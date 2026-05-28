“ACÁ NO HAY UN PLAN ECONÓMICO. LO ÚNICO QUE INTERESA AL GOBIERNO ES LA INFLACIÓN Y UN DÓLAR BAJO”

Al hablar de economía, generalmente, uno se queda enredado en los tecnicismos y termina entendiendo poco o nada. Hay veces que los que hablan de economía no saben el precio de los fideos ni del pan o no viven de un sueldo y les falta esa mirada de la economía real, “la diaria” como solemos decir. Para entender un poco mejor lo que nos está pasando económicamente hablando, entrevistamos al Dr. Hugo Masoli, que sintetiza y explica claramente el momento económico que estamos viviendo

QP: Estamos confundidos, por no decir que estamos perplejos, por las expresiones del Ministro de Economía, Luis Caputo, que manifiesta que hoy se está haciendo todo lo contrario de lo que se hizo durante el gobierno de Macri (Luis Caputo: “Este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica” – https://www.infobae.com/economia/2026/05/19/luis-caputo-este-gobierno-hizo-exactamente-lo-opuesto-al-de-macri-en-terminos-de-politica-economica/ – ); siendo que durante el gobierno de Macri él era el ministro de economía. Entonces, uno se pregunta: ¿si antes lo hizo mal, ahora lo está haciendo bien o está repitiendo errores?

H.M.: “Lo que usted está diciendo del ministro Caputo es un poco como un ensayo de prueba de error y acierto. Durante el gobierno de Macri su pensamiento fue igual al de ahora, lo que pasa es que en el gobierno de Macri el ajuste fue menor y hoy lo está pronunciando en una forma mayor. Pero su pensamiento es el mismo. No contempla todo lo que es la microeconomía, lo que es el sistema de Pymes (llámase comercios, pequeñas industrias, servicios). Fíjese que se tiene a más de la mitad del país sufriendo. Caputo se reunió con la UIA (Unión Industrial Argentina), y le manifiestan que no pueden soportar más el costo creciente de la energía y el peso de los impuestos, más allá que la caída de la venta es muy importante. Caputo les contesta que tienen que hacer el esfuerzo, cada vez mayor, para poder insistir en la pelea de las tasas municipales. Veamos: manda a los industriales a que peleen con las tasas municipales como diciendo que esto es lo que está afectando los altos costos. En lugar, y estamos convencidos, de que tendría que haber un programa integral entre lo que sería municipio, provincia y Nación. Es cierto que las tasas municipales son muy altas. Todo lo que es seguridad e higiene; alumbrado, barrido y limpieza han sometido a las pequeñas industrias a un costo elevado. Pero esa no es la solución. La solución pasa por una economía orientada al desarrollo, al empleo; que el ministro no está contemplando y sólo tiene puestos los ojos en bajar la inflación a costa de cualquier precio y en mantener un dólar barato. El ministro de hoy es el mismo ministro de la época en que gobernaba Macri. No nos engañemos. Y el plan que está instrumentando, lamentablemente, lleva al fracaso.”

QP: Usted en más de una oportunidad (en los reportajes que hemos hecho en estos últimos tiempos) plantea el tema de la microeconomía (y lo está planteando en la respuesta anterior). Sobre su respuesta anterior me surgen dos cuestiones. Una: ¿las tasas municipales influyen tanto en la carga impositiva de las industrias que las están obligando a cerrar dejando cada vez más gente desocupada en la calle? Dos: la economía no funciona, está parada. Los negocios vacíos, cada vez más gente sin trabajo, el crecimiento del desempleo es realmente importante. Está todo parado. ¿Significa que seguimos sin un plan económico?

