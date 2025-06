“NO PIERDO EL TIEMPO EN LAS MISERIAS POLÍTICAS”

Entrevistamos al Concejal Jorge Lampa, Pte. De la agrupación “Estar y Hacer”. Lampa hizo referencia al acuerdo que está tejiendo el PRO bonaerense con la gente de La Libertad Avanza y manifestó su desacuerdo con el mismo y resaltó su compromiso con el vecino.

QP: Jorge Lampa, no hace mucho tiempo el expresidente Macri manifestó que La Libertad Avanza de Milei, ya había comprado en el PRO todo lo que tenía que comprar, y lo que quedó en el PRO es lo que es el PRO ¿Usted cómo se sintió con esas declaraciones?

JL: “Primero lo que hay que decir es que fue una frase un poco afortunada porque la realidad indica lo contrario, porque hay muchos dirigentes del PRO que no estamos de acuerdo en ese acuerdo de confluir en la lista con los libertarios, y los que acordaron, fue un acomodadizo, por un cargo. Lo que yo te puedo hablar es por los dirigentes del PRO que siguen parados en la misma vereda por convicción y valores.”

QP: Usted hoy me comentó que se había retirado de este acuerdo y lo acompañaron muchos dirigentes de la tercera sección electoral. ¿Se retiraron del PRO o se retiraron de este acuerdo?

JL: Nos retiramos del acuerdo. De hecho, los Passaglia, el intendente y el hermano, que son de San Nicolás, del interior de la provincia de Buenos Aires, tampoco están de acuerdo en ese esquema, de acuerdo con los libertarios, y hay muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires del PRO que no están de acuerdo. Le cito el tema de los hermanos Passaglia porque ellos han conformado un nuevo partido que se llama Hechos, donde ellos siguen manteniendo los mismos valores republicanos por los cuales fue fundado el PRO.”

QP: Hay muchos intendentes que están armando partidos vecinales para no estar ni con uno ni con el otro. Hablo del peronismo, hablo de gente del PRO, etc. Por ejemplo, Gray de Esteban Echeverría armó su propio partido. Son varios los gobernadores e intendentes que están tomando ese camino.

JL: “Sí, es un esquema nuevo de construcción, no tener una pertenencia directa en un acuerdo donde no se está de acuerdo para confluir en un partido vecinalista. Algo clásico, porque en definitiva lo que te va a dar la racionalidad ante el vecino es la gestión, en este caso de los intendentes, los concejales. A mí me toca en el pago chico, que es La Matanza, vincularme con la sociedad y estar trabajando día a día en vez de estar enfocado a ver si voy a renovar mi banca. Yo en 30 años de política llevo 3 años y medio de concejal. O sea que más del 90% de mi carrera política la hice sin tener un cargo ni legislativo ni público. También es un poco un mito urbano tener un lugar en una lista para ser parte determinante de una elección. Yo prefiero ser parte de la historia, en este caso de cambiar una realidad por la que están pasando muchos vecinos de La Matanza.”

QP: A mí me parece más que en los armados de las listas que están ahora y de las coaliciones no se discuten ideas, se están discutiendo los cargos, “me toca a mí, te toca a vos, yo quiero ser”, etc.

JL: “Y eso es secundario, sinceramente para mí es secundario y te vuelvo a decir, uno debe tener una mirada más amplia de esto, de lo que viene. Coincido con vos, están más preocupados por renovar un lugar en una lista que en ser parte de un equipo de trabajo que transforme esta realidad. Y es ahí donde desde mi agrupación Estar y Hacer trabajamos, ser parte de un andamiaje, ser parte de ese engranaje, de ese gran andamiaje que cambia esta realidad socioeconómica. Vemos los empleados del Garrahan cobrando sueldos miserables, profesionales de la hostia, si los hay, donde inclusive hay gente que conozco que tiene OSDE, pero para ese tipo de patologías complicadas, de alta complejidad recurre al Garrahan, porque en otros hospitales donde ellos tienen su obra social calificada, no tienen los profesionales que tiene el Garrahan hoy.”

QP: Lampa, ¿se hace difícil trabaja en la política acá? ¿O establecer diálogo con otras fuerzas políticas para construir cosas? ¿O no se intenta?

JL: “No, no. Sinceramente yo trabajo mancomunadamente con el vecino. A mí lo que me da volumen de trabajo y de servir, como un servidor público, en este caso como concejal, es vincularme con el vecino. No pierdo el tiempo en las miserias de la política. De que si por tal o cual situación sos ponderado o no en la política. Trato de alejarme de ese esquema, de ese microclima que se vive, y después tratar de, desde mi banca de concejal, gestionar y maximizar los problemas del vecino. Hay un problema de tránsito en tal localidad y voy y arranco con las comisiones de comunicación, tránsito y transporte, y después voy a las distintas secretarías para avanzar con la solución del vecino. Ahí invierto mi tiempo. No pierdo el tiempo en las miserias políticas.”

