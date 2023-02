“CUANDO HAY UNA NECESIDAD TIENE QUE HABER UN DERECHO”

Dialogamos con Héctor Cardozo quién, junto a otros más, están armando un sindicato que nuclee a los vendedores ambulantes, los manteros y los artistas de espacios públicos. Hace una semana realizaron una importante marcha hasta el Palacio Municipal matancero y pidieron ser escuchados. Si bien pudieron dialogar aún no han tenido respuesta de ningún tipo.

QP: Héctor Cardozo, ¿ustedes están formando un sindicato de vendedores ambulantes y manteros?

HC: “Claro de vendedores ambulantes, manteros, feriantes y artistas en espacios públicos.”

QP: ¿Hace cuánto están trabajando en este tema?

HC: “Y en este tema estamos trabajando más o menos acá en Matanza hace seis años, pero como vino la pandemia arrancamos después post pandemia ponele hace dos años, tres años porque la pandemia nos encerró. Fuimos los que más sufrimos. Cuándo vino la pandemia, encierran al vendedor ambulante y lo sacan último. Tuvimos dos años encerrados porque justamente somos informales. Pero nuestra plata es formal, nuestra plata mueve una economía, nosotros compramos, vendemos y gastamos. El Estado a veces no nos quiere reconocer eso, por eso estamos armando este sindicato para tener y ejercer derecho.”

QP: Siempre están al borde de la legalidad, porque es un negocio para algunos que son partes del Estado.

HC: “Claro, siempre está el que corrompe.”

QP: ¿A ustedes no les queda otra que poner la moneda para poder trabajar?

HC: “Obviamente, por la necesidad.”

QP: ¿Cómo se plantean ustedes coordinar? Porque vos ponés un vendedor ambulante ante un negocio que paga impuestos, que paga alquiler, que tiene una serie de costos que ustedes no los tienen y de repente venden el mismo producto que el frentista y se siente con una competencia desleal. ¿Cómo plantean eso? Porque creo que ese es el principal motivo de queja.

HC: “Bueno, eso la verdad es un tema complejo, pero se puede solucionar acordando con el municipio, teniendo un convenio se pueden solucionar esas cosas. Porque si, tienes razón, el comerciante está pagando todo y de repente que venga un vendedor que vende productos similares y lo venda más barato obviamente que va a molestar al comerciante. Pero yo siempre digo que todo tiene solución en la vida menos la muerte. Si el municipio vendría a hablar con el sindicato podríamos ver cómo podemos articular con el comerciante. Sí vende algo, el mantero específicamente puede vender otra cosa, no solamente el mantero, si no las ferias, también el vendedor ambulante que labura arriba de los colectivos, de los trenes y los subtes que termina siendo hostigado por las fuerzas policiales, por las fuerzas de seguridad que a veces en vez de cuidar al ciudadano va y le busca problemas con el vendedor ambulante para corromperlos y esos tienen que cuidarnos a nosotros. Ellos ya tienen su sueldo, yo lo veo de esa manera. Ellos tienen que cuidar al ciudadano, no perseguir al trabajador, al vendedor ambulante por una ordenanza que hay en el municipio que hace muchos años que no se mueve. Por eso estamos haciendo este sindicato, para movernos.”

QP: ¿Ustedes son de Matanza nomás? ¿Pudieron hablar con alguna autoridad municipal?

HC: “Si, somos de Matanza. Todavía no tuvimos la oportunidad, por eso vamos a tratar de hacer nuestra primera medida de fuerza que es histórica, porque nunca hubo en Matanza. Una primera medida de fuerza que vamos a tomar los vendedores ambulantes, feriantes y artistas públicos de espacios públicos y manteros.”

QP: Acá se abren ahora varios lugares que son propicios para el trabajo de ustedes que son la peatonal de San justo, la de Laferrere, o sea espacio donde circula mucha gente. ¿Ustedes tienen previsto instalarse, trabajar, tratar de llegar a algún acuerdo?