H.M.: “Las municipalidades, la provincia y la Nación, entre los tres tienen altos costos impositivos. Y los tres prácticamente salen a cazar dentro del zoológico. ¿Qué le quiero decir? Tomemos el partido de La Matanza. ¿Cuántos locales hay vacíos en la calle Arieta? ¿Usted cree que están vacíos porque no pueden pagar el alquiler? No. Están vacíos porque hay un fuerte ajuste del gobierno nacional, lo que lleva a que el consumo caiga y cueste vender. A parte, ¿qué aporta la municipalidad? A la persona que con mucho esfuerzo abre un comercio, a los pocos días le caen los inspectores pidiéndole un montón de cosas. Un ejemplo: a la mayoría de los colegios privados cayeron los inspectores municipales exigiendo un montón de cosas sin una normativa. Los inspectores están presionando permanentemente y la cosa está muy mal. La recaudación está muy mal. Por otro lado, usted ve sobre la calle Arieta los puestos de los manteros (ejemplo: Perú y Arieta). ¿Cuánto pagan de impuestos? ¿Quién los banca? Todo esto va en contra del comercio. Vamos a la provincia. Ingresos brutos, es el impuesto más distorsivo que hay y es altísimo. Si no se paga caen intimaciones, presiones. Vamos a la Nación. Impuestos altísimos. Más del 70 % de las industrias están pidiendo que se bajen las retenciones. La capacidad instalada de la industria está por debajo del 50 %. De cada diez máquinas están trabajando cuatro. Este es el promedio en el que están trabajando las industrias. Se cayó la recaudación a nivel nacional, y era lógico por haber menos consumo y por cerrar empresas. Entre junio y diciembre del 2025 cerraron 28.000 cuentas sueldo de empresas que se cayeron, y se cayeron 300.000 cuentas sueldo (de 10.300.000 pasaron a 10.000.000). Le estoy hablando de los últimos seis meses del año 2025. La presión impositiva es altísima; llámese IVA, impuesto a las ganancias, todos los tipos de retenciones, el aumento permanente todos los meses de la energía, el combustible, etc. Por lo tanto, esto es una fórmula explosiva. Y quieren mantener (presionado) el dólar a un valor muy bajo. Ahora, yo le pregunto: si el 30 % o un poco más es el promedio de la inflación anual, ¿cómo puede ser que el dólar no aumente y se mantenga, y nosotros caemos en recaudación? Por lo tanto, acá hay un combo donde la municipalidad, las provincias y la Nación no trabajan en forma conjunta y cada uno (sálvese quien pueda) aplica altos impuestos. Esto se lo puedo demostrar tanto en la municipalidad como en la provincia y la Nación con números, estadísticas y con el crecimiento que han tenido estos impuestos. Y lo peor de todo es que salen a cazar dentro del zoológico. Hoy una empresa pequeña no paga el formulario 931 de cargas sociales y a los quince días ya ARCA le inicia juicio y le llega un mandamiento de su abogado. Y si la empresa pagó a los veinte días porque realmente no le alcanzó la plata el abogado le dice que está bien pero que le pague los honorarios porque le inició juicio. Entonces, están cazando dentro del zoológico. Los inspectores municipales, la presión de ARCA nacional y todo esto ahoga financiera y económicamente (más allá de la baja de consumo, el aumento de la energía y el combustible que también ayudan) a la pequeña empresa y a los comerciantes. La prueba está que en la calle Arieta hay más de diez o trece locales vacíos. ¿Cuándo se vio una cosa así?”

QP: Usted planteó en otros reportajes, y en este también, que esto es un combo explosivo. La mayoría de la gente no ve la salida de la crisis ni tampoco ve una mejora en la calidad de vida. El ajuste es tremendo. Cada día más gente desocupada, y a esto hay que agregarle que al que se queda sin laburo le están pagando indemnizaciones en el marco de la nueva Ley de Modernización Laboral. A una persona que trabajó diez o quince años en una empresa le están pagando una indemnización no acorde a lo que esperaba y, en algunos casos, la indemnización es la mitad de lo que se esperaba. Esto es un peso enorme para la persona que no sólo se queda sin trabajo, sino que también de lo que debería cobrar y cobra mucho menos.

H.M.: “Siempre el más afectado es el trabajador. Pero recordemos lo siguiente: este gobierno está haciendo un ajuste muy fuerte descuidando el tema microeconómico. Ellos están enfocados en la macroeconomía (bajar la inflación, mantener el dólar), en la minería, en Vaca Muerta. Pero todo lo que es el contexto de las empresas, industrias, comercios, servicios no tienen acceso al crédito (el crédito es carísimo), no tienen ningún subsidio del gobierno, y encima tienen alto porcentaje de retenciones. A esto se le suma, como le dije anteriormente, que permanentemente ARCA y los inspectores municipales los persiguen si no pagan; y les exigen un montón de cosas. Ahora, uno para exigir tiene que dar el ejemplo. Uno también debe tener la casa en orden (llámese municipalidad, provincia o Nación). Y esto no ocurre. Entonces, cada uno tira agua para su molino y los afectados son el pequeño empresario y el trabajador. Acá no hay un plan económico, desde el gobierno hacia abajo, orientado a solucionar los problemas. Lo único que interesa, le reitero, es la inflación y un dólar bajo. Tampoco hay colaboración. Ahora, el gobierno anterior a este terminó con una inflación mensual del 25 %. También esa era otra fórmula explosiva. También el país iba hacia el camino de la hiperinflación, del cierre de empresas, etc. Ya la vivimos a esa época. Hoy también está mal manejado porque no se está atendiendo todo el sector interno del país y sólo se atiende al sector externo (que vengan inversiones, que podamos exportar energía, que Vaca Muerta produzca, que la minería produzca). Pero; mientras tanto, al no haber crédito y al caerse el consumo lo que son pequeñas y medianas industrias, comercios y servicios van a seguir siendo afectados. Cada vez van a ir cerrando más y van a tener menos fuentes de trabajo. Lamentablemente este es el panorama.”

