se habla más de una operación de un millón de pesos. En el sistema no hay un tratamiento odontológico que cueste eso. Todo está carísimo, el aporte, como lo decías, nuestro aporte es bajo porque nuestro sueldo es bajo. Entonces, todo va de la mano. Si discutimos sueldo, quizás podamos mejorar algo así. Pero en este contexto de tener casi cuatro mil compañeros afiliados a la obra social, y que le damos salud a los familiares, un ámbito de casi 8 mil personas, donde tenemos más de 100 compañeros que tienen hijos con discapacidad, eso va todo al 100%. Tenemos más de 300 compañeros insulinodependientes, tenemos un número parecido de compañeros con tratamientos oncológicos. Y la Superintendencia de Salud brilla en su ausencia, no ahora, sino en el gobierno anterior, en el de Macri, es decir, los expedientes no te devuelven. Y cuando sí, es el valor histórico al que empezaste. Es decir, que si te pagan un expediente de hace dos años, te lo pagan al valor que vos empezaste el trámite. Entonces, todo es muy difícil. El futuro es incierto, y en estas reglas de juego dentro de una reforma laboral, después seguramente, si este gobierno se sienta o llega a tener otro mandato, a nivel nacional lo digo, va a haber una reforma previsional. Y el compañero quizás no tiene conciencia, porque tenemos un problema, estamos todos mirándonos para adentro. Entonces, por afuera nos pasa todo. La obra social está complicada. Los compañeros que están hoy con nosotros en esta elección, que yo el otro día les decía, pero no de soberbio ni pedante, lo más fácil que tienen en la institución, el gremio, es la elección. En la elección tenés un plazo, unas normas legales, un cronograma electoral y se termina el 16 de julio. El problema de la institución es después del 16 de julio, porque acá tiene que seguir una conducción que siga tomando medidas, porque si no, si algunos vienen a ver qué hacemos, nos quedamos sin institución. Por eso yo siempre dije desde el primer día a mis compañeros más cercanos que la discusión no está en quién es el secretario general, sino qué vamos a buscar para la institución. Que siga existiendo, bueno, hay que empezar a poner eso sobre la mesa, hay que discutir la existencia de la institución.”

QP: En función de eso, y algo en lo que el gremio es muy criticado, es el tema de la venta de las propiedades que se han dado en los últimos años, que nunca se había hecho en el sindicato municipal. ¿Ustedes lo hacen por necesidad, lo hacen para cubrirse, tapar un bache?

QG: “Exactamente. Nosotros teníamos 56 o algo más de empleados dentro de la obra social. Nosotros, con esto que te contaba de la obra social, hay recursos de amparo judicial casi todos los meses, por no decir casi todas las semanas. Entonces, bloquean las cuentas, te embargan todas estas cosas, o tenés que tapar agujeros. La cuenta de la obra social, un amparo judicial, llega hasta las propiedades que están a nombre de la obra social. Es decir que, en un caso de una cuenta millonaria, un juez puede decidir el remate para cubrir una operación, una prótesis, un tratamiento. Entonces, yo siempre digo que lo peor que podemos hacer en este momento es no tomar ninguna decisión. Y, lamentablemente, las decisiones son antipáticas, porque a nadie le gusta despedir gente ni tampoco desprenderse de propiedades. Pero nosotros tenemos, gracias a la obra de Juan Carlos Sluga, un sindicato que es enorme en propiedades, en infraestructura, pero tenemos un sindicato muy chico a partir de los afiliados. Entonces, la recaudación es muy poca por la cantidad de afiliados que tenemos, es muy grande la infraestructura y no se puede mantener. Hablar de lo que sea servicios, de lo que sea impuestos, de lo que sea seguro, de lo que sea sueldos, es muy, muy grande. Entonces, hay que tomar decisiones. Y lo peor, te vuelvo a repetir, es no tomar ninguna.”

QP: Bustos, cambiando un poquito el ángulo. A usted se lo veía del otro lado, en el sector opositor. No sentarse con el oficialismo para armar una lista. ¿Qué pasó en el medio?

RB: “Pero eso es una visión errónea. Nosotros somos todos trabajadores. De hecho, como te dije al principio, tendrían que haber otros sectores también acá. El problema que tenemos traspasa. Esto no es un partido de fútbol con adversarios. Acá lo que tenemos es un problema de supervivencia. En parte de la nota hablaban de los salarios bajos, hablaban de la indigencia de los trabajadores municipales, hablaban de que el empleador no respeta las leyes. A esto ningún sector en particular lo puede encarar solo. Es una cuestión entre todos los trabajadores. Entonces, no entender esto, no defenderse de esto es directamente no asumir la responsabilidad que tenemos como dirigentes, aquellos que se entienden dirigentes.”

