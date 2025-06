CRISTINA PRESA: UN PJ COMPLEJO Y DIRIGENTES ACOMPLEJADOS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“Un final feliz es donde para la historia”, es una reflexión de Orson Welles sobre la naturaleza subjetiva de la narración y la interpretación. Significa que no hay una forma objetiva o universal de definir un final feliz; depende de dónde el autor (o en este caso, el narrador) decide detener la historia. En otras palabras, un final feliz no es un destino predeterminado, sino una elección.

Complejo: Que se compone de elementos diversos. Complicado, enmarañado, difícil.

Acomplejado: significa que una persona experimenta un sentimiento de inferioridad, timidez o inseguridad, a menudo relacionado con un complejo psicológico. Es un adjetivo que describe a alguien que se siente inferior, no adecuado o que tiene una aversión extrema por algún aspecto de sí mismo

Se armó la marosca (lío muy grande e intenso) nomás y hay una suerte de efecto, en todos los espacios políticos, porque todos estaban especulando de cómo se iba acomodar la interna del Partido Justicialista en torno de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Al no ser candidata ella, por un fallo judicial, todo debe recalcularse, pero nadie se anima a hacer futurología dado que nadie sabe de que forma repercutirá la ausencia de Cristina en el electorado bonaerense.

No voy a comentar la causa ni el fallo judicial porque, seguramente, ya deben haber escuchado todos los análisis habidos y por haber sobre el tema, pero la derivación política respecto a la detención de Cristina trae aparejado un replanteo total de las estrategias políticas de todos los políticos del conurbano bonaerense y, principalmente, a los que pertenecen al peronismo de la Tercera Sección Electoral.

Hoy tanto Intendentes, Diputados provinciales, Concejales y aspirantes a dichos cargos deben borrar sus planes de juego que habían diseñado para la interna que avecinaba y ver qué pasa de acá en más.

Nadie sabe de qué manera va a reaccionar la gente en las urnas, todas son especulaciones sin fundamentos y el armado de las listas se va a complicar de tal manera que, posiblemente, tengamos un peronismo unido detrás del Gobernador Axel Kicillof o, nos encontremos con dos o tres listas peronistas dentro del cuarto oscuro.

LA MATANZA: CAPITAL DEL PERONISMO

En nuestro distrito la elección (a mi entender) tenía un claro ganador en la lista encabeza por Fernando Espinoza que volvía a prestar su nombre como candidato testimonial.

La Libertad Avanza sería la segunda fuerza política que llegaría al piso electoral (tal cual lo marca la ley electoral bonaerense).

Entre esas dos fuerzas se repartirían los 12 escaños en juego del HCD matancero, según números vistos en algunas encuestas serias, se habría dado un resultado de 7 a 5 o un 8 a 4 en el reparto de Concejales, pero lo de Cristina vuelve todo a foja cero.

Aún creo que el oficialismo de Espinoza logré un triunfo importante, pero dudo mucho de que sea lo suficientemente importante para que La Matanza destaque en la Tercera Sección Electoral.

Obviamente todavía falta un montón porque deben analizarse los nuevos escenarios que han de plantearse de acá en más y qué estrategias se implementaran para la elección.

Presumo que esta situación judicial de la ex Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, puede darse dos escenarios; por un lado, algunos intentaran hacer desaparecer a La Cámpora como expresión política del Kirchnerismo debilitándolo al no tener a Cristina como conductora directa del accionar político de la misma.

Por otro lado, puede darse un resurgimiento importante de Cristina y la fortalezca a ella, políticamente hablando, de cara a la sociedad. Tengamos en cuenta que la ex Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner es la que más intención de votos tiene, pero no le alcanza para ganar y que su objetivo, para estas elecciones, era acumular poder político institucional que le permitiera seguir a flote y utilizar ese poder político institucional para negociar una salida honrosa y tranquila del escenario político, sabiendo que habría legisladores que le cuidarían las espaldas.

La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy puede estar comenzando a transitar un resurgimiento político inesperado o, más allá de todo análisis, comience su camino al ostracismo político. Todo puede darse en estos tiempos tan inciertos.

OPINIONES Y COMUNICADOS

El Concejal (m/c) Walter Elías, oriundo de La Matanza pero que desarrolló su carrera política en Ituzaingó (12 años como Concejal) sostuvo que “Se viene la reorganización del peronismo dónde, los traidores junto a los anti kirchneristas y los falsos kirchneristas se junten y aíslen a La Cámpora y a los verdaderos cristinistas para que el peronismo se separe con la mayoría del otro lado y todo esto para que la gente se olvide de Cristina y borrar de las mentes al Kirchnerismo, pero todo esto está planeado por los mismos que la pusieron presa y los mismos que destruyeron a los Radicales y al Pro y pusieron a Milei en el gobierno que son el poder económico, el grupo Clarín, Techint, la rural, las embajadas del triángulo del mal, los sindicatos traidores, los banqueros, jueces coimeros y los periodistas ensobrados….!Una lástima que una presidenta termine presa vergüenza¡ para el país y su gente y más vergüenza por ser peronista o decir que lo sos ……otra estrategia aplicada para dividir el país y lotearlo”