QP: Hoy la gente está utilizando la tarjeta para financiar el alimento. Esto no había sucedido antes. La tarjeta siempre fue para comprar cosas que no impliquen la alimentación diaria. ¿Usted cree que esta situación es sostenible en el tiempo?

H.M.: “El crédito es caro y también es caro para los empresarios. Hoy una tasa está rondando del 35 % al 40 % mínimo para créditos a doce meses. Si el crédito es a cinco años, el capital a devolver (más los intereses) es muy alto. Si tiene que pagar un crédito alto, los impuestos no se reducen y no se vende prácticamente. Esto no funciona. Hoy, en la situación en la que está el consumo, por más que un crédito esté barato el empresario no lo puede sacar por el problema de la no venta. La caída de trabajo es permanente todos los meses, como también el cierre de comercios e industrias. Esto está afectando cada vez más la recaudación del gobierno. Entonces, quieren bajar cada vez más el gasto y ya no pueden. Por lo tanto, salieron a vender algunas empresas como Transener, donde capitales que les convienen entran porque se está vendiendo a un precio que les sirve. Entonces, el gobierno está vendiendo empresas para poder mantener también el déficit cero. Pero esto es por poco tiempo porque, lamentablemente, la caída de impuestos va a seguir y el ajuste más allá de lo que se está haciendo no se va a poder realizar. Es un círculo vicioso que lamentablemente termina mal, como termina mal la hiperinflación. De ambos lados no hubo un término medio. Del lado del gobierno anterior se emitía, se emitía, se llegó prácticamente a una inflación desmedida camino a la hiperinflación. En este gobierno se ajusta, se ajusta, se ajusta hasta que se llega a un momento que se rompe todo el esquema interno que se había construido de empresas, comercios y servicios. Lamentablemente no ponen una fórmula intermedia con la que el país pueda llegar, quizás tardando más tiempo en bajar la inflación y en recuperarse, pero de una forma que no deje caídos en el camino. Todos los puestos de trabajo y las pequeñas empresas que se han perdido lamentablemente hoy no se recuperan.”

QP: Hoy al gobierno se lo ve políticamente debilitado (por decirlo de alguna manera) por los casos de corrupción que han salido últimamente, como el tema de Adorni. ¿Esta fórmula económica que se está aplicando ahora se puede sostener en el tiempo con debilidad política?

H.M.: “La situación política, si la economía está bien, afecta muy poco. Cuando hay mucha corrupción (como se ha visto también en otros gobiernos, como el de Menem), si la economía anda bien, prácticamente la gente lo sigue votando. Acá el problema es que la economía no está andando bien. Toda la gente del conurbano y capital está sufriendo el ajuste porque se cierran sus comercios, sus industrias. Por lo tanto, para ellos la economía no está andando bien. Y si no anda bien, los problemas de corrupción afectan, se hacen insostenible y debilita en todos los niveles. Estos casos de posible corrupción que han salido seguro que va a afectar al gobierno en todos los niveles, porque hay que tener muy sólida la economía para que así no sea. Por ejemplo, a nivel municipal, la gente cuando se jubila tiene que esperar más o menos de un año y medio a dos años para que el IPS (Instituto de Previsión Social – cosa que nunca ocurría) le saque la jubilación. Los docentes se jubilan y siguen en su cargo hasta que le salen los papeles en el IPS. Cuando le salen los papeles en el IPS presenta el telegrama para acogerse a la jubilación. Es decir, siguen trabajando hasta que se jubilan. Lo mismo ocurre en las empresas. En cambio, el municipal presenta los papeles para su jubilación en el IPS y está de un año y medio a dos años sin cobrar. Eso es un desamparo de la persona, un abandono de la persona. A cambio, a la mayoría, le ofrecen pagarle aproximadamente un 50 % de su sueldo hasta que le salga la jubilación.”