QG: “¿Te puedo agregar algo yo sobre eso? Más allá de esto de que a uno se lo ve en un rol de oficialismo, opositor, acá hay conductas. Nosotros nunca tuvimos la afinidad de charlar, mucho más allá que hace años que nos conocemos. Pero hay conductas que hay que respetarlas. Entonces, hay compañeros como él, que yo nunca lo escuché decir que se desafilió. Hay conductas como él que, cuando encaró un problema del tema de la extensión horaria o jornada prolongada, como se llama, nos pusimos a trabajar juntos. Él de su lado y nosotros desde el nuestro, y se lograron cosas en común. Entonces, esas cosas hay que replicarlas en cada ámbito de los municipales. Si nos desprendemos de las ambiciones personales y ponemos como objetivo el compañero trabajador municipal que no somos ni de salud, ni de servicio, ni administrativo, somos trabajadores municipales y entendamos eso y empezamos a agarrar cada uno de los problemas, la unidad es natural. Todos los que tengamos buena intención, obviamente. Esto, como lo decía Perón, tenemos el bien común y ninguno sería instrumento de la ambición de nadie. Entonces, la ambición es trabajar para el compañero municipal. Es muy difícil, porque hay vanidades, hay personalidades, desde todos lados, defectos y virtudes. Entonces, si logramos eso, la unidad se da sola. Pero, bueno, hoy estamos en un proceso electoral, y vuelvo a reiterar, es lo más fácil, no por pedantería, es lo más fácil porque termina el 16 de Julio. Alguien va a ganar y va a tener que empezar a resolver estas cuestiones que están, o seguir resolviéndolas. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar como trabajadores, como si nos creemos dirigentes, incluso eso no me lo creo, yo no me creo un compañero más con una responsabilidad diferente. Porque esto de dirigentes es medio raro en este ámbito, más en estos ámbitos que pesa o pecamos de individualismo y de salvémonos como pueda. Yo vengo, por la edad que tengo, de otra formación, y yo creo que acá nos salvamos entre todos. No hay salvaciones individuales. Lo vivimos cada día en la sociedad, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, y cómo no verlo acá.”

QP: Bustos, están haciendo recorridos supongo por los lugares de trabajo. ¿Qué mensaje están recibiendo de los compañeros municipales?

RB: “En realidad, empezamos ahora, pero en el lanzamiento de nuestra campaña nosotros planteamos los ejes de campaña, tiene que ver con el salario, tiene que ver con los planteles históricos, tiene que ver con la estabilidad, con los jubilados, y después, esto a la vez se ramifica con otras necesidades, como los insumos, los elementos de trabajo, pero claramente hay cuestiones básicas que son las que nosotros vamos a tomar a partir del primero de septiembre. Obviamente, haciendo un ordenamiento interno del gremio, que lo necesita, y convocando a todos los sectores y a todos los trabajadores a quienes acompañen a hacer este desafío.”

QP: Usted recién hablaba que siempre que van a la paritaria, arrancan con un piso muy bajo de discusión, porque lo plantea el ejecutivo. ¿Usted cree que el ejecutivo municipal va a intentar direccionar la elección para que alguna lista gane? Porque, como lo dijo usted, nadie entra por un aviso en un diario a trabajar en la municipalidad.

QG: “Puede ser, puede ser que tenga un favorito. Nadie lo desconoce. Sabemos que siempre hay, como lo dicen ellos, distintos referentes políticos, que en la historia de las elecciones municipales han apostado a distintas listas, pero son todos parte del ejecutivo. Puede ser.”

QP: ¿Está en una crisis terminal el sindicato y la obra social?

QG: “No, terminal no. Esto es así, lo que tenemos en crisis es la obra social, por el tema económico. Si esto no mejora la economía, pero a nivel general, y, estamos condenados, cualquier informe que leas vos, que sos periodista, desde la CGT o cámaras de empresas de salud, Indec, todo lo que leas, las obras sociales están camino a desaparecer, porque en este ámbito no pueden seguir existiendo. Si no se cambia desde afuera, nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantener esta obra social, como se viene haciendo hace tantos años. Pero, bueno, hay que tomar decisiones.”

QP: ¿Desean agregar algo más?

RB: “Yo solamente agradecer por este espacio y simplemente esto, trabajar. Creo que lo que viene ahora es una etapa electoral, donde no tiene que haber más que adversarios electorales, y una contienda electoral que tiene que tener como sentido ordenar al gremio. Es un ordenador la elección, van a arrojar resultados, porque el que vota es el afiliado, y después, bueno, al día 17 de julio tenemos que empezar a trabajar entre todos, gane quien gane, para empezar a cambiar el destino de los trabajadores municipales de La Matanza.”

QP: ¿Giacomozzi?

QG: “Convocar a los compañeros. Quizá el compañero, como vos preguntabas de la recepción que hoy tenemos, capaz con algunos compañeros te dicen, che, ¿por qué no lo hicieron antes? Y porque hay cosas que te llevan puesto, la gestión te lleva puesto. Entonces, hasta acá llegamos, de acá hay que arrancar y, bueno, empezar a tomar otras determinaciones, otras decisiones con respecto a la comunicación creo que es lo que más fallamos nosotros en esta gestión. Porque esto que te estamos contando a vos hay muchos compañeros que nos sentamos acá y lo hablamos, ¿y por qué no lo dicen? Por qué no lo puedo poner en un volante que nos pasa esto. Esto es de boca en boca, y, bueno, quizás ahí está el problema. Es el desafío que tenemos, comunicarnos mejor y resolver mejor las situaciones. ¿Cómo lo podemos lograr? Estando juntos. Si estamos juntos, a esa unidad hay que darle organización. Y esa organización tiene que tener solamente un fin, el beneficio del trabajador municipal. Desde todos los ámbitos, desde lo gremial, desde lo médico y desde lo humano, porque quizás eso es lo que más se perdió, porque este sindicato era muy humano, es decir, había situaciones que resolvía desde situaciones económicas que no pasaban por el gobierno. Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos.”