HC: “Sería magnífico, sería la idea esa, primero y principal que se nos inserte en la sociedad. El vendedor ambulante, el feriante, el trabajador no tiene ningún problema si hay que pagar algún bono, es más, estaría contento el vendedor porque colaboramos con el municipio. Y lo principal es que nos dejen trabajar tranquilos, que nos traten como los trabajadores que somos. Tampoco vamos a ser ilusos. Si vos me decís que al frente del local está un JJ y te vende una media a $3000, y los vendedores ambulantes que está vendiendo esa la medida que no es original, porque no es original, te la está vendiendo a $1000, te tenés que dar cuenta que es una mercadería que no es original. La mercadería original está dentro del JJ o en otra cadena. Hay que también remarcar eso, que el sol sale para todos. Si vos tenés una en una esquina McDonald’s y tenés un puestito de panchos que te está vendiendo 100 Pancho por día, creo que hay que entender que no le molesta, no le perjudica al mundo. Porque también tiene su gente. Tenemos una familia clase media baja qué tiene 5 hijos y un pancho está $200 en una esquina y los sacan a pasear a sus hijos que le va a comprar 5 panchos y gasta $1000, en vez de llevarlos al McDonald’s que no tiene ese poder adquisitivo, que muchas personas también lo tienen. No puede ir a comprar tres cajitas felices que te salen $10.000. A eso voy también. Hay que mirar la economía de todos, esto sucede en todos lados, en todo el territorio argentino con la situación que estamos viviendo ahora que es crítica.”

QP: El tema de las ferias culturales, artesanales que hay en el municipio en diferentes plazas en la Matanza, ¿alcanza o es algo aparte de lo que ustedes están planteando?

HC: “No, es algo aparte que estamos planteando, porque como te puedo explicar, a medida que fueron avanzando los años, la época, la población fue creciendo y fueron viniendo hermanos de otras partes, de otros países, peruanos, bolivianos, paraguayos, y se fue creciendo lo que es la venta ambulante por la necesidad y aparte ya por la cultura que tiene en Bolivia, Perú, Paraguay. Es una cultura que ya tienen ellos, que busca la vida. Y los permisos actuales de culturas, de artesanías no alcanzan porque ya somos muchos. Por esto estamos tratando de organizar este sindicato, este gremio sindical para ejercer derechos y articular tranquilamente con el Estado, porque el sol sale para todos. Porque como ya te digo, no le perjudica a un McDonald’s un puestero de panchos. Es más, si vos lo legalizas, lo pones en regla, no tiene que ser corrompido por nadie, viene el municipio, lo pone en regla y todos somos felices. Él lleva su plata, su comida a su casa y estamos hablando específicamente de un panchero. Pero hay miles, como usted dijo, que se fueron al frente de un local, que los podemos articular, que si el local vende bazar se le ponga uno que venda a medias. Y así sucesivamente con cada local, sería magnífico que nos den esa oportunidad. Es complejo, es complicado, sí, pero también nos podrían dar un predio o una zona porque ahora con la necesidad que hubo, también hay muchas ferias, se abren en plazas en la Matanza, muchas ferias que también le dejan quedarse, dejan trabajar y después que pasa, viene el municipio y te sacan.”

QP: ¿Muchas ferias ilegales?

HC: “Muchas ferias que ponen ilegales por la necesidad que hay, pero la necesidad lleva a eso y después se hacen grandes, muchas ferias como Oro Verde qué son ferias que ya viven de eso. Es como La Salada que empezó en medio de la pobreza, porque la Salada está entre Fiorito y de ahí salió un imperio, salió lo que es Jorge Castillo, Banderas, hicieron ya un negocio para pocos. Para mí lo que tenemos que resguardar es el trabajo de los compañeros independientemente, no puede ser que un compañero se haga millonario, eso no. Que todos tengan su puesto de trabajo para trabajar y llevarse el mango a su casa”.

QP: Yo creo que hay mucho, no temor, pero mucha precaución de parte del municipio que se convierta, de repente, en una calle muy transitada en La Matanza en algo como la avenida Avellaneda.

HC: “Claro, puede suceder, si, puede suceder. Por eso estaría bueno sentarse con el municipio y regular la cantidad de manteros que habría por cuadra y dónde podemos instalarnos también porque no solamente está San Justo. Está Laferrere también, Rafael Castillo, Ramos Mejía, hay lugares que podemos repartir a los compañeros y decir bueno vos acá, vos allá, un relevamiento para ver cuántos compañeros tenemos, cómo trabajan. Los compañeros quieren trabajar, quieren tirar una manta y que nadie les diga nada, quieren laburar, nada más. Tampoco los vamos a mandar a un desierto donde no hay gente, no hay nada, vamos a buscarle la coherencia”.

QP: Si el municipio llega a algún acuerdo con ustedes tienen ustedes no solo que pagar alguna tasa municipal si no que tendrían que entrar en lo que se dice el monotributo social, tendrían que pagar una carga social al Estado nacional. ¿Están dispuestos ustedes a hacer todo eso?