“NO ES JUSTICIA: ES PERSECUCIÓN”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) se manifestó contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner. A través de su cuenta de X, expresó que “Hoy confirman la condena a Cristina. Un final cantado tras años de hostigamiento judicial, mediático y político. Una vergüenza institucional que hiere a la democracia y busca disciplinar a quien se animó a transformar la Argentina” y remarcó que “A Cristina la persiguen por haber representado a las mayorías, por haber puesto al Estado al servicio del pueblo, por haber defendido la industria, el trabajo y la soberanía. La quieren fuera de juego porque saben que expresa un proyecto colectivo que no se arrodilla”.

Espinoza señaló que “Durante el gobierno de Macri montaron causas truchas, manipularon pruebas, armaron operaciones de inteligencia y usaron al Poder Judicial como herramienta de persecución” y agregó que “Hoy ese plan continúa con un presidente que ataca la justicia social, promueve el odio y desprecia al pueblo. Milei, como Macri, no solo quiere borrar al peronismo: quiere borrar la idea de una Argentina justa, libre y soberana”.

“Debemos estar unidos y cerrar filas: la han tocado a Cristina, nos han tocado a todos. Con esta condena a Cristina pretenden condenar la esperanza, los derechos, la igualdad de oportunidades, la dignidad y la unión de las y los argentinos que saben que nadie se salva solo” afirmó el Intendente matancero y sostuvo que “Pero no podrán apagar la luz que proyecta nuestra dos veces Presidenta, una líder que siempre tuvo lo que ellos jamás tendrán: el amor, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo, que con Cristina vivió mejor y se animó a soñar. Seguiremos junto a Cristina, ahora y siempre” (https://x.com/FerEspinozaOK/status/1932580526604304631)

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUNICIPIOS

DEMOCRACIA CON PROSCRIPCIONES NO ES DEMOCRACIA

Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), más de 500 intendentes de todo el país enérgicamente afirmamos que la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de los tres integrantes de la Corte Suprema es la pieza final de una maquinaria que se puso en marcha hace años para disciplinar a quien se atrevió a transformar la Argentina.

No se trata de una decisión judicial: se trata de una acción política, disfrazada de legalidad y dictada por el Partido Judicial, que es en lo que se transformó un parte del Poder Judicial cooptada por intereses ajenos a los del pueblo argentino.

A Cristina la persiguen por representar a las mayorías, por defender a la industria nacional, a las pymes, a los pequeños y medianos productores rurales, a las producciones regionales, al mundo del trabajo, a los comerciantes, a los estudiantes, a las y los jubilados, a la soberanía nacional y por haber puesto al Estado al servicio de quienes más lo necesitaban.

La quieren fuera de juego porque encarna un proyecto colectivo que no se rinde, no se arrodilla y no se vende. Proscribir a Cristina es proscribir a la democracia que nace de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, es ponerle un cepo al voto popular, es clausurar la posibilidad de que la gente elija libremente a quien libremente se postula para representarlo.

Con esta decisión se avanza para intentar borrar la idea misma de justicia social y construir un país para pocos, en el cual el odio sea política de Estado y la entrega de los bienes de la Patria, una constante.

La condena a Cristina en realidad es la condena a la verdad y a la memoria: se intenta postergar la dignidad de millones de argentinas y argentinos que no se resignan a ver cómo les roban el futuro de sus hijos.

Pero no podrán. Porque Cristina no es solo una dirigente política: es un símbolo de amor, coraje y futuro. Es la expresión viva de un pueblo que no se resigna.

Esta decisión de la Corte Suprema es un mensaje disciplinador que procura dejar el mensaje de que nadie que desafíe al poder económico y a los privilegiados de siempre, estará a salvo.

No nos van a quebrar. La democracia no sólo es votar, sino que también es defender a la gente cada hora de cada día en cada metro del territorio.

Desde los gobiernos locales, quienes representamos directamente a nuestras comunidades, sabemos lo que significa gobernar con cercanía, con compromiso y con legitimidad.

Cuando se persigue judicialmente con una causa inventada y plagada de irregularidades a una dirigente elegida por el pueblo no solo se ataca a esa persona: se deslegitima el valor del sufragio, se desmorona la confianza en las instituciones y se golpea el corazón de la democracia federal.

Como municipios, como representantes de ese pueblo que creyó y cree en un país con justicia social, alzamos la voz frente a esta injusticia.

Defender a Cristina también es defender la dignidad de los gobiernos locales, la voluntad popular y el derecho de nuestro pueblo a vivir en una democracia plena.

Desde todos los rincones de la Argentina, desde cada intendencia, comuna, organización u hogar, decimos con fuerza y claridad: *Defender a Cristina es defender la democracia, la soberanía y el futuro.