QP: Tenemos muchos conflictos con La Matanza, muchos problemas. ¿Cuáles rescataría usted que son los principales?

JL: “El tema social, socioeconómico es uno. La gente no llega a mitad de mes. El tema de los jubilados es otro. El tema de la salud, el tema de la obra pública. Yo veía el otro día la presentación de proyectos, de mes a mes, al bloque de concejales libertarios pedir asfaltos y distinta obra pública. Está bueno, es una realidad. Se hace falta y se piden y se presentan proyectos. Pero también sería bueno que esos concejales libertarios le pidan al presidente Milei, a su presidente, que libere las partidas presupuestarias de la obra pública de La Matanza. Porque tenemos infinidades de obras paradas, como el bajo nivel de Ilia, obras en Laferrere, González Catán, Virrey del Pino, donde la gente cada vez que hay tormenta fuerte, la pasa mal. Pero con ese mismo ímpetu que tienen de presentar proyectos pidiendo obra pública, en este caso al municipio, tendría que también tener el mismo criterio para presentarle un pedido a su presidente para que le libere esos fondos.”

QP: Estamos en época preelectoral en el armado de los frentes, ¿se está dialogando en eso, están hablando con otras opciones? ¿Usted sigue con su postura de no trabajar o participar del acuerdo entre el PRO y Libertad Avanza?

JL: “La verdad estoy más abocado al 90% a atender a los problemas de los vecinos. Charlas en términos políticos hay para lo que viene en las próximas elecciones. Estamos cerca de una presentación de cierre de alianzas y cierre de listas en el mes de julio. Pero te vuelvo a decir, en 30 años de política, solamente 3 años y medio llevo de concejal y el resto trabajé igual o más no teniendo un cargo público. Prefiero ser parte del cambio histórico que debe tener esta Argentina a andar discutiendo un cargo en una lista.”

QP: Recién estábamos hablando fuera de micrófono, como que la gente no sabe para dónde disparar, no tiene bien en claro. Por eso la falta también de participación en las elecciones y demás. ¿Qué opina usted respecto a eso?

JL: “Bueno, ese es un tema para un análisis profundo. Hay una disociación de la sociedad con la clase política, no es de ahora. Fíjate que vino mutando el voto del 2015 a la fecha permanentemente. Pasamos de lo que fuimos nosotros, un partido de centroderecha, a la vuelta del kirchnerismo. Y después de la vuelta del kirchnerismo volvió el voto a una derecha, se podría decir ultraderecha. Más extremista. Entonces, es para el análisis. En la última elección que se vio en CABA se vio que lugares donde había ganado el gobierno del PRO, perdió en todas las comunas, y no sólo eso, sino que el gran ganador de esa elección fue el voto ausente. Casi la mitad del padrón no fue a votar. Eso habla del divorcio que tiene la sociedad con la clase política. Lo importante sería ver hacia dónde va esa dispersión de votos que ya tampoco la tiene Milei, porque quedó claro que no lo acompañó en el voto. Podemos ver comunas, de barrios de Ciudad de Buenos Aires, como Villa Ortuzar, Floresta, Villa Luro, todo lo que es la zona del sur, donde había ganado Milei, ya no ganó, volvió a ganar el Peronismo. Volvió a mutar el voto. Hay una referencia de que hay un rechazo, no sólo a toda la clase política, sino que incluye al actual presidente Milei.”

QP: ¿Usted cree que los resultados de Capital se reflejen, de alguna manera, en el primer cordón del conurbano bonaerense?

JL: “Siempre tuvo un rebote, especialmente con el cordón lindero, los distritos vecinos, lo que puede ser Lanús, Loma de Zamora, La Matanza obviamente, 3 de febrero, San Martín, siempre tuvo un rebote. Yo creo que esa realidad se va a volver a reflejar, de que el votante va a migrar, vaya a saber a dónde, pero va a migrar a una opción política que no incluya el liberalismo de Javier Milei, obviamente”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

JL: “Quiero reafirmar mis convicciones, mi compromiso y valores de seguir trabajando con la sociedad, y tengo un proyecto importante con el tema de la regularización y empadronamiento de los motociclistas en La Matanza, es un proyecto que sería importante porque ya lo está evaluando también en la provincia un programa similar, el mismo proyecto que presenté el 22 de Febrero del 2024, hace 20 días se implementó en el municipio de Ezeiza con bastante éxito, así que esperemos que ese mismo proyecto pueda plasmarse en La Matanza. También quiero aprovechar la ocasión para mandarle mis saludos y un fuerte abrazo a los vecinos matanceros en su día”