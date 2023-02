LA ESTAFA SIGUE MARCHANDO – LOS ESTAFADORES MÁS ESTAFADORES QUE NUNCA (Parte II)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El pasado 12 de octubre de 2022 publicamos la nota: “A LA VISTA DE TODOS USURPAN TERRENOS FISCALES Y ARMAN UN BARRIO PRIVADO – LA COLECTIVIDAD BOLIVIANA CUMPLE SU SUEÑO ¿FER Y VERO AUSPICIAN ESTE SUEÑO?” (https://semanarioquintopoder.com/a-la-vista-de-todos-usurpan-terrenos-fiscales-y-arman-un-barrio-privado-la-colectividad-boliviana-cumple-su-sueno-fer-y-vero-auspician-este-sueno-parte-i/) y la misma se refería a “Un personaje de la comunidad boliviana matancera, a la vista de todos y en terrenos públicos se mandó a construir un barrio privado para la comunidad boliviana y lo publicita usando fotos del Intendente Fernando Espinoza y de la Vicegobernadora Verónica Magario que, obviamente, no auspician el negocio ni saben nada del mismo”

En la mencionada nota explicamos que “Lucho Pérez es quién da la cara en la venta de los lotes junto a Álvaro Chambi Ramírez, pero habla solo con miembros de la comunidad boliviana. También aparece Alexis Mamani quién, en su momento, se lo mencionó como uno de los vendedores de Puente 13. Los compradores de los lotes que ofrece en venta Lucho Pérez en realidad no les vende un lote sino una participación porcentual del juicio por usucapión que iniciaron los cerebros de esta operación inmobiliaria. Estos juicios tardan años en resolverse y cuando esto sucede es muy raro que el propietario original recupere sus bienes. En este marco la posesión de los lotes es algo seguro, pero van a pasar entre 10 a 20 años poder escriturar”

El Sr. Pérez se comunicó con nosotros con el siguiente mensaje: Lucho Pérez: “Hola JG Puebla creo q estas informando y difundiendo mal a la comunidad, en el predio están más de 2000 familias Bolivianas que están haciendo un gran esfuerzo para realizar el primer barrio privado de la colectividad boliviana y nadie está usurpando tierras fiscales, se realizó la compra en inmobiliaria Impacto y están todos los papeles a libre disposición de toda la colectividad boliviana, te invito a la inmobiliaria impacto a verificar todos los papeles y no se mal informe que nosotros los Bolivianos somos Gente Trabajadora y Honesta y respetamos a este país como todo ciudadano”

Los responsables de este emprendimiento, a toda vista ilegal, utilizan el mismo mecanismo que usaron para tomar y construir en el predio denominado “Puente 13” donde se valieron de la figura jurídica de usucapión (La usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos reales como el dominio – propiedad – por el transcurso de un determinado tiempo fijado en la ley, y con motivo de ejercer la posesión – poder de hecho – sobre el bien en cuestión. Esa posesión deberá ser ostensible – pública, visible para el resto de las personas – y continua – ininterrumpida -, según el artículo 1900 del Código Civil y Comercial – para realizar https://www.conceptosjuridicos.com/ar/usucapion/) para realizar un “enorme negocio inmobiliario”.

Lucho Pérez señala que “nadie está usurpando tierras fiscales, se realizó la compra en inmobiliaria Impacto y están todos los papeles a libre disposición de toda la colectividad boliviana, te invito a la inmobiliaria Impacto a verificar todos los papeles”

Una vecina de la zona se acercó un día sábado, que es cuando suelen juntarse los vendedores con los posibles compradores, y dialogó con uno de ellos. La vecina nos contó que “se puso a hablar con una de las vendedoras de nacionalidad boliviana, y frente a la pregunta de si tuvieron en cuenta las consecuencias de esta construcción respondió que llamaremos a profesionales para que hagan las obras necesarias. La realidad es que en el loteo llegan hasta el río. Y de hecho que esa zona se viene rellenando sin que nadie actúe. Son varios inversores entre ellos Rolando Pardo el principal vendedor en Puente 13 y que organizaba resistencia a demolición”

Hasta ahora se pudo establecer que los principales operadores de esta “posible estafa” son: Lucho Pérez, Álvaro Chambi Ramírez, Alexis Mamani y Rolando Pardo todos relacionados con la “megaestafa de Puente 13”.

Estos “señores” siguen publicitando el emprendimiento inmobiliario por las redes sociales (https://youtu.be/aUbiAFwVZb4), pero siempre hay una “pata política detrás de estas cuestiones turbias”; porque, según los videos donde publicitan el emprendimiento: “Son la colectividad más trabajadora de la Argentina y no tienen nada”

Obviamente nos pusimos a investigar y una fuente muy bien informada sobre el tema nos aseguró que “Estos tipos que mencionas tienen muy buenas conexiones con el hijo mayor de un destacado político de Virrey del Pino, que fue legislador provincial y local. El hijo mayor de esta persona trabaja para el municipio, en realidad no trabaja, sino que esta nombrado en el HCD y, a su vez, está en la gerencia del IPS” y agregó que “No solo está cubriendo las espaldas de estos personajes en la nota que están escribiendo ustedes, sino que también les cubre las espaldas con otras estafas que se están dando en los kilómetros”

INCENDIO INTENCIONAL EN LOS BOSQUES DE CIUDAD EVITA: ¿UN NUEVO EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO?

Suceden cosas que no se suelen hilvanar porque no hay elementos que se relacionan directamente, pero si uno se pone a pensar algunas coincidencias aparecen y si esas coincidencias coinciden hay, seguramente, gato encerrado (Todos sabemos que la palabra gato se refiere un felino doméstico de cabeza redonda, lengua áspera, patas cortas y pelaje abundante. Sin embargo, acorde a la RAE, esta palabra significa: bolso o talego en que se guardaba el dinero. Esta definición nos ayuda a comprender la famosa expresión de gato encerrado. Aunque la palabra gato utilizada para referirse a un bolso no es habitual hoy en día, sí lo fue en los siglos XVI y XVII. En aquella época se puso de moda este término. Además, era habitual que muchas personas llevaran sus gatos escondidos entre la ropa o en algún lugar de su casa).

Hace poco más de una semana se incendiaron los bosques y la Reserva Natural de Ciudad Evita y, según el peritaje, el incendio fue intencional. También se ha detectado que personajes misteriosos suelen deambular por la zona y vierten en la raíz de los árboles sustancias tóxicas para que se vayan secando.

Un miembro de los Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, nos comentó que “Estamos investigando, estás cuestiones no son casuales. Nos parece que hay un grupo de personas interesadas en que los bosques desaparezcan para limpiar el terreno y hacer un emprendimiento inmobiliario. Está información nos llegó de una fuente muy confiable y les pedimos a los vecinos que estén atentos ante cualquier novedad”

¿Coincidencia?, me parece que no…