HC: “A nosotros quienes nos dan un apoyo a la UT. Nosotros tenemos un registro que se llama RENATEP de los compañeros, ya estamos registrados y de eso ya hay muchos compañeros que están pagando el monotributo social y también le estamos diciendo los compañeros que están a la gastronomía, que hacen empanadas, que hacer tortilla que tienen puestos de choripanes que se hagan la manipulación de alimentos y libreta sanitaria. Para también nosotros tener algo cuando llegara municipio y pregunten si tenemos algo para regularizar y nosotros decir que tenemos un plan y que estamos haciendo esto, esto y esto, y queremos trabajar.”

QP: Están planteando una marcha

HC: “Nosotros estamos tomando una medida de fuerza porque es algo, cómo le puedo explicar qué estamos pasando. Siempre en la época de diciembre, todos los años, sale el municipio a arrasar con todo, con el inspector del municipio de la Matanza que se lleva toda la mercadería y te dejan un papel. A veces ni te deja nada y te decomisa todo. Pasa con 5, 6 patrulleros, efectivos policiales y secuestra todo. Entonces no se puede trabajar. Esto es ilegal y con esa excusa te lleva toda la mercadería, te lleva todo como venga, no le importa nada, te lleva todo y nosotros lo que estamos haciendo es una organización sindical y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacernos escuchar nuestra voz, porque está mal. Yo lo veo mal que ellos hagan eso, que vengan y te lleven todas las cosas, están quitando el pan de la boca a los compañeros porque nosotros vivimos el día a día. Nosotros compramos, nosotros vendemos y lo que nos queda de ganancia lo gastamos. Cómo no vamos a tener derechos. Derechos tienen todos. Hace 20 años atrás no íbamos a hablar del aborto, y ahora se habla y así estamos con el tema de género y así estamos con lo que ahora se está tocando la legalización de la marihuana, está bien, cada uno tiene su idea, nosotros estamos ahora organizando algo que tiene su base, que tiene su organización, no estamos pidiendo cosas de otro mundo, queremos trabajar, queremos que se nos trate como trabajadores que somos y ellos lo saben porque ya hace muchos años que está el vendedor ambulante. Saben que existimos, pero a ellos no les conviene que nosotros marchemos, porque es una marcha organizada de vendedores ambulantes, que hay en todos lados en todo el mundo. mundialmente El vendedor ambulante existe mundialmente, no me vengan a decir, como vino una vez un hipócrita, que en Estados Unidos y Canadá no hay vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes hay por todo el mundo. Capaz que me equivoco yo, capaz que no sea así, pero vendedores ambulantes hay en todo el mundo y, es más, hay estados en otros mundos que están regularizados, que tienen una ordenanza que les regulariza al trabajo.”

QP: Ustedes plantean una ordenanza que los regularice acá en Matanza.

HC: “Una ordenanza que nos regularice, sí.”

QP: ¿Eso no sería también como un llamado para que vendedores ambulantes que están en otros municipios, o mismo CABA se vengan todos a trabajar acá en la Matanza?

HC: “No, porque estamos organizados en todos lados, porque abarca toda la Argentina, es un sindicato de la economía popular y de ahí sale en la rama nuestra, que es la de espacios públicos, que lo llamamos comercialización en espacio público.”

QP: ¿Tienen algún proyecto ya armado, alguna ordenanza, algún permiso?

HC: “Una ley que la presentamos en el congreso nacional el 18 de noviembre. Y vamos a ver cómo va creciendo esa ley, cómo va avanzando esa ley y después también tenemos el proyecto para acá, para hacer ordenanza acá en Matanza para que se pueda regularizar o tengamos un convenio para que los compañeros trabajen tranquilos, no llegar a un arreglo. Acá tuvimos muchas luchas, el otro día me hizo acordar el compañero Luque cuándo empezaron a hacer acá a la peatonal que sacaron a todos los compañeros que laburaban ahí y también empezamos a regularizar ahí en ese tiempo con la Confederación Nacional de Trabajo. Y te estoy hablando del 2012, 2013 no sé cuándo se hizo la peatonal y después bueno, la Confederación Nacional de Trabajo articuló con lo que son los movimientos sociales, con la MTE, Movimiento Evita y salió el sindicato de la Unión de la Economía Popular y de esa rama sale la de nosotros y hay muchas ramas y con eso vamos. Es como que la unión hace la fuerza, acá si vos no te unís y si vos no le haces ver al Estado que hay una problemática, que hay trabajadores que quieren trabajar y vos no los dejás, hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad tiene que haber un derecho. Mires de donde los mires nace un derecho y nosotros queremos el derecho a trabajar como cualquier ciudadano que pisa la tierra argentina. Queremos trabajar, queremos laburar.”